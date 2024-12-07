Планы хороши тем, что их можно строить, сидя на диване в тишине уютной комнаты. Ты уже заранее знаешь, как будут развиваться события — шаг за шагом, будто стрелки на циферблате, которые всегда показывают правильное время. Все кажется простым и понятным, но лишь до тех пор, пока ты не встанешь с насиженного места, чтобы выглянуть в окно, за стеклом которого прячется реальность.
Сегодня за окном мутной стеной лил дождь, и он совершенно не вписывался в тщательно продуманные Кириллом и Саней планы. Желтоватый свет фар проезжающих по лужам машин расплывался пятнами на мокром асфальте, порывы ветра гнали по тротуарам мусор и оборванные листья — первые вестники приближающейся осени. Очень хотелось послать все к черту и перенести задуманное на неопределенное «потом», когда над городом развеются тучи и из‑за них выглянет солнце. Но Киря поборол в себе желание снять трубку и предложить другу остаться сегодня дома. Он знал, что, если откажется сейчас, второго шанса уже не будет.
До конечной в дребезжащем полупустом трамвае ехали молча. Кирилл старался отогнать подальше мысли о том, что им предстоит, чтобы лишний раз не накручивать себя. Окутанный дождем мир по ту сторону мокрого стекла казался ему ненастоящим — серые улицы, одинаковые дома, разноцветные пятна зонтов, словно обрывки сна, в котором нестерпимо хотелось проснуться. Но проснуться не получалось.
Он оглянулся на Санчо. Тот сидел, уткнувшись в свою «Нокию», но Кирилл знал: на душе у друга сейчас не менее тревожно, чем у него самого. Просто он опять нацепил на себя ту непроницаемую маску, которая всегда возникала из ниоткуда перед чем‑то важным, словно окружающий мир был для него всего лишь очередной компьютерной игрой, которую можно перезапустить, если что‑то пойдет не так.
— Все будет нормально, — тихо сказал Санчо, не поднимая головы.
Кирилл усмехнулся. «Нормально» — это самое ненадежное слово на свете, бессмысленное, как обещания на обратной стороне лотерейного билета. То, что тебе кажется нормальным, для всех остальных может выглядеть форменным безумием. Все зависит от угла зрения, а углы у каждого свои.
Трамвай затормозил и с лязгом распахнул двери, впуская в салон холодный, пропитанный дождем воздух.
— Ладно, — сказал Кирилл, делая шаг к выходу. — Идем.
Из‑за непогоды курильщиков сегодня на улице не наблюдалось, и Кире с Санчо пришлось минут двадцать потолкаться в стороне, возле закрытого навсегда овощного ларька, испещренного неразборчивыми надписями аэрозольной краской. Наконец на крылечко вышел пузатый мужик в свитере, щелкнул зажигалкой, выпустил в пасмурное небо облачко дыма. Саня терпеливо дождался, пока тот докурит и затушит хабарик о край переполненной урны, а затем решительным шагом направился к входу в здание.
— Здравствуйте, — вежливо поприветствовал он мужика, тот безразлично кивнул. На Санчо была сине‑голубая спецовка, в которой его отец чинил по выходным во дворе свой престарелый «москвич», Кире он вручил потертую сумку с инструментами, а сам нес в руке колбу люминесцентной лампы, которую походя подобрал на помойке во дворе. Человек с пустыми руками вызывает больше подозрений, со знанием дела объяснял Саня, если ты несешь сумку, стремянку или еще какое‑то барахло, значит, идешь по делу. Никто не спросит тебя, какого беса ты шляешься в неположенном месте: не будет же праздношатающийся индивид таскать с собой лишний груз без всякой необходимости?
Вот и мужик в свитере безропотно пропустил за собой парочку, даже вежливо придержал дверь. На его лице не отразилось даже мимолетного сомнения: он был уверен, что где‑то совершенно точно видел этого молодого подсобного рабочего — кажется, тот менял лампы дневного света в общем коридоре на прошлой неделе. Да и второй, белобрысый, вроде был ему смутно знаком.
Оказавшись внутри, Санчо тут же спрятал уже ненужную лампу за открытой внутренней дверью тамбура, скинул спецовку, небрежно скатал ее и сунул в Кирину сумку. Взъерошил непослушные волосы и озорно посмотрел на друга.
— Второй этаж, офис триста пять, — сказал он. Точную дислокацию своей цели Саня также без особого труда выяснил по телефону накануне, позвонив одному из соседей‑арендаторов и сделав вид, что ошибся номером.
Очутившись перед нужной комнатой без вывески, Кирилл на мгновение ощутил пробежавший по спине холодок страха. Санчо, не теряя времени, решительно постучал в дверь и без приглашения потянул ее на себя.
— Добрый день, — громко поздоровался он, — мы к вам, Евгений Степанович должен был предупредить.
В помещении обнаружились три дамы, с интересом воззрившиеся на вошедших: одна молодая, даже весьма привлекательная, и две постарше. Пахло растворимым кофе и терпкими лавандовыми духами. Кирилл окинул быстрым взглядом комнату: несколько сдвинутых в линию столов, шкаф с рядами разноцветных канцелярских папок, электрический чайник на пластмассовом подносе, принтер на тумбе. Его пентиум стоял в дальнем углу, Киря безошибочно узнал свой комп по монитору, к которому уже успели прицепить бесполезный защитный экран из толстого стекла.
— Проходите, — хорошо поставленным голосом произнесла одна из женщин, — Слава, да?
— Верно, — кивнул представившийся вымышленным именем Санчо, — это не займет много времени, буквально минут на пятнадцать оторвем вас от работы.
Свои роли они несколько раз отрепетировали заранее. Кирилл подошел к ближайшему компу, хозяйка которого, та самая миловидная девушка, с интересом следила за его действиями. Воткнул дискету в дисковод, открыл проводник и запустил написанную им же самим накануне программку — она выводила на экран бегущие строки со случайными символами и рисовала индикаторы прогресса, которые должны были имитировать всевозможные технические проверки.
— Здесь всё в порядке, — кивнул он девушке.
Санчо проделал то же самое с другой персоналкой и перешел к Кириной машине. Вставил дискету в дисковод, пощелкал клавишами, нахмурился.
— Толик, посмотри‑ка, — позвал он Кирилла, разворачивая монитор так, чтобы его видели и остальные присутствующие.
На экране творилось нечто невообразимое. Поверх рабочего стола винды стали выпрыгивать угрожающие окна с надписью «Обнаружен вирус!», все это сопровождалось тревожными звуками, доносящимися из динамика системного блока. В открытом на заднем фоне окошке побежали ярко‑красные строчки, и, наконец, с громким «Бым!» представление закончилось заполнившей дисплей картинкой, один в один похожей на «синий экран смерти». В общем, Киря постарался нагнать ужаса по максимуму, мобилизовав все имеющиеся в его арсенале знания в программировании, чтобы написать этот инструмент компьютерного маньяка.
— Компьютер заражен вирусами, — пояснил Кирилл слегка оторопевшим дамам, — они уничтожат всю информацию на дисках. Вообще всю! Кроме того, если вирусы переберутся на соседние машины, они удалят операционную систему, грохнут загрузочную запись и потрут все файлы. У вас там хранилось что‑то ценное? Отчеты там, документы? Впрочем, неважно, мы почистим компьютер и вернем всё как было. Но его придется забрать в мастерскую на пару дней.
Пока Киря разливался соловьем, излагая эту трагичную историю притихшим слушательницам, Санчо варварски выдернул комп из розетки и принялся откручивать барашки видеокабеля.
— Погодите, — первой опомнилась женщина с выбеленной прической‑каре, судя по голосу, та самая Светлана Михайловна, с которой Саня беседовал по телефону в первый раз. — Я должна связаться с Евгением Степановичем…
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее