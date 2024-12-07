Это вто­рая гла­ва из романа нашего ведуще­го редак­тора Вален­тина Хол­могоро­ва «Хакеры.RU». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не про­чел пер­вую, нач­ни с нее

Пла­ны хороши тем, что их мож­но стро­ить, сидя на диване в тишине уют­ной ком­наты. Ты уже заранее зна­ешь, как будут раз­вивать­ся события — шаг за шагом, буд­то стрел­ки на цифер­бла­те, которые всег­да показы­вают пра­виль­ное вре­мя. Все кажет­ся прос­тым и понят­ным, но лишь до тех пор, пока ты не вста­нешь с насижен­ного мес­та, что­бы выг­лянуть в окно, за стек­лом которо­го пря­чет­ся реаль­ность.

Се­год­ня за окном мут­ной сте­ной лил дождь, и он совер­шенно не впи­сывал­ся в тща­тель­но про­думан­ные Кирил­лом и Саней пла­ны. Жел­товатый свет фар про­езжа­ющих по лужам машин рас­плы­вал­ся пят­нами на мок­ром асфаль­те, порывы вет­ра гна­ли по тро­туарам мусор и обор­ванные листья — пер­вые вес­тни­ки приб­лижа­ющей­ся осе­ни. Очень хотелось пос­лать все к чер­ту и перенес­ти задуман­ное на неоп­ределен­ное «потом», ког­да над городом раз­веют­ся тучи и из‑за них выг­лянет сол­нце. Но Киря поборол в себе желание снять труб­ку и пред­ложить дру­гу остать­ся сегод­ня дома. Он знал, что, если отка­жет­ся сей­час, вто­рого шан­са уже не будет.

До конеч­ной в дре­без­жащем полупус­том трам­вае еха­ли мол­ча. Кирилл ста­рал­ся отог­нать подаль­ше мыс­ли о том, что им пред­сто­ит, что­бы лиш­ний раз не нак­ручивать себя. Оку­тан­ный дож­дем мир по ту сто­рону мок­рого стек­ла казал­ся ему ненас­тоящим — серые ули­цы, оди­нако­вые дома, раз­ноцвет­ные пят­на зон­тов, слов­но обрывки сна, в котором нес­терпи­мо хотелось прос­нуть­ся. Но прос­нуть­ся не получа­лось.

Он огля­нул­ся на Сан­чо. Тот сидел, уткнув­шись в свою «Нокию», но Кирилл знал: на душе у дру­га сей­час не менее тре­вож­но, чем у него самого. Прос­то он опять нацепил на себя ту неп­роница­емую мас­ку, которая всег­да воз­никала из ниот­куда перед чем‑то важ­ным, слов­но окру­жающий мир был для него все­го лишь оче­ред­ной компь­ютер­ной игрой, которую мож­но переза­пус­тить, если что‑то пой­дет не так.

— Все будет нор­маль­но, — тихо ска­зал Сан­чо, не под­нимая головы.

Ки­рилл усмехнул­ся. «Нор­маль­но» — это самое ненадеж­ное сло­во на све­те, бес­смыс­ленное, как обе­щания на обратной сто­роне лотерей­ного билета. То, что тебе кажет­ся нор­маль­ным, для всех осталь­ных может выг­лядеть фор­менным безуми­ем. Все зависит от угла зре­ния, а углы у каж­дого свои.

Трам­вай затор­мозил и с ляз­гом рас­пахнул две­ри, впус­кая в салон холод­ный, про­питан­ный дож­дем воз­дух.

— Лад­но, — ска­зал Кирилл, делая шаг к выходу. — Идем.

Из‑за непого­ды куриль­щиков сегод­ня на ули­це не наб­людалось, и Кире с Сан­чо приш­лось минут двад­цать потол­кать­ся в сто­роне, воз­ле зак­рытого нав­сегда овощ­ного ларь­ка, испещрен­ного нераз­борчи­выми над­писями аэро­золь­ной крас­кой. Наконец на кры­леч­ко вышел пузатый мужик в сви­тере, щел­кнул зажигал­кой, выпус­тил в пас­мурное небо облачко дыма. Саня тер­пеливо дож­дался, пока тот докурит и затушит хабарик о край перепол­ненной урны, а затем решитель­ным шагом нап­равил­ся к вхо­ду в зда­ние.

— Здравс­твуй­те, — веж­ливо поп­риветс­тво­вал он мужика, тот без­различ­но кив­нул. На Сан­чо была сине‑голубая спе­цов­ка, в которой его отец чинил по выход­ным во дво­ре свой прес­тарелый «мос­квич», Кире он вру­чил потер­тую сум­ку с инс­тру­мен­тами, а сам нес в руке кол­бу люминес­цен­тной лам­пы, которую походя подоб­рал на помой­ке во дво­ре. Человек с пус­тыми руками вызыва­ет боль­ше подоз­рений, со зна­нием дела объ­яснял Саня, если ты несешь сум­ку, стре­мян­ку или еще какое‑то барах­ло, зна­чит, идешь по делу. Ник­то не спро­сит тебя, какого беса ты шля­ешь­ся в неполо­жен­ном мес­те: не будет же праз­дно­шата­ющий­ся инди­вид тас­кать с собой лиш­ний груз без вся­кой необ­ходимос­ти?

Вот и мужик в сви­тере без­ропот­но про­пус­тил за собой пароч­ку, даже веж­ливо при­дер­жал дверь. На его лице не отра­зилось даже мимолет­ного сом­нения: он был уве­рен, что где‑то совер­шенно точ­но видел это­го молодо­го под­собно­го рабоче­го — кажет­ся, тот менял лам­пы днев­ного све­та в общем коридо­ре на прош­лой неделе. Да и вто­рой, белоб­рысый, вро­де был ему смут­но зна­ком.

Ока­зав­шись внут­ри, Сан­чо тут же спря­тал уже ненуж­ную лам­пу за откры­той внут­ренней дверью там­бура, ски­нул спе­цов­ку, неб­режно ска­тал ее и сунул в Кирину сум­ку. Взъ­еро­шил непос­лушные волосы и озор­но пос­мотрел на дру­га.

— Вто­рой этаж, офис трис­та пять, — ска­зал он. Точ­ную дис­локацию сво­ей цели Саня так­же без осо­бого тру­да выяс­нил по телефо­ну накану­не, поз­вонив одно­му из соседей‑арен­даторов и сде­лав вид, что ошиб­ся номером.

Очу­тив­шись перед нуж­ной ком­натой без вывес­ки, Кирилл на мгно­вение ощу­тил про­бежав­ший по спи­не холодок стра­ха. Сан­чо, не теряя вре­мени, решитель­но пос­тучал в дверь и без приг­лашения потянул ее на себя.

— Доб­рый день, — гром­ко поз­доровал­ся он, — мы к вам, Евге­ний Сте­пано­вич дол­жен был пре­дуп­редить.

В помеще­нии обна­ружи­лись три дамы, с инте­ресом воз­зрив­шиеся на вошед­ших: одна молодая, даже весь­ма прив­лекатель­ная, и две пос­тарше. Пах­ло рас­тво­римым кофе и тер­пки­ми лаван­довыми духами. Кирилл оки­нул быс­трым взгля­дом ком­нату: нес­коль­ко сдви­нутых в линию сто­лов, шкаф с рядами раз­ноцвет­ных кан­целяр­ских папок, элек­три­чес­кий чай­ник на плас­тмас­совом под­носе, прин­тер на тум­бе. Его пен­тиум сто­ял в даль­нем углу, Киря безоши­боч­но узнал свой комп по монито­ру, к которо­му уже успе­ли при­цепить бес­полез­ный защит­ный экран из тол­сто­го стек­ла.

— Про­ходи­те, — хорошо пос­тавлен­ным голосом про­изнесла одна из жен­щин, — Сла­ва, да?

— Вер­но, — кив­нул пред­ста­вив­ший­ся вымыш­ленным име­нем Сан­чо, — это не зай­мет мно­го вре­мени, бук­валь­но минут на пят­надцать отор­вем вас от работы.

Свои роли они нес­коль­ко раз отре­пети­рова­ли заранее. Кирилл подошел к бли­жай­шему ком­пу, хозяй­ка которо­го, та самая миловид­ная девуш­ка, с инте­ресом сле­дила за его дей­стви­ями. Вот­кнул дис­кету в дис­ковод, открыл про­вод­ник и запус­тил написан­ную им же самим накану­не прог­рам­мку — она выводи­ла на экран бегущие стро­ки со слу­чай­ными сим­волами и рисова­ла инди­като­ры прог­ресса, которые дол­жны были ими­тиро­вать все­воз­можные тех­ничес­кие про­вер­ки.

— Здесь всё в поряд­ке, — кив­нул он девуш­ке.

Сан­чо про­делал то же самое с дру­гой пер­сонал­кой и перешел к Кириной машине. Вста­вил дис­кету в дис­ковод, пощел­кал кла­виша­ми, нах­мурил­ся.

— Толик, пос­мотри‑ка, — поз­вал он Кирил­ла, раз­ворачи­вая монитор так, что­бы его видели и осталь­ные при­сутс­тву­ющие.

На экра­не тво­рилось неч­то нево­обра­зимое. Поверх рабоче­го сто­ла вин­ды ста­ли вып­рыгивать угро­жающие окна с над­писью «Обна­ружен вирус!», все это соп­ровож­далось тре­вож­ными зву­ками, донося­щими­ся из динами­ка сис­темно­го бло­ка. В откры­том на зад­нем фоне окош­ке побежа­ли ярко‑крас­ные строч­ки, и, наконец, с гром­ким «Бым!» пред­став­ление закон­чилось запол­нившей дис­плей кар­тинкой, один в один похожей на «синий экран смер­ти». В общем, Киря пос­тарал­ся наг­нать ужа­са по мак­симуму, мобили­зовав все име­ющиеся в его арсе­нале зна­ния в прог­рамми­рова­нии, что­бы написать этот инс­тру­мент компь­ютер­ного мань­яка.

— Компь­ютер заражен вируса­ми, — пояс­нил Кирилл слег­ка ото­ропев­шим дамам, — они унич­тожат всю информа­цию на дис­ках. Вооб­ще всю! Кро­ме того, если вирусы перебе­рут­ся на сосед­ние машины, они уда­лят опе­раци­онную сис­тему, грох­нут заг­рузоч­ную запись и пот­рут все фай­лы. У вас там хра­нилось что‑то цен­ное? Отче­ты там, докумен­ты? Впро­чем, неваж­но, мы почис­тим компь­ютер и вер­нем всё как было. Но его при­дет­ся заб­рать в мас­тер­скую на пару дней.

По­ка Киря раз­ливал­ся соловь­ем, изла­гая эту тра­гич­ную исто­рию при­тих­шим слу­шатель­ницам, Сан­чо вар­вар­ски выдер­нул комп из розет­ки и при­нял­ся откру­чивать бараш­ки виде­ока­беля.

— Погоди­те, — пер­вой опом­нилась жен­щина с выбелен­ной при­чес­кой‑каре, судя по голосу, та самая Свет­лана Михай­лов­на, с которой Саня беседо­вал по телефо­ну в пер­вый раз. — Я дол­жна свя­зать­ся с Евге­нием Сте­пано­вичем…