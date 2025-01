Это седь­мая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU », которую мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой

От­шумела дож­дями осень, отсвис­тела петар­дами новогод­няя суета. Выписав­шаяся из боль­ницы мама понем­ногу шла на поп­равку, но на вос­ста­нов­ление ее здо­ровья уле­тела немалая доля зарабо­тан­ного ранее. Хорошо хоть наш­лись зна­комые вра­чи, сог­ласив­шиеся помочь с обсле­дова­ниями и реаби­лита­цией, — будучи мед­сес­трой, мать смог­ла задей­ство­вать кое‑какие полез­ные свя­зи. Осталь­ное ушло на уста­нов­ку проч­ной желез­ной две­ри, поэто­му покуп­ку ноут­бука приш­лось все‑таки отло­жить на неоп­ределен­ный срок. Отчим пару раз заяв­лялся домой, ломил­ся в квар­тиру, упра­шивал и угро­жал. Вот тут‑то новая дверь приш­лась как нель­зя кста­ти: ему не откры­ли, а прив­лечен­ная шумом сосед­ка тетя Таня выз­вала милицию, и акку­рат на новогод­них канику­лах отчим куда‑то в оче­ред­ной раз про­пал. Киря подоз­ревал, что явле­ние это вре­мен­ное и в один не слиш­ком прек­расный день он вер­нется сно­ва.

С некото­рым тру­дом Кирилл сумел выцара­пать назад свой компь­ютер, на который папаша Сан­чо, видимо, уже положил глаз, — ни в какую не желал ехать за ним на дачу, вся­кий раз отыс­кивая для это­го тысячи отго­ворок: то неис­прав­на машина, то дорогу замело сне­гом, то не сезон. Толь­ко пообе­щав смо­тать­ся за ком­пом лич­но и в самом край­нем слу­чае обой­тись без клю­чей от садово­го домика, Киря сумел перело­мить ситу­ацию, окон­чатель­но, впро­чем, испортив отно­шения с семь­ей сво­его дру­га. Да и с самим Саней пооб­щать­ся уда­валось все реже и реже. Начав зараба­тывать кар­дер­ским про­мыс­лом, тот не вылезал теперь из «Фан­тома» и «Кор­сара», зависая в клу­бах прак­тичес­ки каж­дый вечер. Пос­ле подоб­ных раз­вле­чений сте­пень адек­ватнос­ти Сан­чо вызыва­ла некото­рые сом­нения, и нор­маль­ного диало­га никак не выходи­ло. Его пред­ки почему‑то винили во всем Кирил­ла, счи­тая, что имен­но он столь негатив­но пов­лиял на их сына, прис­трас­тив того к подоз­ритель­ным тусов­кам, сом­нитель­ным уве­селе­ниям и алко­голю. Разуме­ется, теперь они вся­чес­ки пре­пятс­тво­вали их кон­тактам вне школь­ных стен, где Сан­чо в пос­леднее вре­мя появ­лялся нечас­то.

За­то сам Киря с головой зарыл­ся в хакер­ские форумы, выис­кивая по кру­пицам полез­ную информа­цию. Для него это ста­ло и хоб­би, и мани­ей: каж­дой цен­ной наход­ке он радовал­ся, буд­то ребенок, отко­пав­ший в песоч­нице оставлен­ную сверс­тни­ками кра­сивую игрушку. Накоп­ленные зна­ния тре­бова­ли зак­репле­ния на прак­тике, и Кирилл не упус­кал ни малей­шего слу­чая поучас­тво­вать в какой‑нибудь дви­жухе. Он выложил на форум пароч­ку собс­твен­ных перево­дов англо­языч­ных ста­тей про методы перех­вата тра­фика и перебо­ра паролей по сло­варю. Уже через пару месяцев зав­сегда­таи онлай­новых хакер­ских тусовок зна­ли, что Kicks — свой в дос­ку парень, который име­ет опре­делен­ный авто­ритет и поль­зует­ся зас­лужен­ным ува­жени­ем.

Впро­чем, серь­езной работы в пос­леднее вре­мя не под­ворачи­валось. Фреш занимал­ся сво­ими собс­твен­ными про­екта­ми, и если писал, то изредка и по каким‑то совер­шенно пус­тяковым поводам. От ску­ки Кирилл при­нял­ся бру­тить дедики — взла­мывать перебо­ром паролей сер­веры и обыч­ные юзер­ские ком­пы на вин­де. На каж­дом таком сер­ваке по умол­чанию был под­нят уда­лен­ный дос­туп по про­токо­лу RDP, а мно­гие адми­ны не замора­чива­лись уста­нов­кой слож­ных паролей. Собс­твен­но, высокой хакер­ской ква­лифи­кации этот про­мысел вов­се не тре­бовал: Киря исполь­зовал ска­чан­ный из интерне­та сетевой ска­нер, нас­тро­енный на порт 3389, и прог­рамму, переби­рав­шую логины и пароли по задан­ным сло­варям в нес­коль­ко потоков. Мож­но было запус­тить про­цесс в авто­мати­чес­ком режиме и с чис­той совестью завали­вать­ся спать: за ночь его машина успе­вала наб­рутить от десяти до двад­цати акка­унтов, сре­ди которых попада­лись учет­ки с пра­вами адми­нис­тра­тора. Такой улов мож­но было про­дать по два бак­са за дос­туп, а если нем­ного пот­рудить­ся и рас­сорти­ровать соб­ранные акка­унты по стра­нам или вер­сиям вин­ды, соб­рать в отдель­ный спи­сок те, которые с пра­вами адми­на и без NAT’а, да еще и про­чекать, то есть про­верить их на работос­пособ­ность, то такие учет­ки ухо­дили уже за пять или десять дол­ларов. При­обре­тали сбру­чен­ные дедики с раз­ными целями: в качес­тве лич­ного прок­си, для спа­ма, флу­да, ддо­са, — в общем, Кирилл не инте­ресо­вал­ся мотива­ми покупа­телей. Пла­тят денюж­ку, и лад­но.

Сей­час, раз­бирая логи пос­ле оче­ред­ного такого сеан­са хакер­ской магии, Киря с тру­дом сдер­живал радость: охо­та завер­шилась успешно, и в его сети попались без малого пол­тора десят­ка чужих машин. Неп­лохо! Оста­валось толь­ко про­верить учет­ки, залоги­нив­шись на каж­дый из сер­веров, что­бы убе­дить­ся в их при­год­ности для про­дажи. Для это­го у Кирил­ла был при­пасен спе­циаль­ный скрипт.

— Иди есть, все дав­но осты­ло! — пос­лышал­ся из‑за прик­рытой две­ри нас­той­чивый окрик.

— Уже иду, мам!

Взгляд, сколь­зив­ший по бегущим на чер­ном фоне стро­кам, вне­зап­но зацепил­ся за неч­то, коль­нув­шее занозой на уров­не под­созна­ния. Один из дедиков вел себя неп­равиль­но. Уда­рив по кла­вишам Ctrl и Х, Кирилл прер­вал тес­тирова­ние и при­нял­ся раз­бирать текст в окне тер­минала.

Ага, вот оно. Скрипт пытал­ся залоги­нить­ся на сер­вер и в слу­чае ошиб­ки пов­торял попыт­ку, что­бы исклю­чить момент слу­чай­нос­ти. Если ничего не получа­лось и со вто­рого раза, сох­ранял в логе запись об отка­зе в дос­тупе и перехо­дил к сле­дующе­му сер­веру. Так вот, один из дедиков при пер­вом вхо­де вер­нул ошиб­ку Authentication error с сос­тоянием The username and password is incorrect, а на вто­рой попыт­ке выпол­нил авто­риза­цию без воп­росов, с теми же учет­ными дан­ными, которые толь­ко что сам и отверг. Очень стран­но. Такого быть не дол­жно. Хост совер­шенно точ­но был в сети, если уж отве­тил оба раза. На вся­кий слу­чай Киря пин­ганул его — и уда­лен­ная машина отоз­валась, все сетевые пакеты прош­ли без задер­жек. Он про­верил геоло­кацию IP-адре­са: Рос­сия, Свер­дловская область, Ека­терин­бург. Да что же с этим сер­вером не так?

— Ты есть идешь? — сно­ва донес­лось из‑за две­ри.

— Иду, иду, мам, пять минут.

Ки­рилл залоги­нил­ся на сер­вер вруч­ную, запус­тил коман­дную обо­лоч­ку, и его паль­цы забега­ли над кла­виату­рой:

net user Kr1ll fj9_GNan0X /add

net localgroup Administrators Kr1ll /add

net localgroup "Remote Desktop Users" Kr1ll /add

net accounts /maxpwage:unlimited

Сис­тема охот­но соз­дала для него новую учет­ную запись, добави­ла ее в груп­пы адми­нис­тра­торов и уда­лен­ных поль­зовате­лей, а потом сог­ласилась с тем, что пароль будет дей­ство­вать бес­сроч­но. Отлично, и что теперь?

Раз­логинив­шись, Кирилл зашел на дедик под сво­ей ново­обре­тен­ной учет­кой и при­нял­ся изу­чать фай­ловую сис­тему. На кух­не уж точ­но дав­но все осты­ло, ну да лад­но. На гла­за ему попадал­ся сплошь какой‑то поль­зователь­ский мусор да пап­ки с уста­нов­ленны­ми прог­рамма­ми. Киря рас­сорти­ровал дирек­тории по раз­меру, но лишь одна из них прив­лекла его вни­мание — поч­ти гигабайт весом! Внут­ри обна­ружил­ся файл непонят­ного наз­начения, по виду зашиф­рован­ный «Драй­вкрип­том», боль­ше ничего при­меча­тель­ного не наш­лось. Недол­го думая, Кирилл запус­тил его ска­чива­ние на один из при­пасен­ных имен­но на такой слу­чай FTP-сер­веров и все‑таки встал из‑за ком­па с целью переку­сить. Не сто­ило лиш­ний раз злить мать без повода.

Кар­тофель­ное пюре с рыб­ной кот­летой и впрямь ока­зались холод­ными, но Кирилл не стал разог­ревать еду на ско­воро­де, а при­нял­ся упле­тать как есть. Мать заг­лянула на кух­ню, уко­риз­ненно покача­ла головой:

— Хоть бы на ули­цу вышел, сколь­ко мож­но за компь­юте­ром сво­им сидеть?

— Зачем, мам? — спро­сил Кирилл с набитым ртом.

— Воз­духом подышать, раз­мять­ся. Может, хоть с девуш­кой какой‑нибудь поз­накомишь­ся. Серый уже весь, как мышь, пос­мотри на себя, синяки под гла­зами!

При упо­мина­нии девушек Киря помор­щился: с ними по‑преж­нему никак не ладилось, хотя с Трик­си они про­дол­жали общать­ся поч­ти каж­дый вечер, переб­равшись из при­выч­ной «ась­ки» в более безопас­ный джаб­бер, на который Киря вод­рузил пла­гин OTR, приз­ванный защитить перепис­ку от пос­торон­них глаз. Трик­си по‑преж­нему ста­ралась избе­гать лич­ных тем и не желала рас­ска­зывать о себе. Вре­мена­ми он подумы­вал, что, может быть, Сан­чо был не так уж и неп­рав нас­чет тол­сто­го волоса­того мужика по ту сто­рону экра­на, но вся­кий раз гнал эти мыс­ли прочь — с ней было инте­рес­но, а все осталь­ное не име­ет зна­чения. Киря усмехнул­ся, вспом­нив финаль­ную сце­ну из ста­рой киноко­медии «В джа­зе толь­ко девуш­ки». Спо­лос­нул в ракови­не опус­тевшую тарел­ку, нацедил себе кипят­ка из чай­ника, бро­сив в круж­ку чай­ный пакетик, и вер­нулся к ком­пу. Трик­си была в сети.

«При­вет, — защел­кал кла­виша­ми Кирилл. — Что‑то скуч­но ста­ло сегод­ня... Вро­де и дел пол­но, а голова не работа­ет».

«Ха, зна­комо, — появил­ся через неболь­шую паузу ответ. — Я всег­да так чувс­твую себя по пят­ницам. Куча пла­нов на выход­ные, а силы закан­чива­ются уже накану­не. Может, и вправ­ду забей на дела, в выхи навер­ста­ешь».

«А ты как? Все еще тай­но управля­ешь миром из сво­его под­земно­го бун­кера?»

«Конеч­но. Толь­ко сегод­ня бун­кер — это мой диван, а управле­ние миром — это выбор, что пос­мотреть из кол­лекции дис­ков».

«Ого, серь­езное занятие! И каким будет решение на этот раз? :)»

«Думаю спас­ти челове­чес­тво парой серий «Людей Икс». А ты чем зай­мешь­ся?»

«Не знаю, если чес­тно. Устал от все­го это­го на сегод­ня. Такое ощу­щение, что жизнь про­ходит мимо».

«Ты не один такой. Иног­да я чувс­твую то же самое. Стран­но, да?»

«Во, хоть кто‑то меня понима­ет. А то сидел бы в тишине и думал, что я оди­нокий гик. А тут хотя бы ты есть. :)»

«Ой, как мило) Получа­ется, ты бол­таешь со мной, потому что тебе прос­то оди­ноко?»

«Ну не толь­ко. С тобой... ну, не знаю, про­ще как‑то. Чувс­твую, что могу побыть нем­ного самим собой, и это кру­то»

На сей раз собесед­ница мед­лила с отве­том чуть доль­ше:

«Зна­ешь, я тоже так думаю. Иног­да мне кажет­ся, что мы зна­ем друг дру­га чуть луч­ше, чем людей, с которы­ми мы видим­ся каж­дый день».

«Ну, в нашем деле прай­виси — это часть жиз­ни. Но мне кажет­ся, что с тобой мож­но обой­тись без масок. И это... по‑нас­тояще­му цеп­ляет».

«При­ятно слы­шать :)), — Кирилл буд­то бы уви­дел улыб­ку девуш­ки сквозь раз­деляв­шие их километ­ры. — Я ред­ко чувс­твую связь с кем‑то, осо­бен­но через интернет. Но с тобой все как‑то... ина­че».

«Может, потому, что мы похожи? Оба живем в этом вир­туаль­ном мире ,)».

«Воз­можно. Или, может, дело в том, что в этом вир­туаль­ном мире мы нас­тоящие».

Паль­цы замер­ли над кла­виату­рой в нереши­тель­нос­ти, но Кирилл все же сде­лал над собой некото­рое уси­лие и наб­рал в окош­ке сооб­щения:

«Думаю, ты пра­ва. Иног­да наши раз­говоры кажут­ся мне более чес­тны­ми, чем те, что про­исхо­дят в реале. А еще я ску­чаю по тебе, ког­да ты не онлайн».

Сер­дце забилось чуть чаще: а что, если Трик­си не оце­нит его откро­вен­ность и под­нимет на смех? Но спус­тя нес­коль­ко секунд мес­сен­джер выдал ответ:

«Зна­ешь, я тоже ску­чаю, ког­да ты не в сети ,) Лад­нень­ко, пой­ду спа­сать мир. Не теряй­ся! :-*»

У Кирил­ла с души слов­но сва­лил­ся тяжелый камень, а смай­лик с поцелуй­чиком в кон­це сооб­щения и вов­се подарил роб­кую надеж­ду на то, что сегод­няшняя беседа — это начало чего‑то инте­рес­ного. Может, и вправ­ду пой­ти про­гулять­ся, пока на ули­це еще свет­ло и погода хорошая? Решено!

Ки­рилл нас­пех одел­ся, схва­тил клю­чи со сто­явшей перед дверью тум­бочки, сбе­жал по лес­тни­це и вышел из подъ­езда. Холод­ное зим­нее сол­нце уже цеп­лялось за кры­ши домов, игра­ло сереб­ристы­ми искра­ми на вер­шинах вырос­ших во дво­ре суг­робов. На мгно­вение Кирилл заж­мурил­ся, что­бы дать гла­зам при­вык­нуть к слиш­ком ярко­му све­ту, а ког­да открыл гла­за, бук­валь­но оце­пенел. Воз­ле сосед­него подъ­езда маячи­ла и переми­налась с ноги на ногу зна­комая чуть сутулая фигура. Зап­риметив Кирю, отчим под­нял ворот­ник кур­тки и зашагал прочь, сде­лав вид, что очу­тил­ся здесь слу­чай­но. Кирилл передер­нул пле­чами: он мог сколь­ко угод­но отго­ражи­вать­ся от внеш­него мира желез­ными две­рями, но здесь, на ули­це, мама ста­нови­лась абсо­лют­но без­защит­ной. Раз этот подонок кара­улит воз­ле подъ­езда, зна­чит, ждет явно не его, вон как бод­ро затопал прочь, нер­вно огля­дыва­ясь. И что теперь, соп­ровож­дать мать каж­дый раз, ког­да та решит вый­ти из дома? Нет, не вари­ант. Надо что‑то с этим делать…