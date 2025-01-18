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Тя­нуть витую пару в ста­рой панель­ке — занятие для силь­ных духом, осо­бен­но если делать это при­ходит­ся, стоя по щиколот­ку в полуза­топ­ленном вонючей водой под­вале или сог­нувшись в три погибе­ли на чер­даке, сре­ди керам­зита, выб­рошен­ного жиль­цами хла­ма и дох­лых голубей. Важ­ней­шим тех­ничес­ким устрой­ством тут счи­талось плас­тмас­совое вед­ро, толь­ко исполь­зовать его сле­дова­ло по‑раз­ному: в под­вале в вед­ро помещал­ся свитч, что­бы в слу­чае оче­ред­ного потопа он акку­рат­но всплыл на повер­хность, а вот на чер­даке ком­мутатор этим самым вед­ром сле­дова­ло нак­рыть, дабы убе­речь цен­ное сетевое обо­рудо­вание от птичь­его помета. Пере­ехав пос­ле выпус­кно­го в съем­ную квар­тиру на окра­ине Под­гор­ска, Кирилл пер­вым делом решил обес­печить свое новое жилище дос­тупом к интерне­ту. Одна­ко орга­низа­торы мес­тной локал­ки его не обна­дежи­ли: сво­бод­ных рук, уме­ющих под­клю­чать новых або­нен­тов, в наличии не ока­залось, при­дет­ся подож­дать. Что­бы сэконо­мить вре­мя, Киря пред­ложил про­тянуть кабель в квар­тиру самос­тоятель­но, на что тут же получил доб­ро — если, конеч­но, суме­ет най­ти на чер­даке сво­бод­ный порт.

Порт отыс­кался, а вот про­тас­кивать про­вод сквозь забитые каналы в межэтаж­ных перек­рыти­ях, матюга­ясь впол­голоса на завален­ные мусором лес­тнич­ные щит­ки и переру­гива­ясь с выбега­ющи­ми на шум пожилы­ми сосед­ками, ока­залось неп­росто. Закон­чил Кирилл толь­ко к вечеру, совер­шенно обес­силев. Убор­ку сво­ей одно­ком­натной бер­логи он отло­жил на утро: в один­надцать нуж­но было встре­чать Трик­си, так что вре­мени оста­валось в обрез.

На сле­дующий день он все‑таки прос­пал. Нас­пех рас­совав по пол­кам вещи и умыв­шись, Кирилл бегом рва­нул на вок­зал, нер­вно пог­лядывая на часы: успе­ет или нет? Одна­ко при­бежав бук­валь­но минута в минуту, он с облегче­нием узнал, что поезд тоже запаз­дыва­ет. Зна­чит, есть воз­можность хоть нем­ного отды­шать­ся, стоя на полупус­том пер­роне с куп­ленным по пути букетом гвоз­дик.

Дре­без­жащий голос, объ­явля­ющий что‑то из гром­когово­рите­ля, запах кре­озо­та и мазута, к которо­му при­меши­вал­ся по‑деревен­ски аро­мат­ный дым из печ­ной тру­бы при­вок­заль­ной сто­рож­ки, — зна­комая атмосфе­ра, зас­тавля­ющая сер­дце бить­ся чаще. В детс­тве Кирилл нес­коль­ко раз уез­жал с это­го вок­зала в лет­ний лагерь, путев­ки в который добыва­ла на работе мама, и вся­кий раз воз­вра­щал­ся сюда же. Но сей­час уча­щен­ный пульс сту­чал в вис­ках сов­сем по иной при­чине. А что, если обе­щание Трик­си лишь шут­ка и она не при­едет? Кирилл вне­зап­но подумал, как нелепо будет выг­лядеть со сво­ими гвоз­диками на пус­той плат­форме, так никого и не дож­давшись. Нет, дол­жна при­ехать… Но что тог­да? Там, в сети, все казалось прос­тым. Там очень прос­то скрыть нелов­кость — нарисо­ван­ные улыб­ки не могут показать­ся натяну­тыми. Трик­си была частью его мира, но до сих пор — лишь по ту сто­рону монито­ра. В жиз­ни она может ока­зать­ся сов­сем не той, чьи фра­зы он запоми­нал и перечи­тывал, не той, в чьем голосе зву­чали мяг­кие инто­нации, которые он слы­шал, даже читая сооб­щения на экра­не. Что, если это все было лишь фан­томом, соз­данным его вооб­ражени­ем? Да и сам он впол­не может показать­ся сов­сем не тем, кого она ожи­дает уви­деть. Иллю­зия хруп­ка, она может рас­сыпать­ся в крат­кий миг, от одно­го слу­чай­ного жес­та, сло­ва, взгля­да.

Вда­ли показа­лась зеленая гусени­ца сос­тава, пол­зущего по свер­кающим на сол­нце нитям рельс. Поезд втя­нул­ся на стан­цию, замед­лился, скре­жеща соч­ленени­ями, и наконец оста­новил­ся. Про­вод­ники откры­ли две­ри вагонов. Кирилл нап­рягся, вып­рямил­ся — но ноги пре­датель­ски сде­лались ват­ными. Люди с чемода­нами и баула­ми высыпа­ли на плат­форму, потяну­лись к над­земно­му перехо­ду, навис­шему над желез­нодорож­ными путями, но Кирилл не замечал их. Он искал толь­ко одно­го пас­сажира.

Он сам не понял как, но узнал ее сра­зу, хотя никог­да не видел до это­го. Невысо­кая худень­кая девуш­ка в джин­сах, с неб­режно наб­рошен­ным рюк­зачком на пле­че, волосы чуть рас­тре­паны вет­ром. Волосы… Имен­но они пер­выми бро­сались в гла­за, вызывая тихое удив­ление. Свет­лые, поч­ти пла­тино­вые пря­ди на уров­не вис­ков вдруг прев­ращались в чер­ный бар­хат, спа­дающий до самых плеч. Трик­си смот­рела в тол­пу, выис­кивая кого‑то.

Их взгля­ды встре­тились, и в ее гла­зах про­мель­кну­ло что‑то, что он не мог сра­зу разоб­рать. Замеша­тель­ство? Тре­вога? Кирилл сде­лал шаг впе­ред, чувс­твуя, как неме­ет гор­ло, буд­то в раз­гар прос­туды.

— При­вет, — собс­твен­ный голос показал­ся ему совер­шенно чужим.

— При­вет, — отве­тила она с улыб­кой. — Ну что, так и будем тор­чать тут пос­реди вок­зала? Веди уж куда‑нибудь, ты тут все зна­ешь. Желатель­но туда, где мож­но переку­сить, я голод­ная, как стая вол­ков.

— Вот на при­вок­заль­ной пло­щади луч­ше не обе­дать, — со зна­нием дела отклик­нулся Кирилл, — пос­ледс­твия могут быть неп­ред­ска­зуемы­ми. Зато недале­ко отсю­да есть отличный кафуш­ник, там очень вкус­но кор­мят. Потер­пишь минут десять? Тог­да пош­ли.

— Ну пой­дем, — Алла лов­ко под­хва­тила его под руку и потащи­ла к перехо­ду, — ты сам‑то уже позав­тра­кал?

— Не успел, решил тебя дож­дать­ся. Как доб­ралась?

— Ой, блин, поез­дка в плац­карте кажет­ся веселым прик­лючени­ем ров­но до тех пор, пока рядом не ока­зыва­ется пароч­ка ору­щих детей и ком­пания бухих отпус­кни­ков…

Они бол­тали, как буд­то рас­ста­лись толь­ко накану­не, слов­но и не было этих сотен километ­ров, раз­деляв­ших их в сети. Кирилл нас­лаждал­ся каж­дой минутой это­го обще­ния: нес­мотря на весь страх, все сом­нения, это дей­стви­тель­но была она. Та самая Трик­си, которую он знал как минимум пол­года, толь­ко нас­тоящая, живая, реаль­ная.

По­обе­дав в кафе и сло­пав по пор­ции мороже­ного, они отпра­вились в парк, про­тянув­ший­ся вдоль берега Под­горки. Лето уже вов­сю намека­ло на то, что ско­ро нас­тупит жар­кий сезон: на зелене­ющих тра­вой скло­нах у воды уже пес­тре­ли рас­сте­лен­ные тут и там ков­рики с загора­ющи­ми людь­ми, а от затонов, скры­тых от пос­торон­них глаз зарос­лями кус­тарни­ка, тянул­ся аро­мат­ный дымок шаш­лыков.

— Чему ты улы­баешь­ся? — спро­сила Алла, иско­са взгля­нув на сво­его спут­ника.

— Да вот вспом­нилось, как Сан­чо понача­лу счи­тал тебя тол­стым волоса­тым мужиком, косящим под девуш­ку, — поделил­ся Кирилл. — При­ятно соз­навать, что он все‑таки ошиб­ся.

— Сан­чо вооб­ще какой‑то стран­ный в пос­леднее вре­мя, — пожала пле­чами Трик­си.

— Вы обща­етесь? — Кирилл вдруг почувс­тво­вал лег­кий укол рев­ности.

— Ну да, — улыб­нулась девуш­ка, — мы же работа­ли вмес­те, или уже забыл? Чем он вооб­ще сей­час занима­ется?

— Да так… Ком­пами в основном, вро­де бы хочет завязать с кар­дерс­твом и про­чей чер­нухой, — Кирилл решил не вда­вать­ся в под­робнос­ти жиз­ненных перипе­тий сво­его школь­ного дру­га. — В общем, ты сама у него спро­си при слу­чае.

— А он не хочет об этом говорить, — скри­вилась Трик­си, — его то в какую‑то филосо­фию швы­ряет, то он вдруг начина­ет парано­ить на пус­том мес­те. Зачем спра­шива­ешь, почему инте­ресу­ешь­ся, для чего тебе это знать… Говорю же, стран­ный какой‑то.

Ки­ря догады­вал­ся о при­чинах подоб­ного поведе­ния Сани, и при мыс­лях об этом что‑то в его душе вся­кий раз сжи­малось. Но говорить об этом с Аллой казалось выше его сил, не находи­лось пра­виль­ных и нуж­ных слов. Нас­тро­ение Сан­чо порой и вправ­ду менялось по нес­коль­ку раз на день под дей­стви­ем при­нима­емых им веществ, и на отходня­ках того регуляр­но одо­лева­ла мания прес­ледова­ния, ког­да за каж­дым углом мерещи­лись вра­ги или шпи­оны. Но об этом Кирилл тоже решил про­мол­чать. В кон­це кон­цов, это лич­ное дело Сан­чо, а к его собс­твен­ному мне­нию тот дав­но не прис­лушивал­ся.

— Ты сам‑то с ним говорил?

— Да, пару дней назад, — отве­тил Киря, ста­раясь, что­бы голос зву­чал лег­ко, поч­ти без­забот­но. — Он всег­да нем­ного стран­ный, но Сан­чо есть Сан­чо. У него сей­час неп­ростой пери­од.

Трик­си фыр­кну­ла, недоволь­но под­жав губы.

— Неп­ростой пери­од? Он начал вес­ти себя, как буд­то вооб­ще выпал из реаль­нос­ти. Недав­но он такое мне написал... Я даже не знаю, о чем это вооб­ще было.

Ки­рилл хотел было отве­тить что‑то сар­кастич­ное, отмахнуть­ся, ска­зать, что Сан­чо прос­то увлекся новыми иде­ями и экспе­римен­тами, но сло­ва не находи­ли выхода.

— Может, ему прос­то нуж­но вре­мя, что­бы най­ти себя, — про­изнес наконец он.

Трик­си мед­ленно кив­нула, но в ее взгля­де оста­лось неч­то, показав­шееся Кирил­лу зна­комым по их обще­нию в сети, — нас­той­чивость, стрем­ление докопать­ся до прав­ды.

— Может быть, — про­бор­мотала она и добави­ла: — Толь­ко зна­ешь... если это что‑то дей­стви­тель­но серь­езное, мне хотелось бы знать. Я пережи­ваю за него.

Ре­шив сме­нить тему, Кирилл рас­ска­зал нес­коль­ко забав­ных баек, про­читан­ных на форуме, а Алла подели­лась впе­чат­лени­ями о пос­ледней вер­сии вин­ды, бету которой ей уда­лось недав­но раз­добыть. День уже катил­ся к закату, и в вечер­нем воз­духе чувс­тво­валась какая‑то осо­бен­ная лег­кость. Кирилл шел рядом с Трик­си, слу­шая ее голос и ощу­щая, как нап­ряжение пос­ледних дней понем­ногу рас­тво­ряет­ся в сгу­щающих­ся сумер­ках. Вечер мед­ленно оку­тывал город, и он вдруг подумал, что сов­сем не хочет, что­бы этот вечер закан­чивал­ся.

— Стран­но, — Трик­си слег­ка понизи­ла голос, и в ее гла­зах про­мель­кну­ло что‑то игри­вое, поч­ти загадоч­ное, — мне всег­да казалось, что ночью в городе мож­но отыс­кать какой‑то сек­рет. Если будешь идти по нез­накомым ули­цам дос­таточ­но дол­го, откро­ешь дверь в дру­гой мир.

— Что‑то вро­де пор­тала в парал­лель­ную реаль­ность? — подыг­рал ей Кирилл, улыб­нувшись.

— Может быть, — она пожала пле­чами и, нем­ного задумав­шись, добави­ла: — Или наобо­рот, этот мир вдруг изме­нит­ся до неуз­нава­емос­ти.

Они свер­нули за угол, и гус­тые тени домов нак­рыли их тем­ным оде­ялом, пог­рузив в полум­рак. Трик­си оста­нови­лась на мгно­вение, огля­дыва­ясь вок­руг.

— Кста­ти, а куда мы идем?

— В дру­гую реаль­ность, как ты и хотела, — отве­тил он. — В общем‑то, мы уже поч­ти приш­ли.