Это третья гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии «Хакеры.RU». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не про­чел пер­вую, нач­ни с нее

— Долой бур­жуев! — весело крик­нул Кирилл и кив­нул на экран, показы­вав­ший ту самую таб­лицу с дан­ными бан­ков­ских карт.

— У тебя проб­лемы с само­иден­тифика­цией, бро, — фыр­кнул Сан­чо. — Мы не револю­ционе­ры. Мы биз­несме­ны. Зараба­тыва­ем баб­ло без вся­ких там иде­алов и высокой цели изме­нить этот мир. Нам это нафиг не надо, по край­ней мере лич­но мне.

Пос­ле уро­ков они в оче­ред­ной раз соб­рались у Сани дома — комп Кирилл решил пока что оста­вить у дру­га, что­бы избе­жать лиш­них воп­росов, осо­бен­но со сто­роны отчи­ма. Кро­ме того, хорошо зная пос­ледне­го, он опа­сал­ся, что надол­го компь­ютер в род­ных сте­нах не задер­жится.

Идея пус­тить най­ден­ную информа­цию в дело не давала друзь­ям покоя вот уже нес­коль­ко недель, но, преж­де чем перехо­дить от раз­мышле­ний к дей­стви­ям, рас­судитель­ный Сан­чо пред­ложил хорошень­ко изу­чить теоре­тичес­кую сто­рону воп­роса. Пар­ни ныр­нули в глу­бины темати­чес­ких форумов, которых в сети наш­лось пре­дос­таточ­но, и при­нялись пры­гать с вет­ки на вет­ку, точ­но шим­панзе в поис­ках спе­лых и самых соч­ных фрук­тов. Имен­но здесь Киря впер­вые нат­кнул­ся на звуч­ное и манящее сло­во «кар­динг».

По все­му выходи­ло, что для их целей луч­ше все­го под­ходят опе­рации из раз­ряда «Card not present»: так называ­лись тран­закции по кар­те, выпол­няемые без ее физичес­кого при­сутс­твия. Чаще все­го этот спо­соб пред­лагали интернет‑магази­ны, про­давав­шие товары по поч­те, — некото­рые из них тре­бова­ли ввес­ти для под­твержде­ния опла­ты ука­зан­ный на кар­точке трех­знач­ный верифи­каци­онный код, каковых в добытой пар­нями эксе­лев­ской таб­лице не обна­ружи­лось. Отдель­ные магази­ны допол­нитель­но зап­рашива­ли циф­ровой пароль из отправ­ленно­го на мобиль­ник SMS-сооб­щения, но таких пока еще нас­читыва­лось нем­ного. На форумах Кирилл отыс­кал спи­сок зарубеж­ных сай­тов, допус­кавших опла­ту по основным рек­визитам кар­ты — номеру, дате сро­ка дей­ствия и име­ни вла­дель­ца. Он про­верил их все: часть ссы­лок уже не работа­ла, на дру­гих ресур­сах успе­ли поменять­ся пра­вила, третьи не при­нима­ли кар­ты рос­сий­ских бан­ков. Но с полусот­ней интернет‑адре­сов шан­сы еще оста­вались. В основном там про­дава­ли что‑то недоро­гое: вир­туаль­ные подароч­ные сер­тифика­ты, которы­ми мож­но было опла­чивать сер­висы вро­де компь­ютер­ных игр, мел­кий спор­тивный инвентарь, кос­метику и бижуте­рию. В одном интернет‑магази­не Киря нашел даже неп­лохие на вид беговые крос­совки. Изу­чая выложен­ную в сети информа­цию, он заод­но узнал, что тра­тить с чужих карт сум­мы, экви­вален­тные при­мер­но девяти дол­ларам, мож­но без осо­бого рис­ка. Рас­сле­дова­ния мошен­ничес­тва сто­ят недеше­во, и аме­рикан­ские ком­пании начина­ли их, толь­ко если сум­ма ущер­ба пре­выша­ла десять бак­сов. В осталь­ных слу­чаях про­дав­цы чаще все­го воз­вра­щали потер­певше­му сня­тые с кар­ты день­ги и тихо спи­сыва­ли убыт­ки. От этой мыс­ли на душе у Кири сде­лалось нем­ного лег­че и чуть свет­лее.

Что­бы не рас­кры­вать свой нас­тоящий рос­сий­ский IP-адрес, Кирилл пред­ложил исполь­зовать бес­плат­ные прок­си‑сер­веры, перечень которых тоже отыс­кал в сети, — и эту идею его пар­тнер вос­при­нял на ура. Вот уж и вправ­ду: что может быть луч­ше чужого компь­юте­ра, который пря­чет­ся меж­ду тобой и всем осталь­ным миром, скры­вая твою циф­ровую сущ­ность от любопыт­ных глаз? Сидишь себе спо­кой­но в теп­лой уют­ной норе, а прок­си‑сер­вер нес­лышно дела­ет свою работу: мас­киру­ет твой IP, гоня­ет пакеты дан­ных через нес­коль­ко кон­тинен­тов, слов­но ты путешес­твен­ник‑аван­тюрист, который умуд­рился обог­нуть полови­ну зем­ного шара, не оста­вив при этом ни сле­да.

От­дель­ная проб­лема — при­думать год­ный спо­соб получе­ния заказан­ных на чужие кар­ты товаров. С подароч­ными сер­тифика­тами все выг­лядело пре­дель­но прос­то: спе­циаль­ный код при­ходил на зарегис­три­рован­ный пар­нями ано­ним­ный адрес элек­трон­ной поч­ты. Соб­рав сот­ню таких кодов, они собира­лись про­дать добычу за пол­цены на хакер­ских форумах. А вот с реаль­ными товара­ми дела обсто­яли чуть слож­нее. На свой нас­тоящий адрес или адре­са зна­комых ничего выписы­вать, разуме­ется, нель­зя. Аме­рикан­ские жулики, гор­до име­новав­шие себя «вещевы­ми кар­дерами», заказы­вали товары на реаль­ные адре­са дер­жателей карт, а потом встре­чали курь­еров с посыл­ками на крыль­це или тер­пеливо под­жидали их воз­ле подъ­езда. Иног­да они поль­зовались услу­гами «вир­туаль­ных офи­сов», пре­дос­тавляв­ших всем жела­ющим адрес для кор­респон­денции за скром­ную пла­ту. Оче­вид­но, что Кире с Сан­чо ни тот ни дру­гой спо­соб не под­ходил.

— Есть один чувак с форума, Фреш его зовут, — ска­зал однажды Саня, ког­да друзья устро­ились на лавоч­ке в пар­ке, прих­ватив в бли­жай­шем ларь­ке по бутыл­ке треть­ей «Бал­тики», и в оче­ред­ной раз при­нялись обсуждать свои дела. — Думаю, он может нам помочь.

— Он доб­рый самари­тянин? — усмехнул­ся Киря, катего­ричес­ки не верив­ший в без­возмез­дную помощь вооб­ще, а уж на хакер­ских форумах — тем паче.

— Он дро­повод, да и вооб­ще опыт­ный кар­дер. Мы пооб­щались нем­ного, вро­де адек­ватный чел. Ну, мне так кажет­ся, ему мож­но доверять.

Ки­ря понима­юще кив­нул. Дро­пы — обыч­ные пеш­ки в чужой игре. Как пра­вило, они ни разу не обща­лись вжи­вую с тем, кто дает им поруче­ния в сети и там же вып­лачива­ет гонорар. Работа дро­па прос­та: заб­рать короб­ку на поч­те, снять день­ги в бан­комате или получить кон­верт с налич­кой, а потом отнести это в условлен­ное мес­то. Стра­хов­кой от попыток прис­воить чужое иму­щес­тво ста­новил­ся баналь­ный страх: дроп дол­жен был прис­лать сво­ему курато­ру собс­твен­ную фотог­рафию с пас­портом, и в слу­чае чего ему обе­щали круп­ные неп­рият­ности. Некото­рых осо­бо непонят­ливых дро­пов даже образцо­во‑показа­тель­но били дру­гие такие же пар­ни, нанятые в интерне­те за день­ги.

Дро­пы не задумы­вались о про­исхожде­нии пред­метов и сумм, которые им сле­дует дос­тавить из точ­ки А в точ­ку Б. Аме­рикан­цы называ­ют их «денеж­ными мулами», да и отно­сят­ся к ним так же, как к рас­ходно­му матери­алу: арес­туют одно­го, на его мес­то при­дет пароч­ка дру­гих. На подоб­ную низ­кооп­лачива­емую работу под­ряжались в основном мар­гиналы, люди, имев­шие серь­езные проб­лемы с алко­голем или вещес­тва­ми. Кто‑то делал это за день­ги, кто‑то — за дол­ги, кто‑то — прос­то потому, что не видел дру­гого выхода. Их задача — быть теми, кто не зада­ет лиш­них воп­росов и не тре­бует отве­тов.

Ки­рилл ока­зал­ся совер­шенно прав в сво­их пред­положе­ниях. Фреш, который под­писывал­ся на форуме замыс­ловатым ником Fressshhh, пообе­щал решить их проб­лемы с дос­тавкой и реали­заци­ей хабара, но вза­мен поп­росил помочь в его собс­твен­ных про­ектах.

«Что делать‑то надо?» — поин­тересо­вал­ся Киря, ког­да их обще­ние перемес­тилось с кар­дер­ско­го форума в более удоб­ную «ась­ку».

«Копии импор­тных интернет‑магази­нов, — отве­тил Fressshhh. — Ничего слож­ного: заходишь на ори­гиналь­ный сайт, сох­раня­ешь на комп веб‑стра­ницы, нем­ного переде­лыва­ешь, и готово. Спи­сок я тебе дам».

Ки­рилл прек­расно понимал, зачем это понадо­билось новому зна­комо­му. Под­дель­ный интернет‑магазин раз­мещал­ся на под­дель­ном же домене, отли­чав­шемся от нас­тояще­го одной или дву­мя бук­вами. На глав­ной его стра­нице пар­ни вро­де Фре­ша вешали яркие рек­ламные бан­неры — «Рас­про­дажа! Скид­ки! Акции!» — и фотог­рафии самых ходовых товаров за пол­цены. Нажав на кноп­ку «Купить», жер­тва попада­ла на стра­нич­ку офор­мле­ния заказа, где оставля­ла все дан­ные сво­ей бан­ков­ской кар­ты, вклю­чая сек­ретный защит­ный код. А потом переб­расыва­лась на стра­ницу с ошиб­кой. Прос­тите‑изви­ните, магазин сегод­ня перег­ружен, очень мно­го покупа­телей сто­ит в оче­реди за дешевы­ми товара­ми, зай­дите попоз­же. Рек­визиты кар­точки при этом оста­вались у мошен­ников.

По­сети­телей на под­дель­ные сай­ты зазыва­ли мас­совыми поч­товыми рас­сылка­ми. Этот при­ем име­новал­ся «фишин­гом», от англий­ско­го сло­ва «рыбал­ка», — пись­мо выг­лядело как нас­тоящее, все логоти­пы и узна­ваемый фир­менный стиль магази­на оста­вались на сво­их мес­тах, даже поч­товый адрес отпра­вите­ля не вызывал ни малей­ших подоз­рений, а вот ссыл­ка вела в логово кар­деров. Люди пад­ки до халявы, а мно­гие, дав­но рас­став­шись с детс­твом, про­дол­жают наив­но верить в чудеса, поэто­му «рыбакам», как пра­вило, уда­валось соб­рать неп­лохой улов. Добытую информа­цию они про­дава­ли дру­гим хакерам, которые вычища­ли бан­ков­ские сче­та жертв под­чистую, или поль­зовались соб­ранной базой дан­ных сами — с той же самой целью.

— Работать нуж­но по Шта­там и Евро­пе, — учил Кирил­ла Fressshhh, — тамош­ние обы­вате­ли в мен­товку с заяв­лени­ями не побегут. А у нас ведь как: нет заяв­ления — нет прес­тупле­ния. Короче, кто работа­ет по .RU, к тому при­ходят поут­ру.

Ки­ря дол­го не раз­думывал: успех их сов­мес­тной опе­рации теперь целиком и пол­ностью зависел от бла­гос­клон­ности Фре­ша, к тому же тот был пос­вящен поч­ти во все детали их бур­ной деятель­нос­ти, которые Саня рас­крыл новому зна­ком­цу без осо­бых колеба­ний. Так что выбора по боль­шому сче­ту не оста­валось.

А вско­ре пос­ле того, как Фреш под­клю­чил­ся к про­екту, пош­ли пер­вые день­ги.

— Глянь, бро!

Си­яя как начищен­ная монета, Сан­чо раз­вернул веером пач­ку хрус­тящих купюр и помахал ими перед носом Кирил­ла:

— Сами зарабо­тали, при­кинь? Получи­лось же, ну? Кру­то?

Ки­ря про­вел ладонью по волосам. Это и вправ­ду было вол­нующе: он и сам до кон­ца не верил в то, что из этой затеи вый­дет что‑то пут­ное. Тем не менее вот он, успех, пусть неожи­дан­ный, но зас­лужен­ный. Его мож­но уви­деть, пощупать и даже пот­ратить.

— Не думал выиг­рать в этой игре, — чес­тно приз­нался он.

— Мы сами и есть игра. Это они там живут по пра­вилам, — Сан­чо кив­нул в сто­рону ком­па, в полуд­реме чер­тивше­го на экра­не яркие линии скрин­сей­вера, — а мы теперь уме­ем эти пра­вила соз­давать. Слу­шай, может отме­тим? Пог­нали в «Фан­том»?

Пой­ти в клуб? Зву­чит заман­чиво. В кон­це кон­цов, они сде­лали то, о чем меч­тали, ког­да сидели на уро­ках в шко­ле, то, что обсужда­ли каж­дый вечер по телефо­ну, то, что тща­тель­но обду­мыва­ли, выис­кивая кро­хи полез­ной информа­ции в сети. Почему бы и не отме­тить победу?

— Пой­дем, — сог­ласил­ся Киря. — Толь­ко домой сго­няю, пере­оде­нусь.

«Фан­том» был одним из двух ноч­ных клу­бов Под­гор­ска, менее дорогим, пафос­ным и прес­тижным, чем «Кор­сар», в силу чего сде­лал­ся мес­том при­тяже­ния сту­ден­тов город­ских тех­никумов, не слиш­ком денеж­ных молодых работяг и жаж­дущей раз­вле­чений шпа­ны. Фей­скон­троль там был условным: внутрь про­пус­кали всех, кто более‑менее уве­рен­но дер­жался на ногах. Тех, кто не дер­жался, отправ­ляли подышать све­жим воз­духом в сосед­ний скве­рик, а потом все рав­но пус­кали.

По­мимо тан­цпо­ла, в «Фан­томе» имел­ся бар, где налива­ли пиво, кок­тей­ли и креп­кий алко­голь, но цены там, по мне­нию Кири, все‑таки кусались. Поэто­му перед заходом в клуб друзья при­обре­ли в ларь­ке пару фуфыри­ков дешевой вод­ки, как ска­зал Сан­чо, «для разог­рева». Вод­ку упот­ребили в подъ­езде, запив колой и зажевав «Сни­кер­сом». Саня затарил­ся в дорогу пач­кой «Пэлл‑Мэл­ла» и проз­рачной плас­тиковой зажигал­кой, а Кирилл взял впрок упа­ков­ку «Анти­поли­цая», что­бы замас­кировать перегар. Выпитое оку­тало мозг теп­лым уют­ным оде­ялом, на душе сде­лалось лег­ко и теп­ло, как в детс­тве. Что‑то подоб­ное он ощу­щал, ког­да родите­ли нак­рывали на стол перед новогод­ним тор­жес­твом, а в воз­духе витал праз­днич­ный запах хвои и ман­даринов. Отец, еще живой, улы­бал­ся, а мама в цве­тас­том перед­нике выг­лядела по‑нас­тояще­му счас­тли­вой.

— Может, с какими‑нибудь телоч­ками замутим, — меч­татель­но про­тянул Сан­чо, затяги­ваясь сигаре­той.

— Дума­ешь, в клу­бе есть шанс поз­накомить­ся с девуш­кой, если не повез­ло с внеш­ностью? — скеп­тичес­ки спро­сил Киря.

— Если девуш­ке не повез­ло с внеш­ностью, бро, с ней мож­но поз­накомить­ся вооб­ще где угод­но, — хохот­нул Сан­чо. — Ты у нас, конеч­но, не Ален Делон… Я бы даже ска­зал, Ален Ботан… Но не сто­ит отча­ивать­ся, чувак, все необ­ходимое в тво­их руках. А то, что не в руках, поп­робуй поис­кать в шта­нах.

В «Фан­томе» сегод­ня было мно­голюд­но. Клуб встре­тил Кирил­ла виб­риру­ющим гулом басов, зас­тавляв­ших каж­дой клет­кой тела ощу­щать накаты­вав­шие вол­ны музыки. Свет на тан­цпо­ле вспы­хивал и гас, вых­ватывал из тем­ноты похожие на кук­лы‑мари­онет­ки фигуры.

Сан­чо сра­зу же рас­тво­рил­ся в тол­пе, и Кирилл быс­тро потерял его из вида. Про­тол­кавшись к бару, он взял кок­тей­ль с вод­кой и апель­синовым соком, нетороп­ливо выпил его, раз­гля­дывая посети­телей. В этом хаосе све­та и зву­ка была раз­лита осо­бая энер­гетика, и она резони­рова­ла с его собс­твен­ными чувс­тва­ми. Кирилл вдруг подумал, что лич­но для него это не прос­то вечерин­ка, а сим­вол сво­боды, которую он заво­евал для себя сам. Боль­ше не нуж­но изво­рачи­вать­ся и при­думы­вать, как добыть денег у матери, которых ей самой веч­но не хва­тало. Теперь, если нуж­но, он спо­собен зарабо­тать самос­тоятель­но. Это была его ночь, его ритм, его мир.

От­ста­вив в сто­рону пус­той бокал, Киря нап­равил­ся на тан­цпол, влил­ся в раз­горячен­ную тол­пу, под­хва­чен­ную пуль­сом музыки. Струи дыма, зак­ручива­ясь в слож­ные узо­ры, проп­лывали в све­те про­жек­торов и бес­след­но таяли в воз­духе. Он почувс­тво­вал, как ритм зву­ковой вол­ны оку­тыва­ет его, вле­чет за собой, слов­но оке­анский при­бой. Вре­мя утра­тило смысл, зву­ки ста­ли гром­че, а свет — ярче.

Пок­рутив­шись в тан­цующей тол­пе с чет­верть часа, Киря нем­ного устал и вер­нулся в бар, где обна­ружил Саню в ком­пании двух нез­накомых девушек — яркой блон­динки с гус­то нак­рашен­ными бро­вями и рыжень­кой милаш­ки в мини‑юбке, чьи вьющи­еся волосы падали на тон­кие обна­жен­ные пле­чи.

— О, а вот и он, мой дру­ган, ну, про которо­го я говорил! — с тру­дом перек­рикивая музыку, про­воз­гла­сил Санёк. — Ты куда про­пал, чувак? Зна­комь­ся: Све­та, Аня… Сту­ден­тки… Из швей­ного тех­никума…

Сан­чо был уже изрядно пьян, язык у него ворочал­ся с тру­дом, дви­жения сде­лались раз­машис­тыми и неуве­рен­ными, зато гонору, похоже, при­бави­лось сток­рат. Киря подумал, что в таком сос­тоянии дру­га буд­то бы под­менили: обыч­но спо­кой­ный и рас­судитель­ный, теперь за сто­ликом сидел совер­шенно дру­гой человек — бол­тли­вый, валь­яжный и раз­вязный. Перед Кирил­лом появил­ся ста­кан с чем‑то ледяным и ярким, слов­но све­тящий­ся неон. Он под­нял его к губам, почувс­тво­вав холод, сме­шан­ный с горечью алко­голя. Рыжень­кая Аня прид­винулась поб­лиже: Кирилл вдох­нул ваниль­ный запах ее волос, ощу­тил теп­ло бед­ра, обтя­нуто­го телес­ного цве­та кол­готка­ми. Взгляд, сколь­знув по спи­не, цеп­ко ухва­тил тон­кую лям­ку бюс­тгаль­тера под полуп­розрач­ной коф­точкой…

— Короче, дев­чонки, при­кинь­те, это вот с ним мы ту исто­рию про­вер­нули! — зах­лебыва­ясь от собс­твен­ной кру­тос­ти, вдох­новен­но вещал Сан­чо. — Впер­лись в тот офис, как к себе домой, ник­то даже не рып­нулся. Киря дис­кету в дис­ковод сунул, и там такое началось! Типа вирусы‑фигиру­сы кру­гом, всё, атас, сей­час фай­лы сго­рят на хрен вмес­те с вин­том и кла­вой! Киря у нас, кста­ти, кру­той прог­раммист и хакер, у него баш­ка, как Бри­тан­ская энцикло­педия. Вы не смот­рите, что ботан ботаном…

Ки­рилл помор­щился: очень зря Саня начал рас­ска­зывать на пуб­лику всю эту исто­рию. Он гля­нул под стол — не нас­тупить ли посиль­нее дру­гу на ногу — но уви­дел там лишь строй­ные нож­ки Ани в изящ­ных чер­ных туфель­ках. Да и не оста­новить Саню уже, вон как разошел­ся…

— В общем, они там все шугану­лись, пипец. Надо было дей­ство­вать сра­зу, пока не очу­хались. Ну, я взял сис­темник, а Киря, при­кинь­те, монитор схва­тил. Монитор, блин! И бежать! Он же тяжелен­ный, шнур бол­тает­ся, Кирюн тащит его, пых­тит, из ушей уже пар валит, ща, думаю, у него пониже спи­ны еще одна чак­ра откро­ется…

— Маль­чики, изви­ните, я ненадол­го, — под­нялась на ноги блон­динка Све­та. Бро­сила быс­трый взгляд на свою спут­ницу, поп­равила юбку и уве­рен­ной поход­кой про­фес­сиональ­ной модели дви­нулась в сто­рону убор­ной. Одна­ко на пол­пути отче­го‑то переду­мала, сме­нила тра­екто­рию и зашага­ла к выходу из клу­ба.

Очу­тив­шись на ули­це, Све­та отош­ла на нес­коль­ко шагов от крыль­ца, воз­ле которо­го о чем‑то гал­дела пьянень­кая молодежь, дос­тала из сумоч­ки тон­кую сигаре­ту, щел­кну­ла зажигал­кой. Сде­лав глу­бокую затяж­ку, извлек­ла отту­да же изящ­ный кно­поч­ный «Сименс», наб­рала номер и при­жала телефон к уху.

— При­вет, бра­тик, — ска­зала она. — Дома? Ага, хорошо. Слу­шай, я, кажет­ся, знаю, кто украл у вас тот комп…