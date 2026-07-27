Ког­да NFS исполь­зует AUTH_SYS, сер­вер доверя­ет UID и GID, которые сооб­щает кли­ент, что мож­но прев­ратить в обход прав дос­тупа. Сегод­ня покажу, как через тун­нель доб­рать­ся до внут­ренне­го NFS-ресур­са, выдать себя за нуж­ную груп­пу, заб­рать сер­тифика­ты для Docker и под­делать кли­ент­ский серт.

По пути получим пер­вую сес­сию через уяз­вимый pgAdmin, най­дем учет­ные дан­ные в окру­жении, перех­ватим пароль LDAP из панели само­обслу­жива­ния паролей, про­чита­ем пароль управля­емой сер­висной учет­ной записи и в финале исполь­зуем пра­ва на центр сер­тифика­ции Active Directory для получе­ния дос­тупа адми­нис­тра­тора домена. Будет весело!

На­ша конеч­ная цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на машине Fries с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный, опе­раци­онная сис­тема — Windows.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 129. 244. 72 fries. htb

На этот раз, помимо IP-адре­са машины, нам выдали еще и какие‑то учет­ные дан­ные.

За­пус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Оно поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции он выбира­ет сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. Са­мый извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи такого скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом выпол­няет­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем встро­енных скрип­тов (опция -A ). Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Ска­нер нашел 16 откры­тых пор­тов:

22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;

80 (HTTP) — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0;

88 — Kerberos;

135 — Microsoft RPC;

139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;

389 — LDAP;

443 (HTTPS) — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0;

445 — SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и Microsoft Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

2179 — неопоз­нанная служ­ба;

3268 (LDAP) — для дос­тупа к гло­баль­ному катало­гу с кли­ента к кон­трол­леру домена;

3269 (LDAPS) — для дос­тупа к гло­баль­ному катало­гу с кли­ента к кон­трол­леру домена через защищен­ное соеди­нение;

5985 — WinRM;

9389 — веб‑служ­бы AD DS.

Пер­вым делом про­веря­ем выдан­ные учет­ные дан­ные в домене.

nxc smb fries. htb -u 'd. cooper' -p 'D4LE11maan!!'

Вы­ясня­ем, что учет­ная запись отно­сит­ся к какому‑то сай­ту.

Точка входа

На пор­те 443 нас­тро­ен редирект на адрес pwm. fries. htb , поэто­му обно­вим запись в фай­ле / etc/ hosts и откро­ем новый сайт.

10. 129. 244. 72 dc01 dc01. fries. htb pwm. fries. htb fries. htb

При попыт­ке авто­ризо­вать­ся в сер­висе с выдан­ной учет­ной записью воз­ника­ет ошиб­ка, которая рас­кры­вает домен­ного поль­зовате­ля svc_infra .

Нам уже извес­тно нес­коль­ко доменов, так что поп­робу­ем перебо­ром най­ти еще. Для ска­ниро­вания под­доменов исполь­зуем ffuf.

За­даем парамет­ры и запус­каем:

ffuf -u 'http:// fries. htb/ ' -H 'Host: FUZZ. fries. htb' -w subdomains- bitquark- top100000. txt -t 128

В вывод попада­ют все вари­анты из спис­ка, поэто­му отфиль­тру­ем резуль­таты по коду отве­та (параметр -fc ).

ffuf -u 'http:// fries. htb/ ' -H 'Host: FUZZ. fries. htb' -w subdomains- bitquark- top100000. txt -t 128 -fc 302

Так мы находим еще один под­домен — code , поэто­му сно­ва обновля­ем запись в / etc/ hosts . По новому адре­су нас встре­чает GitLab.

10. 129. 244. 72 dc01 dc01. fries. htb pwm. fries. htb code. fries. htb fries. htb

Вы­дан­ные учет­ные дан­ные под­ходят и здесь. Нам дос­тупен один репози­торий.

В опи­сании репози­тория находим еще один под­домен — db-mgmt05. fries. htb , поэто­му обновля­ем запись в / etc/ hosts .

10. 129. 244. 72 dc01. fries. htb pwm. fries. htb code. fries. htb db- mgmt05. fries. htb fries. htb

Изу­чив исто­рию ком­митов, находим в фай­ле . env учет­ные дан­ные для под­клю­чения к базе дан­ных PostgreSQL.

На новом домене нас встре­чает pgAdmin.