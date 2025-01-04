Поздний вечер засыпал город липким мокрым снегом. Белые хлопья, то застывая в воздухе, то мелькая в свете проезжающих навстречу машин, падали на землю и таяли, превращаясь в стылую жижу. Больница была уже близко — размытое светлое пятно на фоне пустого бульвара, где, казалось, одновременно выключили и уличные фонари, и тепло. Серые коробки пятиэтажек справа и слева тоже тонули во мраке, не светилось ни единого окна, словно с ними что‑то случилось, — дома перестали замечать людей, как будто забыли, для чего были построены. Кирилл замерз: хорошо бы раздобыть куртку потеплее, только вот вся его одежда осталась дома.
Дверь притулившегося к забору домика‑проходной была заперта, поэтому Кирилл просто поднырнул под шлагбаум, через который на территорию заезжали автомобили скорой помощи. Здесь было еще темнее, территория больницы казалась сырой и неприветливой, точно старое заброшенное кладбище. Ноги в кроссовках окончательно промокли и заледенели. Следуя указателю «Приемный покой», Киря прошел по усаженной тополями аллее и свернул к приземистой кирпичной пристройке, возле которой одиноко мерз белый фургон с красной полосой. Толкнул тяжелую дверь, шагнул в небольшой холл с лавочками по стенам. За похожим на аквариум стеклом, как сонные рыбы, вяло шевелились две женщины среднего возраста в белых халатах.
— Вы куда, молодой человек? — окликнул Кирю сидевший у входа пожилой охранник в мешковатой черной форме.
— Понимаете, у меня сюда маму привезли… — шмыгнув носом, начал он, но охранник грубо прервал его объяснения, ткнув пальцем в прикрепленную у входа бумажку:
— В будние дни с девяти до семнадцати вот по этому телефону справочной. Здесь вашей мамы нет, здесь пациентов принимают.
— Да мне хотя бы узнать, где она…
Видимо, замерзший и усталый Кирилл имел настолько жалкий и несчастный вид, что охранник, смягчившись, кивнул в сторону «стекляшки»:
— Вон там спроси.
Благодарно кивнув в ответ, Киря прошагал в указанном направлении и повторил свой вопрос немолодой женщине в очках, старательно заполнявшей какие‑то медицинские бланки.
— Давно привезли? — спросила она.
— Да вот сегодня, может, пару часов назад.
— Как фамилия?
— Морозова.
Дама заглянула в разложенный на столе журнал, потыкала наманикюренными пальчиками в клавиатуру компьютера.
— Ирина Михайловна? Вы кем ей приходитесь?
— Сыном.
— Вторая реанимация. Состояние стабильно тяжелое. Все остальное завтра по телефону справочной.
Ну хорошо хоть жива. У Кирилла чуть отлегло от сердца: подсознательно он с ужасом ожидал худшего.
— А когда можно ее навестить?
— Молодой человек, в интенсивную терапию никого не пускают, — строго посмотрела на него дама поверх очков, — но вы можете прийти на беседу с дежурным врачом завтра после четырех. Паспорт с собой возьмите и бахилы.
Кириллу повезло: он успел заскочить в уже отъезжающую маршрутку, опустился на жалобно скрипнувшее пластиком сиденье и хоть немного согрелся. Вышел он, попросив водителя остановить дребезжащую «Газель» примерно за километр от дома. Пьяный отчим вполне мог заснуть где‑нибудь на кухне, а мог и бодрствовать, тогда Кире не помешало бы какое‑нибудь оружие: нож или, на худой конец, обрезок металлической трубы. Справиться с этим кабаном голыми руками он не рассчитывал. Как назло, ни по обочинам, ни возле старых гаражей не нашлось ничего подходящего, он поискал даже на пустыре возле детской площадки, вспугнув какую‑то девчонку, выгуливавшую дворнягу. Да и не найдешь ничего впотьмах под мокрым снегом. Мимоходом Кирилл вспомнил, что на полочках меж двух входных дверей, где мать годами хранила старую обувь и прочий ненужный хлам, спрятан завернутый в газету тупой топор. То, что надо: при необходимости отобьемся.
Решительно открыв ключом дверь, Кирилл понял, что топор сегодня не понадобится: отчима дома не оказалось. Впрочем, кроме него, не было еще и телевизора, посуды в кухонном буфете, старого двухкассетного магнитофона, купленного когда‑то еще отцом, и почти всех вещей в платяном шкафу. Свалил, подонок, вычистив напоследок квартиру. А вот Кирина зимняя куртка и ботинки на молнии остались на своих местах — видно, отчим не посчитал их великой ценностью. Надо бы сменить замки… Впрочем, захочет — выломает дверь, замки для него не преграда. В том, что отчим рано или поздно явится обратно, Кирилл ничуть не сомневался: идти тому некуда. После непродолжительной отсидки за причинение кому‑то тяжких телесных в пьяной драке отчим продал свою комнату, клятвенно пообещав маме, что на эти деньги они сделают шикарный ремонт в квартире и заживут счастливой семьей… Никакого ремонта, конечно, никто не увидел: деньги оказались быстро пропиты и спущены на мутные «темы» и «схемы», после чего отчим засел в их жилище, как полноправный хозяин.
К счастью, ни ожидаемого разгрома, ни пятен крови на полу и стенах тоже не обнаружилось. Дом просто дышал пустотой, словно хозяева внезапно съехали, оставив квартиру до лучших времен. Теперь тут все казалось незнакомым и совершенно чужим. Заперев входную дверь изнутри на засов, Кирилл впервые за много дней нормально помылся, приготовил себе яичницу из завалявшихся в пустом холодильнике яиц, сунул одежду в стиралку и завалился спать — назавтра его ждал тяжелый день.
В Подгорске — пасмурное серое утро, а за океаном — уже вечер, который скоро перейдет в ночь. Самое время для темных дел. Пальцы Кирилла двигались по клавиатуре с хищной осторожностью кошки, готовящейся к прыжку. На экране — черное окно терминала, в соседнем окошке — приватный канал IRC-чата, где собрались Фреш и Трикси. Санчо напряженно дышит в ухо, работа кипит. Собранной Кириллом и Саней информации хватило, чтобы Фреш нашел лазейку в скриптах интернет‑магазина и смог войти в административную панель.
«Заюзал сплойт, — написал он в «ирке», — к phpMyAdmin доступа нет, но в админке, кажись, есть интерфейс к базе».
Что ж, дело за малым: слить дамп, то есть образ базы данных сайта, а потом продать его на хорошо знакомом им форуме. Покупатели пройдутся по базе специальным парсером, вычленят оттуда логины, пароли, адреса электронной почты, возможно даже — данные банковских карт. Но даже если таковых в базе не окажется, улов все равно выйдет богатым: многие юзеры используют один и тот же пароль на разных сайтах, и, зная их имена, адреса email и прочие сведения, хакеры могут порезвиться от души. Денег на счетах после этого взлома у кого‑то определенно поубавится.
«Есть контакт, — появилось в чате очередное сообщение от Fressshhh. — Готово. Kicks, я щас скину креды, зайди в админку и сохрани дамп себе на всякий пожарный».
Разумная предосторожность: если с компом Фреша что‑то случится, копия ценной базы останется на машине Кирилла.
«Сделаю», — отстучал в чате тот.
Фреш сбросил данные для входа, и Кирилл тут же вбил их в форму авторизации. Сайт покорно впустил его в святая святых, туда, куда заходить могли только админы и владельцы магазина. Так, где тут раздел с доступом к базе данных? Ага, вот, кажется, он…
В этот самый миг картинка изменилась: административная панель вдруг куда‑то исчезла, и Кирилла перебросило на страницу с ошибкой. Сменив IP-адрес, он попытался залогиниться снова, но сервер не пустил его, насмешливо сообщив об отказе в доступе.
«Сессия внезапно закрылась! — стараясь унять зачастивший пульс, написал он. — Не понимаю, что происходит».
«Такая же фигня, — откликнулся Fressshhh. — Меня выкинуло».
«Расслабьтесь, парни, — а это уже Trixy. — Fressshhh, у тебя куки сохранились? С какого айпишника заходил?»
То ли скрипты на сайте оказались чуть умнее, чем парням казалось поначалу, то ли кому‑то из админов не спалось, но их, похоже, все‑таки засекли. Если сейчас Трикси не уничтожит следы вторжения, последствия могут оказаться очень неприятными… Минута тянется за минутой, Санчо напряженно меряет шагами комнату, Кирилл слышит, как гудят вентиляторы в недрах системника и звенит комар под потолком. Наконец в притихшем чате появилось новое сообщение от Trixy:
«Всё норм, ребята, логи зачистила. Чекайте».
И еще через пару минут от Фреша:
«Да, порядок, все четко. Trixy, ты, как всегда, супер».
— Блин, по ходу, Трикси затащила! — восторженно выдохнул Санчо.
— Скорее, вытащила, — поправил его Кирилл и, потянувшись к клавиатуре, набрал в чате:
«Trixy, ты гений! Круто сработала. Fressshhh, наши договоренности в силе?»
«Да, закину денег, как базу продам».
«Ты обещал кое‑что еще».
«Я помню».
Что ж, если он и вправду сможет как‑то повлиять на ситуацию с повешенным на них долгом, это будет самым настоящим чудом, похлеще того, что сотворила сейчас Трикси. Тем более срок, отведенный Кире и Сане бандитами, истекал меньше чем через сутки.
— Я пойду, — сказал Кирилл, поднимаясь с кресла. — Завтра в три возле школы, не забудь!
— Ты куда? Может, отметим это дело? — попытался остановить друга Санчо.
— Не сегодня, Сань, извини. У меня дела.
Доктор, молодой, но уже лысеющий и какой‑то усталый, разглядывал драный больничный линолеум. Кирилл жадно ловил каждое его слово:
— Зэ че эм тэ, сотрясение мозга, перелом нижней стенки орбиты глаза, перелом ребра, ушибы внутренних органов, гематомы мягких тканей… Состояние стабильное, на днях переведем в травматологию.
— С ней все будет в порядке?
— Угрозы жизни нет, об остальном вам лечащий врач на отделении расскажет.
— Может, что‑нибудь привезти? — осторожно поинтересовался Кирилл. — Ну там… лекарства какие‑нибудь?
— У нас тут всё есть, — покачал головой врач, — а в травме вам лечение назначат и скажут, что нужно. Катетеры внутривенные, наверное, понадобятся, лучше зеленые возьмите, у нас серые, там игла толще. Туалетную бумагу привезите, салфетки. В общем, со всеми вопросами к ним, мы передачи от родственников не принимаем.
Киря вышел из больницы в чуть более приподнятом настроении, чем вчера. Мама поправится, это главное. А он постарается сделать все от него зависящее, чтобы ничего подобного больше не повторилось.
На историческое рандеву идти все же пришлось одному: явившийся в назначенный час Саня слегка отметил их недавний успех и пребывал в блаженно‑расслабленном состоянии, сопровождавшемся повышенной болтливостью. Вообще, алкоголь действовал на него своеобразно — у обычно сдержанного и рассудительного Санчо как будто напрочь отключались внутренние тормоза, и он превращался в развязное трепло, готовое молоть все подряд, не задумываясь о последствиях. Ляпнет еще что‑нибудь не то, а потом их обоих подтянут за базар. Потому Киря, подумав, отправил Саню домой отсыпаться и двинулся на встречу без сопровождения.
Стрелка была забита в одном из типичных бандитских заведений на окраине города — здесь, помимо обязательного бара, имелся повидавший жизнь бильярдный стол, а в отдельном зале переливались огнями несколько обшарпанных игровых автоматов. В остальном — разливуха разливухой. Кирилл обвел взглядом полуподвальное помещение и обнаружил за одним из стоящих в нише столиков уже знакомого ему качка в кожанке и с золотой цепью на шее. Тот махнул рукой: проходи, мол, садись.
— Водку будешь? — спросил обладатель кожанки, когда Киря подошел к его столу.
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