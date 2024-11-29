СМИ сообщили, что YouTube разослал пользователям уведомления о том, что Роскомнадзор (РКН) внес их ролики с методами обхода блокировок в реестр запрещенной информации на основании ч. 7 ст. 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В YouTube предупредили, что компания может быть вынуждена заблокировать контент, популяризующий VPN, если пользователи не удалят его самостоятельно.

РБК пишет, что представитель Роскомнадзора подтвердил, что ведомство направило YouTube требования об удалении материалов, популяризующих использование VPN и других способов обхода блокировок.

«К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов, популяризующих использование VPN-сервисов и других программ для обхода блокировок доступа к противоправному в России контенту», — говорят в ведомстве.

С 1 марта 2024 года начали действовать изменения в постановление правительства, которые разрешили Роскомнадзору блокировать ресурсы с информацией о методах обхода ограничений доступа к запрещенному контенту.

Напомним, что среди критериев, на основании которых страницу или сайт могут внести в реестр запрещенной информации (помимо описания действий, позволяющих получить доступ к заблокированным в России ресурсам), также упоминается информация, «направленная на убеждение в привлекательности использования способов», «наличие информации, обосновывающей достоинства использования» способов обхода блокировок и «дающей положительную оценку или одобрение действиям по использованию таких способов, методов».

А с 30 ноября 2024 года под запрет также подпадает публикация научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах.

РБК отмечает, что YouTube игнорирует часть требований Роскомнадзора, но часть все же исполняет. Например, в августе текущего года YouTube отправлял создателям канала «Ингрия без границ» уведомление, что их контент потребовал заблокировать Роскомнадзор, и предлагал самостоятельно удалить запрещенные материалы. Похожее письмо в конце 2023 года получили каналы «Дозор в Волгограде» и «Школа призывника», которых видеохостинг попросил удалить три видео об уклонении от военной службы. Так как создатели каналов проигнорировали требование, YouTube заблокировал ролики самостоятельно.

Еще летом 2024 года абоненты российских провайдеров столкнулись с существенным снижением скорости загрузки видео или полной потерей доступа к YouTube. В связи с этим, в сентябре текущего года ассоциация «Ростелесеть» (в которую входит более 200 российских региональных операторов связи) даже пожала жалобу в Федеральную антимонопольную службу.

При этом в Роскомнадзоре объясняют снижение качество работы YouTube тем, что после ухода Google из России компания перестала поддерживать и свои кэширующие серверы Google Global Casche. Однако представители Google заявляли, что замедление работы YouTube в России не связано с техническим состоянием серверов и не является «результатом каких-либо технических проблем или действий» со стороны компании.