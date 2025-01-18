Тянуть витую пару в старой панельке — занятие для сильных духом, особенно если делать это приходится, стоя по щиколотку в полузатопленном вонючей водой подвале или согнувшись в три погибели на чердаке, среди керамзита, выброшенного жильцами хлама и дохлых голубей. Важнейшим техническим устройством тут считалось пластмассовое ведро, только использовать его следовало по‑разному: в подвале в ведро помещался свитч, чтобы в случае очередного потопа он аккуратно всплыл на поверхность, а вот на чердаке коммутатор этим самым ведром следовало накрыть, дабы уберечь ценное сетевое оборудование от птичьего помета. Переехав после выпускного в съемную квартиру на окраине Подгорска, Кирилл первым делом решил обеспечить свое новое жилище доступом к интернету. Однако организаторы местной локалки его не обнадежили: свободных рук, умеющих подключать новых абонентов, в наличии не оказалось, придется подождать. Чтобы сэкономить время, Киря предложил протянуть кабель в квартиру самостоятельно, на что тут же получил добро — если, конечно, сумеет найти на чердаке свободный порт.
Порт отыскался, а вот протаскивать провод сквозь забитые каналы в межэтажных перекрытиях, матюгаясь вполголоса на заваленные мусором лестничные щитки и переругиваясь с выбегающими на шум пожилыми соседками, оказалось непросто. Закончил Кирилл только к вечеру, совершенно обессилев. Уборку своей однокомнатной берлоги он отложил на утро: в одиннадцать нужно было встречать Трикси, так что времени оставалось в обрез.
На следующий день он все‑таки проспал. Наспех рассовав по полкам вещи и умывшись, Кирилл бегом рванул на вокзал, нервно поглядывая на часы: успеет или нет? Однако прибежав буквально минута в минуту, он с облегчением узнал, что поезд тоже запаздывает. Значит, есть возможность хоть немного отдышаться, стоя на полупустом перроне с купленным по пути букетом гвоздик.
Дребезжащий голос, объявляющий что‑то из громкоговорителя, запах креозота и мазута, к которому примешивался по‑деревенски ароматный дым из печной трубы привокзальной сторожки, — знакомая атмосфера, заставляющая сердце биться чаще. В детстве Кирилл несколько раз уезжал с этого вокзала в летний лагерь, путевки в который добывала на работе мама, и всякий раз возвращался сюда же. Но сейчас учащенный пульс стучал в висках совсем по иной причине. А что, если обещание Трикси лишь шутка и она не приедет? Кирилл внезапно подумал, как нелепо будет выглядеть со своими гвоздиками на пустой платформе, так никого и не дождавшись. Нет, должна приехать… Но что тогда? Там, в сети, все казалось простым. Там очень просто скрыть неловкость — нарисованные улыбки не могут показаться натянутыми. Трикси была частью его мира, но до сих пор — лишь по ту сторону монитора. В жизни она может оказаться совсем не той, чьи фразы он запоминал и перечитывал, не той, в чьем голосе звучали мягкие интонации, которые он слышал, даже читая сообщения на экране. Что, если это все было лишь фантомом, созданным его воображением? Да и сам он вполне может показаться совсем не тем, кого она ожидает увидеть. Иллюзия хрупка, она может рассыпаться в краткий миг, от одного случайного жеста, слова, взгляда.
Вдали показалась зеленая гусеница состава, ползущего по сверкающим на солнце нитям рельс. Поезд втянулся на станцию, замедлился, скрежеща сочленениями, и наконец остановился. Проводники открыли двери вагонов. Кирилл напрягся, выпрямился — но ноги предательски сделались ватными. Люди с чемоданами и баулами высыпали на платформу, потянулись к надземному переходу, нависшему над железнодорожными путями, но Кирилл не замечал их. Он искал только одного пассажира.
Он сам не понял как, но узнал ее сразу, хотя никогда не видел до этого. Невысокая худенькая девушка в джинсах, с небрежно наброшенным рюкзачком на плече, волосы чуть растрепаны ветром. Волосы… Именно они первыми бросались в глаза, вызывая тихое удивление. Светлые, почти платиновые пряди на уровне висков вдруг превращались в черный бархат, спадающий до самых плеч. Трикси смотрела в толпу, выискивая кого‑то.
Их взгляды встретились, и в ее глазах промелькнуло что‑то, что он не мог сразу разобрать. Замешательство? Тревога? Кирилл сделал шаг вперед, чувствуя, как немеет горло, будто в разгар простуды.
— Привет, — собственный голос показался ему совершенно чужим.
— Привет, — ответила она с улыбкой. — Ну что, так и будем торчать тут посреди вокзала? Веди уж куда‑нибудь, ты тут все знаешь. Желательно туда, где можно перекусить, я голодная, как стая волков.
— Вот на привокзальной площади лучше не обедать, — со знанием дела откликнулся Кирилл, — последствия могут быть непредсказуемыми. Зато недалеко отсюда есть отличный кафушник, там очень вкусно кормят. Потерпишь минут десять? Тогда пошли.
— Ну пойдем, — Алла ловко подхватила его под руку и потащила к переходу, — ты сам‑то уже позавтракал?
— Не успел, решил тебя дождаться. Как добралась?
— Ой, блин, поездка в плацкарте кажется веселым приключением ровно до тех пор, пока рядом не оказывается парочка орущих детей и компания бухих отпускников…
Они болтали, как будто расстались только накануне, словно и не было этих сотен километров, разделявших их в сети. Кирилл наслаждался каждой минутой этого общения: несмотря на весь страх, все сомнения, это действительно была она. Та самая Трикси, которую он знал как минимум полгода, только настоящая, живая, реальная.
Пообедав в кафе и слопав по порции мороженого, они отправились в парк, протянувшийся вдоль берега Подгорки. Лето уже вовсю намекало на то, что скоро наступит жаркий сезон: на зеленеющих травой склонах у воды уже пестрели расстеленные тут и там коврики с загорающими людьми, а от затонов, скрытых от посторонних глаз зарослями кустарника, тянулся ароматный дымок шашлыков.
— Чему ты улыбаешься? — спросила Алла, искоса взглянув на своего спутника.
— Да вот вспомнилось, как Санчо поначалу считал тебя толстым волосатым мужиком, косящим под девушку, — поделился Кирилл. — Приятно сознавать, что он все‑таки ошибся.
— Санчо вообще какой‑то странный в последнее время, — пожала плечами Трикси.
— Вы общаетесь? — Кирилл вдруг почувствовал легкий укол ревности.
— Ну да, — улыбнулась девушка, — мы же работали вместе, или уже забыл? Чем он вообще сейчас занимается?
— Да так… Компами в основном, вроде бы хочет завязать с кардерством и прочей чернухой, — Кирилл решил не вдаваться в подробности жизненных перипетий своего школьного друга. — В общем, ты сама у него спроси при случае.
— А он не хочет об этом говорить, — скривилась Трикси, — его то в какую‑то философию швыряет, то он вдруг начинает параноить на пустом месте. Зачем спрашиваешь, почему интересуешься, для чего тебе это знать… Говорю же, странный какой‑то.
Киря догадывался о причинах подобного поведения Сани, и при мыслях об этом что‑то в его душе всякий раз сжималось. Но говорить об этом с Аллой казалось выше его сил, не находилось правильных и нужных слов. Настроение Санчо порой и вправду менялось по нескольку раз на день под действием принимаемых им веществ, и на отходняках того регулярно одолевала мания преследования, когда за каждым углом мерещились враги или шпионы. Но об этом Кирилл тоже решил промолчать. В конце концов, это личное дело Санчо, а к его собственному мнению тот давно не прислушивался.
— Ты сам‑то с ним говорил?
— Да, пару дней назад, — ответил Киря, стараясь, чтобы голос звучал легко, почти беззаботно. — Он всегда немного странный, но Санчо есть Санчо. У него сейчас непростой период.
Трикси фыркнула, недовольно поджав губы.
— Непростой период? Он начал вести себя, как будто вообще выпал из реальности. Недавно он такое мне написал... Я даже не знаю, о чем это вообще было.
Кирилл хотел было ответить что‑то саркастичное, отмахнуться, сказать, что Санчо просто увлекся новыми идеями и экспериментами, но слова не находили выхода.
— Может, ему просто нужно время, чтобы найти себя, — произнес наконец он.
Трикси медленно кивнула, но в ее взгляде осталось нечто, показавшееся Кириллу знакомым по их общению в сети, — настойчивость, стремление докопаться до правды.
— Может быть, — пробормотала она и добавила: — Только знаешь... если это что‑то действительно серьезное, мне хотелось бы знать. Я переживаю за него.
Решив сменить тему, Кирилл рассказал несколько забавных баек, прочитанных на форуме, а Алла поделилась впечатлениями о последней версии винды, бету которой ей удалось недавно раздобыть. День уже катился к закату, и в вечернем воздухе чувствовалась какая‑то особенная легкость. Кирилл шел рядом с Трикси, слушая ее голос и ощущая, как напряжение последних дней понемногу растворяется в сгущающихся сумерках. Вечер медленно окутывал город, и он вдруг подумал, что совсем не хочет, чтобы этот вечер заканчивался.
— Странно, — Трикси слегка понизила голос, и в ее глазах промелькнуло что‑то игривое, почти загадочное, — мне всегда казалось, что ночью в городе можно отыскать какой‑то секрет. Если будешь идти по незнакомым улицам достаточно долго, откроешь дверь в другой мир.
— Что‑то вроде портала в параллельную реальность? — подыграл ей Кирилл, улыбнувшись.
— Может быть, — она пожала плечами и, немного задумавшись, добавила: — Или наоборот, этот мир вдруг изменится до неузнаваемости.
Они свернули за угол, и густые тени домов накрыли их темным одеялом, погрузив в полумрак. Трикси остановилась на мгновение, оглядываясь вокруг.
— Кстати, а куда мы идем?
— В другую реальность, как ты и хотела, — ответил он. — В общем‑то, мы уже почти пришли.
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