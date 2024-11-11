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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Blazorized с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.22 blazorized.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Скрипт нашел много открытых портов:
- 80 (HTTP) — веб‑сервер Microsoft IIS/10.0;
- 88 — Kerberos;
- 135 — Microsoft RPC;
- 139 — NetBIOS, NetLogon;
- 389 — LDAP;
- 445 — SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и MS Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 1433 — MS SQL Server 2022;
- 3268 (LDAP) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру;
- 3269 (LDAPS) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру через защищенное соединение;
- 5985 — WinRM;
- 9389 — веб‑службы AD DS.
Без учетных данных ничего, кроме сайта, не доступно.
Хоть мы и загрузили всего одну страницу, в Burp History можно увидеть загрузку множества DLL-библиотек.
Это очень характерно для веб‑платформы Blazor.
Точка входа
Пройдемся по страницам на сайте, а затем снова проверим Burp History.
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