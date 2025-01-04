Это шес­тая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU », которую мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой

Поз­дний вечер засыпал город лип­ким мок­рым сне­гом. Белые хлопья, то зас­тывая в воз­духе, то мель­кая в све­те про­езжа­ющих навс­тре­чу машин, падали на зем­лю и таяли, прев­раща­ясь в сты­лую жижу. Боль­ница была уже близ­ко — раз­мытое свет­лое пят­но на фоне пус­того буль­вара, где, казалось, одновре­мен­но вык­лючили и улич­ные фонари, и теп­ло. Серые короб­ки пяти­эта­жек спра­ва и сле­ва тоже тонули во мра­ке, не све­тилось ни еди­ного окна, слов­но с ними что‑то слу­чилось, — дома перес­тали замечать людей, как буд­то забыли, для чего были пос­тро­ены. Кирилл замерз: хорошо бы раз­добыть кур­тку потеп­лее, толь­ко вот вся его одеж­да оста­лась дома.

Дверь при­тулив­шегося к забору домика‑про­ход­ной была запер­та, поэто­му Кирилл прос­то под­нырнул под шлаг­баум, через который на тер­риторию заез­жали авто­моби­ли ско­рой помощи. Здесь было еще тем­нее, тер­ритория боль­ницы казалась сырой и неп­ривет­ливой, точ­но ста­рое заб­рошен­ное клад­бище. Ноги в крос­совках окон­чатель­но про­мок­ли и заледе­нели. Сле­дуя ука­зате­лю «При­емный покой», Киря про­шел по уса­жен­ной тополя­ми аллее и свер­нул к при­земис­той кир­пичной прис­трой­ке, воз­ле которой оди­ноко мерз белый фур­гон с крас­ной полосой. Тол­кнул тяжелую дверь, шаг­нул в неболь­шой холл с лавоч­ками по сте­нам. За похожим на аква­риум стек­лом, как сон­ные рыбы, вяло шевели­лись две жен­щины сред­него воз­раста в белых халатах.

— Вы куда, молодой человек? — окликнул Кирю сидев­ший у вхо­да пожилой охранник в меш­коватой чер­ной фор­ме.

— Понима­ете, у меня сюда маму при­вез­ли… — шмыг­нув носом, начал он, но охранник гру­бо прер­вал его объ­ясне­ния, ткнув паль­цем в прик­реплен­ную у вхо­да бумаж­ку:

— В буд­ние дни с девяти до сем­надца­ти вот по это­му телефо­ну спра­воч­ной. Здесь вашей мамы нет, здесь паци­ентов при­нима­ют.

— Да мне хотя бы узнать, где она…

Ви­димо, замер­зший и уста­лый Кирилл имел нас­толь­ко жал­кий и нес­час­тный вид, что охранник, смяг­чившись, кив­нул в сто­рону «стек­ляшки»:

— Вон там спро­си.

Бла­годар­но кив­нув в ответ, Киря про­шагал в ука­зан­ном нап­равле­нии и пов­торил свой воп­рос немоло­дой жен­щине в очках, ста­ратель­но запол­нявшей какие‑то медицин­ские блан­ки.

— Дав­но при­вез­ли? — спро­сила она.

— Да вот сегод­ня, может, пару часов назад.

— Как фамилия?

— Морозо­ва.

Да­ма заг­лянула в раз­ложен­ный на сто­ле жур­нал, потыка­ла намани­кюрен­ными паль­чиками в кла­виату­ру компь­юте­ра.

— Ири­на Михай­лов­на? Вы кем ей при­ходи­тесь?

— Сыном.

— Вто­рая реани­мация. Сос­тояние ста­биль­но тяжелое. Все осталь­ное зав­тра по телефо­ну спра­воч­ной.

Ну хорошо хоть жива. У Кирил­ла чуть отлегло от сер­дца: под­созна­тель­но он с ужа­сом ожи­дал худ­шего.

— А ког­да мож­но ее навес­тить?

— Молодой человек, в интенсив­ную терапию никого не пус­кают, — стро­го пос­мотре­ла на него дама поверх очков, — но вы можете прий­ти на беседу с дежур­ным вра­чом зав­тра пос­ле четырех. Пас­порт с собой возь­мите и бахилы.

Ки­рил­лу повез­ло: он успел зас­кочить в уже отъ­езжа­ющую мар­шрут­ку, опус­тился на жалоб­но скрип­нувшее плас­тиком сиденье и хоть нем­ного сог­релся. Вышел он, поп­росив водите­ля оста­новить дре­без­жащую «Газель» при­мер­но за километр от дома. Пьяный отчим впол­не мог зас­нуть где‑нибудь на кух­не, а мог и бодрство­вать, тог­да Кире не помеша­ло бы какое‑нибудь ору­жие: нож или, на худой конец, обре­зок метал­личес­кой тру­бы. Спра­вить­ся с этим кабаном голыми руками он не рас­счи­тывал. Как наз­ло, ни по обо­чинам, ни воз­ле ста­рых гаражей не наш­лось ничего под­ходяще­го, он поис­кал даже на пус­тыре воз­ле дет­ской пло­щад­ки, вспуг­нув какую‑то дев­чонку, выгули­вав­шую двор­нягу. Да и не най­дешь ничего впоть­мах под мок­рым сне­гом. Мимохо­дом Кирилл вспом­нил, что на полоч­ках меж двух вход­ных две­рей, где мать годами хра­нила ста­рую обувь и про­чий ненуж­ный хлам, спря­тан завер­нутый в газету тупой топор. То, что надо: при необ­ходимос­ти отобь­емся.

Ре­шитель­но открыв клю­чом дверь, Кирилл понял, что топор сегод­ня не понадо­бит­ся: отчи­ма дома не ока­залось. Впро­чем, кро­ме него, не было еще и телеви­зора, посуды в кухон­ном буфете, ста­рого двух­кассет­ного маг­нитофо­на, куп­ленно­го ког­да‑то еще отцом, и поч­ти всех вещей в пла­тяном шка­фу. Сва­лил, подонок, вычис­тив напос­ледок квар­тиру. А вот Кирина зим­няя кур­тка и ботин­ки на мол­нии оста­лись на сво­их мес­тах — вид­но, отчим не пос­читал их великой цен­ностью. Надо бы сме­нить зам­ки… Впро­чем, захочет — вылома­ет дверь, зам­ки для него не прег­рада. В том, что отчим рано или поз­дно явит­ся обратно, Кирилл ничуть не сом­невал­ся: идти тому некуда. Пос­ле неп­родол­житель­ной отсидки за при­чине­ние кому‑то тяж­ких телес­ных в пьяной дра­ке отчим про­дал свою ком­нату, клят­венно пообе­щав маме, что на эти день­ги они сде­лают шикар­ный ремонт в квар­тире и заживут счас­тли­вой семь­ей… Никако­го ремон­та, конеч­но, ник­то не уви­дел: день­ги ока­зались быс­тро про­питы и спу­щены на мут­ные «темы» и «схе­мы», пос­ле чего отчим засел в их жилище, как пол­ноправ­ный хозя­ин.

К счастью, ни ожи­даемо­го раз­гро­ма, ни пятен кро­ви на полу и сте­нах тоже не обна­ружи­лось. Дом прос­то дышал пус­тотой, слов­но хозя­ева вне­зап­но съеха­ли, оста­вив квар­тиру до луч­ших вре­мен. Теперь тут все казалось нез­накомым и совер­шенно чужим. Заперев вход­ную дверь изнутри на засов, Кирилл впер­вые за мно­го дней нор­маль­но помыл­ся, при­гото­вил себе яич­ницу из заваляв­шихся в пус­том холодиль­нике яиц, сунул одеж­ду в сти­рал­ку и завалил­ся спать — назав­тра его ждал тяжелый день.

В Под­гор­ске — пас­мурное серое утро, а за оке­аном — уже вечер, который ско­ро перей­дет в ночь. Самое вре­мя для тем­ных дел. Паль­цы Кирил­ла дви­гались по кла­виату­ре с хищ­ной осто­рож­ностью кош­ки, готовя­щей­ся к прыж­ку. На экра­не — чер­ное окно тер­минала, в сосед­нем окош­ке — при­ват­ный канал IRC-чата, где соб­рались Фреш и Трик­си. Сан­чо нап­ряжен­но дышит в ухо, работа кипит. Соб­ранной Кирил­лом и Саней информа­ции хва­тило, что­бы Фреш нашел лазей­ку в скрип­тах интернет‑магази­на и смог вой­ти в адми­нис­тра­тив­ную панель.

«Заюзал сплойт, — написал он в «ирке», — к phpMyAdmin дос­тупа нет, но в админке, кажись, есть интерфейс к базе».

Что ж, дело за малым: слить дамп, то есть образ базы дан­ных сай­та, а потом про­дать его на хорошо зна­комом им форуме. Покупа­тели прой­дут­ся по базе спе­циаль­ным пар­сером, выч­ленят отту­да логины, пароли, адре­са элек­трон­ной поч­ты, воз­можно даже — дан­ные бан­ков­ских карт. Но даже если таковых в базе не ока­жет­ся, улов все рав­но вый­дет богатым: мно­гие юзе­ры исполь­зуют один и тот же пароль на раз­ных сай­тах, и, зная их име­на, адре­са email и про­чие све­дения, хакеры могут порез­вить­ся от души. Денег на сче­тах пос­ле это­го взло­ма у кого‑то опре­делен­но поуба­вит­ся.

«Есть кон­такт, — появи­лось в чате оче­ред­ное сооб­щение от Fressshhh. — Готово. Kicks, я щас ски­ну кре­ды, зай­ди в админку и сох­рани дамп себе на вся­кий пожар­ный».

Ра­зум­ная пре­дос­торож­ность: если с ком­пом Фре­ша что‑то слу­чит­ся, копия цен­ной базы оста­нет­ся на машине Кирил­ла.

«Сде­лаю», — отсту­чал в чате тот.

Фреш сбро­сил дан­ные для вхо­да, и Кирилл тут же вбил их в фор­му авто­риза­ции. Сайт покор­но впус­тил его в свя­тая свя­тых, туда, куда заходить мог­ли толь­ко адми­ны и вла­дель­цы магази­на. Так, где тут раз­дел с дос­тупом к базе дан­ных? Ага, вот, кажет­ся, он…

В этот самый миг кар­тинка изме­нилась: адми­нис­тра­тив­ная панель вдруг куда‑то исчезла, и Кирил­ла переб­росило на стра­ницу с ошиб­кой. Сме­нив IP-адрес, он попытал­ся залоги­нить­ся сно­ва, но сер­вер не пус­тил его, нас­мешли­во сооб­щив об отка­зе в дос­тупе.

«Сес­сия вне­зап­но зак­рылась! — ста­раясь унять зачас­тивший пульс, написал он. — Не понимаю, что про­исхо­дит».

«Такая же фиг­ня, — отклик­нулся Fressshhh. — Меня выкину­ло».

«Рас­слабь­тесь, пар­ни, — а это уже Trixy. — Fressshhh, у тебя куки сох­ранились? С какого айпиш­ника заходил?»

То ли скрип­ты на сай­те ока­зались чуть умнее, чем пар­ням казалось понача­лу, то ли кому‑то из адми­нов не спа­лось, но их, похоже, все‑таки засек­ли. Если сей­час Трик­си не унич­тожит сле­ды втор­жения, пос­ледс­твия могут ока­зать­ся очень неп­рият­ными… Минута тянет­ся за минутой, Сан­чо нап­ряжен­но меря­ет шагами ком­нату, Кирилл слы­шит, как гудят вен­тилято­ры в нед­рах сис­темни­ка и зве­нит комар под потол­ком. Наконец в при­тих­шем чате появи­лось новое сооб­щение от Trixy:

«Всё норм, ребята, логи зачис­тила. Чекай­те».

И еще через пару минут от Фре­ша:

«Да, порядок, все чет­ко. Trixy, ты, как всег­да, супер».

— Блин, по ходу, Трик­си затащи­ла! — вос­торжен­но выдох­нул Сан­чо.

— Ско­рее, вытащи­ла, — поп­равил его Кирилл и, потянув­шись к кла­виату­ре, наб­рал в чате:

«Trixy, ты гений! Кру­то сра­бота­ла. Fressshhh, наши догово­рен­ности в силе?»

«Да, закину денег, как базу про­дам».

«Ты обе­щал кое‑что еще».

«Я пом­ню».

Что ж, если он и вправ­ду смо­жет как‑то пов­лиять на ситу­ацию с повешен­ным на них дол­гом, это будет самым нас­тоящим чудом, пох­леще того, что сот­ворила сей­час Трик­си. Тем более срок, отве­ден­ный Кире и Сане бан­дитами, исте­кал мень­ше чем через сут­ки.

— Я пой­ду, — ска­зал Кирилл, под­нима­ясь с крес­ла. — Зав­тра в три воз­ле шко­лы, не забудь!

— Ты куда? Может, отме­тим это дело? — попытал­ся оста­новить дру­га Сан­чо.

— Не сегод­ня, Сань, изви­ни. У меня дела.

Док­тор, молодой, но уже лысе­ющий и какой‑то уста­лый, раз­гля­дывал дра­ный боль­нич­ный линоле­ум. Кирилл жад­но ловил каж­дое его сло­во:

— Зэ че эм тэ, сот­рясение моз­га, перелом ниж­ней стен­ки орби­ты гла­за, перелом реб­ра, уши­бы внут­ренних орга­нов, гемато­мы мяг­ких тка­ней… Сос­тояние ста­биль­ное, на днях переве­дем в трав­матоло­гию.

— С ней все будет в поряд­ке?

— Угро­зы жиз­ни нет, об осталь­ном вам лечащий врач на отде­лении рас­ска­жет.

— Может, что‑нибудь при­вез­ти? — осто­рож­но поин­тересо­вал­ся Кирилл. — Ну там… лекарс­тва какие‑нибудь?

— У нас тут всё есть, — покачал головой врач, — а в трав­ме вам лечение наз­начат и ска­жут, что нуж­но. Катете­ры внут­ривен­ные, навер­ное, понадо­бят­ся, луч­ше зеленые возь­мите, у нас серые, там игла тол­ще. Туалет­ную бумагу при­вези­те, сал­фетки. В общем, со все­ми воп­росами к ним, мы переда­чи от родс­твен­ников не при­нима­ем.

Ки­ря вышел из боль­ницы в чуть более при­под­нятом нас­тро­ении, чем вче­ра. Мама поп­равит­ся, это глав­ное. А он пос­тара­ется сде­лать все от него завися­щее, что­бы ничего подоб­ного боль­ше не пов­торилось.

На исто­ричес­кое ран­деву идти все же приш­лось одно­му: явив­ший­ся в наз­начен­ный час Саня слег­ка отме­тил их недав­ний успех и пре­бывал в бла­жен­но‑рас­слаб­ленном сос­тоянии, соп­ровож­давшем­ся повышен­ной бол­тли­востью. Вооб­ще, алко­голь дей­ство­вал на него сво­еоб­разно — у обыч­но сдер­жанно­го и рас­судитель­ного Сан­чо как буд­то нап­рочь отклю­чались внут­ренние тор­моза, и он прев­ращал­ся в раз­вязное треп­ло, готовое молоть все под­ряд, не задумы­ваясь о пос­ледс­тви­ях. Ляп­нет еще что‑нибудь не то, а потом их обо­их под­тянут за базар. Потому Киря, подумав, отпра­вил Саню домой отсы­пать­ся и дви­нул­ся на встре­чу без соп­ровож­дения.

Стрел­ка была забита в одном из типич­ных бан­дит­ских заведе­ний на окра­ине города — здесь, помимо обя­затель­ного бара, имел­ся повидав­ший жизнь биль­ярдный стол, а в отдель­ном зале перели­вались огня­ми нес­коль­ко обшарпан­ных игро­вых авто­матов. В осталь­ном — раз­ливуха раз­ливухой. Кирилл обвел взгля­дом полупод­валь­ное помеще­ние и обна­ружил за одним из сто­ящих в нише сто­ликов уже зна­комо­го ему кач­ка в кожан­ке и с золотой цепью на шее. Тот мах­нул рукой: про­ходи, мол, садись.

— Вод­ку будешь? — спро­сил обла­датель кожан­ки, ког­да Киря подошел к его сто­лу.