Содержание статьи
- Предыстория: 2025 год
- Январь: «мягкий намек» от РКН
- Февраль: подтверждение и эскалация
- Исчезновение доменов из НСДИ
- Дуров отвечает: WeChat — не пример
- Инсайды: «полная блокировка с 1 апреля»
- Минцифры: иностранные спецслужбы и 150 000 запросов
- Уголовное дело против Дурова
- Март: запрет рекламы
- Март: блокировки входят в активную фазу
- Апрель: «цифровое сопротивление» и претензии к Дурову
- Апрель: вы находитесь здесь
В 2018 году история уже разворачивалась по похожему сценарию. Тогда Роскомнадзор по решению Таганского суда города Москвы пытался заблокировать мессенджер, боролся с подсетями Amazon и Google, миллионами блокировал IP-адреса, провоцировал сбои в работе сторонних сервисов, но в итоге отступил. Это решение суда так и не было отменено.
Предыстория: 2025 год
Эта история началась не в 2026 году, а почти на полгода раньше. Еще в августе 2025 года Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram, объяснив это борьбой с мошенниками и террористами.
В ведомстве сообщали, что иностранные мессенджеры используются мошенниками для обмана граждан и организации преступлений, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность, а их представители не реагируют на запросы российских властей. В результате голосовые вызовы в мессенджерах попросту перестали работать у пользователей из России.
Уже в октябре 2025 года РКН перешел к частичному ограничению работы мессенджеров «для противодействия преступникам», а в конце ноября в ведомстве впервые публично предупредили о возможной полной блокировке WhatsApp в России, если тот не начнет соблюдать российское законодательство.
Тогда разработчики WhatsApp заявили, что намерены бороться за российских пользователей. В компании подчеркивали, что мессенджер стал неотъемлемой частью жизни россиян и его используют для семейных и рабочих чатов, общения с друзьями и соседями во всех регионах страны. Разработчики писали:
Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести лишь к снижению безопасности для российских граждан.
Январь: «мягкий намек» от РКН
Первые сигналы об усугублении ситуации появились вскоре после новогодних праздников. 16 января издание «Москва 24» со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке сообщило, что Роскомнадзор начал блокировать Telegram и замедлил загрузку видео.
Тогда заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов подтвердил: проблемы с видео — это «мягкий намек» руководству мессенджера:
То, что в Telegram сейчас более сложно стало загружать видео — это мягкий намек Роскомнадзора руководству Telegram о том, что нужно энергичнее взаимодействовать с властью в Российской Федерации и быстрее выполнять те законы, которые приняты в отношении всех мессенджеров. Скорость отклика руководства пока еще недостаточна.
Мы по‑прежнему наблюдаем огромное количество анонимных Telegram-каналов, которые продолжают публиковать фейковую, вредную и опасную информацию. Эти каналы собираются в сетки, и эти сетки начинают манипулировать. Сейчас это используется и как финансовый инструмент для манипулирования стоимостью акций. Уже много жалоб от наших граждан, когда они, начитавшись, подчеркну — в анонимных Telegram-каналах, купить какие‑то акции, активы, коины, люди теряли деньги. Здесь руководство Telegram отрабатывает плохо.
При этом несколькими днями ранее Свинцов уверял, что полной блокировки ждать не стоит, а Telegram «достаточно эффективно взаимодействует» с российскими властями. Представители РКН применение каких‑либо новых мер тоже отрицали.
Однако уже 22 января позицию ведомства публично озвучил сенатор Артем Шейкин, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. Он заявил, что иностранные мессенджеры используются для организации терактов и мошенничества, Telegram требования российских властей не выполняет, поэтому с августа 2025 года в его отношении «поэтапно вводились ограничительные меры». В качестве альтернативы сенатор порекомендовал россиянам пользоваться национальными мессенджерами. В пресс‑службе РКН объяснения Шейкина назвали «исчерпывающими».
Параллельно с этим депутат Сергей Боярский, глава комитета Госдумы по информационной политике, объяснял позицию властей: западные сервисы отказываются открывать офисы в России и игнорируют запросы правоохранительных органов, поэтому к ним и применяются ограничения.
При этом Боярский уверял, что Telegram полностью отключать не будут, — потому что это «не только обмен сообщениями, но и большая соцсеть», в которую «вложены огромные силы наших граждан и СМИ». Глава комитета по информационной политике говорил:
Если вы любите свою родню, удалите у них WhatsApp! Потому что им могут позвонить мошенники и лишить сбережений, заставить, не дай бог, что‑нибудь поджечь.
Боярский также рекомендовал гражданам использовать VPN ситуативно, а не держать включенным постоянно: по его словам, «жизнь с включенным VPN» сводит на нет все усилия государства по защите подростков от «групп смерти, террористов и педофилов».
Альтернативой иностранным мессенджерам депутат называл национальный Max, который, по его словам, интегрирован в контур безопасности России и уже помог предотвратить сотни тысяч случаев мошенничества.
Также Боярский повторял ключевой тезис: о полной блокировке Telegram речь не идет. Буквально через пару месяцев этот тезис потеряет актуальность.
К слову, по данным Mediascope, в январе 2026 года ежемесячная аудитория Telegram в России достигла почти 96 миллионов человек — мессенджер впервые обогнал WhatsApp и стал самым популярным в стране.
Февраль: подтверждение и эскалация
Переломным моментом в развивающейся ситуации вокруг мессенджера стало 10 февраля 2026 года. В этот день источники в профильных ведомствах и ИТ‑индустрии сообщили, что российские власти приняли решение замедлять Telegram и часть мер уже применяется. Сервисы Downdetector и «Сбой.рф» за сутки зафиксировали свыше 10 тысяч жалоб — пользователи по всей стране жаловались, что фото, видео и голосовые сообщения практически перестали открываться.
В середине дня Роскомнадзор официально прокомментировал ситуацию. В ведомстве заявили, что Telegram продолжает игнорировать российское законодательство и не принимает реальных мер для противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях, а также не обеспечивает защиту персональных данных:
В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан.
Регулятор перечислил ключевые требования: размещение серверов на территории России, защита персональных данных пользователей, противодействие мошенничеству, экстремизму и терроризму.
В Госдуме эскалацию блокировок назвали «абсолютно правильным» шагом. Андрей Свинцов уточнял, что около 70% требований Роскомнадзора остаются невыполненными, и предложил Telegram создать в России отдельное юридическое лицо. Его коллега по комитету Олег Матвейчев добавил, что «закрытий ради закрытий» в России не любят, но мессенджер должен соблюдать законы.
В тот же день на происходящее впервые отреагировал и Павел Дуров. Он писал в своем Telegram-канале:
Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры. Восемь лет назад Иран пытался применить ту же стратегию и потерпел неудачу. <...> Ограничение свободы граждан — это всегда неверный путь. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, невзирая на любое давление.
Исчезновение доменов из НСДИ
В середине февраля специалисты обратили внимание, что из Национальной системы доменных имен (НСДИ) — DNS-инфраструктуры, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете», — исчезли записи для YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Messenger (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Tor Project.
При обращении к DNS-серверам Роскомнадзора эти домены просто перестали резолвиться, и браузер выдавал ошибку
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN. При этом подчеркивалось, что подключение операторов к НСДИ обязательно по закону, что это делает систему одним из ключевых DNS-резолверов в стране.
СМИ писали, что происходящее, скорее всего, имеет под собой технические причины: оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) работает на пределе мощностей и не может одновременно «давить» YouTube, Telegram и WhatsApp.
Основная нагрузка на оборудование якобы увеличилась именно из‑за замедления Telegram. Эксперты писали, что WhatsApp никогда не модернизировал свою инфраструктуру под обход блокировок, поэтому блокировался проще.
Дуров отвечает: WeChat — не пример
13 февраля Павел Дуров опубликовал второе развернутое заявление о ситуации. На этот раз он писал на русском языке и адресовал свои слова возможным сторонникам блокировок:
В качестве аргумента за блокировку Telegram и принудительный перевод россиян в другое приложение иногда ссылаются на пример Китая и его мессенджера WeChat. Но это сравнение ошибочно. WeChat не назначали «национальным мессенджером» и не навязывали людям. Он стал абсолютным лидером в свободной конкурентной борьбе начала 2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис из десятков претендентов (среди которых были и международные мессенджеры вроде WhatsApp, доступные в те годы без ограничений). Лишь после того как WeChat органически завоевал большинство аудитории, государство начало интегрировать в него свои услуги.
По его словам, в мире существует всего три лидирующих локальных мессенджера — WeChat в Китае, KakaoTalk в Корее и LINE в Японии — и все они стали такими в результате рыночной конкуренции. «Конкуренция — движущая сила инноваций. Ее устранение лишь снизит качество жизни и безопасность общения людей», — подытоживал Дуров.
Инсайды: «полная блокировка с 1 апреля»
В середине февраля Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что с 1 апреля Роскомнадзор перейдет к «тотальной блокировке» Telegram. В ответ на это представители РКН сообщили, что ведомству «нечего добавить» к ранее опубликованной информации.
Власти восприняли эту публикацию по‑разному. К примеру, член комитета по информполитике Антон Немкин заявил, что «эмоций слишком много, а официальной конкретики мало», а саму дату 1 апреля назвал поводом для сомнений. Свинцов охарактеризовал публикацию как «вброс», но при этом объяснил, почему именно эта дата всплыла в СМИ: с 1 апреля у РКН появятся законные основания для перехода к следующему этапу ограничений — по действующим нормам ведомство вправе вводить санкции в отношении нарушителей каждые два‑три месяца.
Через несколько недель РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, подтвердил: окончательное решение принято, и Telegram заблокируют в начале апреля. Журналисты писали, что операторы связи уже получили соответствующие предписания.
Ту же дату подтвердили и источники The Bell (издание признано в РФ иностранным агентом). Сообщалось, что в числе обсуждавшихся сценариев — «экстремистский», по аналогии с Instagram, который, помимо прочего, исключает любую монетизацию мессенджера в России.
Минцифры: иностранные спецслужбы и 150 000 запросов
18 февраля на заседании комитета Госдумы по информполитике развернутые объяснения происходящего дал министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, у российских правоохранительных органов есть прямые доказательства того, что иностранные спецслужбы получают доступ к переписке в Telegram и используют эти данные в военных целях.
Если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы, — рассказал Шадаев. — Если раньше это все‑таки носило эпизодический характер, то сейчас это носит уже систематический характер.
В ответ представители Telegram заявили агентству Reuters, что спецслужбы не имеют доступа к переписке пользователей, а утверждение российских властей о взломе системы шифрования — «преднамеренная фальсификация».
Также Шадаев перечислил формально‑правовые претензии к мессенджеру: Telegram игнорирует обязанность хранить переписку и записи звонков в России, не предоставляет правоохранителям доступ по решению суда и не блокирует противоправный контент в течение суток.
По словам министра, администрация мессенджера проигнорировала около 150 000 запросов на удаление каналов и материалов: 1500 каналов с детской порнографией, 4000 чат‑ботов с поддельными документами и фишингом, 18 000 материалов нацистской тематики и более 100 000 требований об удалении контента, дискредитирующего российские вооруженные силы.
Министр привел и общую статистику: с 2022 года с использованием Telegram было совершено свыше 153 000 преступлений, из них более 33 000 связаны с диверсиями, терроризмом и экстремизмом.
На вопрос о дальнейшей судьбе мессенджера Шадаев ответил коротко: «Сначала штрафы, потом голосовые, потом замедление, дальше я не могу сказать».
Уголовное дело против Дурова
24 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» опубликовали статьи, в которых утверждалось, что действия Павла Дурова расследуются по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности. Обе публикации помечены как подготовленные «по материалам ФСБ России», но конкретный источник не был указан.
Издания ссылались на сводки МВД и ФСБ: с 2022 года число преступлений с использованием Telegram превысило 153 000, ФСБ якобы предотвратила 475 терактов, координировавшихся через мессенджер, а с Telegram связывают и теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. По данным «Комсомольской правды», администрация Telegram не удалила тысячи каналов с противоправным контентом.
Дуров прокомментировал эти публикации так:
Россия возбудила против меня уголовное дело за „пособничество терроризму“. Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печально наблюдать за государством, которое боится собственного народа.
Март: запрет рекламы
В начале марта у истории появился неожиданный фронт — рекламный. Владельцы Telegram-каналов начали получать уведомления от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о возбуждении дела: антимонопольная служба усмотрела нарушение в публикациях канала, хотя вся реклама была должным образом промаркирована. Основанием стали поправки к закону о рекламе, вступившие в силу 1 сентября 2025 года (ч. 10.7 ст. 5 ФЗ «О рекламе»), запрещающие размещение рекламы на ресурсах, «доступ к которым ограничен».
Вскоре в ФАС официально подтвердили свою позицию: размещение рекламных интеграций в Telegram, на YouTube, в Instagram, Facebook, WhatsApp и в VPN-сервисах нарушает законодательство. Ответственность за это несут как рекламодатели, так и рекламораспространители. Штрафы по статье 14.3 КоАП — от 2000 рублей для физических лиц до 500 000 рублей для юридических.
Любопытная деталь: формально Telegram не был заблокирован в России, а также не был признан экстремистской организацией. Однако Роскомнадзор ограничивает его работу, а решение Таганского суда 2018 года никто не отменял.
По разным оценкам, Telegram занимает до 50% сегмента инфлюенс‑маркетинга в России, а вместе с YouTube — до 70%; в 2025 году весь сегмент оценивался в 50–60 миллиардов рублей.
Позднее, в конце марта, ФАС установила переходный период и сообщала, что до конца 2026 года за рекламу в Telegram и на YouTube штрафовать не будут. При этом в ведомстве подчеркнули, что за рекламу в Instagram, Facebook и VPN-сервисах ответственность наступает уже сейчас.
Март: блокировки входят в активную фазу
В середине марта пользователи Telegram начали жаловаться на массовые проблемы: сообщения уходили с задержкой или не уходили вовсе, медиафайлы не загружались, веб‑версия зависала, а статус «Соединение...» в приложении мог отображаться по несколько минут.
Только за один день, 15 марта, Downdetector зафиксировал более 9400 жалоб, «Сбой.рф» — свыше 12 000. Около 48% обращений приходилось на Москву, 16% — на Санкт‑Петербург, заметная доля — на приграничные с Украиной регионы.
По данным сервиса Merilo (разработчик средств мониторинга Vigo), средняя доля неудачных запросов к доменам Telegram за неделю с 9 по 15 марта выросла до 79,4% — на 47 процентных пунктов. В отдельных федеральных округах этот показатель приблизился к 90%.
Эксперты единодушно говорили: блокировка мессенджера началась. При этом подчеркивалось, что основной удар от блокировки Telegram придется не по крупным компаниям, а по малому и среднему бизнесу, ведь для сервисного бизнеса и онлайн‑торговли Telegram давно стал основным каналом привлечения клиентов. Поэтому для многих блокировка Telegram, по сути, означала полную пересборку бизнес‑модели, а не просто смену мессенджера.
17 марта Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 35 миллионов рублей за неудаление контента с призывами к экстремистской деятельности. В тот же день администрация Telegram заблокировала 114 348 групп и каналов — максимальный суточный показатель с начала месяца. Суммарно за март платформа ограничила доступ к 1,5 миллиона сообществ, из которых 9439 отнесла к «связанным с терроризмом». Однако на позицию РКН это никак не повлияло: ведомство сообщало, что «по‑прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства».
19 марта издание Forbes со ссылкой на источники в телеком‑отрасли сообщило, что оборудование ТСПУ не справляется с нагрузкой из‑за блокировки Telegram. Журналисты отмечали, что заблокированные сервисы периодически снова становятся доступными: у части абонентов заработал WhatsApp, а у некоторых операторов на отдельных подсетях загружался даже YouTube. Источники объясняли это режимом bypass: когда узел DPI не справляется, он пропускает трафик напрямую без фильтрации.
Кроме того, бизнес‑консультант компании Positive Technologies Алексей Лукацкий отмечал, что встроенный прокси Telegram (MTProxy) маскирует трафик под обычные HTTPS-соединения. Предполагалось, что именно мусорный трафик сильнее всего нагружает систему фильтрации, даже больше, чем сама блокировка мессенджера.
В Роскомнадзоре эту информацию назвали не соответствующей действительности. Однако в ведомстве не пояснили, почему заблокированные сервисы порой могут открываться у пользователей.
Сторонние клиенты
На фоне ухудшения работы Telegram пользователи начали активно устанавливать альтернативные клиенты, часто предлагающие избавление от проблем.
Исследователи RKS Global опубликовали анализ восьми самых популярных клиентов для Android. Специалисты использовали статический анализ APK через jadx и динамический анализ трафика через tcpdump и mitmproxy, эталоном служил официальный APK Telegram v12.4.3. Выводы оказались тревожными.
Наибольшую опасность, по мнению исследователей, представляет «Телега». Отчет гласил, что приложение подменяет серверы Telegram на собственные: 25 IP-адресов в Казани вместо пяти стандартных дата‑центров, — и весь MTProto-трафик пропускает через российские прокси. Аналитика же уходит на серверы VK Group через MyTracker (включая Telegram user ID и статус VPN-подключения), а звонки маршрутизируются через инфраструктуру «Одноклассников».
Эксперты заключали:
Вся переписка пользователя, который установил клиент Telega для Telegram, все его взаимодействия с другими пользователями физически оказываются в России, где по закону должны быть предоставлены властям по запросу.
В ответ на это представители «Телеги» сообщили редакции «Хакера», что клиент работает через официальный Telegram API и протокол MTProto, а наличие сетевых узлов в конкретном регионе не означает обработки данных именно там. Использование MyTracker в компании подтвердили, отметив, что находятся на финальном этапе перехода на AppMetrica.
В RKS Global установили, что Graph Messenger и iMe тоже отправляют данные на серверы «Яндекса» и VK Group через встроенные рекламные и аналитические модули. Еще три клиента из восьми явно включают Firebase Analytics, хотя официальный Telegram эту функцию намеренно деактивирует.
Наиболее «чистыми» были признаны Mercurygram и Forkgram. Также хорошую оценку получил и Telegram X.
Отметим, что в конце марта, с выходом обновления Telegram 12.6.2, в профилях пользователей появились специальные предупреждения. Рядом с именем тех, кто заходит в мессенджер через сторонний клиент, теперь отображается плашка «Использует неофициальный клиент Telegram. Это может снизить защищенность переписки с пользователем».
Апрель: «цифровое сопротивление» и претензии к Дурову
4 апреля произошел массовый сбой в работе крупных банков — «Сбербанка», Т‑банка, Ozon-банка — и Системы быстрых платежей. Вскоре после этого президент ГК InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская опубликовала в своем Telegram-канале серию постов, посвященных блокировкам VPN, массовому сбою в работе банков и возможным экономическим последствиям блокировки Telegram.
Касперская писала:
В угаре борьбы с обходом блокировок Роскомнадзор обрушил половину сервисов Рунета. Нет, это не вражеский налет и не атака внешних акторов или злых иностранных хакеров. Это — наш родной РКН наконец‑то взялся не по‑детски бороться с сервисами туннелирования и защиты трафика.
По ее словам, VPN-протоколы часто совпадают с теми, что используют банки и критическая инфраструктура, и заблокировать одно без ущерба для другого технически невозможно — она привела аналогию с попыткой «заблокировать лимфатическую систему, чтобы не допустить лимфомы».
Вечером того же дня Касперская опубликовала второй пост, в котором сообщила, что поговорила с руководителем РКН Андреем Липовым и тот «подробно, с примерами пояснил, почему вчерашний сбой не был вызван именно действиями РКН», а причиной стал внутренний сбой «Сбербанка», который затем каскадом затронул другие банки и СБП.
Тем не менее Касперская отметила, что гражданам «очень не хватает прямой коммуникации с государством», а полное название Минцифры включает слова «связи и массовых коммуникаций» — и хотелось бы видеть «больше связи с народом и больше коммуникаций».
На следующий день Касперская посвятила еще одну публикацию экономическим последствиям возможной блокировки Telegram. Она подчеркивала, что сотни тысяч российских компаний используют мессенджер как основную рекламную площадку, а для мелкого бизнеса это нередко единственный канал привлечения клиентов. В «суверенном мессенджере», по ее словам, нет ни сравнимых инструментов для бизнеса, ни аудитории, а при переходе на другую платформу обычно теряется подавляющая часть аудитории:
Стоит спросить, а этот экономический сценарий кто‑то просчитывал? Кто‑то советовался с ФНС и Минэкономразвития?
Практически одновременно с этим Павел Дуров заявил, что 65 миллионов россиян по‑прежнему пользуются Telegram через VPN ежедневно, более 50 миллионов человек отправляют сообщения каждый день, а команда мессенджера «продолжит адаптироваться, делая трафик Telegram сложнее для обнаружения и блокировки». Также в своей публикации Дуров поприветствовал россиян «в цифровом сопротивлении».
Это заявление Дурова вызвало негативную реакцию со стороны сообщества. На «Хабре» появился детальный разбор, автор которого объяснял, что реализация FakeTLS в Telegram содержит грубые ошибки, позволяющие ТСПУ тривиально идентифицировать трафик мессенджера.
По его словам, файл
mtproto_tls_socket. не менялся с ноября 2025 года, а когда ТСПУ начали блокировать прокси, разработчики Telegram никак на это не отреагировали. Зато реальную работу проделали участники сообщества вокруг прокси‑сервера Telemt: они проанализировали TLS-хендшейки, нашли конкретные аномалии в пакетах (например, использование несуществующего идентификатора расширения и некорректную длину ключа X25519) и подготовили исправления.
Мейнтейнер десктопного клиента в итоге принял минимальный набор изменений с комментарием «Inspired by wide internet discussions».
На момент публикации поста Дурова о «цифровом сопротивлении» патч получил только десктопный клиент, и даже он является лишь хотфиксом, а не полноценным решением: актуальными оставались проблемы с фиксированным размером ClientHello, устаревшими расширениями и предсказуемыми таймингами между пакетами.
Один из энтузиастов сформулировал свою позицию так: сообщество боролось не за «цифровое сопротивление», а за то, чтобы обычные люди могли продолжать пользоваться удобным мессенджером, в котором «миллионы пересылают котиков и обсуждают в домовом чате, кто загадил лифт».
Апрель: вы находитесь здесь
По состоянию на 10 апреля 2026 года доля неудачных запросов к доменам Telegram достигла 100%. Международный исследовательский проект OONI зафиксировал уровень аномалий в 95% — абсолютный максимум за все время наблюдений.
Для сравнения: у заблокированных в России Signal и WhatsApp доля аномалий в тот же день составляла 89%. То есть в настоящее время Telegram блокируется жестче, чем мессенджеры, формально относящиеся к «недружественным» и экстремистским платформам.
В этот день Detector404 зафиксировал 3600 обращений, а «Сбой.рф» принял свыше 1000 жалоб. Пользователи писали одно и то же: «Прокси откисли еще вчера, а с VPN уже давно не работает», «Не открывается даже с VPN», «Постоянно идет подключение».
После эскалации блокировок Павел Дуров заявил, что команда мессенджера выпустила обновление, модифицировав протокол для противодействия блокировкам. Однако к моменту сдачи этого номера в печать ситуация принципиально не изменилась: у большинства пользователей в России мессенджер попросту не работает без VPN или прокси и даже с ними работает нестабильно. Заявления Дурова о 65 миллионов ежедневных пользователей через VPN скорее подтверждают эту статистику, чем опровергают.
Формально Telegram в России по‑прежнему не объявлен экстремистским, не признан нежелательной организацией и не заблокирован отдельным решением. Постановление Таганского суда города Москвы от 2018 года, которое все эти восемь лет существовало де‑юре, но не применялось де‑факто, наконец «ожило» в виде технической реальности.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько хватит мощностей ТСПУ, как быстро энтузиасты будут латать дыры, разработчики Telegram выпускать обновления, а также от множества других решений, которые будут приниматься уже после того, как этот номер отправится в типографию.