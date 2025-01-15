На Kickstarter стар­товал и уже наб­рал 500 тысяч дол­ларов про­ект Pilet. Это откры­тый модуль­ный пор­татив­ный мини‑компь­ютер на базе Raspberry Pi 5, соз­данный для любите­лей DIY, раз­работ­чиков и энту­зиас­тов. Он отли­чает­ся рет­рофуту­рис­тичным дизай­ном и будет пос­тавлять­ся в двух вари­антах.

Pilet 5 будет иметь 5-дюй­мовый экран, встро­енную кла­виату­ру и дру­гие орга­ны управле­ния, а Pilet 7 — 7-дюй­мовый тачс­крин и воз­можность под­клю­чения внеш­них модулей.

Це­ны на оба устрой­ства сос­тавля­ют око­ло 200 дол­ларов США без уче­та необ­ходимой для работы Pilet пла­ты Raspberry Pi 5. Кам­пания уже пре­выси­ла цель по сбо­ру средств, а пос­тавки ожи­дают­ся к кон­цу 2025 года.

Железо

Да­вай поб­лиже взгля­нем на оба вари­анта Pilet.

Pilet 5 — ком­пак­тная и более пор­татив­ная вер­сия с 5-дюй­мовым экра­ном, физичес­кой кла­виату­рой, трек­болом и колесом прок­рутки. Неболь­шие раз­меры дела­ют его отличным выбором для работы в дороге. К Pilet 5 мож­но будет под­клю­чать внеш­ние модули: нап­ример, рас­ширить память или уста­новить LTE-модем.

Pilet 7 осна­щен 7-дюй­мовым сен­сорным экра­ном с раз­решени­ем 1280 на 800 пик­селей. Это устрой­ство рас­счи­тано на уни­вер­саль­ность: к план­шету мож­но будет докупать аксессу­ары вро­де кла­виату­ры и гей­мпа­да, что рас­ширя­ет его воз­можнос­ти.

«Моз­гом» обе­их вер­сий будет Raspberry Pi 5 — одноплат­ный компь­ютер с четырехъ­ядер­ным про­цес­сором ARM Cortex-A76 и гра­фичес­ким про­цес­сором VideoCore VII. Он поз­волит Pilet лег­ко справ­лять­ся с задача­ми вро­де прог­рамми­рова­ния, игр и вос­про­изве­дения муль­тимедиа.

Па­мять в обе­их моделях мож­но будет рас­ширять за счет модулей NVMe SSD, к тому же устрой­ства под­держи­вают под­клю­чения через два HDMI-выхода, пор­ты USB 3.0, гигабит­ный Ethernet и заряд­ку по USB-C.

Технические характеристики Под­держи­ваемые одноплат­ные компь­юте­ры (SBC): Raspberry Pi 5 (все вари­анты).

Raspberry Pi 5 (все вари­анты). Ис­точник питания: литий‑полимер­ные и литий‑ион­ные батареи 3,7 В, USB-C 5 В.

литий‑полимер­ные и литий‑ион­ные батареи 3,7 В, USB-C 5 В. Эк­ран: IPS-экра­ны 5 и 7 дюй­мов, интерфейс DSI, раз­решение 1280 ✕ 800, емкос­тный сен­сорный экран.

IPS-экра­ны 5 и 7 дюй­мов, интерфейс DSI, раз­решение 1280 ✕ 800, емкос­тный сен­сорный экран. Ин­терфей­сы вво­да‑вывода: 2 пор­та microHDMI, 2 пор­та USB 3.0, 2 пор­та USB 2.0, прог­рамми­руемый GPIO.

2 пор­та microHDMI, 2 пор­та USB 3.0, 2 пор­та USB 2.0, прог­рамми­руемый GPIO. Сеть: Wi-Fi 802.11ac, порт Ethernet, Bluetooth 5.0, сотовая связь LTE (через внеш­ний модуль).

Wi-Fi 802.11ac, порт Ethernet, Bluetooth 5.0, сотовая связь LTE (через внеш­ний модуль). Хра­нение дан­ных: SD-кар­та, NVMe SSD (через модуль).

SD-кар­та, NVMe SSD (через модуль). Га­бари­ты: 175 ✕ 125 ✕ 28 мм.

Для охлажде­ния пре­дус­мотре­на гиб­ридная сис­тема: метал­личес­кая зад­няя панель отве­чает за пас­сивное охлажде­ние, а встро­енный вен­тилятор — за активное, защищая ком­понен­ты от перег­рева.

Пи­тают­ся устрой­ства от двух батарей емкостью 8000 мА · ч, которые дол­жны обес­печивать до семи часов авто­ном­ной работы. Заряд­ка через USB-C дела­ет их еще удоб­нее для дли­тель­ного исполь­зования.

Софт

О соф­те под­робнос­тей пока мень­ше все­го. Извес­тно, что будет исполь­зовать­ся Linux и своя обо­лоч­ка на базе KDE Plasma. В целом поль­зовате­ли могут выб­рать любой под­ходящий для Raspberry Pi дис­три­бутив Linux на свой вкус. Нап­ример, RetroPie — для запус­ка рет­роигр и эму­лято­ров игро­вых кон­солей — или даже Kali, BlackArch и им подоб­ные дис­три­бути­вы — сам понима­ешь для чего.

Опенсорс

Раз­работ­чики Pilet обе­щают под­держи­вать мак­сималь­ную откры­тость и пуб­ликовать не толь­ко исходные коды, но и чер­тежи и фай­лы с моделя­ми.

Вот все, что будет пре­дос­тавле­но по лицен­зиям GPL и CERN-OHL-S (она идей­но схо­жа с GPL-3, но пред­назна­чена для хар­двер­ных про­ектов):

Схе­мы. Пол­ные схе­мы всех раз­работан­ных элек­трон­ных ком­понен­тов. Не упро­щен­ные вер­сии, а имен­но пол­ные чер­тежи, рас­кры­вающие реаль­ные фун­кции обо­рудо­вания.

Пол­ные схе­мы всех раз­работан­ных элек­трон­ных ком­понен­тов. Не упро­щен­ные вер­сии, а имен­но пол­ные чер­тежи, рас­кры­вающие реаль­ные фун­кции обо­рудо­вания. Фай­лы печат­ных плат (PCB). Будут пре­дос­тавле­ны исходные фай­лы печат­ных плат, соз­данные в KiCAD. Это поз­воля­ет изу­чать работу пла­ты, вно­сить изме­нения и улуч­шения.

Будут пре­дос­тавле­ны исходные фай­лы печат­ных плат, соз­данные в KiCAD. Это поз­воля­ет изу­чать работу пла­ты, вно­сить изме­нения и улуч­шения. CAD/STEP-фай­лы. Все фай­лы CAD, STEP и STL будут дос­тупны для заг­рузки. Их мож­но лег­ко редак­тировать в любом CAD-при­ложе­нии и печатать на 3D-прин­тере.

Все фай­лы CAD, STEP и STL будут дос­тупны для заг­рузки. Их мож­но лег­ко редак­тировать в любом CAD-при­ложе­нии и печатать на 3D-прин­тере. Прог­рам­мное обес­печение. Пол­ностью откры­тый исходный код для кас­томно­го ПО, вклю­чая низ­коуров­невую про­шив­ку для мик­рокон­трол­леров (в модуле батареи, кла­виату­ре, кон­трол­лерах) и высоко­уров­невые при­ложе­ния, такие как инс­тру­мент монито­рин­га батареи.

Ис­ходный код будет дос­тупен с началом пос­тавок пер­вых устрой­ств Pilet. Сна­чала дос­туп получат тес­тиров­щики, но поз­же исходни­ки будут опуб­ликова­ны для широкой ауди­тории.

Пос­ле пуб­ликации дизай­нов и кода на GitHub сооб­щес­тво смо­жет вно­сить свой вклад — в том чис­ле через пул‑рек­весты. Раз­работ­чики так­же могут про­екти­ровать свои кас­томные модули для Pilet и делить­ся ими.

Цена и доступность

В дан­ный момент Pilet 5 на Kickstarter мож­но заказать за 215 дол­ларов США, а Pilet 7 — за 202 дол­лара США (цены неров­ные, пос­коль­ку пла­тить нуж­но в канад­ских дол­ларах).

info Пла­та Raspberry Pi 5 не вклю­чена в базовую сто­имость и при­обре­тает­ся отдель­но. Офи­циаль­ные цены про­изво­дите­ля на нее сос­тавля­ют от 60 дол­ларов США за вер­сию с 2 Гбайт ОЗУ до 90 за вер­сию с 8 Гбайт. Так­же ожи­дает­ся новая вер­сия с 16 Гбайт по цене выше 100 дол­ларов США.

Учас­тни­ки кам­пании смо­гут получить свои устрой­ства пос­ле завер­шения сбо­ра средств и про­изводс­тва. По обе­щани­ям авто­ров про­екта это слу­чит­ся уже летом 2025 года, но подоб­ные про­екты име­ют свой­ство откла­дывать­ся на зна­читель­ные сро­ки.

Мо­дули рас­ширения для Pilet 7, показан­ные на кар­тинках (кла­виату­ра и игро­вой кон­трол­лер), пока что заказать нель­зя, пос­коль­ку работа над их про­екти­рова­нием еще не завер­шена. Раз­работ­чики обе­щают дер­жать заказ­чиков в кур­се и сооб­щить о пос­тупле­нии этих модулей в про­дажу.

По­мимо это­го, вла­делец Pilet может самос­тоятель­но докупить модуль NVMe SSD для хра­нения дан­ных. О дос­тупнос­ти и сто­имос­ти модулей LTE пока что ничего не извес­тно.

Итоги

Pilet — занят­ный про­ект с упо­ром на модуль­ность и откры­тость, но его успех не гаран­тирован. Хар­двер­ные про­екты час­то стал­кива­ются с задер­жка­ми, слож­ностя­ми про­изводс­тва и тех­ничес­кими проб­лемами. Если Pilet не прив­лечет дос­таточ­но поль­зовате­лей, сооб­щес­тво может потерять инте­рес, а это ста­вит под угро­зу раз­витие эко­сис­темы и появ­ление обновле­ний.

Раз­работ­чики на пер­вый взгляд кажут­ся энту­зиас­тами сво­его дела, но нет никакой информа­ции об их опы­те в реали­зации круп­ных аппа­рат­ных про­ектов. Это дол­жно вызывать воп­росы у потен­циаль­ных спон­соров, учи­тывая слож­ность устрой­ства. Никог­да нель­зя исклю­чать, что перед нами оче­ред­ные шар­латаны.

Мо­дуль­ность — тоже доволь­но неод­нознач­ное решение. Это глав­ная фиш­ка Pilet, но она же усложня­ет его раз­работ­ку и про­изводс­тво.

В общем, пом­ни, что это не готовое решение «из короб­ки», а Kickstarter не интернет‑магазин. Все, как всег­да, зависит не столь­ко от хай­па (его уже пре­дос­таточ­но), а от готов­ности фаун­деров пре­одо­левать слож­ности.