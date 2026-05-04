По сос­тоянию на апрель 2026 года Telegram работа­ет лишь у тех, кто уме­ет и хочет поль­зовать­ся средс­тва­ми для обхо­да бло­киро­вок. В этом году про­тив Пав­ла Дурова воз­будили уго­лов­ное дело о содей­ствии тер­рориз­му, рек­лама в Telegram ока­залась вне закона, и Дуров при­ветс­тво­вал рос­сиян «в циф­ровом соп­ротив­лении». В этой статье «Хакер» соб­рал хро­нику событий пос­ледних месяцев.

В 2018 году исто­рия уже раз­ворачи­валась по похоже­му сце­нарию. Тог­да Рос­комнад­зор по решению Таган­ско­го суда города Мос­квы пытал­ся заб­локиро­вать мес­сен­джер, борол­ся с под­сетями Amazon и Google, мил­лиона­ми бло­киро­вал IP-адре­са, про­воци­ровал сбои в работе сто­рон­них сер­висов, но в ито­ге отсту­пил. Это решение суда так и не было отме­нено.

Предыстория: 2025 год

Эта исто­рия началась не в 2026 году, а поч­ти на пол­года рань­ше. Еще в августе 2025 года Рос­комнад­зор на­чал огра­ничи­вать голосо­вые звон­ки в WhatsApp (при­над­лежит ком­пании Meta, приз­нанной экс­тре­мист­ской и зап­рещен­ной в РФ) и Telegram, объ­яснив это борь­бой с мошен­никами и тер­рорис­тами.

В ведомс­тве сооб­щали, что инос­тран­ные мес­сен­дже­ры исполь­зуют­ся мошен­никами для обма­на граж­дан и орга­низа­ции прес­тупле­ний, вов­лечения в дивер­сион­ную и тер­рорис­тичес­кую деятель­ность, а их пред­ста­вите­ли не реаги­руют на зап­росы рос­сий­ских влас­тей. В резуль­тате голосо­вые вызовы в мес­сен­дже­рах поп­росту перес­тали работать у поль­зовате­лей из Рос­сии.

Уже в октябре 2025 года РКН перешел к час­тично­му огра­ниче­нию работы мес­сен­дже­ров «для про­тиво­дей­ствия прес­тупни­кам», а в кон­це нояб­ря в ведомс­тве впер­вые пуб­лично пре­дуп­редили о воз­можной пол­ной бло­киров­ке WhatsApp в Рос­сии, если тот не нач­нет соб­людать рос­сий­ское законо­датель­ство.

Тог­да раз­работ­чики WhatsApp за­яви­ли, что намере­ны бороть­ся за рос­сий­ских поль­зовате­лей. В ком­пании под­черки­вали, что мес­сен­джер стал неотъ­емле­мой частью жиз­ни рос­сиян и его исполь­зуют для семей­ных и рабочих чатов, обще­ния с друзь­ями и соседя­ми во всех реги­онах стра­ны. Раз­работ­чики писали:

Мы пол­ны решимос­ти бороть­ся за наших поль­зовате­лей, потому что при­нуж­дение людей к исполь­зованию менее безопас­ных и навязан­ных государс­твом при­ложе­ний может при­вес­ти лишь к сни­жению безопас­ности для рос­сий­ских граж­дан.

Январь: «мягкий намек» от РКН

Пер­вые сиг­налы об усу­губ­лении ситу­ации появи­лись вско­ре пос­ле новогод­них праз­дни­ков. 16 янва­ря изда­ние «Мос­ква 24» со ссыл­кой на источник на телеком­муника­цион­ном рын­ке сооб­щило, что Рос­комнад­зор начал бло­киро­вать Telegram и замед­лил заг­рузку видео.

Тог­да замес­титель пред­седате­ля комите­та Гос­думы по информа­цион­ной полити­ке Андрей Свин­цов под­твер­дил: проб­лемы с видео — это «мяг­кий намек» руководс­тву мес­сен­дже­ра:

То, что в Telegram сей­час более слож­но ста­ло заг­ружать видео — это мяг­кий намек Рос­комнад­зора руководс­тву Telegram о том, что нуж­но энер­гичнее вза­имо­дей­ство­вать с властью в Рос­сий­ской Федера­ции и быс­трее выпол­нять те законы, которые при­няты в отно­шении всех мес­сен­дже­ров. Ско­рость откли­ка руководс­тва пока еще недос­таточ­на. Мы по‑преж­нему наб­люда­ем огромное количес­тво ано­ним­ных Telegram-каналов, которые про­дол­жают пуб­ликовать фей­ковую, вред­ную и опас­ную информа­цию. Эти каналы собира­ются в сет­ки, и эти сет­ки начина­ют манипу­лиро­вать. Сей­час это исполь­зует­ся и как финан­совый инс­тру­мент для манипу­лиро­вания сто­имостью акций. Уже мно­го жалоб от наших граж­дан, ког­да они, начитав­шись, под­чер­кну — в ано­ним­ных Telegram-каналах, купить какие‑то акции, акти­вы, коины, люди теряли день­ги. Здесь руководс­тво Telegram отра­баты­вает пло­хо.

При этом нес­коль­кими дня­ми ранее Свин­цов уве­рял, что пол­ной бло­киров­ки ждать не сто­ит, а Telegram «дос­таточ­но эффектив­но вза­имо­дей­ству­ет» с рос­сий­ски­ми влас­тями. Пред­ста­вите­ли РКН при­мене­ние каких‑либо новых мер тоже отри­цали.

Од­нако уже 22 янва­ря позицию ведомс­тва пуб­лично озву­чил сенатор Артем Шей­кин, замес­титель пред­седате­ля Совета по раз­витию циф­ровой эко­номи­ки при Сов­феде. Он заявил, что инос­тран­ные мес­сен­дже­ры исполь­зуют­ся для орга­низа­ции терак­тов и мошен­ничес­тва, Telegram тре­бова­ния рос­сий­ских влас­тей не выпол­няет, поэто­му с августа 2025 года в его отно­шении «поэтап­но вво­дились огра­ничи­тель­ные меры». В качес­тве аль­тер­нативы сенатор пореко­мен­довал рос­сиянам поль­зовать­ся наци­ональ­ными мес­сен­дже­рами. В пресс‑служ­бе РКН объ­ясне­ния Шей­кина наз­вали «исчерпы­вающи­ми».

Па­рал­лель­но с этим депутат Сер­гей Бояр­ский, гла­ва комите­та Гос­думы по информа­цион­ной полити­ке, объ­яснял позицию влас­тей: запад­ные сер­висы отка­зыва­ются откры­вать офи­сы в Рос­сии и игно­риру­ют зап­росы пра­воох­ранитель­ных орга­нов, поэто­му к ним и при­меня­ются огра­ниче­ния.

При этом Бояр­ский уве­рял, что Telegram пол­ностью отклю­чать не будут, — потому что это «не толь­ко обмен сооб­щени­ями, но и боль­шая соц­сеть», в которую «вло­жены огромные силы наших граж­дан и СМИ». Гла­ва комите­та по информа­цион­ной полити­ке говорил:

Ес­ли вы любите свою род­ню, уда­лите у них WhatsApp! Потому что им могут поз­вонить мошен­ники и лишить сбе­реже­ний, зас­тавить, не дай бог, что‑нибудь под­жечь.

Бо­ярский так­же рекомен­довал граж­данам исполь­зовать VPN ситу­атив­но, а не дер­жать вклю­чен­ным пос­тоян­но: по его сло­вам, «жизнь с вклю­чен­ным VPN» сво­дит на нет все уси­лия государс­тва по защите под­рос­тков от «групп смер­ти, тер­рорис­тов и педофи­лов».

Аль­тер­нативой инос­тран­ным мес­сен­дже­рам депутат называл наци­ональ­ный Max, который, по его сло­вам, интегри­рован в кон­тур безопас­ности Рос­сии и уже помог пре­дот­вра­тить сот­ни тысяч слу­чаев мошен­ничес­тва.

Так­же Бояр­ский пов­торял клю­чевой тезис: о пол­ной бло­киров­ке Telegram речь не идет. Бук­валь­но через пару месяцев этот тезис потеря­ет акту­аль­ность.

К сло­ву, по дан­ным Mediascope, в янва­ре 2026 года еже­месяч­ная ауди­тория Telegram в Рос­сии дос­тигла поч­ти 96 мил­лионов человек — мес­сен­джер впер­вые обог­нал WhatsApp и стал самым популяр­ным в стра­не.

Февраль: подтверждение и эскалация

Пе­релом­ным момен­том в раз­вива­ющей­ся ситу­ации вок­руг мес­сен­дже­ра ста­ло 10 фев­раля 2026 года. В этот день источни­ки в про­филь­ных ведомс­твах и ИТ‑индус­трии сооб­щили, что рос­сий­ские влас­ти при­няли решение замед­лять Telegram и часть мер уже при­меня­ется. Сер­висы Downdetector и «Сбой.рф» за сут­ки зафик­сирова­ли свы­ше 10 тысяч жалоб — поль­зовате­ли по всей стра­не жалова­лись, что фото, видео и голосо­вые сооб­щения прак­тичес­ки перес­тали откры­вать­ся.

В середи­не дня Рос­комнад­зор офи­циаль­но про­ком­менти­ровал ситу­ацию. В ведомс­тве заяви­ли, что Telegram про­дол­жает игно­риро­вать рос­сий­ское законо­датель­ство и не при­нима­ет реаль­ных мер для про­тиво­дей­ствия мошен­ничес­тву и исполь­зованию мес­сен­дже­ра в прес­тупных и тер­рорис­тичес­ких целях, а так­же не обес­печива­ет защиту пер­сональ­ных дан­ных:

В свя­зи с этим по решению упол­номочен­ных орга­нов Рос­комнад­зор про­дол­жит вве­дение пос­ледова­тель­ных огра­ниче­ний с целью добить­ся исполне­ния рос­сий­ско­го законо­датель­ства и обес­печить защиту граж­дан.

Ре­гуля­тор перечис­лил клю­чевые тре­бова­ния: раз­мещение сер­веров на тер­ритории Рос­сии, защита пер­сональ­ных дан­ных поль­зовате­лей, про­тиво­дей­ствие мошен­ничес­тву, экс­тре­миз­му и тер­рориз­му.

В Гос­думе эска­лацию бло­киро­вок наз­вали «абсо­лют­но пра­виль­ным» шагом. Андрей Свин­цов уточ­нял, что око­ло 70% тре­бова­ний Рос­комнад­зора оста­ются невыпол­ненны­ми, и пред­ложил Telegram соз­дать в Рос­сии отдель­ное юри­дичес­кое лицо. Его кол­лега по комите­ту Олег Мат­вей­чев добавил, что «зак­рытий ради зак­рытий» в Рос­сии не любят, но мес­сен­джер дол­жен соб­людать законы.

В тот же день на про­исхо­дящее впер­вые от­реаги­ровал и Павел Дуров. Он писал в сво­ем Telegram-канале:

Рос­сия огра­ничи­вает дос­туп к Telegram, пыта­ясь зас­тавить сво­их граж­дан перей­ти на кон­тро­лиру­емое государс­твом при­ложе­ние, соз­данное для слеж­ки и полити­чес­кой цен­зуры. Восемь лет назад Иран пытал­ся при­менить ту же стра­тегию и потер­пел неуда­чу. <...> Огра­ниче­ние сво­боды граж­дан — это всег­да невер­ный путь. Telegram выс­тупа­ет за сво­боду сло­ва и кон­фиден­циаль­ность, нев­зирая на любое дав­ление.

Исчезновение доменов из НСДИ

В середи­не фев­раля спе­циалис­ты об­ратили вни­мание, что из Наци­ональ­ной сис­темы домен­ных имен (НСДИ) — DNS-инфраструк­туры, соз­данной в рам­ках закона о «суверен­ном Рунете», — исчезли записи для YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Messenger (при­над­лежат ком­пании Meta, приз­нанной экс­тре­мист­ской и зап­рещен­ной в РФ) и Tor Project.

При обра­щении к DNS-сер­верам Рос­комнад­зора эти домены прос­то перес­тали резол­вить­ся, и бра­узер выдавал ошиб­ку DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN . При этом под­черки­валось, что под­клю­чение опе­рато­ров к НСДИ обя­затель­но по закону, что это дела­ет сис­тему одним из клю­чевых DNS-резол­веров в стра­не.

СМИ писали, что про­исхо­дящее, ско­рее все­го, име­ет под собой тех­ничес­кие при­чины: обо­рудо­вание ТСПУ (тех­ничес­кие средс­тва про­тиво­дей­ствия угро­зам) работа­ет на пре­деле мощ­ностей и не может одновре­мен­но «давить» YouTube, Telegram и WhatsApp.

Ос­новная наг­рузка на обо­рудо­вание яко­бы уве­личи­лась имен­но из‑за замед­ления Telegram. Экспер­ты писали, что WhatsApp никог­да не модер­низиро­вал свою инфраструк­туру под обход бло­киро­вок, поэто­му бло­киро­вал­ся про­ще.

Дуров отвечает: WeChat — не пример

13 фев­раля Павел Дуров опуб­ликовал вто­рое раз­верну­тое заяв­ление о ситу­ации. На этот раз он писал на рус­ском язы­ке и адре­совал свои сло­ва воз­можным сто­рон­никам бло­киро­вок:

В качес­тве аргу­мен­та за бло­киров­ку Telegram и при­нуди­тель­ный перевод рос­сиян в дру­гое при­ложе­ние иног­да ссы­лают­ся на при­мер Китая и его мес­сен­дже­ра WeChat. Но это срав­нение оши­боч­но. WeChat не наз­начали «наци­ональ­ным мес­сен­дже­ром» и не навязы­вали людям. Он стал абсо­лют­ным лидером в сво­бод­ной кон­курен­тной борь­бе начала 2010-х, пред­ложив китай­ским поль­зовате­лям луч­ший сер­вис из десят­ков пре­тен­дентов (сре­ди которых были и меж­дународ­ные мес­сен­дже­ры вро­де WhatsApp, дос­тупные в те годы без огра­ниче­ний). Лишь пос­ле того как WeChat орга­ничес­ки заво­евал боль­шинс­тво ауди­тории, государс­тво начало интегри­ровать в него свои услу­ги.

По его сло­вам, в мире сущес­тву­ет все­го три лидиру­ющих локаль­ных мес­сен­дже­ра — WeChat в Китае, KakaoTalk в Корее и LINE в Япо­нии — и все они ста­ли такими в резуль­тате рыноч­ной кон­курен­ции. «Кон­курен­ция — дви­жущая сила инно­ваций. Ее устра­нение лишь сни­зит качес­тво жиз­ни и безопас­ность обще­ния людей», — подыто­живал Дуров.

Инсайды: «полная блокировка с 1 апреля»

В середи­не фев­раля Telegram-канал Baza, ссы­лаясь на собс­твен­ные источни­ки, со­общил, что с 1 апре­ля Рос­комнад­зор перей­дет к «тоталь­ной бло­киров­ке» Telegram. В ответ на это пред­ста­вите­ли РКН сооб­щили, что ведомс­тву «нечего добавить» к ранее опуб­ликован­ной информа­ции.

Влас­ти вос­при­няли эту пуб­ликацию по‑раз­ному. К при­меру, член комите­та по инфор­мпо­лити­ке Антон Нем­кин заявил, что «эмо­ций слиш­ком мно­го, а офи­циаль­ной кон­кре­тики мало», а саму дату 1 апре­ля наз­вал поводом для сом­нений. Свин­цов оха­рак­теризо­вал пуб­ликацию как «вброс», но при этом объ­яснил, почему имен­но эта дата всплы­ла в СМИ: с 1 апре­ля у РКН появят­ся закон­ные осно­вания для перехо­да к сле­дующе­му эта­пу огра­ниче­ний — по дей­ству­ющим нор­мам ведомс­тво впра­ве вво­дить сан­кции в отно­шении наруши­телей каж­дые два‑три месяца.

Че­рез нес­коль­ко недель РБК со ссыл­кой на источни­ки, близ­кие к Крем­лю, под­твер­дил: окон­чатель­ное решение при­нято, и Telegram заб­локиру­ют в начале апре­ля. Жур­налис­ты писали, что опе­рато­ры свя­зи уже получи­ли соот­ветс­тву­ющие пред­писания.

Ту же дату под­твер­дили и источни­ки The Bell (изда­ние приз­нано в РФ инос­тран­ным аген­том). Сооб­щалось, что в чис­ле обсуждав­шихся сце­нари­ев — «экс­тре­мист­ский», по ана­логии с Instagram, который, помимо про­чего, исклю­чает любую монети­зацию мес­сен­дже­ра в Рос­сии.

Минцифры: иностранные спецслужбы и 150 000 запросов

18 фев­раля на заседа­нии комите­та Гос­думы по инфор­мпо­лити­ке раз­верну­тые объ­ясне­ния про­исхо­дяще­го дал министр циф­рового раз­вития Мак­сут Шада­ев. По его сло­вам, у рос­сий­ских пра­воох­ранитель­ных орга­нов есть пря­мые доказа­тель­ства того, что инос­тран­ные спец­служ­бы получа­ют дос­туп к перепис­ке в Telegram и исполь­зуют эти дан­ные в воен­ных целях.

Ес­ли в начале СВО Telegram рас­смат­ривал­ся как дос­таточ­но ано­ним­ный сер­вис, им поль­зовались наши воен­ные, то сей­час мно­го фак­тов, которые под­твержде­ны нашими орга­нами, о том, что дос­туп к перепис­кам в Telegram име­ют инос­тран­ные спец­служ­бы, — рас­ска­зал Шада­ев. — Если рань­ше это все‑таки носило эпи­зоди­чес­кий харак­тер, то сей­час это носит уже сис­темати­чес­кий харак­тер.

В ответ пред­ста­вите­ли Telegram заяви­ли агентству Reuters, что спец­служ­бы не име­ют дос­тупа к перепис­ке поль­зовате­лей, а утвер­жде­ние рос­сий­ских влас­тей о взло­ме сис­темы шиф­рования — «пред­намерен­ная фаль­сифика­ция».

Так­же Шада­ев перечис­лил фор­маль­но‑пра­вовые пре­тен­зии к мес­сен­дже­ру: Telegram игно­риру­ет обя­зан­ность хра­нить перепис­ку и записи звон­ков в Рос­сии, не пре­дос­тавля­ет пра­воох­раните­лям дос­туп по решению суда и не бло­киру­ет про­тивоп­равный кон­тент в течение суток.

По сло­вам минис­тра, адми­нис­тра­ция мес­сен­дже­ра про­игно­риро­вала око­ло 150 000 зап­росов на уда­ление каналов и матери­алов: 1500 каналов с дет­ской пор­ногра­фией, 4000 чат‑ботов с под­дель­ными докумен­тами и фишин­гом, 18 000 матери­алов нацист­ской темати­ки и более 100 000 тре­бова­ний об уда­лении кон­тента, дис­кре­дити­рующе­го рос­сий­ские воору­жен­ные силы.

Ми­нистр при­вел и общую ста­тис­тику: с 2022 года с исполь­зовани­ем Telegram было совер­шено свы­ше 153 000 прес­тупле­ний, из них более 33 000 свя­заны с дивер­сиями, тер­рориз­мом и экс­тре­миз­мом.

На воп­рос о даль­нейшей судь­бе мес­сен­дже­ра Шада­ев отве­тил корот­ко: «Сна­чала штра­фы, потом голосо­вые, потом замед­ление, даль­ше я не могу ска­зать».

Уголовное дело против Дурова

24 фев­раля «Рос­сий­ская газета» и «Ком­сомоль­ская прав­да» опуб­ликова­ли статьи, в которых ут­вер­жда­лось, что дей­ствия Пав­ла Дурова рас­сле­дуют­ся по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — содей­ствие тер­рорис­тичес­кой деятель­нос­ти. Обе пуб­ликации помече­ны как под­готов­ленные «по матери­алам ФСБ Рос­сии», но кон­крет­ный источник не был ука­зан.

Из­дания ссы­лались на свод­ки МВД и ФСБ: с 2022 года чис­ло прес­тупле­ний с исполь­зовани­ем Telegram пре­выси­ло 153 000, ФСБ яко­бы пре­дот­вра­тила 475 терак­тов, коор­диниро­вав­шихся через мес­сен­джер, а с Telegram свя­зыва­ют и теракт в «Кро­кус Сити Хол­ле» в мар­те 2024 года. По дан­ным «Ком­сомоль­ской прав­ды», адми­нис­тра­ция Telegram не уда­лила тысячи каналов с про­тивоп­равным кон­тентом.

Ду­ров про­ком­менти­ровал эти пуб­ликации так:

Рос­сия воз­будила про­тив меня уго­лов­ное дело за „пособ­ничес­тво тер­рориз­му“. Каж­дый день влас­ти выдумы­вают новые пред­логи, что­бы огра­ничить дос­туп рос­сиян к Telegram, стре­мясь подавить пра­во на неп­рикос­новен­ность час­тной жиз­ни и сво­боду сло­ва. Печаль­но наб­людать за государс­твом, которое боит­ся собс­твен­ного народа.

Март: запрет рекламы

В начале мар­та у исто­рии появил­ся неожи­дан­ный фронт — рек­ламный. Вла­дель­цы Telegram-каналов начали получать уве­дом­ления от Федераль­ной анти­моно­поль­ной служ­бы (ФАС) о воз­бужде­нии дела: анти­моно­поль­ная служ­ба усмотре­ла наруше­ние в пуб­ликаци­ях канала, хотя вся рек­лама была дол­жным обра­зом про­мар­кирова­на. Осно­вани­ем ста­ли поп­равки к закону о рек­ламе, всту­пив­шие в силу 1 сен­тября 2025 года (ч. 10.7 ст. 5 ФЗ «О рек­ламе»), зап­реща­ющие раз­мещение рек­ламы на ресур­сах, «дос­туп к которым огра­ничен».

Вско­ре в ФАС офи­циаль­но под­твер­дили свою позицию: раз­мещение рек­ламных интегра­ций в Telegram, на YouTube, в Instagram, Facebook, WhatsApp и в VPN-сер­висах наруша­ет законо­датель­ство. Ответс­твен­ность за это несут как рек­ламода­тели, так и рек­ламорас­простра­ните­ли. Штра­фы по статье 14.3 КоАП — от 2000 руб­лей для физичес­ких лиц до 500 000 руб­лей для юри­дичес­ких.

Лю­бопыт­ная деталь: фор­маль­но Telegram не был заб­локиро­ван в Рос­сии, а так­же не был приз­нан экс­тре­мист­ской орга­низа­цией. Одна­ко Рос­комнад­зор огра­ничи­вает его работу, а решение Таган­ско­го суда 2018 года ник­то не отме­нял.

По раз­ным оцен­кам, Telegram занима­ет до 50% сег­мента инфлю­енс‑мар­кетин­га в Рос­сии, а вмес­те с YouTube — до 70%; в 2025 году весь сег­мент оце­нивал­ся в 50–60 мил­лиар­дов руб­лей.

Поз­днее, в кон­це мар­та, ФАС уста­нови­ла пе­реход­ный пери­од и сооб­щала, что до кон­ца 2026 года за рек­ламу в Telegram и на YouTube штра­фовать не будут. При этом в ведомс­тве под­чер­кну­ли, что за рек­ламу в Instagram, Facebook и VPN-сер­висах ответс­твен­ность нас­тупа­ет уже сей­час.

Март: блокировки входят в активную фазу

В середи­не мар­та поль­зовате­ли Telegram на­чали жаловать­ся на мас­совые проб­лемы: сооб­щения ухо­дили с задер­жкой или не ухо­дили вов­се, меди­афай­лы не заг­ружались, веб‑вер­сия зависа­ла, а ста­тус «Соеди­нение...» в при­ложе­нии мог отоб­ражать­ся по нес­коль­ко минут.

Толь­ко за один день, 15 мар­та, Downdetector зафик­сировал более 9400 жалоб, «Сбой.рф» — свы­ше 12 000. Око­ло 48% обра­щений при­ходи­лось на Мос­кву, 16% — на Санкт‑Петер­бург, замет­ная доля — на приг­ранич­ные с Укра­иной реги­оны.

По дан­ным сер­виса Merilo (раз­работ­чик средств монито­рин­га Vigo), сред­няя доля неудач­ных зап­росов к доменам Telegram за неделю с 9 по 15 мар­та вырос­ла до 79,4% — на 47 про­цен­тных пун­ктов. В отдель­ных федераль­ных окру­гах этот показа­тель приб­лизил­ся к 90%.

Эк­спер­ты еди­нодуш­но го­вори­ли: бло­киров­ка мес­сен­дже­ра началась. При этом под­черки­валось, что основной удар от бло­киров­ки Telegram при­дет­ся не по круп­ным ком­пани­ям, а по малому и сред­нему биз­несу, ведь для сер­висно­го биз­неса и онлайн‑тор­говли Telegram дав­но стал основным каналом прив­лечения кли­ентов. Поэто­му для мно­гих бло­киров­ка Telegram, по сути, озна­чала пол­ную перес­борку биз­нес‑модели, а не прос­то сме­ну мес­сен­дже­ра.

17 мар­та Таган­ский суд Мос­квы оштра­фовал Telegram на 35 мил­лионов руб­лей за неуда­ление кон­тента с при­зыва­ми к экс­тре­мист­ской деятель­нос­ти. В тот же день адми­нис­тра­ция Telegram заб­локиро­вала 114 348 групп и каналов — мак­сималь­ный суточ­ный показа­тель с начала месяца. Сум­марно за март плат­форма огра­ничи­ла дос­туп к 1,5 мил­лиона сооб­ществ, из которых 9439 отнесла к «свя­зан­ным с тер­рориз­мом». Одна­ко на позицию РКН это никак не пов­лияло: ведомс­тво со­обща­ло, что «по‑преж­нему фик­сиру­ет неис­полне­ние рос­сий­ско­го законо­датель­ства».

19 мар­та изда­ние Forbes со ссыл­кой на источни­ки в телеком‑отрасли со­общи­ло, что обо­рудо­вание ТСПУ не справ­ляет­ся с наг­рузкой из‑за бло­киров­ки Telegram. Жур­налис­ты отме­чали, что заб­локиро­ван­ные сер­висы пери­оди­чес­ки сно­ва ста­новят­ся дос­тупны­ми: у час­ти або­нен­тов зарабо­тал WhatsApp, а у некото­рых опе­рато­ров на отдель­ных под­сетях заг­ружал­ся даже YouTube. Источни­ки объ­ясня­ли это режимом bypass: ког­да узел DPI не справ­ляет­ся, он про­пус­кает тра­фик нап­рямую без филь­тра­ции.

Кро­ме того, биз­нес‑кон­суль­тант ком­пании Positive Technologies Алек­сей Лукац­кий отме­чал, что встро­енный прок­си Telegram (MTProxy) мас­киру­ет тра­фик под обыч­ные HTTPS-соеди­нения. Пред­полага­лось, что имен­но мусор­ный тра­фик силь­нее все­го наг­ружа­ет сис­тему филь­тра­ции, даже боль­ше, чем сама бло­киров­ка мес­сен­дже­ра.

В Рос­комнад­зоре эту информа­цию наз­вали не соот­ветс­тву­ющей дей­стви­тель­нос­ти. Одна­ко в ведомс­тве не пояс­нили, почему заб­локиро­ван­ные сер­висы порой могут откры­вать­ся у поль­зовате­лей.

Сторонние клиенты На фоне ухуд­шения работы Telegram поль­зовате­ли начали активно уста­нав­ливать аль­тер­натив­ные кли­енты, час­то пред­лага­ющие избавле­ние от проб­лем. Ис­сле­дова­тели RKS Global опуб­ликова­ли ана­лиз вось­ми самых популяр­ных кли­ентов для Android. Спе­циалис­ты исполь­зовали ста­тичес­кий ана­лиз APK через jadx и динами­чес­кий ана­лиз тра­фика через tcpdump и mitmproxy, эта­лоном слу­жил офи­циаль­ный APK Telegram v12.4.3. Выводы ока­зались тре­вож­ными. На­иболь­шую опас­ность, по мне­нию иссле­дова­телей, пред­став­ляет «Телега». Отчет гла­сил, что при­ложе­ние под­меня­ет сер­веры Telegram на собс­твен­ные: 25 IP-адре­сов в Казани вмес­то пяти стан­дар­тных дата‑цен­тров, — и весь MTProto-тра­фик про­пус­кает через рос­сий­ские прок­си. Ана­лити­ка же ухо­дит на сер­веры VK Group через MyTracker (вклю­чая Telegram user ID и ста­тус VPN-под­клю­чения), а звон­ки мар­шру­тизи­руют­ся через инфраструк­туру «Одноклас­сни­ков». Эк­спер­ты зак­лючали: Вся перепис­ка поль­зовате­ля, который уста­новил кли­ент Telega для Telegram, все его вза­имо­дей­ствия с дру­гими поль­зовате­лями физичес­ки ока­зыва­ются в Рос­сии, где по закону дол­жны быть пре­дос­тавле­ны влас­тям по зап­росу. В ответ на это пред­ста­вите­ли «Телеги» сооб­щили редак­ции «Хакера», что кли­ент работа­ет через офи­циаль­ный Telegram API и про­токол MTProto, а наличие сетевых узлов в кон­крет­ном реги­оне не озна­чает обра­бот­ки дан­ных имен­но там. Исполь­зование MyTracker в ком­пании под­твер­дили, отме­тив, что находят­ся на финаль­ном эта­пе перехо­да на AppMetrica. В RKS Global уста­нови­ли, что Graph Messenger и iMe тоже отправ­ляют дан­ные на сер­веры «Яндекса» и VK Group через встро­енные рек­ламные и ана­лити­чес­кие модули. Еще три кли­ента из вось­ми явно вклю­чают Firebase Analytics, хотя офи­циаль­ный Telegram эту фун­кцию намерен­но деак­тивиру­ет. На­ибо­лее «чис­тыми» были приз­наны Mercurygram и Forkgram. Так­же хорошую оцен­ку получил и Telegram X. От­метим, что в кон­це мар­та, с выходом обновле­ния Telegram 12.6.2, в про­филях поль­зовате­лей появи­лись спе­циаль­ные пре­дуп­режде­ния. Рядом с име­нем тех, кто заходит в мес­сен­джер через сто­рон­ний кли­ент, теперь отоб­ража­ется плаш­ка «Исполь­зует неофи­циаль­ный кли­ент Telegram. Это может сни­зить защищен­ность перепис­ки с поль­зовате­лем».

Апрель: «цифровое сопротивление» и претензии к Дурову

4 апре­ля про­изо­шел мас­совый сбой в работе круп­ных бан­ков — «Сбер­банка», Т‑бан­ка, Ozon-бан­ка — и Сис­темы быс­трых пла­тежей. Вско­ре пос­ле это­го пре­зидент ГК InfoWatch и соос­нователь «Лабора­тории Кас­пер­ско­го» Наталья Кас­пер­ская опуб­ликова­ла в сво­ем Telegram-канале се­рию пос­тов, пос­вящен­ных бло­киров­кам VPN, мас­совому сбою в работе бан­ков и воз­можным эко­номи­чес­ким пос­ледс­тви­ям бло­киров­ки Telegram.

Кас­пер­ская писала:

В уга­ре борь­бы с обхо­дом бло­киро­вок Рос­комнад­зор обру­шил полови­ну сер­висов Рунета. Нет, это не вра­жес­кий налет и не ата­ка внеш­них акто­ров или злых инос­тран­ных хакеров. Это — наш род­ной РКН наконец‑то взял­ся не по‑дет­ски бороть­ся с сер­висами тун­нелиро­вания и защиты тра­фика.

По ее сло­вам, VPN-про­токо­лы час­то сов­пада­ют с теми, что исполь­зуют бан­ки и кри­тичес­кая инфраструк­тура, и заб­локиро­вать одно без ущер­ба для дру­гого тех­ничес­ки невоз­можно — она при­вела ана­логию с попыт­кой «заб­локиро­вать лим­фатичес­кую сис­тему, что­бы не допус­тить лим­фомы».

Ве­чером того же дня Кас­пер­ская опуб­ликова­ла вто­рой пост, в котором сооб­щила, что погово­рила с руково­дите­лем РКН Андре­ем Липовым и тот «под­робно, с при­мера­ми пояс­нил, почему вче­раш­ний сбой не был выз­ван имен­но дей­стви­ями РКН», а при­чиной стал внут­ренний сбой «Сбер­банка», который затем кас­кадом зат­ронул дру­гие бан­ки и СБП.

Тем не менее Кас­пер­ская отме­тила, что граж­данам «очень не хва­тает пря­мой ком­муника­ции с государс­твом», а пол­ное наз­вание Мин­цифры вклю­чает сло­ва «свя­зи и мас­совых ком­муника­ций» — и хотелось бы видеть «боль­ше свя­зи с народом и боль­ше ком­муника­ций».

На сле­дующий день Кас­пер­ская пос­вятила еще одну пуб­ликацию эко­номи­чес­ким пос­ледс­тви­ям воз­можной бло­киров­ки Telegram. Она под­черки­вала, что сот­ни тысяч рос­сий­ских ком­паний исполь­зуют мес­сен­джер как основную рек­ламную пло­щад­ку, а для мел­кого биз­неса это неред­ко единс­твен­ный канал прив­лечения кли­ентов. В «суверен­ном мес­сен­дже­ре», по ее сло­вам, нет ни срав­нимых инс­тру­мен­тов для биз­неса, ни ауди­тории, а при перехо­де на дру­гую плат­форму обыч­но теря­ется подав­ляющая часть ауди­тории:

Сто­ит спро­сить, а этот эко­номи­чес­кий сце­нарий кто‑то прос­читывал? Кто‑то совето­вал­ся с ФНС и Минэко­ном­разви­тия?

Прак­тичес­ки одновре­мен­но с этим Павел Дуров за­явил, что 65 мил­лионов рос­сиян по‑преж­нему поль­зуют­ся Telegram через VPN ежед­невно, более 50 мил­лионов человек отправ­ляют сооб­щения каж­дый день, а коман­да мес­сен­дже­ра «про­дол­жит адап­тировать­ся, делая тра­фик Telegram слож­нее для обна­руже­ния и бло­киров­ки». Так­же в сво­ей пуб­ликации Дуров поп­риветс­тво­вал рос­сиян «в циф­ровом соп­ротив­лении».

Это заяв­ление Дурова выз­вало негатив­ную реак­цию со сто­роны сооб­щес­тва. На «Хаб­ре» появил­ся деталь­ный раз­бор, автор которо­го объ­яснял, что реали­зация FakeTLS в Telegram содер­жит гру­бые ошиб­ки, поз­воля­ющие ТСПУ три­виаль­но иден­тифици­ровать тра­фик мес­сен­дже­ра.

По его сло­вам, файл mtproto_tls_socket. cpp не менял­ся с нояб­ря 2025 года, а ког­да ТСПУ начали бло­киро­вать прок­си, раз­работ­чики Telegram никак на это не отре­аги­рова­ли. Зато реаль­ную работу про­дела­ли учас­тни­ки сооб­щес­тва вок­руг прок­си‑сер­вера Telemt: они про­ана­лизи­рова­ли TLS-хен­дшей­ки, наш­ли кон­крет­ные ано­малии в пакетах (нап­ример, исполь­зование несущес­тву­юще­го иден­тифика­тора рас­ширения и некор­рек­тную дли­ну клю­ча X25519) и под­готови­ли исправ­ления.

Мей­нтей­нер дес­ктоп­ного кли­ента в ито­ге при­нял минималь­ный набор изме­нений с ком­мента­рием «Inspired by wide internet discussions».

На момент пуб­ликации пос­та Дурова о «циф­ровом соп­ротив­лении» патч получил толь­ко дес­ктоп­ный кли­ент, и даже он явля­ется лишь хот­фиксом, а не пол­ноцен­ным решени­ем: акту­аль­ными оста­вались проб­лемы с фик­сирован­ным раз­мером ClientHello, уста­рев­шими рас­ширени­ями и пред­ска­зуемы­ми тай­мин­гами меж­ду пакета­ми.

Один из энту­зиас­тов сфор­мулиро­вал свою позицию так: сооб­щес­тво боролось не за «циф­ровое соп­ротив­ление», а за то, что­бы обыч­ные люди мог­ли про­дол­жать поль­зовать­ся удоб­ным мес­сен­дже­ром, в котором «мил­лионы пересы­лают котиков и обсужда­ют в домовом чате, кто загадил лифт».

Апрель: вы находитесь здесь

По сос­тоянию на 10 апре­ля 2026 года доля неудач­ных зап­росов к доменам Telegram дос­тигла 100%. Меж­дународ­ный иссле­дова­тель­ский про­ект OONI зафик­сировал уро­вень ано­малий в 95% — абсо­лют­ный мак­симум за все вре­мя наб­людений.

Для срав­нения: у заб­локиро­ван­ных в Рос­сии Signal и WhatsApp доля ано­малий в тот же день сос­тавля­ла 89%. То есть в нас­тоящее вре­мя Telegram бло­киру­ется жес­тче, чем мес­сен­дже­ры, фор­маль­но отно­сящи­еся к «нед­ружес­твен­ным» и экс­тре­мист­ским плат­формам.

В этот день Detector404 зафик­сировал 3600 обра­щений, а «Сбой.рф» при­нял свы­ше 1000 жалоб. Поль­зовате­ли писали одно и то же: «Прок­си откисли еще вче­ра, а с VPN уже дав­но не работа­ет», «Не откры­вает­ся даже с VPN», «Пос­тоян­но идет под­клю­чение».

Пос­ле эска­лации бло­киро­вок Павел Дуров заявил, что коман­да мес­сен­дже­ра выпус­тила обновле­ние, модифи­циро­вав про­токол для про­тиво­дей­ствия бло­киров­кам. Одна­ко к момен­ту сда­чи это­го номера в печать ситу­ация прин­ципи­аль­но не изме­нилась: у боль­шинс­тва поль­зовате­лей в Рос­сии мес­сен­джер поп­росту не работа­ет без VPN или прок­си и даже с ними работа­ет нес­табиль­но. Заяв­ления Дурова о 65 мил­лионов ежед­невных поль­зовате­лей через VPN ско­рее под­твержда­ют эту ста­тис­тику, чем опро­вер­гают.

Фор­маль­но Telegram в Рос­сии по‑преж­нему не объ­явлен экс­тре­мист­ским, не приз­нан нежела­тель­ной орга­низа­цией и не заб­локиро­ван отдель­ным решени­ем. Пос­танов­ление Таган­ско­го суда города Мос­квы от 2018 года, которое все эти восемь лет сущес­тво­вало де‑юре, но не при­меня­лось де‑фак­то, наконец «ожи­ло» в виде тех­ничес­кой реаль­нос­ти.

Даль­нейшее раз­витие событий будет зависеть от того, нас­коль­ко хва­тит мощ­ностей ТСПУ, как быс­тро энту­зиас­ты будут латать дыры, раз­работ­чики Telegram выпус­кать обновле­ния, а так­же от мно­жес­тва дру­гих решений, которые будут при­нимать­ся уже пос­ле того, как этот номер отпра­вит­ся в типог­рафию.