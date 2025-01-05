Отшумела дождями осень, отсвистела петардами новогодняя суета. Выписавшаяся из больницы мама понемногу шла на поправку, но на восстановление ее здоровья улетела немалая доля заработанного ранее. Хорошо хоть нашлись знакомые врачи, согласившиеся помочь с обследованиями и реабилитацией, — будучи медсестрой, мать смогла задействовать кое‑какие полезные связи. Остальное ушло на установку прочной железной двери, поэтому покупку ноутбука пришлось все‑таки отложить на неопределенный срок. Отчим пару раз заявлялся домой, ломился в квартиру, упрашивал и угрожал. Вот тут‑то новая дверь пришлась как нельзя кстати: ему не открыли, а привлеченная шумом соседка тетя Таня вызвала милицию, и аккурат на новогодних каникулах отчим куда‑то в очередной раз пропал. Киря подозревал, что явление это временное и в один не слишком прекрасный день он вернется снова.
С некоторым трудом Кирилл сумел выцарапать назад свой компьютер, на который папаша Санчо, видимо, уже положил глаз, — ни в какую не желал ехать за ним на дачу, всякий раз отыскивая для этого тысячи отговорок: то неисправна машина, то дорогу замело снегом, то не сезон. Только пообещав смотаться за компом лично и в самом крайнем случае обойтись без ключей от садового домика, Киря сумел переломить ситуацию, окончательно, впрочем, испортив отношения с семьей своего друга. Да и с самим Саней пообщаться удавалось все реже и реже. Начав зарабатывать кардерским промыслом, тот не вылезал теперь из «Фантома» и «Корсара», зависая в клубах практически каждый вечер. После подобных развлечений степень адекватности Санчо вызывала некоторые сомнения, и нормального диалога никак не выходило. Его предки почему‑то винили во всем Кирилла, считая, что именно он столь негативно повлиял на их сына, пристрастив того к подозрительным тусовкам, сомнительным увеселениям и алкоголю. Разумеется, теперь они всячески препятствовали их контактам вне школьных стен, где Санчо в последнее время появлялся нечасто.
Зато сам Киря с головой зарылся в хакерские форумы, выискивая по крупицам полезную информацию. Для него это стало и хобби, и манией: каждой ценной находке он радовался, будто ребенок, откопавший в песочнице оставленную сверстниками красивую игрушку. Накопленные знания требовали закрепления на практике, и Кирилл не упускал ни малейшего случая поучаствовать в какой‑нибудь движухе. Он выложил на форум парочку собственных переводов англоязычных статей про методы перехвата трафика и перебора паролей по словарю. Уже через пару месяцев завсегдатаи онлайновых хакерских тусовок знали, что Kicks — свой в доску парень, который имеет определенный авторитет и пользуется заслуженным уважением.
Впрочем, серьезной работы в последнее время не подворачивалось. Фреш занимался своими собственными проектами, и если писал, то изредка и по каким‑то совершенно пустяковым поводам. От скуки Кирилл принялся брутить дедики — взламывать перебором паролей серверы и обычные юзерские компы на винде. На каждом таком серваке по умолчанию был поднят удаленный доступ по протоколу RDP, а многие админы не заморачивались установкой сложных паролей. Собственно, высокой хакерской квалификации этот промысел вовсе не требовал: Киря использовал скачанный из интернета сетевой сканер, настроенный на порт 3389, и программу, перебиравшую логины и пароли по заданным словарям в несколько потоков. Можно было запустить процесс в автоматическом режиме и с чистой совестью заваливаться спать: за ночь его машина успевала набрутить от десяти до двадцати аккаунтов, среди которых попадались учетки с правами администратора. Такой улов можно было продать по два бакса за доступ, а если немного потрудиться и рассортировать собранные аккаунты по странам или версиям винды, собрать в отдельный список те, которые с правами админа и без NAT’а, да еще и прочекать, то есть проверить их на работоспособность, то такие учетки уходили уже за пять или десять долларов. Приобретали сбрученные дедики с разными целями: в качестве личного прокси, для спама, флуда, ддоса, — в общем, Кирилл не интересовался мотивами покупателей. Платят денюжку, и ладно.
Сейчас, разбирая логи после очередного такого сеанса хакерской магии, Киря с трудом сдерживал радость: охота завершилась успешно, и в его сети попались без малого полтора десятка чужих машин. Неплохо! Оставалось только проверить учетки, залогинившись на каждый из серверов, чтобы убедиться в их пригодности для продажи. Для этого у Кирилла был припасен специальный скрипт.
— Иди есть, все давно остыло! — послышался из‑за прикрытой двери настойчивый окрик.
— Уже иду, мам!
Взгляд, скользивший по бегущим на черном фоне строкам, внезапно зацепился за нечто, кольнувшее занозой на уровне подсознания. Один из дедиков вел себя неправильно. Ударив по клавишам Ctrl и Х, Кирилл прервал тестирование и принялся разбирать текст в окне терминала.
Ага, вот оно. Скрипт пытался залогиниться на сервер и в случае ошибки повторял попытку, чтобы исключить момент случайности. Если ничего не получалось и со второго раза, сохранял в логе запись об отказе в доступе и переходил к следующему серверу. Так вот, один из дедиков при первом входе вернул ошибку Authentication error с состоянием The username and password is incorrect, а на второй попытке выполнил авторизацию без вопросов, с теми же учетными данными, которые только что сам и отверг. Очень странно. Такого быть не должно. Хост совершенно точно был в сети, если уж ответил оба раза. На всякий случай Киря пинганул его — и удаленная машина отозвалась, все сетевые пакеты прошли без задержек. Он проверил геолокацию IP-адреса: Россия, Свердловская область, Екатеринбург. Да что же с этим сервером не так?
— Ты есть идешь? — снова донеслось из‑за двери.
— Иду, иду, мам, пять минут.
Кирилл залогинился на сервер вручную, запустил командную оболочку, и его пальцы забегали над клавиатурой:
net user Kr1ll fj9_GNan0X /add
net localgroup Administrators Kr1ll /add
net localgroup "Remote Desktop Users" Kr1ll /add
net accounts /maxpwage:unlimited
Система охотно создала для него новую учетную запись, добавила ее в группы администраторов и удаленных пользователей, а потом согласилась с тем, что пароль будет действовать бессрочно. Отлично, и что теперь?
Разлогинившись, Кирилл зашел на дедик под своей новообретенной учеткой и принялся изучать файловую систему. На кухне уж точно давно все остыло, ну да ладно. На глаза ему попадался сплошь какой‑то пользовательский мусор да папки с установленными программами. Киря рассортировал директории по размеру, но лишь одна из них привлекла его внимание — почти гигабайт весом! Внутри обнаружился файл непонятного назначения, по виду зашифрованный «Драйвкриптом», больше ничего примечательного не нашлось. Недолго думая, Кирилл запустил его скачивание на один из припасенных именно на такой случай FTP-серверов и все‑таки встал из‑за компа с целью перекусить. Не стоило лишний раз злить мать без повода.
Картофельное пюре с рыбной котлетой и впрямь оказались холодными, но Кирилл не стал разогревать еду на сковороде, а принялся уплетать как есть. Мать заглянула на кухню, укоризненно покачала головой:
— Хоть бы на улицу вышел, сколько можно за компьютером своим сидеть?
— Зачем, мам? — спросил Кирилл с набитым ртом.
— Воздухом подышать, размяться. Может, хоть с девушкой какой‑нибудь познакомишься. Серый уже весь, как мышь, посмотри на себя, синяки под глазами!
При упоминании девушек Киря поморщился: с ними по‑прежнему никак не ладилось, хотя с Трикси они продолжали общаться почти каждый вечер, перебравшись из привычной «аськи» в более безопасный джаббер, на который Киря водрузил плагин OTR, призванный защитить переписку от посторонних глаз. Трикси по‑прежнему старалась избегать личных тем и не желала рассказывать о себе. Временами он подумывал, что, может быть, Санчо был не так уж и неправ насчет толстого волосатого мужика по ту сторону экрана, но всякий раз гнал эти мысли прочь — с ней было интересно, а все остальное не имеет значения. Киря усмехнулся, вспомнив финальную сцену из старой кинокомедии «В джазе только девушки». Сполоснул в раковине опустевшую тарелку, нацедил себе кипятка из чайника, бросив в кружку чайный пакетик, и вернулся к компу. Трикси была в сети.
«Привет, — защелкал клавишами Кирилл. — Что‑то скучно стало сегодня... Вроде и дел полно, а голова не работает».
«Ха, знакомо, — появился через небольшую паузу ответ. — Я всегда так чувствую себя по пятницам. Куча планов на выходные, а силы заканчиваются уже накануне. Может, и вправду забей на дела, в выхи наверстаешь».
«А ты как? Все еще тайно управляешь миром из своего подземного бункера?»
«Конечно. Только сегодня бункер — это мой диван, а управление миром — это выбор, что посмотреть из коллекции дисков».
«Ого, серьезное занятие! И каким будет решение на этот раз? :)»
«Думаю спасти человечество парой серий «Людей Икс». А ты чем займешься?»
«Не знаю, если честно. Устал от всего этого на сегодня. Такое ощущение, что жизнь проходит мимо».
«Ты не один такой. Иногда я чувствую то же самое. Странно, да?»
«Во, хоть кто‑то меня понимает. А то сидел бы в тишине и думал, что я одинокий гик. А тут хотя бы ты есть. :)»
«Ой, как мило) Получается, ты болтаешь со мной, потому что тебе просто одиноко?»
«Ну не только. С тобой... ну, не знаю, проще как‑то. Чувствую, что могу побыть немного самим собой, и это круто»
На сей раз собеседница медлила с ответом чуть дольше:
«Знаешь, я тоже так думаю. Иногда мне кажется, что мы знаем друг друга чуть лучше, чем людей, с которыми мы видимся каждый день».
«Ну, в нашем деле прайвиси — это часть жизни. Но мне кажется, что с тобой можно обойтись без масок. И это... по‑настоящему цепляет».
«Приятно слышать :)), — Кирилл будто бы увидел улыбку девушки сквозь разделявшие их километры. — Я редко чувствую связь с кем‑то, особенно через интернет. Но с тобой все как‑то... иначе».
«Может, потому, что мы похожи? Оба живем в этом виртуальном мире ,)».
«Возможно. Или, может, дело в том, что в этом виртуальном мире мы настоящие».
Пальцы замерли над клавиатурой в нерешительности, но Кирилл все же сделал над собой некоторое усилие и набрал в окошке сообщения:
«Думаю, ты права. Иногда наши разговоры кажутся мне более честными, чем те, что происходят в реале. А еще я скучаю по тебе, когда ты не онлайн».
Сердце забилось чуть чаще: а что, если Трикси не оценит его откровенность и поднимет на смех? Но спустя несколько секунд мессенджер выдал ответ:
«Знаешь, я тоже скучаю, когда ты не в сети ,) Ладненько, пойду спасать мир. Не теряйся! :-*»
У Кирилла с души словно свалился тяжелый камень, а смайлик с поцелуйчиком в конце сообщения и вовсе подарил робкую надежду на то, что сегодняшняя беседа — это начало чего‑то интересного. Может, и вправду пойти прогуляться, пока на улице еще светло и погода хорошая? Решено!
Кирилл наспех оделся, схватил ключи со стоявшей перед дверью тумбочки, сбежал по лестнице и вышел из подъезда. Холодное зимнее солнце уже цеплялось за крыши домов, играло серебристыми искрами на вершинах выросших во дворе сугробов. На мгновение Кирилл зажмурился, чтобы дать глазам привыкнуть к слишком яркому свету, а когда открыл глаза, буквально оцепенел. Возле соседнего подъезда маячила и переминалась с ноги на ногу знакомая чуть сутулая фигура. Заприметив Кирю, отчим поднял воротник куртки и зашагал прочь, сделав вид, что очутился здесь случайно. Кирилл передернул плечами: он мог сколько угодно отгораживаться от внешнего мира железными дверями, но здесь, на улице, мама становилась абсолютно беззащитной. Раз этот подонок караулит возле подъезда, значит, ждет явно не его, вон как бодро затопал прочь, нервно оглядываясь. И что теперь, сопровождать мать каждый раз, когда та решит выйти из дома? Нет, не вариант. Надо что‑то с этим делать…
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