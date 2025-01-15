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Pilet 5 будет иметь 5-дюймовый экран, встроенную клавиатуру и другие органы управления, а Pilet 7 — 7-дюймовый тачскрин и возможность подключения внешних модулей.
Цены на оба устройства составляют около 200 долларов США без учета необходимой для работы Pilet платы Raspberry Pi 5. Кампания уже превысила цель по сбору средств, а поставки ожидаются к концу 2025 года.
Железо
Давай поближе взглянем на оба варианта Pilet.
Pilet 5 — компактная и более портативная версия с 5-дюймовым экраном, физической клавиатурой, трекболом и колесом прокрутки. Небольшие размеры делают его отличным выбором для работы в дороге. К Pilet 5 можно будет подключать внешние модули: например, расширить память или установить LTE-модем.
Pilet 7 оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1280 на 800 пикселей. Это устройство рассчитано на универсальность: к планшету можно будет докупать аксессуары вроде клавиатуры и геймпада, что расширяет его возможности.
«Мозгом» обеих версий будет Raspberry Pi 5 — одноплатный компьютер с четырехъядерным процессором ARM Cortex-A76 и графическим процессором VideoCore VII. Он позволит Pilet легко справляться с задачами вроде программирования, игр и воспроизведения мультимедиа.
Память в обеих моделях можно будет расширять за счет модулей NVMe SSD, к тому же устройства поддерживают подключения через два HDMI-выхода, порты USB 3.0, гигабитный Ethernet и зарядку по USB-C.
Технические характеристики
- Поддерживаемые одноплатные компьютеры (SBC): Raspberry Pi 5 (все варианты).
- Источник питания: литий‑полимерные и литий‑ионные батареи 3,7 В, USB-C 5 В.
- Экран: IPS-экраны 5 и 7 дюймов, интерфейс DSI, разрешение 1280 ✕ 800, емкостный сенсорный экран.
- Интерфейсы ввода‑вывода: 2 порта microHDMI, 2 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0, программируемый GPIO.
- Сеть: Wi-Fi 802.11ac, порт Ethernet, Bluetooth 5.0, сотовая связь LTE (через внешний модуль).
- Хранение данных: SD-карта, NVMe SSD (через модуль).
- Габариты: 175 ✕ 125 ✕ 28 мм.
Для охлаждения предусмотрена гибридная система: металлическая задняя панель отвечает за пассивное охлаждение, а встроенный вентилятор — за активное, защищая компоненты от перегрева.
Питаются устройства от двух батарей емкостью 8000 мА · ч, которые должны обеспечивать до семи часов автономной работы. Зарядка через USB-C делает их еще удобнее для длительного использования.
Софт
О софте подробностей пока меньше всего. Известно, что будет использоваться Linux и своя оболочка на базе KDE Plasma. В целом пользователи могут выбрать любой подходящий для Raspberry Pi дистрибутив Linux на свой вкус. Например, RetroPie — для запуска ретроигр и эмуляторов игровых консолей — или даже Kali, BlackArch и им подобные дистрибутивы — сам понимаешь для чего.
Опенсорс
Разработчики Pilet обещают поддерживать максимальную открытость и публиковать не только исходные коды, но и чертежи и файлы с моделями.
Вот все, что будет предоставлено по лицензиям GPL и CERN-OHL-S (она идейно схожа с GPL-3, но предназначена для хардверных проектов):
- Схемы. Полные схемы всех разработанных электронных компонентов. Не упрощенные версии, а именно полные чертежи, раскрывающие реальные функции оборудования.
- Файлы печатных плат (PCB). Будут предоставлены исходные файлы печатных плат, созданные в KiCAD. Это позволяет изучать работу платы, вносить изменения и улучшения.
- CAD/STEP-файлы. Все файлы CAD, STEP и STL будут доступны для загрузки. Их можно легко редактировать в любом CAD-приложении и печатать на 3D-принтере.
- Программное обеспечение. Полностью открытый исходный код для кастомного ПО, включая низкоуровневую прошивку для микроконтроллеров (в модуле батареи, клавиатуре, контроллерах) и высокоуровневые приложения, такие как инструмент мониторинга батареи.
Исходный код будет доступен с началом поставок первых устройств Pilet. Сначала доступ получат тестировщики, но позже исходники будут опубликованы для широкой аудитории.
После публикации дизайнов и кода на GitHub сообщество сможет вносить свой вклад — в том числе через пул‑реквесты. Разработчики также могут проектировать свои кастомные модули для Pilet и делиться ими.
Цена и доступность
В данный момент Pilet 5 на Kickstarter можно заказать за 215 долларов США, а Pilet 7 — за 202 доллара США (цены неровные, поскольку платить нужно в канадских долларах).
info
Плата Raspberry Pi 5 не включена в базовую стоимость и приобретается отдельно. Официальные цены производителя на нее составляют от 60 долларов США за версию с 2 Гбайт ОЗУ до 90 за версию с 8 Гбайт. Также ожидается новая версия с 16 Гбайт по цене выше 100 долларов США.
Участники кампании смогут получить свои устройства после завершения сбора средств и производства. По обещаниям авторов проекта это случится уже летом 2025 года, но подобные проекты имеют свойство откладываться на значительные сроки.
Модули расширения для Pilet 7, показанные на картинках (клавиатура и игровой контроллер), пока что заказать нельзя, поскольку работа над их проектированием еще не завершена. Разработчики обещают держать заказчиков в курсе и сообщить о поступлении этих модулей в продажу.
Помимо этого, владелец Pilet может самостоятельно докупить модуль NVMe SSD для хранения данных. О доступности и стоимости модулей LTE пока что ничего не известно.
Итоги
Pilet — занятный проект с упором на модульность и открытость, но его успех не гарантирован. Хардверные проекты часто сталкиваются с задержками, сложностями производства и техническими проблемами. Если Pilet не привлечет достаточно пользователей, сообщество может потерять интерес, а это ставит под угрозу развитие экосистемы и появление обновлений.
Разработчики на первый взгляд кажутся энтузиастами своего дела, но нет никакой информации об их опыте в реализации крупных аппаратных проектов. Это должно вызывать вопросы у потенциальных спонсоров, учитывая сложность устройства. Никогда нельзя исключать, что перед нами очередные шарлатаны.
Модульность — тоже довольно неоднозначное решение. Это главная фишка Pilet, но она же усложняет его разработку и производство.
В общем, помни, что это не готовое решение «из коробки», а Kickstarter не интернет‑магазин. Все, как всегда, зависит не столько от хайпа (его уже предостаточно), а от готовности фаундеров преодолевать сложности.