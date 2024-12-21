— Хочешь мороженого?
Аня зябко поежилась, и Кирилл подумал, что предложение и впрямь прозвучало совсем по‑дурацки: осень уже подарила городу последние теплые дни перед зимней спячкой, и теперь пустынная аллея парка дышала желтой и оранжевой прохладой. Ларек с мороженым остался позади. Киря искоса глянул на спутницу: сейчас она выглядела намного привлекательнее, чем тогда, в клубе: короткое бежевое пальто только подчеркивало стройные ножки, а рыжие волосы, завитые упругими кольцами, отливали на солнце медью. Девушка думала о чем‑то своем, неловкое молчание затягивалось: учебу и преподавателей швейно‑дизайнерского техникума они уже обсудили, а софт и игрушки ей были глубоко безразличны.
— Я знаю одно кафе тут рядом, там отличные пончики, — предпринял новую попытку Кирилл и тут же одернул себя: ну какие, к лешему, пончики? У нее, небось, диета и фигура. Все девчонки помешаны на этом.
Аня задрала подбородок и зажмурилась, подставляя лицо холодным солнечным лучам, тряхнула медными кудрями. Ее взгляд на мгновение зацепился за облака, лениво ползущие над деревьями, и вдруг девушка как‑то резко остановилась.
— Знаешь, я, наверное, пойду, — сказала она. — Провожать не надо.
— Что‑то случилось?
— Да все уже случилось, — Аня снова зябко поежилась. — Ты клевый парень, но… В общем, мне пора.
— Погоди, — Кирилл поймал ее за рукав, подумав мимоходом, что это движение могло показаться ей слишком грубым. — Объясни.
Девушка обреченно вздохнула, но все‑таки остановилась.
— Что тебе объяснить? — голос ее сделался звенящим, как далекий колокольчик на холодном ветру. — Мы слишком разные. Ты же живешь в своих компьютерах, про которые все время говоришь. Я живу в другом мире, где есть люди, музыка, тусовки… Короче, где есть что‑то еще, кроме компов. Это параллельные миры, и они, как параллельные прямые, не пересекаются.
— Ты это серьезно? — спросил он. — Это из‑за компьютеров?
— Да не только. В компах нет ничего плохого. Это твоя страсть, твоя жизнь, но кроме этого в тебе нет… чего‑то еще. Понимаешь, девушкам нужно… В общем, не важно, проехали. Дело совсем не в тебе. Прости.
Аня мягко освободила руку и зашагала вперед. Ветер слегка всколыхнул ее волосы, несколько золотистых листьев упали на дорожку у ног Кирилла. Он хотел что‑то сказать, но мысли запутались в голове, словно строки кода, никак не желавшие собираться в стройную программу. Она уходила, а с ним остался осенний парк, бесконечная аллея и тишина, которой уже не нужны были никакие слова.
***
В родном подъезде пахло кошками и кислыми щами — кто‑то из соседей готовил. Кирилл нащупал ключ в кармане, подсветил себе зажигалкой, вставляя его в замок: и без того тусклую лампочку на лестничной площадке кто‑то разбил. Только бы матери с отчимом не оказалось дома: ему совсем не хотелось сейчас ни с кем разговаривать.
Но мама ждала в коридоре, вытирая руки о передник, — видимо, вышла из кухни на звук ключа в замке. Выглядела она непривычно мрачной и встревоженной.
— Киря, где ты был? С тобой все в порядке? Что‑то случилось?
— Да все нормально, ма, — откликнулся Кирилл, скинув один кроссовок, и принялся стягивать другой, наступив на пятку носком.
— Ничего не нормально! Расскажи мне, что произошло. Ты какой‑то сам не свой.
— Ну, с девушкой поссорился, — покривил душой Кирилл, подумав, что Аня, в общем‑то, так и не успела стать его девушкой. Впрочем, для отмазки сгодится и эта версия. С девчонками вообще как‑то не ладилось: знакомиться он толком не умел, а если и получалось, то дальше пары встреч общение не заходило — он просто не знал, о чем с ними разговаривать, чтобы тема была хоть отчасти интересна обоим. Может, в следующий раз, когда окажется за компом, и вправду заполнить анкету на каком‑нибудь «омене»?.. При мысли об этом настроение окончательно испортилось: домой машину не притащить, а постоянно зависать в берлоге у Санчо неудобно, его предки уже косо смотрят.
Кирилл шагнул в свою комнату и хотел было прикрыть за собой дверь, но мама вошла следом, села на краешек дивана.
— Подожди, давай поговорим. Что с тобой происходит?
— Ничего, — пожал плечами Киря. — С чего ты вообще взяла, будто что‑то не так?
— Приходили эти люди, — чуть понизив голос, холодно сказала мать, — знакомые отца. Искали тебя, спрашивали про компьютер.
От неожиданности Кирилл даже пропустил мимо ушей тот факт, что мама в очередной раз назвала отчима «отцом», от чего его всякий раз коробило. Значит, искали. Притом те, кто искал, в курсе про комп и, следовательно, могут добраться до Санчо. Лампочка на лестничной клетке разбита, видно, тоже неспроста. Мозг начал лихорадочно прокручивать варианты, как процессор, выведенный на турборежим. Откуда у них информация? Кто слил? И главное, что именно они знают? Сообщат ли ментам? Нет, вряд ли, эти будут решать вопрос самостоятельно…
— Кирюша, родной, я очень волнуюсь, — тон матери сменился на жалобно‑просительный. — Ну расскажи пожалуйста, что творится? Я ничего не понимаю…
— Все нормально, мам, — Кирилл поднялся на ноги, — я во всем разберусь, не волнуйся.
— Дай‑ка я с ним поговорю, — в дверях возник полупьяный отчим и нетвердой походкой зашел в комнату.
— Юра, не надо… — попыталась возразить мать, но тот лишь брезгливо бросил через плечо:
— Заткнись. Ты чего мать доводишь, сученыш? Она тут извелась вся. Хочешь, чтоб ее инфаркт хватил?
— Кто бы говорил, — огрызнулся вполголоса Киря.
— Повтори, че ты там вякнул, тварь? Давно на скорой не катался?
— Юра, перестань… — снова вступилась мама, попыталась встать между Кириллом и отчимом, но тот грубо толкнул ее обратно на диван.
— Заткнись, я сказал. Ты чего там намутил такого, паскуда? А? Тебя спрашиваю! Язык из задницы достань и отвечай. Что ты, блин, сотворил, что люди к нам домой приходят и за тебя спрашивают?
— Не твое собачье дело, — ответил Кирилл уже увереннее.
Отчим на мгновение завис, и Киря почти отчетливо услышал, как в его голове щелкают и переключаются шестеренки, переваривая услышанное. Вот этот вот сопляк, который всегда ссытся, стоит на него погромче прикрикнуть, посмел по‑хамски ответить главе семейства?
Да и плевать, в конце концов. Этот «глава» бесконечно тиранит и оскорбляет мать, его самого вообще ни в грош не ставит. Сколько раз мама каталась с ним в травму после таких вот воспитательных мероприятий? Что‑то лепетала, оправдываясь, про «играл с ребятами, упал на детской площадке», чтобы врач не подумал сообщить куда надо… Надоело.
— Ну щас, мля, ты огребешь, — вышел из комы отчим. — Напросился, падла…
— Юра!..
Все произошло за какие‑то доли секунды — словно невидимый монтажер вырезал кусок кинопленки, оставив лишь несколько резких, контрастных кадров, отчетливо врезавшихся в память. Вот отчим отлепляется от дверного косяка и выбрасывает руку вперед, чтобы схватить Кирилла за волосы. Вот вместо того, чтобы, как обычно, в ужасе отшатнуться и спрятаться за диван, тот шагает навстречу. Размах, резкий удар ногой в пах. Гол! Сам Рональдиньо позавидовал бы такому удару. Отчим сгибается пополам, словно марионетка с перерезанными нитями. Еще один удар раскрытой ладонью в лицо, кожа чувствует колкое прикосновение небритой щетины.
Следующий кадр — уже на улице, Киря бежит по бульвару, сжимая в руках наспех сорванную с гвоздя куртку. Телефонная будка. Пошарив по карманам, он выудил из джинсов таксофонную карту. Черт, пора уже мобильником обзавестись, бабла теперь, наверное, хватит. Путаясь, Кирилл набрал давно знакомый номер. Ну же! Давай! В трубке щелкнуло после пятого гудка.
— Да? — раздался на том конце сонный голос Санчо.
— Никуда не выходи, сиди дома, я сейчас приду. Дело серьезное. Все, давай.
Киря повесил тяжелую трубку на рычаг и только сейчас заметил, что стоит на холодном асфальте в одних носках.
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