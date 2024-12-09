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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине GreenHorn с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.25 greenhorn.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0;
- 3000 — сервис Gitea.
Судя по логам, на порте 80 развернут сервис Pluck 4.7.18.
Точка входа
Первым делом стоит проверить, есть ли для обнаруженной CMS готовые эксплоиты. Проще всего для начала поискать в Google.
Узнаём, что встреченная нами версия Pluck содержит уязвимость CVE-2023-50564 — в компоненте
/, позволяющем загрузить ZIP-архив с произвольным файлом на PHP.
Для эксплуатации сперва нужно авторизоваться, поэтому просмотрим репозитории в Gitea — вдруг удастся найти учетные данные?
Находим репозиторий с исходными кодами системы Pluck.
В файле
login. находим подключение файла
data/ (строка 40). Видимо, в этом файле и определен хеш пароля. Этот хеш потом сравнивается с пользовательскими данными (строка 79).
Пробуем пробрутить хеш с помощью hashcat, который сам способен определить тип хеша. Однако в данном случае вариантов несколько, поэтому в ответ получаем таблицу с возможными алгоритмами хеширования и соответствующими им режимами.
hashcat 'd5443aef1b64544f3685bf112f6c405218c573c7279a831b1fe9612e3a4d770486743c5580556c0d838b51749de15530f87fb793afdcc689b6b39024d7790163' rockyou.txt
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