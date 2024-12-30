«Ну вы, парни, отожгли, конечно :)))))»
Судя по количеству скобочек в смайлике, Фреша от души повеселила рассказанная ребятами история, а вот Кириллу было почему‑то не до смеха. Не то чтобы он боялся бандитов — еще в начале девяностых Подгорск завоевал имидж города криминального и с тех самых пор гордо нес это звание через года. Тюремно‑блатной романтикой были пропитаны буквально все сферы жизни здешних обывателей, от школьной скамьи и до седых волос, этот неистребимый дух витал и на детских площадках, и в стенах казенных учреждений, и в пыльных цехах градообразующего комбикормового завода. За без малого полтора десятилетия, прошедшие с момента крушения Союза, местные жители успели насмотреться всякого: стрелок, рукотворных пожаров и разборок, наиболее отмороженных участников которых находили порой в мутных водах Подгорки. Иногда по частям. В общем, бандиты воспринимались как повседневная деталь местного пейзажа, как привычное природное явление, вроде постоянно действующего вулкана — кажется, и опасно жить бок о бок с ползущими по склонам раскаленными потоками лавы, но и деваться‑то особо некуда. С другой стороны, эти ребята могли доставить крупные неприятности, если не ему самому, так матери, — поэтому Кириллу хотелось отыскать хоть какое‑то решение возникшей проблемы. Он потянулся к клавиатуре и набрал в окошке «аськи»:
«Так что делать‑то? Санчо сказал, ты можешь помочь».
ICQ на какое‑то время замерла в задумчивости, а затем в трее с характерным «а‑ау!» замигал желтый конвертик:
«Могу, есть варианты. Но, как говорится, ты мне — я тебе. От вас тоже кой‑какая помощь понадобится».
Прочитав сообщение, Кирилл ощутил легкий холодок, пробежавший по спине: идеи Фреша обычно отдавали крепким криминальным душком. Только есть ли у него выбор?
«Чего хоть делать‑то?» — напечатал на клавиатуре он.
«Да вот хочу базу одного американского шопа сдампить, — мигнула в ответ «аська», — сам не справлюсь. Не ссы, Кикс, баблом не обижу».
А ведь это был уже следующий уровень в игре, которую, судя по всему, затеял Fressshhh, назвавший Кирилла его сетевым именем — Kicks. Слить базу данных интернет‑магазина вместе с личной информацией клиентов куда сложнее, нежели соорудить поддельный сайт, чем промышлял до недавнего времени Киря. Это самое настоящее мастерство. То, чем занимаются все эти серьезные парни, которых благоговейно называют хакерами.
Естественно, Кикс не обладал нужными для подобной работы навыками и, конечно же, не собирался признаваться в этом Фрешу. Время для изучения матчасти у него в запасе есть, а новые полезные знания — это всегда интересно, в отличие от унылых и бесполезных, которыми их пичкали в школе. К тому же пора прикупить какой‑никакой ноутбук, чтобы работать на нем где‑то за пределами Саниного дома, в котором Кирилл уже практически поселился, вызывая тихое недовольство Сашкиных родителей. Да хоть у себя в комнате его прятать под матрасом. Только вот более‑менее приличный ноут стоит баксов восемьсот, а то и всю тысячу, в канаве такую сумму не найдешь. Эх, если бы удалось отмазаться от бандитов…
Киря принялся штудировать сетевые форумы, а заодно подтягивать английский. В англоязычном интернете отыскалось очень много полезной информации, к тому же там она почему‑то оказалась более полной, в то время как переводы порой страдали досадными неточностями. В школе Кирилл английский ненавидел, зубрежку всех этих «паст симпл» и «презент континьюес» считал напрасной тратой времени, а с «англичанкой» Эльвирой Николаевной оставался на ножах чуть ли не с пятого класса. Сейчас английский язык сделался для него жизненно необходимым, и он остервенело принялся читать статьи с иностранных сайтов, прогоняя их через переводчик «ПроМТ», а потом задавал вопросы обитателям тамошних форумов, ругая себя за то, что не уделял этому время раньше.
Когда одна армия решает напасть на другую, боевые действия всегда начинаются с разведки. В сети — все то же самое. Потоки данных — невидимые артерии глобальной сети, в которых пульсирует и течет жизнь, превращая весь земной шар в единое пространство, где города, дома и люди крепко связаны незримыми нитями. Кирилл представлял себе эти потоки как реки и моря, по которым течет информация, преодолевая границы серверов и компьютеров, словно древние караваны кораблей, пересекающие бескрайний океан. Разные корабли возят разные грузы, и плывут они обычно своими собственными маршрутами — так и для транспортировки данных использовались разные протоколы. По берегам океана встречались богатые и полные сокровищ серверы‑города, к которым вели морские порты. Но не все порты рады каждому встречному кораблю: за ними спрятаны программы, наученные открывать ворота, следуя четким правилам и соглашениям, подобно тому как придворные слуги отворяют двери только по особым знакам. Правда, слуги, бывает, спят на посту или слишком увлечены игрой в кости — так и программы, написанные людьми, не застрахованы от ошибок. Очень часто администраторы северов попросту забывали вовремя обновлять работающие на них программы, чтобы устранить давно известные ошибки. Сможет ли стражник защитить вверенные ему крепостные ворота от лазутчика, если ему не объяснили, как этого лазутчика распознать? Кирилл знал: стоит лишь отыскать такую уязвимость, и в твоих руках окажется ключ от всех сокровищ скрытого за воротами города.
В мире, где за потемневшим окном падал первый в этом году снег, пальцы Кирилла неторопливо перебирали клавиатуру, но в мире нулей и единиц он двигался куда быстрее, следуя за тенями, мелькающими на периферии его сознания. Он запустил сетевой сканер, как охотник запускает в небо обученного сокола. Бездушный взгляд сканера проникал туда, куда не может дотянуться человеческое зрение, программа тасовала IP-адреса, порты и службы, как опытный фокусник колоду карт. Каждая незапертая дверь, каждый ненадежный сервис — это трещина в стене крепости. Если знать, где ковырнуть кладку, стена рухнет, образуя проход. Кирилл чувствовал себя боевым магом, окидывающим взглядом поле брани перед штурмом вражеской цитадели, — в его руках имелся целый арсенал мощнейших заклинаний, под ударами которых не выдержит ни одна крепость. Хорошо быть настоящим волшебником в эпоху технического прогресса, да еще и способным творить магию не в компьютерной игре, а в самой настоящей реальности. Особенно если люди вокруг тебя больше не верят в волшебство.
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