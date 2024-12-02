Се­год­ня я покажу, как регис­три­ровать сис­темные вызовы в Linux, что поможет нам перех­ватить дан­ные поль­зовате­ля. Но на пути к сис­теме нам понадо­бит­ся заюзать SSRF на сай­те через X-Skipper-Proxy и уста­новить свой модуль в CMS Blazor.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Lantern с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 29 lantern. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел три откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;

80 — веб‑сер­вер Skipper Proxy;

3000 — веб‑сер­вер Kestrel.

Сра­зу видим, что на сер­вере уста­нов­лен Skipper Proxy — прок­си‑сер­вер и HTTP-роутер, написан­ный на Go. Он мар­шру­тизи­рует HTTP-зап­росы на осно­ве раз­ных пра­вил и нас­тро­ек.

Точка входа

На сай­те на 80-м пор­те находим инте­рес­ную информа­цию о коман­де раз­работ­чиков. Мож­но сде­лать выводы об исполь­зуемых тех­нологи­ях.

Так­же находим фор­му отправ­ки резюме.

На пор­те 3000 нас встре­чает фор­ма авто­риза­ции.

Ес­ли прос­мотреть исто­рию зап­росов в Burp History, заметим мно­го зап­росов, типич­ных для CMS Blazor. С этой сис­темой я уже стал­кивал­ся, ког­да писал рай­тап по HTB Blazorized.

Ос­мотрев сай­ты, углу­бим­ся в изу­чение най­ден­ных про­дук­тов. У нас есть Skipper Proxy и Blazor, нач­нем с пер­вого. Сна­чала сто­ит про­верить, есть ли для обна­ружен­ной вер­сии CMS акту­аль­ные экс­пло­иты.

Из Google узна­ём, что Skipper Proxy 0.13.237 уяз­вим к CVE-2022-38580. Как ска­зано в опи­сании экс­пло­ита, мож­но экс­плу­ати­ровать SSRF для дос­тупа к внут­ренним ресур­сам, прос­то ука­зав адрес ресур­са в заголов­ке X-Skipper-Proxy .

Пе­рей­дем в Burp Repeater и добавим заголо­вок X-Skipper-Proxy: http:// 127. 0. 0. 1: 3000 .

Сер­вер отдаст нам содер­жимое сай­та на пор­те 3000, что под­твержда­ет наличие уяз­вимос­ти.

Точка опоры

Пе­ренап­равля­ем зап­рос в Burp Repeater для перебо­ра пор­тов через SSRF. Так мы смо­жем узнать о работа­ющих внут­ренних сер­висах.

Сор­тиру­ем резуль­таты ска­ниро­вания по коду отве­та и получа­ем четыре откры­тых пор­та для адре­са 127.0.0.1.