В этом рай­тапе я покажу, как мож­но получить сес­сию в сис­теме через заг­рузку сво­его модуля в сис­тему управле­ния кон­тентом Pluck. При повыше­нии при­виле­гий решим задачу в духе CTF по вос­ста­нов­лению раз­мытых на кар­тинке при­ват­ных дан­ных из PDF.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине GreenHorn с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.25 greenhorn.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел три откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0;
  • 3000 — сер­вис Gitea.

Су­дя по логам, на пор­те 80 раз­вернут сер­вис Pluck 4.7.18.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

Пер­вым делом сто­ит про­верить, есть ли для обна­ружен­ной CMS готовые экс­пло­иты. Про­ще все­го для начала поис­кать в Google.

Поиск эксплоитов в Google
По­иск экс­пло­итов в Google

Уз­наём, что встре­чен­ная нами вер­сия Pluck содер­жит уяз­вимость CVE-2023-50564 — в ком­понен­те /inc/modules_install.php, поз­воля­ющем заг­рузить ZIP-архив с про­изволь­ным фай­лом на PHP.

Для экс­плу­ата­ции спер­ва нуж­но авто­ризо­вать­ся, поэто­му прос­мотрим репози­тории в Gitea — вдруг удас­тся най­ти учет­ные дан­ные?

Доступные репозитории в Gitea
Дос­тупные репози­тории в Gitea

На­ходим репози­торий с исходны­ми кодами сис­темы Pluck.

Содержимое файла README
Со­дер­жимое фай­ла README

В фай­ле login.php находим под­клю­чение фай­ла data/settings/pass.php (стро­ка 40). Видимо, в этом фай­ле и опре­делен хеш пароля. Этот хеш потом срав­нива­ется с поль­зователь­ски­ми дан­ными (стро­ка 79).

Содержимое файла login.php
Со­дер­жимое фай­ла login.php
Содержимое файла pass.php
Со­дер­жимое фай­ла pass.php

Про­буем проб­рутить хеш с помощью hashcat, который сам спо­собен опре­делить тип хеша. Одна­ко в дан­ном слу­чае вари­антов нес­коль­ко, поэто­му в ответ получа­ем таб­лицу с воз­можны­ми алго­рит­мами хеширо­вания и соот­ветс­тву­ющи­ми им режима­ми.

hashcat 'd5443aef1b64544f3685bf112f6c405218c573c7279a831b1fe9612e3a4d770486743c5580556c0d838b51749de15530f87fb793afdcc689b6b39024d7790163' rockyou.txt
Справка hashcat
Справ­ка hashcat

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