— Долой буржуев! — весело крикнул Кирилл и кивнул на экран, показывавший ту самую таблицу с данными банковских карт.
— У тебя проблемы с самоидентификацией, бро, — фыркнул Санчо. — Мы не революционеры. Мы бизнесмены. Зарабатываем бабло без всяких там идеалов и высокой цели изменить этот мир. Нам это нафиг не надо, по крайней мере лично мне.
После уроков они в очередной раз собрались у Сани дома — комп Кирилл решил пока что оставить у друга, чтобы избежать лишних вопросов, особенно со стороны отчима. Кроме того, хорошо зная последнего, он опасался, что надолго компьютер в родных стенах не задержится.
Идея пустить найденную информацию в дело не давала друзьям покоя вот уже несколько недель, но, прежде чем переходить от размышлений к действиям, рассудительный Санчо предложил хорошенько изучить теоретическую сторону вопроса. Парни нырнули в глубины тематических форумов, которых в сети нашлось предостаточно, и принялись прыгать с ветки на ветку, точно шимпанзе в поисках спелых и самых сочных фруктов. Именно здесь Киря впервые наткнулся на звучное и манящее слово «кардинг».
По всему выходило, что для их целей лучше всего подходят операции из разряда «Card not present»: так назывались транзакции по карте, выполняемые без ее физического присутствия. Чаще всего этот способ предлагали интернет‑магазины, продававшие товары по почте, — некоторые из них требовали ввести для подтверждения оплаты указанный на карточке трехзначный верификационный код, каковых в добытой парнями экселевской таблице не обнаружилось. Отдельные магазины дополнительно запрашивали цифровой пароль из отправленного на мобильник SMS-сообщения, но таких пока еще насчитывалось немного. На форумах Кирилл отыскал список зарубежных сайтов, допускавших оплату по основным реквизитам карты — номеру, дате срока действия и имени владельца. Он проверил их все: часть ссылок уже не работала, на других ресурсах успели поменяться правила, третьи не принимали карты российских банков. Но с полусотней интернет‑адресов шансы еще оставались. В основном там продавали что‑то недорогое: виртуальные подарочные сертификаты, которыми можно было оплачивать сервисы вроде компьютерных игр, мелкий спортивный инвентарь, косметику и бижутерию. В одном интернет‑магазине Киря нашел даже неплохие на вид беговые кроссовки. Изучая выложенную в сети информацию, он заодно узнал, что тратить с чужих карт суммы, эквивалентные примерно девяти долларам, можно без особого риска. Расследования мошенничества стоят недешево, и американские компании начинали их, только если сумма ущерба превышала десять баксов. В остальных случаях продавцы чаще всего возвращали потерпевшему снятые с карты деньги и тихо списывали убытки. От этой мысли на душе у Кири сделалось немного легче и чуть светлее.
Чтобы не раскрывать свой настоящий российский IP-адрес, Кирилл предложил использовать бесплатные прокси‑серверы, перечень которых тоже отыскал в сети, — и эту идею его партнер воспринял на ура. Вот уж и вправду: что может быть лучше чужого компьютера, который прячется между тобой и всем остальным миром, скрывая твою цифровую сущность от любопытных глаз? Сидишь себе спокойно в теплой уютной норе, а прокси‑сервер неслышно делает свою работу: маскирует твой IP, гоняет пакеты данных через несколько континентов, словно ты путешественник‑авантюрист, который умудрился обогнуть половину земного шара, не оставив при этом ни следа.
Отдельная проблема — придумать годный способ получения заказанных на чужие карты товаров. С подарочными сертификатами все выглядело предельно просто: специальный код приходил на зарегистрированный парнями анонимный адрес электронной почты. Собрав сотню таких кодов, они собирались продать добычу за полцены на хакерских форумах. А вот с реальными товарами дела обстояли чуть сложнее. На свой настоящий адрес или адреса знакомых ничего выписывать, разумеется, нельзя. Американские жулики, гордо именовавшие себя «вещевыми кардерами», заказывали товары на реальные адреса держателей карт, а потом встречали курьеров с посылками на крыльце или терпеливо поджидали их возле подъезда. Иногда они пользовались услугами «виртуальных офисов», предоставлявших всем желающим адрес для корреспонденции за скромную плату. Очевидно, что Кире с Санчо ни тот ни другой способ не подходил.
— Есть один чувак с форума, Фреш его зовут, — сказал однажды Саня, когда друзья устроились на лавочке в парке, прихватив в ближайшем ларьке по бутылке третьей «Балтики», и в очередной раз принялись обсуждать свои дела. — Думаю, он может нам помочь.
— Он добрый самаритянин? — усмехнулся Киря, категорически не веривший в безвозмездную помощь вообще, а уж на хакерских форумах — тем паче.
— Он дроповод, да и вообще опытный кардер. Мы пообщались немного, вроде адекватный чел. Ну, мне так кажется, ему можно доверять.
Киря понимающе кивнул. Дропы — обычные пешки в чужой игре. Как правило, они ни разу не общались вживую с тем, кто дает им поручения в сети и там же выплачивает гонорар. Работа дропа проста: забрать коробку на почте, снять деньги в банкомате или получить конверт с наличкой, а потом отнести это в условленное место. Страховкой от попыток присвоить чужое имущество становился банальный страх: дроп должен был прислать своему куратору собственную фотографию с паспортом, и в случае чего ему обещали крупные неприятности. Некоторых особо непонятливых дропов даже образцово‑показательно били другие такие же парни, нанятые в интернете за деньги.
Дропы не задумывались о происхождении предметов и сумм, которые им следует доставить из точки А в точку Б. Американцы называют их «денежными мулами», да и относятся к ним так же, как к расходному материалу: арестуют одного, на его место придет парочка других. На подобную низкооплачиваемую работу подряжались в основном маргиналы, люди, имевшие серьезные проблемы с алкоголем или веществами. Кто‑то делал это за деньги, кто‑то — за долги, кто‑то — просто потому, что не видел другого выхода. Их задача — быть теми, кто не задает лишних вопросов и не требует ответов.
Кирилл оказался совершенно прав в своих предположениях. Фреш, который подписывался на форуме замысловатым ником Fressshhh, пообещал решить их проблемы с доставкой и реализацией хабара, но взамен попросил помочь в его собственных проектах.
«Что делать‑то надо?» — поинтересовался Киря, когда их общение переместилось с кардерского форума в более удобную «аську».
«Копии импортных интернет‑магазинов, — ответил Fressshhh. — Ничего сложного: заходишь на оригинальный сайт, сохраняешь на комп веб‑страницы, немного переделываешь, и готово. Список я тебе дам».
Кирилл прекрасно понимал, зачем это понадобилось новому знакомому. Поддельный интернет‑магазин размещался на поддельном же домене, отличавшемся от настоящего одной или двумя буквами. На главной его странице парни вроде Фреша вешали яркие рекламные баннеры — «Распродажа! Скидки! Акции!» — и фотографии самых ходовых товаров за полцены. Нажав на кнопку «Купить», жертва попадала на страничку оформления заказа, где оставляла все данные своей банковской карты, включая секретный защитный код. А потом перебрасывалась на страницу с ошибкой. Простите‑извините, магазин сегодня перегружен, очень много покупателей стоит в очереди за дешевыми товарами, зайдите попозже. Реквизиты карточки при этом оставались у мошенников.
Посетителей на поддельные сайты зазывали массовыми почтовыми рассылками. Этот прием именовался «фишингом», от английского слова «рыбалка», — письмо выглядело как настоящее, все логотипы и узнаваемый фирменный стиль магазина оставались на своих местах, даже почтовый адрес отправителя не вызывал ни малейших подозрений, а вот ссылка вела в логово кардеров. Люди падки до халявы, а многие, давно расставшись с детством, продолжают наивно верить в чудеса, поэтому «рыбакам», как правило, удавалось собрать неплохой улов. Добытую информацию они продавали другим хакерам, которые вычищали банковские счета жертв подчистую, или пользовались собранной базой данных сами — с той же самой целью.
— Работать нужно по Штатам и Европе, — учил Кирилла Fressshhh, — тамошние обыватели в ментовку с заявлениями не побегут. А у нас ведь как: нет заявления — нет преступления. Короче, кто работает по .RU, к тому приходят поутру.
Киря долго не раздумывал: успех их совместной операции теперь целиком и полностью зависел от благосклонности Фреша, к тому же тот был посвящен почти во все детали их бурной деятельности, которые Саня раскрыл новому знакомцу без особых колебаний. Так что выбора по большому счету не оставалось.
А вскоре после того, как Фреш подключился к проекту, пошли первые деньги.
— Глянь, бро!
Сияя как начищенная монета, Санчо развернул веером пачку хрустящих купюр и помахал ими перед носом Кирилла:
— Сами заработали, прикинь? Получилось же, ну? Круто?
Киря провел ладонью по волосам. Это и вправду было волнующе: он и сам до конца не верил в то, что из этой затеи выйдет что‑то путное. Тем не менее вот он, успех, пусть неожиданный, но заслуженный. Его можно увидеть, пощупать и даже потратить.
— Не думал выиграть в этой игре, — честно признался он.
— Мы сами и есть игра. Это они там живут по правилам, — Санчо кивнул в сторону компа, в полудреме чертившего на экране яркие линии скринсейвера, — а мы теперь умеем эти правила создавать. Слушай, может отметим? Погнали в «Фантом»?
Пойти в клуб? Звучит заманчиво. В конце концов, они сделали то, о чем мечтали, когда сидели на уроках в школе, то, что обсуждали каждый вечер по телефону, то, что тщательно обдумывали, выискивая крохи полезной информации в сети. Почему бы и не отметить победу?
— Пойдем, — согласился Киря. — Только домой сгоняю, переоденусь.
«Фантом» был одним из двух ночных клубов Подгорска, менее дорогим, пафосным и престижным, чем «Корсар», в силу чего сделался местом притяжения студентов городских техникумов, не слишком денежных молодых работяг и жаждущей развлечений шпаны. Фейсконтроль там был условным: внутрь пропускали всех, кто более‑менее уверенно держался на ногах. Тех, кто не держался, отправляли подышать свежим воздухом в соседний скверик, а потом все равно пускали.
Помимо танцпола, в «Фантоме» имелся бар, где наливали пиво, коктейли и крепкий алкоголь, но цены там, по мнению Кири, все‑таки кусались. Поэтому перед заходом в клуб друзья приобрели в ларьке пару фуфыриков дешевой водки, как сказал Санчо, «для разогрева». Водку употребили в подъезде, запив колой и зажевав «Сникерсом». Саня затарился в дорогу пачкой «Пэлл‑Мэлла» и прозрачной пластиковой зажигалкой, а Кирилл взял впрок упаковку «Антиполицая», чтобы замаскировать перегар. Выпитое окутало мозг теплым уютным одеялом, на душе сделалось легко и тепло, как в детстве. Что‑то подобное он ощущал, когда родители накрывали на стол перед новогодним торжеством, а в воздухе витал праздничный запах хвои и мандаринов. Отец, еще живой, улыбался, а мама в цветастом переднике выглядела по‑настоящему счастливой.
— Может, с какими‑нибудь телочками замутим, — мечтательно протянул Санчо, затягиваясь сигаретой.
— Думаешь, в клубе есть шанс познакомиться с девушкой, если не повезло с внешностью? — скептически спросил Киря.
— Если девушке не повезло с внешностью, бро, с ней можно познакомиться вообще где угодно, — хохотнул Санчо. — Ты у нас, конечно, не Ален Делон… Я бы даже сказал, Ален Ботан… Но не стоит отчаиваться, чувак, все необходимое в твоих руках. А то, что не в руках, попробуй поискать в штанах.
В «Фантоме» сегодня было многолюдно. Клуб встретил Кирилла вибрирующим гулом басов, заставлявших каждой клеткой тела ощущать накатывавшие волны музыки. Свет на танцполе вспыхивал и гас, выхватывал из темноты похожие на куклы‑марионетки фигуры.
Санчо сразу же растворился в толпе, и Кирилл быстро потерял его из вида. Протолкавшись к бару, он взял коктейль с водкой и апельсиновым соком, неторопливо выпил его, разглядывая посетителей. В этом хаосе света и звука была разлита особая энергетика, и она резонировала с его собственными чувствами. Кирилл вдруг подумал, что лично для него это не просто вечеринка, а символ свободы, которую он завоевал для себя сам. Больше не нужно изворачиваться и придумывать, как добыть денег у матери, которых ей самой вечно не хватало. Теперь, если нужно, он способен заработать самостоятельно. Это была его ночь, его ритм, его мир.
Отставив в сторону пустой бокал, Киря направился на танцпол, влился в разгоряченную толпу, подхваченную пульсом музыки. Струи дыма, закручиваясь в сложные узоры, проплывали в свете прожекторов и бесследно таяли в воздухе. Он почувствовал, как ритм звуковой волны окутывает его, влечет за собой, словно океанский прибой. Время утратило смысл, звуки стали громче, а свет — ярче.
Покрутившись в танцующей толпе с четверть часа, Киря немного устал и вернулся в бар, где обнаружил Саню в компании двух незнакомых девушек — яркой блондинки с густо накрашенными бровями и рыженькой милашки в мини‑юбке, чьи вьющиеся волосы падали на тонкие обнаженные плечи.
— О, а вот и он, мой друган, ну, про которого я говорил! — с трудом перекрикивая музыку, провозгласил Санёк. — Ты куда пропал, чувак? Знакомься: Света, Аня… Студентки… Из швейного техникума…
Санчо был уже изрядно пьян, язык у него ворочался с трудом, движения сделались размашистыми и неуверенными, зато гонору, похоже, прибавилось стократ. Киря подумал, что в таком состоянии друга будто бы подменили: обычно спокойный и рассудительный, теперь за столиком сидел совершенно другой человек — болтливый, вальяжный и развязный. Перед Кириллом появился стакан с чем‑то ледяным и ярким, словно светящийся неон. Он поднял его к губам, почувствовав холод, смешанный с горечью алкоголя. Рыженькая Аня придвинулась поближе: Кирилл вдохнул ванильный запах ее волос, ощутил тепло бедра, обтянутого телесного цвета колготками. Взгляд, скользнув по спине, цепко ухватил тонкую лямку бюстгальтера под полупрозрачной кофточкой…
— Короче, девчонки, прикиньте, это вот с ним мы ту историю провернули! — захлебываясь от собственной крутости, вдохновенно вещал Санчо. — Вперлись в тот офис, как к себе домой, никто даже не рыпнулся. Киря дискету в дисковод сунул, и там такое началось! Типа вирусы‑фигирусы кругом, всё, атас, сейчас файлы сгорят на хрен вместе с винтом и клавой! Киря у нас, кстати, крутой программист и хакер, у него башка, как Британская энциклопедия. Вы не смотрите, что ботан ботаном…
Кирилл поморщился: очень зря Саня начал рассказывать на публику всю эту историю. Он глянул под стол — не наступить ли посильнее другу на ногу — но увидел там лишь стройные ножки Ани в изящных черных туфельках. Да и не остановить Саню уже, вон как разошелся…
— В общем, они там все шуганулись, пипец. Надо было действовать сразу, пока не очухались. Ну, я взял системник, а Киря, прикиньте, монитор схватил. Монитор, блин! И бежать! Он же тяжеленный, шнур болтается, Кирюн тащит его, пыхтит, из ушей уже пар валит, ща, думаю, у него пониже спины еще одна чакра откроется…
— Мальчики, извините, я ненадолго, — поднялась на ноги блондинка Света. Бросила быстрый взгляд на свою спутницу, поправила юбку и уверенной походкой профессиональной модели двинулась в сторону уборной. Однако на полпути отчего‑то передумала, сменила траекторию и зашагала к выходу из клуба.
Очутившись на улице, Света отошла на несколько шагов от крыльца, возле которого о чем‑то галдела пьяненькая молодежь, достала из сумочки тонкую сигарету, щелкнула зажигалкой. Сделав глубокую затяжку, извлекла оттуда же изящный кнопочный «Сименс», набрала номер и прижала телефон к уху.
— Привет, братик, — сказала она. — Дома? Ага, хорошо. Слушай, я, кажется, знаю, кто украл у вас тот комп…