С инструментами удаленного администрирования хотя бы раз в жизни сталкивался каждый айтишник, а компании, в офисах которых насчитывается больше двух компьютеров, тем более хорошо знакомы с этой технологией. В период пандемии, когда сотрудники поголовно отправлялись работать на удаленку, такие программы и вовсе стали незаменимы.
Инструменты удаленного администрирования — это ПО с клиент‑серверной архитектурой, которое позволяет подключаться к компьютерам, серверам или другим устройствам и управлять ими так же, как если бы они находились рядом или в локальной сети. Разрешения можно гибко настраивать: от предоставления ограниченных возможностей, позволяющих менять некоторые параметры системы и передавать файлы, до полного контроля над устройством.
Связь осуществляется через защищенное соединение, а для идентификации обычно применяются пароли либо интеграция с различными механизмами контроля учетных записей, развернутыми в корпоративной среде. Некоторые программы также включают функции ведения текстового и голосового чата, записи сессий для последующего анализа, а также предлагают возможность централизованного управления всеми подключениями.
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Что такое RuDesktop?
RuDesktop — это российский инструмент для организации удаленного доступа и администрирования удаленных устройств. Безопасность обеспечивается путем шифрования сессий с использованием защищенного протокола TLS (Transport Layer Security), при этом для доступа к удаленным устройствам можно использовать как постоянный пароль, так и одноразовые сессионные пароли в случае однократных подключений. При использовании приложения в корпоративной среде можно настроить интеграцию RuDesktop с Active Directory и LDAP — это позволит централизованно управлять правами и разрешениями, а также автоматизировать администрирование удаленных рабочих станций.
Среди функций программы необходимо перечислить следующие:
- отслеживание изменений в конфигурации удаленных устройств — эту функцию удобно использовать в процессе инвентаризации;
- автоматизация удаленного администрирования с использованием скриптов и других подобных инструментов;
- гибкая настройка прав доступа клиентов в соответствии с политиками AD;
- написание собственных сценариев Ansible под различные задачи с возможностью конфигурирования групп конечных устройств;
- использование политик RuDesktop для автоматизации обновления ПО на клиентских машинах;
- просмотр истории подключений и всех авторизованных устройств в личном кабинете.
RuDesktop дает возможность организовать совместную работу путем создания подключений по схемам «один ко многим» и «многие к одному» для решения тех или иных коллективных задач.
Существуют реализации RuDesktop для Windows, macOS (версия 10.14 и старше) и Linux (поддерживаются в том числе отечественные дистрибутивы РЕД ОС, ОС Astra Linux и BaseAlt). При этом можно использовать две версии программы: в первом случае компания‑разработчик предоставляет собственный облачный сервер для работы приложения, во втором клиент самостоятельно разворачивает сервер в своей сети и полностью контролирует подключения. Возможности этих двух версий заметно отличаются, поэтому мы протестируем обе. Начнем с облачной.
Облачная версия RuDesktop
Это, пожалуй, самый простой и доступный вариант использования программы — достаточно скачать, установить и запустить приложение, после чего с ним можно работать практически без дополнительных настроек. RuDesktop для 64-разрядной версии Windows занимает около 20 Мбайт дискового пространства и устанавливается, как обычная программа, — никаких сложностей на этом этапе не возникает.
После инсталляции RuDesktop автоматически прописывается в автозагрузку, причем отключить эту функцию на этапе установки возможности нет, что лично мне показалось объективным недостатком. Более того: значок RuDesktop в системном трее не реагирует на правую клавишу мыши, то есть выгрузить программу можно только с помощью диспетчера задач, — со всех точек зрения это тоже крайне неудобно.
По умолчанию соединение устанавливается через 443-й порт. Интерфейс приложения интуитивно понятен каждому, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с TeamViewer: в левой части окна располагается ID текущей машины и сгенерированный сессионный пароль для подключения к ней, правее — поле для ввода ID удаленного хоста.
Вводим идентификатор удаленного компьютера, пароль, и вуаля — соединение установлено.
На экране отображается окно, где в виде значков демонстрируются все текущие возможности управления удаленной машиной. При желании это окошко можно свернуть в панель задач. На верхней панели RuDesktop в режиме удаленного подключения появляются кнопки, открывающие доступ к дополнительным функциям, таким как запись экрана, съемка скриншотов, управление параметрами отображения удаленного рабочего стола и текущей сессией. В частности, можно передать на удаленную машину Ctrl + Alt + Del, включить или отключить копирование и вставку из буфера обмена, перезапустить удаленное устройство либо включить TCP-туннелирование, с помощью которого можно пробросить нужный порт с локальной машины на удаленный хост. Здесь же можно организовать между двумя компьютерами текстовый чат, чтобы обсудить насущные вопросы.
Есть возможность запустить на удаленной машине сессию PowerShell с последующей передачей команд по сети. В момент установки соединения следует ввести пароль еще раз, после чего можно наслаждаться всеми возможностями консоли на управляемом компьютере.
Еще одна полезная функция — передача файлов с машины на машину по сети. Для включения этой возможности нужно снова ввести пароль: и вот тут я внезапно столкнулся с тем, что программа наотрез отказывалась принимать кодовую строку и от удаленного, и от локального хоста. Выяснилось, что RuDesktop зачем‑то втихаря поменял сессионный пароль на удаленной машине, никому ничего не сказав: после ввода нового пароля передача файлов ожидаемо заработала.
Чтобы избежать подобного непредсказуемого поведения программы в будущем, можно настроить постоянный пароль для всех последующих соединений. Для этого следует щелкнуть мышью на изображении карандаша справа от текущего сессионного пароля в окне программы, в открывшемся меню выбрать пункт «Установить постоянный пароль», а затем в этом же меню установить флажок в положение «Использовать постоянный пароль». Тогда неожиданностей больше не будет. А если в окошке авторизации выбрать опцию «Запомнить пароль», то соединение и вовсе устанавливается в один клик.
Ради эксперимента мы решили протестировать RuDesktop на стареньком «маке» под управлением macOS 10.15 и на ноутбуке c Ubuntu. На «маке» для нормальной работы приложения нужно настроить разрешения, в частности дать RuDesktop права на запись экрана и универсальный доступ. А вот возможность автоматического запуска при старте системы для клиентских приложений в macOS по умолчанию заблокирована: чтобы обеспечить автозапуск, RuDesktop нужно установить в качестве системной службы. Но и без этого все прекрасно функционирует без каких‑либо плясок с бубном.
Тут также работает удаленная командная строка: в качестве оболочки на «маке» запускается zsh в локальном окне PowerShell. Доступны и прочие функции, включая передачу файлов. Под «Убунтой» 22.04 LTS тоже не возникло никаких проблем — скачав .deb-пакет RuDesktop с сайта разработчика, мы установили его терминальной командой
sudo , и все прекрасно запустилось без дополнительных настроек.
Зарегистрировав лицензию на сайте rudesktop.ru, можно отслеживать количество и время подключений, редактировать список устройств, пользователей, а также создать «адресную книгу», в которой хранятся сведения об удаленных рабочих станциях с их ID и соответствующими пояснениями.
Версия с локальным сервером
Помимо облачной версии, существует версия RuDesktop с сервером, который можно настроить в собственной локальной сети. Эта версия включает целый ряд функций, недоступных в облачной редакции, например логирование действий пользователей в syslog. Также можно передавать данные в автоматическом режиме во внутренние системы информационной безопасности: СКУД, SIEM и другие. Локальный сервер позволяет хранить все данные пользователей и подключений внутри защищенного периметра предприятия и интегрируется с Active Directory, что значительно повышает безопасность. Кроме того, в этом случае можно размещать необходимые дистрибутивы ОС на собственном сервере и устанавливать их на конечные устройства в пару кликов.
Локальный сервер состоит из двух модулей: «Удаленный доступ» и «UEM-модуль». Первый аналогичен по своим возможностям облачной редакции RuDesktop — он позволяет удаленно подключаться к домашним компьютерам и рабочим станциям, чтобы управлять ими. UEM-модуль открывает доступ к целому ряду дополнительных функциональных возможностей. Вот основные из них:
- автоматическое обновление клиента RuDesktop;
- удаленная установка и переустановка операционных систем;
- установка, обновление ПО и удаление на устройствах или группах устройств;
- удаленное исполнение скриптов, в том числе пользовательских скриптов Ansible;
- инвентаризация оборудования и ПО, отчетность и мониторинг;
- мониторинг логов ПО на удаленном устройстве.
Важный момент здесь — возможность централизованного управления софтом и операционными системами на рабочих станциях: это типичная задача системного администратора на предприятиях. Сервер можно установить как на локальный компьютер с Linux (поддерживается Ubuntu, Debian и Astra Linux), так и на VDS/VPS: необходимо как минимум одно процессорное ядро, 2 Гбайт оперативной памяти, 20 Гбайт на диске и канал с пропускной способностью 1 Мбит на одно подключение.
Мы установили сервер RuDesktop по инструкции, никаких сложностей при этом не возникло. После установки следует авторизоваться в веб‑интерфейсе по адресу локального сервера с логином и паролем, указанными в процессе инсталляции.
На странице управления сервером доступно несколько вкладок:
- «Панель управления» — здесь можно скачать клиентские приложения RuDesktop для разных операционных систем, просмотреть список последних действий, а также получить быстрый доступ к остальным разделам сервера.
- «Удаленный доступ» — здесь собрана информация о подключаемых через сервер устройствах, сессиях, адресах удаленных рабочих станций и сведения о них.
- «Управление (UEM)» — это интерфейс UEM-модуля, с помощью которого реализуется работа внутренней службы техподдержки организации. Здесь можно отслеживать обращения пользователей по вопросам технической поддержки и создавать новые тикеты.
- «Организация» — в этом разделе можно настроить структуру вашей организации, завести пользователей, объединить их в группы, указать, к каким подразделениям или доменам сети относится тот или иной пользователь.
- «Отчеты» — раздел, позволяющий просматривать отчеты о работе RuDesktop, отслеживать подключения, сеансы, их длительность и другие параметры на графиках.
- «Администрирование» — здесь собраны все настройки сервера RuDesktop: управление пользователями сервера, двухфакторной аутентификацией, SSH-доступом, логами, черным и белым списком и так далее. Количество доступных настроек очень велико.
Чтобы соединиться с удаленным устройством через локальный сервер, необходимо добавить этот сервер в настройки программы (значок с изображением шестеренки справа от обозначения ID) и пройти авторизацию (устройство автоматически появится в списке на сервере). После этого соединение устанавливается без дополнительной авторизации.
Заключение
RuDesktop — действительно очень удобный инструмент для удаленного управления рабочими станциями и администрирования компьютеров. В версии с собственным сервером этот инструмент позволяет организовать полноценную службу технической поддержки внутри предприятия. Поскольку программы RuDesktop включены в единый реестр российского ПО (№ 15913 и № 19573), а также совместимы с отечественными дистрибутивами Linux, их можно использовать в организациях, к которым предъявляются особые требования со стороны регуляторов по использованию отечественного программного обеспечения. Установка и настройка, а также управление конфигурациями RuDesktop не представляет особых сложностей.
Ну а поскольку RuDesktop разрабатывается в России, у пользователей не возникнет никаких проблем ни с приобретением лицензии, ни с технической поддержкой — она доступна на русском языке, как и подробная документация для пользователей продукта и администраторов. В целом можно сказать, что RuDesktop может служить хорошей альтернативой зарубежным системам удаленного администрирования.
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