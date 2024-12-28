Пожалуй, главным из них стал юбилейный спецпроект к 25-летию «Хакера»: три материала, которые мы собрали при помощи читателей, авторов и редакторов журнала. Спасибо всем, кто живо откликнулся на призыв вспомнить былые времена и рассказать об этом!
Читательских воспоминаний пришло особенно много, но делать подборку из них было одно удовольствие: ностальгия по старым временам в них то и дело перемежалась замечательными историями.
Ради эксперимента мы сделали еще стикерпак для Telegram с котом‑хакером.
Изначально он должен был быть котом хакера, но по дороге и сам поднаторел во взломе. Те же картинки с котом я взял для иллюстрации читательских отзывов и для колонки, открывавшей номер 300. Цифра, кстати, тоже круглая, важная и впечатляющая.
Отметились мы и на крупных конференциях. Основатель «Хакера» Дима Агарунов, как всегда, лично возглавлял стенды и общался с читателями. Также у нас вышли отчеты с PHDays Fest 2 и Offzone 2024.
Помимо электронных, у нас вновь (впервые с 2015 года!) появились бумажные номера. Теперь их уже целых два: в 2023 году вышел первый спецвыпуск; в этом мы решили повторить успех и сделали второй номер — с подборкой лучших статей за 2017–2019 годы, а также воспоминаниями и ценными дополнениями от их авторов. Поскольку читатели хором просили увеличить шрифт, а поступиться количеством статей в пользу этого мы не хотели, номер вышел весьма увесистый — одно удовольствие взять в руки!
В то же время готовилась другая праздничная активность: мы решили сделать хакерский квест для читателей. Квест был разработан одним из наших авторов и включал в себя пугающее количество этапов: задания на бинарщину, на Verilog, а одно требовало поиграть в Minecraft, поиск порта которого почему‑то многих вогнал в ступор.
Даже начать квест было непросто: никакой ссылки на начало мы специально не дали и замаскировали вход под страницу с ошибкой, на которую я пожаловался (точнее, сделал вид, что пожаловался) в первом комментарии к анонсу квеста.
Планка сложности оказалась высокой, но и читатели у нас скилловые! До самого конца дошло четыре человека, точнее, четверо крутейших суперхакеров. Первый получил в награду Flipper Zero, остальные — по бумажному спецвыпуску «Хакера» и коду на год подписки.
Автор квеста в конце признал, что немного переборщил с нелинейностью заданий, так что обязательно учтем это на будущее. Райтапа с подробным разбором полетов мы от него, увы, тоже не дождались.
Из запомнившихся материалов на ум, как и в прошлом году, сразу приходят блокбастеры Андрея s0i37 Жукова: «Виртуальная магия» (часть 1 и часть 2) и «Самооборона по‑хакерски» (пока вышли часть 1 и часть 2, но в следующем году ожидается и третья).
Немного стихийным было появление номера про Arch Linux в июне. Так вышло, что сразу два автора написали статьи, связанные с кастомизацией Arch: снижением запросов к ОЗУ, созданием портативной версии и кастомных образов. Я решил — почему бы не поставить эти достойные материалы на обложку?
Одна проблема: сам Arch Linux может выглядеть как угодно, а его логотип — это ни на что не похожая арка в треугольнике. Поэтому нам пришлось самим выдумать ему маскота — синеволосую девушку, которую все и увидели на обложке. Точнее, почти самим — похожего персонажа мы подсмотрели на обложке к одному из эксплейнеров по Arch на YouTube.
Еще вспоминаются крутая статья про захват IP-камер, подробнейший гайд про настройку фишинговых кампаний (конечно же, в мирных целях), материалы Максима Рогова по JWT и по OpenAuth (первый, второй и третий), достойные энциклопедии. А в статье про эксплоит для Telegram я поучаствовал и сам, попрепиравшись по почте с представителями компании.
В ноябре нас просто завалило текстами с премии Pentest Award 2024. Как и в прошлом году, мы с готовностью согласились на сотрудничество и опубликовали все статьи‑победители, которые подходили в «Хакер» по формату. Среди них есть и интересные исследования, и просто добротные отчеты о пентестах.
И конечно же, в конце года начал выходить роман Валентина Холмогорова «Хакеры.RU». Когда‑то давным‑давно в бумажном «Хакере» уже публиковались художественные произведения, но для нынешней редакции такой опыт немного в новинку.
Да и аудитория, кажется, успела немного отвыкнуть от того, что в «Хакере» бывает что‑то помимо статей про взлом и защиту. Тем не менее вокруг романа уже потихоньку собирается кружок поклонников, жадно ждущих новых глав. Думаю, порадуем их новым чтивом и на зимних праздниках тоже.
А еще было сложно решить — публиковать главы для всех (не только для подписчиков), но остановиться на середине и предложить желающим дождаться выхода бумажной книги либо выкладывать все до конца — но уже только для подписчиков. Второй вариант, как ты можешь заметить, победил.
Как и для многих, для меня общей темой года без всяких сомнений стал искусственный интеллект. Прямо чувствуется, как он проникает в каждый процесс, в каждое занятие, каждую сферу жизни. Например, уже второй год наш бильд‑редактор yambuto рисует картинки‑заходники для статей и некоторые обложки при помощи Midjourney. На мой взгляд, получается веселее и оригинальнее, чем когда мы использовали иллюстрации со стоков.
У редакторов в почте стали регулярно появляться статьи, написанные при помощи ChatGPT. Мы такое моментально палим и до страниц журнала не допускаем — в силу отсутствия в машинной писанине чего‑то нового. Да, ChatGPT уже может нагнать теории, но наш хлеб — это практика ИБ, а здесь ИИ пока что ничего оригинального предложить не может. Впрочем, его умелое и уместное применение при подготовке текста вполне возможно, но об этом поговорим как‑нибудь в другой раз.
Из одиннадцати колонок главреда в этом году три было посвящено ИИ: «Люди против роботов», «(Де)генеративные мемы грядут» и «Новый поиск» (да и эта уже грозит свернуть в том же направлении). То ли еще будет! Думаю, придется посвятить ИИ еще не одну колонку и статью.
В общем, в будущее мы смотрим с умеренным оптимизмом и немереным любопытством. Не сомневаюсь, что в новом году мы продолжим радовать вас веселыми придумками и крутыми текстами.
С наступающим!