Чи­тате­лей, которые уже думали впасть в зим­нюю спяч­ку, смею ненадол­го задер­жать — под­ведени­ем ито­гов года. Для редак­ции «Хакера» он был полон не толь­ко нап­ряжен­ной каж­доднев­ной работы, но и запоми­нающи­мися событи­ями.

По­жалуй, глав­ным из них стал юби­лей­ный спец­про­ект к 25-летию «Хакера»: три матери­ала, которые мы соб­рали при помощи чи­тате­лей, ав­торов и ре­дак­торов жур­нала. Спа­сибо всем, кто живо отклик­нулся на при­зыв вспом­нить былые вре­мена и рас­ска­зать об этом!

Чи­татель­ских вос­помина­ний приш­ло осо­бен­но мно­го, но делать под­борку из них было одно удо­воль­ствие: нос­таль­гия по ста­рым вре­менам в них то и дело переме­жалась замеча­тель­ными исто­риями.

Ра­ди экспе­римен­та мы сде­лали еще сти­кер­пак для Telegram с котом‑хакером.

Из­началь­но он дол­жен был быть котом хакера, но по дороге и сам под­наторел во взло­ме. Те же кар­тинки с котом я взял для иллюс­тра­ции читатель­ских отзы­вов и для ко­лон­ки, откры­вав­шей номер 300. Циф­ра, кста­ти, тоже круг­лая, важ­ная и впе­чат­ляющая.

От­метились мы и на круп­ных кон­ферен­циях. Осно­ватель «Хакера» Дима Ага­рунов, как всег­да, лич­но воз­глав­лял стен­ды и общался с читате­лями. Так­же у нас выш­ли отче­ты с PHDays Fest 2 и Offzone 2024.

По­мимо элек­трон­ных, у нас вновь (впер­вые с 2015 года!) появи­лись бумаж­ные номера. Теперь их уже целых два: в 2023 году вы­шел пер­вый спец­выпуск; в этом мы решили пов­торить успех и сде­лали вто­рой номер — с под­боркой луч­ших ста­тей за 2017–2019 годы, а так­же вос­помина­ниями и цен­ными допол­нени­ями от их авто­ров. Пос­коль­ку читате­ли хором про­сили уве­личить шрифт, а пос­тупить­ся количес­твом ста­тей в поль­зу это­го мы не хотели, номер вышел весь­ма уве­сис­тый — одно удо­воль­ствие взять в руки!

В то же вре­мя готови­лась дру­гая праз­днич­ная активность: мы решили сде­лать хакер­ский квест для читате­лей. Квест был раз­работан одним из наших авто­ров и вклю­чал в себя пуга­ющее количес­тво эта­пов: задания на бинар­щину, на Verilog, а одно тре­бова­ло поиг­рать в Minecraft, поиск пор­та которо­го почему‑то мно­гих вог­нал в сту­пор.

Да­же начать квест было неп­росто: никакой ссыл­ки на начало мы спе­циаль­но не дали и замас­кирова­ли вход под стра­ницу с ошиб­кой, на которую я пожало­вал­ся (точ­нее, сде­лал вид, что пожало­вал­ся) в пер­вом ком­мента­рии к анон­су квес­та.

План­ка слож­ности ока­залась высокой, но и читате­ли у нас скил­ловые! До самого кон­ца дош­ло четыре челове­ка, точ­нее, чет­веро кру­тей­ших супер­хакеров. Пер­вый получил в наг­раду Flipper Zero, осталь­ные — по бумаж­ному спец­выпус­ку «Хакера» и коду на год под­писки.

Ав­тор квес­та в кон­це приз­нал, что нем­ного перебор­щил с нелиней­ностью заданий, так что обя­затель­но учтем это на будущее. Рай­тапа с под­робным раз­бором полетов мы от него, увы, тоже не дож­дались.

Из запом­нивших­ся матери­алов на ум, как и в прош­лом году, сра­зу при­ходят блок­басте­ры Андрея s0i37 Жукова: «Вир­туаль­ная магия» (часть 1 и часть 2) и «Само­обо­рона по‑хакер­ски» (пока выш­ли часть 1 и часть 2, но в сле­дующем году ожи­дает­ся и третья).

Нем­ного сти­хий­ным было появ­ление номера про Arch Linux в июне. Так выш­ло, что сра­зу два авто­ра написа­ли статьи, свя­зан­ные с кас­томиза­цией Arch: сни­жени­ем зап­росов к ОЗУ, соз­дани­ем пор­татив­ной вер­сии и кас­томных обра­зов. Я решил — почему бы не пос­тавить эти дос­той­ные матери­алы на обложку?

Од­на проб­лема: сам Arch Linux может выг­лядеть как угод­но, а его логотип — это ни на что не похожая арка в тре­уголь­нике. Поэто­му нам приш­лось самим выдумать ему мас­кота — синево­лосую девуш­ку, которую все и уви­дели на обложке. Точ­нее, поч­ти самим — похоже­го пер­сонажа мы под­смот­рели на обложке к одно­му из экс­плей­неров по Arch на YouTube.

Еще вспо­мина­ются кру­тая статья про зах­ват IP-камер, под­робней­ший гайд про нас­трой­ку фишин­говых кам­паний (конеч­но же, в мир­ных целях), матери­алы Мак­сима Рогова по JWT и по OpenAuth (пер­вый, вто­рой и тре­тий), дос­той­ные энцикло­педии. А в статье про экс­пло­ит для Telegram я поучас­тво­вал и сам, поп­репирав­шись по поч­те с пред­ста­вите­лями ком­пании.

В нояб­ре нас прос­то завали­ло тек­ста­ми с пре­мии Pentest Award 2024. Как и в прош­лом году, мы с готов­ностью сог­ласились на сот­рудни­чес­тво и опуб­ликова­ли все статьи‑победи­тели, которые под­ходили в «Хакер» по фор­мату. Сре­ди них есть и инте­рес­ные иссле­дова­ния, и прос­то доб­ротные отче­ты о пен­тестах.

И конеч­но же, в кон­це года начал выходить роман Вален­тина Хол­могоро­ва «Ха­керы.RU». Ког­да‑то дав­ным‑дав­но в бумаж­ном «Хакере» уже пуб­ликова­лись художес­твен­ные про­изве­дения, но для нынеш­ней редак­ции такой опыт нем­ного в новин­ку.

Да и ауди­тория, кажет­ся, успе­ла нем­ного отвыкнуть от того, что в «Хакере» быва­ет что‑то помимо ста­тей про взлом и защиту. Тем не менее вок­руг романа уже потихонь­ку собира­ется кру­жок пок­лонни­ков, жад­но жду­щих новых глав. Думаю, пораду­ем их новым чти­вом и на зим­них праз­дни­ках тоже.

А еще было слож­но решить — пуб­ликовать гла­вы для всех (не толь­ко для под­писчи­ков), но оста­новить­ся на середи­не и пред­ложить жела­ющим дож­дать­ся выхода бумаж­ной кни­ги либо вык­ладывать все до кон­ца — но уже толь­ко для под­писчи­ков. Вто­рой вари­ант, как ты можешь заметить, победил.

Как и для мно­гих, для меня общей темой года без вся­ких сом­нений стал искусс­твен­ный интеллект. Пря­мо чувс­тву­ется, как он про­ника­ет в каж­дый про­цесс, в каж­дое занятие, каж­дую сфе­ру жиз­ни. Нап­ример, уже вто­рой год наш бильд‑редак­тор yambuto рису­ет кар­тинки‑заход­ники для ста­тей и некото­рые обложки при помощи Midjourney. На мой взгляд, получа­ется веселее и ори­гиналь­нее, чем ког­да мы исполь­зовали иллюс­тра­ции со сто­ков.

У редак­торов в поч­те ста­ли регуляр­но появ­лять­ся статьи, написан­ные при помощи ChatGPT. Мы такое момен­таль­но палим и до стра­ниц жур­нала не допус­каем — в силу отсутс­твия в машин­ной писани­не чего‑то нового. Да, ChatGPT уже может наг­нать теории, но наш хлеб — это прак­тика ИБ, а здесь ИИ пока что ничего ори­гиналь­ного пред­ложить не может. Впро­чем, его уме­лое и умес­тное при­мене­ние при под­готов­ке тек­ста впол­не воз­можно, но об этом погово­рим как‑нибудь в дру­гой раз.

Из один­надца­ти колонок глав­реда в этом году три было пос­вящено ИИ: «Лю­ди про­тив роботов», «(Де)генера­тив­ные мемы гря­дут» и «Но­вый поиск» (да и эта уже гро­зит свер­нуть в том же нап­равле­нии). То ли еще будет! Думаю, при­дет­ся пос­вятить ИИ еще не одну колон­ку и статью.

В общем, в будущее мы смот­рим с уме­рен­ным опти­миз­мом и немере­ным любопытс­твом. Не сом­нева­юсь, что в новом году мы про­дол­жим радовать вас веселы­ми при­дум­ками и кру­тыми тек­ста­ми.

С нас­тупа­ющим!