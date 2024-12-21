Это чет­вертая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU ». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой

— Хочешь мороже­ного?

Аня зяб­ко поежи­лась, и Кирилл подумал, что пред­ложение и впрямь проз­вучало сов­сем по‑дурац­ки: осень уже подари­ла городу пос­ледние теп­лые дни перед зим­ней спяч­кой, и теперь пус­тынная аллея пар­ка дышала жел­той и оран­жевой прох­ладой. Ларек с мороже­ным остался позади. Киря иско­са гля­нул на спут­ницу: сей­час она выг­лядела нам­ного прив­лекатель­нее, чем тог­да, в клу­бе: корот­кое бежевое паль­то толь­ко под­черки­вало строй­ные нож­ки, а рыжие волосы, завитые упру­гими коль­цами, отли­вали на сол­нце медью. Девуш­ка думала о чем‑то сво­ем, нелов­кое мол­чание затяги­валось: уче­бу и пре­пода­вате­лей швей­но‑дизай­нер­ско­го тех­никума они уже обсу­дили, а софт и игрушки ей были глу­боко без­различ­ны.

— Я знаю одно кафе тут рядом, там отличные пон­чики, — пред­при­нял новую попыт­ку Кирилл и тут же одер­нул себя: ну какие, к лешему, пон­чики? У нее, небось, диета и фигура. Все дев­чонки помеша­ны на этом.

Аня зад­рала под­бородок и заж­мурилась, под­став­ляя лицо холод­ным сол­нечным лучам, трях­нула мед­ными куд­рями. Ее взгляд на мгно­вение зацепил­ся за обла­ка, лениво пол­зущие над деревь­ями, и вдруг девуш­ка как‑то рез­ко оста­нови­лась.

— Зна­ешь, я, навер­ное, пой­ду, — ска­зала она. — Про­вожать не надо.

— Что‑то слу­чилось?

— Да все уже слу­чилось, — Аня сно­ва зяб­ко поежи­лась. — Ты кле­вый парень, но… В общем, мне пора.

— Погоди, — Кирилл пой­мал ее за рукав, подумав мимохо­дом, что это дви­жение мог­ло показать­ся ей слиш­ком гру­бым. — Объ­ясни.

Де­вуш­ка обре­чен­но вздох­нула, но все‑таки оста­нови­лась.

— Что тебе объ­яснить? — голос ее сде­лал­ся зве­нящим, как далекий колоколь­чик на холод­ном вет­ру. — Мы слиш­ком раз­ные. Ты же живешь в сво­их компь­юте­рах, про которые все вре­мя говоришь. Я живу в дру­гом мире, где есть люди, музыка, тусов­ки… Короче, где есть что‑то еще, кро­ме ком­пов. Это парал­лель­ные миры, и они, как парал­лель­ные пря­мые, не пересе­кают­ся.

— Ты это серь­езно? — спро­сил он. — Это из‑за компь­юте­ров?

— Да не толь­ко. В ком­пах нет ничего пло­хого. Это твоя страсть, твоя жизнь, но кро­ме это­го в тебе нет… чего‑то еще. Понима­ешь, девуш­кам нуж­но… В общем, не важ­но, про­еха­ли. Дело сов­сем не в тебе. Прос­ти.

Аня мяг­ко осво­боди­ла руку и зашага­ла впе­ред. Ветер слег­ка вско­лых­нул ее волосы, нес­коль­ко золотис­тых листь­ев упа­ли на дорож­ку у ног Кирил­ла. Он хотел что‑то ска­зать, но мыс­ли запута­лись в голове, слов­но стро­ки кода, никак не желав­шие собирать­ся в строй­ную прог­рамму. Она ухо­дила, а с ним остался осен­ний парк, бес­конеч­ная аллея и тишина, которой уже не нуж­ны были никакие сло­ва.

***

В род­ном подъ­езде пах­ло кош­ками и кис­лыми щами — кто‑то из соседей готовил. Кирилл нащупал ключ в кар­мане, под­све­тил себе зажигал­кой, встав­ляя его в замок: и без того тус­клую лам­почку на лес­тнич­ной пло­щад­ке кто‑то раз­бил. Толь­ко бы матери с отчи­мом не ока­залось дома: ему сов­сем не хотелось сей­час ни с кем раз­говари­вать.

Но мама жда­ла в коридо­ре, вытирая руки о перед­ник, — видимо, выш­ла из кух­ни на звук клю­ча в зам­ке. Выг­лядела она неп­ривыч­но мрач­ной и встре­вожен­ной.

— Киря, где ты был? С тобой все в поряд­ке? Что‑то слу­чилось?

— Да все нор­маль­но, ма, — отклик­нулся Кирилл, ски­нув один крос­совок, и при­нял­ся стя­гивать дру­гой, нас­тупив на пят­ку нос­ком.

— Ничего не нор­маль­но! Рас­ска­жи мне, что про­изош­ло. Ты какой‑то сам не свой.

— Ну, с девуш­кой пос­сорил­ся, — пок­ривил душой Кирилл, подумав, что Аня, в общем‑то, так и не успе­ла стать его девуш­кой. Впро­чем, для отмазки сго­дит­ся и эта вер­сия. С дев­чонка­ми вооб­ще как‑то не ладилось: зна­комить­ся он тол­ком не умел, а если и получа­лось, то даль­ше пары встреч обще­ние не заходи­ло — он прос­то не знал, о чем с ними раз­говари­вать, что­бы тема была хоть отчасти инте­рес­на обо­им. Может, в сле­дующий раз, ког­да ока­жет­ся за ком­пом, и вправ­ду запол­нить анке­ту на каком‑нибудь «оме­не»?.. При мыс­ли об этом нас­тро­ение окон­чатель­но испорти­лось: домой машину не при­тащить, а пос­тоян­но зависать в бер­логе у Сан­чо неудоб­но, его пред­ки уже косо смот­рят.

Ки­рилл шаг­нул в свою ком­нату и хотел было прик­рыть за собой дверь, но мама вош­ла сле­дом, села на кра­ешек дивана.

— Подож­ди, давай погово­рим. Что с тобой про­исхо­дит?

— Ничего, — пожал пле­чами Киря. — С чего ты вооб­ще взя­ла, буд­то что‑то не так?

— При­ходи­ли эти люди, — чуть понизив голос, холод­но ска­зала мать, — зна­комые отца. Иска­ли тебя, спра­шива­ли про компь­ютер.

От неожи­дан­ности Кирилл даже про­пус­тил мимо ушей тот факт, что мама в оче­ред­ной раз наз­вала отчи­ма «отцом», от чего его вся­кий раз короби­ло. Зна­чит, иска­ли. При­том те, кто искал, в кур­се про комп и, сле­дова­тель­но, могут доб­рать­ся до Сан­чо. Лам­почка на лес­тнич­ной клет­ке раз­бита, вид­но, тоже нес­прос­та. Мозг начал лихора­доч­но прок­ручивать вари­анты, как про­цес­сор, выведен­ный на тур­борежим. Отку­да у них информа­ция? Кто слил? И глав­ное, что имен­но они зна­ют? Сооб­щат ли мен­там? Нет, вряд ли, эти будут решать воп­рос самос­тоятель­но…

— Кирюша, род­ной, я очень вол­нуюсь, — тон матери сме­нил­ся на жалоб­но‑про­ситель­ный. — Ну рас­ска­жи пожалуй­ста, что тво­рит­ся? Я ничего не понимаю…

— Все нор­маль­но, мам, — Кирилл под­нялся на ноги, — я во всем раз­берусь, не вол­нуй­ся.

— Дай‑ка я с ним погово­рю, — в две­рях воз­ник полупь­яный отчим и нет­вердой поход­кой зашел в ком­нату.

— Юра, не надо… — попыта­лась воз­разить мать, но тот лишь брез­гли­во бро­сил через пле­чо:

— Зат­кнись. Ты чего мать доводишь, сученыш? Она тут изве­лась вся. Хочешь, чтоб ее инфаркт хва­тил?

— Кто бы говорил, — огрызнул­ся впол­голоса Киря.

— Пов­тори, че ты там вяк­нул, тварь? Дав­но на ско­рой не катал­ся?

— Юра, перес­тань… — сно­ва всту­пилась мама, попыта­лась встать меж­ду Кирил­лом и отчи­мом, но тот гру­бо тол­кнул ее обратно на диван.

— Зат­кнись, я ска­зал. Ты чего там намутил такого, пас­куда? А? Тебя спра­шиваю! Язык из зад­ницы дос­тань и отве­чай. Что ты, блин, сот­ворил, что люди к нам домой при­ходят и за тебя спра­шива­ют?

— Не твое собачье дело, — отве­тил Кирилл уже уве­рен­нее.

От­чим на мгно­вение завис, и Киря поч­ти отчетли­во услы­шал, как в его голове щел­кают и перек­люча­ются шес­терен­ки, перева­ривая услы­шан­ное. Вот этот вот соп­ляк, который всег­да ссыт­ся, сто­ит на него пог­ромче прик­рикнуть, пос­мел по‑хам­ски отве­тить гла­ве семей­ства?

Да и пле­вать, в кон­це кон­цов. Этот «гла­ва» бес­конеч­но тиранит и оскор­бля­ет мать, его самого вооб­ще ни в грош не ста­вит. Сколь­ко раз мама каталась с ним в трав­му пос­ле таких вот вос­питатель­ных мероп­риятий? Что‑то лепета­ла, оправды­ваясь, про «играл с ребята­ми, упал на дет­ской пло­щад­ке», что­бы врач не подумал сооб­щить куда надо… Надо­ело.

— Ну щас, мля, ты огре­бешь, — вышел из комы отчим. — Нап­росил­ся, пад­ла…

— Юра!..

Все про­изош­ло за какие‑то доли секун­ды — слов­но невиди­мый мон­тажер вырезал кусок киноп­ленки, оста­вив лишь нес­коль­ко рез­ких, кон­трастных кад­ров, отчетли­во вре­зав­шихся в память. Вот отчим отлепля­ется от двер­ного косяка и выб­расыва­ет руку впе­ред, что­бы схва­тить Кирил­ла за волосы. Вот вмес­то того, что­бы, как обыч­но, в ужа­се отшатнуть­ся и спря­тать­ся за диван, тот шага­ет навс­тре­чу. Раз­мах, рез­кий удар ногой в пах. Гол! Сам Рональ­диньо позави­довал бы такому уда­ру. Отчим сги­бает­ся пополам, слов­но мари­онет­ка с перере­зан­ными нитями. Еще один удар рас­кры­той ладонью в лицо, кожа чувс­тву­ет кол­кое при­кос­новение неб­ритой щетины.

Сле­дующий кадр — уже на ули­це, Киря бежит по буль­вару, сжи­мая в руках нас­пех сор­ванную с гвоз­дя кур­тку. Телефон­ная буд­ка. Пошарив по кар­манам, он выудил из джин­сов так­софон­ную кар­ту. Черт, пора уже мобиль­ником обза­вес­тись, баб­ла теперь, навер­ное, хва­тит. Пута­ясь, Кирилл наб­рал дав­но зна­комый номер. Ну же! Давай! В труб­ке щел­кну­ло пос­ле пятого гуд­ка.

— Да? — раз­дался на том кон­це сон­ный голос Сан­чо.

— Никуда не выходи, сиди дома, я сей­час при­ду. Дело серь­езное. Все, давай.

Ки­ря повесил тяжелую труб­ку на рычаг и толь­ко сей­час заметил, что сто­ит на холод­ном асфаль­те в одних нос­ках.