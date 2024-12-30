Это пятая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU », которую мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой

«Ну вы, пар­ни, отож­гли, конеч­но :)))))»

Су­дя по количес­тву ско­бочек в смай­лике, Фре­ша от души повесе­лила рас­ска­зан­ная ребята­ми исто­рия, а вот Кирил­лу было почему‑то не до сме­ха. Не то что­бы он боял­ся бан­дитов — еще в начале девянос­тых Под­горск заво­евал имидж города кри­миналь­ного и с тех самых пор гор­до нес это зва­ние через года. Тюрем­но‑блат­ной роман­тикой были про­пита­ны бук­валь­но все сфе­ры жиз­ни здеш­них обы­вате­лей, от школь­ной скамьи и до седых волос, этот неис­тре­бимый дух витал и на дет­ских пло­щад­ках, и в сте­нах казен­ных учрежде­ний, и в пыль­ных цехах гра­дооб­разу­юще­го ком­бикор­мового завода. За без малого пол­тора десяти­летия, про­шед­шие с момен­та кру­шения Союза, мес­тные жители успе­ли нас­мотреть­ся вся­кого: стре­лок, рукот­ворных пожаров и раз­борок, наибо­лее отмо­рожен­ных учас­тни­ков которых находи­ли порой в мут­ных водах Под­горки. Иног­да по час­тям. В общем, бан­диты вос­при­нима­лись как пов­седнев­ная деталь мес­тно­го пей­зажа, как при­выч­ное при­род­ное явле­ние, вро­де пос­тоян­но дей­ству­юще­го вул­кана — кажет­ся, и опас­но жить бок о бок с пол­зущими по скло­нам рас­кален­ными потока­ми лавы, но и девать­ся‑то осо­бо некуда. С дру­гой сто­роны, эти ребята мог­ли дос­тавить круп­ные неп­рият­ности, если не ему самому, так матери, — поэто­му Кирил­лу хотелось отыс­кать хоть какое‑то решение воз­никшей проб­лемы. Он потянул­ся к кла­виату­ре и наб­рал в окош­ке «ась­ки»:

«Так что делать‑то? Сан­чо ска­зал, ты можешь помочь».

ICQ на какое‑то вре­мя замер­ла в задум­чивос­ти, а затем в трее с харак­терным «а‑ау!» замигал жел­тый кон­вертик:

«Могу, есть вари­анты. Но, как говорит­ся, ты мне — я тебе. От вас тоже кой‑какая помощь понадо­бит­ся».

Про­читав сооб­щение, Кирилл ощу­тил лег­кий холодок, про­бежав­ший по спи­не: идеи Фре­ша обыч­но отда­вали креп­ким кри­миналь­ным душ­ком. Толь­ко есть ли у него выбор?

«Чего хоть делать‑то?» — напеча­тал на кла­виату­ре он.

«Да вот хочу базу одно­го аме­рикан­ско­го шопа сдам­пить, — миг­нула в ответ «ась­ка», — сам не справ­люсь. Не ссы, Кикс, баб­лом не оби­жу».

А ведь это был уже сле­дующий уро­вень в игре, которую, судя по все­му, зате­ял Fressshhh, наз­вавший Кирил­ла его сетевым име­нем — Kicks. Слить базу дан­ных интернет‑магази­на вмес­те с лич­ной информа­цией кли­ентов куда слож­нее, нежели соору­дить под­дель­ный сайт, чем про­мыш­лял до недав­него вре­мени Киря. Это самое нас­тоящее мас­терс­тво. То, чем занима­ются все эти серь­езные пар­ни, которых бла­гого­вей­но называ­ют хакера­ми.

Ес­тес­твен­но, Кикс не обла­дал нуж­ными для подоб­ной работы навыка­ми и, конеч­но же, не собирал­ся приз­навать­ся в этом Фре­шу. Вре­мя для изу­чения мат­части у него в запасе есть, а новые полез­ные зна­ния — это всег­да инте­рес­но, в отли­чие от уны­лых и бес­полез­ных, которы­ми их пич­кали в шко­ле. К тому же пора при­купить какой‑никакой ноут­бук, что­бы работать на нем где‑то за пре­дела­ми Санино­го дома, в котором Кирилл уже прак­тичес­ки поселил­ся, вызывая тихое недоволь­ство Саш­киных родите­лей. Да хоть у себя в ком­нате его пря­тать под мат­расом. Толь­ко вот более‑менее при­лич­ный ноут сто­ит бак­сов восемь­сот, а то и всю тысячу, в канаве такую сум­му не най­дешь. Эх, если бы уда­лось отма­зать­ся от бан­дитов…

Ки­ря при­нял­ся шту­диро­вать сетевые форумы, а заод­но под­тягивать англий­ский. В англо­языч­ном интерне­те отыс­калось очень мно­го полез­ной информа­ции, к тому же там она почему‑то ока­залась более пол­ной, в то вре­мя как перево­ды порой стра­дали досад­ными неточ­ностя­ми. В шко­ле Кирилл англий­ский ненави­дел, зуб­режку всех этих «паст симпл» и «пре­зент кон­тинь­юес» счи­тал нап­расной тра­той вре­мени, а с «англи­чан­кой» Эль­вирой Никола­евной оста­вал­ся на ножах чуть ли не с пятого клас­са. Сей­час англий­ский язык сде­лал­ся для него жиз­ненно необ­ходимым, и он остерве­нело при­нял­ся читать статьи с инос­тран­ных сай­тов, про­гоняя их через перевод­чик «ПроМТ», а потом задавал воп­росы оби­тате­лям тамош­них форумов, ругая себя за то, что не уде­лял это­му вре­мя рань­ше.

Ког­да одна армия реша­ет напасть на дру­гую, боевые дей­ствия всег­да начина­ются с раз­ведки. В сети — все то же самое. Потоки дан­ных — невиди­мые арте­рии гло­баль­ной сети, в которых пуль­сиру­ет и течет жизнь, прев­ращая весь зем­ной шар в еди­ное прос­транс­тво, где города, дома и люди креп­ко свя­заны нез­римыми нитями. Кирилл пред­став­лял себе эти потоки как реки и моря, по которым течет информа­ция, пре­одо­левая гра­ницы сер­веров и компь­юте­ров, слов­но древ­ние карава­ны кораб­лей, пересе­кающие бес­край­ний оке­ан. Раз­ные кораб­ли возят раз­ные гру­зы, и плы­вут они обыч­но сво­ими собс­твен­ными мар­шру­тами — так и для тран­спор­тиров­ки дан­ных исполь­зовались раз­ные про­токо­лы. По берегам оке­ана встре­чались богатые и пол­ные сок­ровищ сер­веры‑города, к которым вели мор­ские пор­ты. Но не все пор­ты рады каж­дому встреч­ному кораб­лю: за ними спря­таны прог­раммы, научен­ные откры­вать ворота, сле­дуя чет­ким пра­вилам и сог­лашени­ям, подоб­но тому как прид­ворные слу­ги отво­ряют две­ри толь­ко по осо­бым зна­кам. Прав­да, слу­ги, быва­ет, спят на пос­ту или слиш­ком увле­чены игрой в кос­ти — так и прог­раммы, написан­ные людь­ми, не зас­тра­хова­ны от оши­бок. Очень час­то адми­нис­тра­торы северов поп­росту забыва­ли вов­ремя обновлять работа­ющие на них прог­раммы, что­бы устра­нить дав­но извес­тные ошиб­ки. Смо­жет ли страж­ник защитить вве­рен­ные ему кре­пос­тные ворота от лазут­чика, если ему не объ­ясни­ли, как это­го лазут­чика рас­познать? Кирилл знал: сто­ит лишь отыс­кать такую уяз­вимость, и в тво­их руках ока­жет­ся ключ от всех сок­ровищ скры­того за ворота­ми города.

В мире, где за потем­невшим окном падал пер­вый в этом году снег, паль­цы Кирил­ла нетороп­ливо переби­рали кла­виату­ру, но в мире нулей и еди­ниц он дви­гал­ся куда быс­трее, сле­дуя за тенями, мель­кающи­ми на перифе­рии его соз­нания. Он запус­тил сетевой ска­нер, как охот­ник запус­кает в небо обу­чен­ного сокола. Без­душный взгляд ска­нера про­никал туда, куда не может дотянуть­ся челове­чес­кое зре­ние, прог­рамма тасова­ла IP-адре­са, пор­ты и служ­бы, как опыт­ный фокус­ник колоду карт. Каж­дая незапер­тая дверь, каж­дый ненадеж­ный сер­вис — это тре­щина в сте­не кре­пос­ти. Если знать, где ковыр­нуть клад­ку, сте­на рух­нет, обра­зуя про­ход. Кирилл чувс­тво­вал себя боевым магом, оки­дыва­ющим взгля­дом поле бра­ни перед штур­мом вра­жес­кой цитаде­ли, — в его руках имел­ся целый арсе­нал мощ­ней­ших зак­линаний, под уда­рами которых не выдер­жит ни одна кре­пость. Хорошо быть нас­тоящим вол­шебни­ком в эпо­ху тех­ничес­кого прог­ресса, да еще и спо­соб­ным тво­рить магию не в компь­ютер­ной игре, а в самой нас­тоящей реаль­нос­ти. Осо­бен­но если люди вок­руг тебя боль­ше не верят в вол­шебс­тво.