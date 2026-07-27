Содержание статьи
По пути получим первую сессию через уязвимый pgAdmin, найдем учетные данные в окружении, перехватим пароль LDAP из панели самообслуживания паролей, прочитаем пароль управляемой сервисной учетной записи и в финале используем права на центр сертификации Active Directory для получения доступа администратора домена. Будет весело!
Наша конечная цель — получить права суперпользователя на машине Fries с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — сложный, операционная система — Windows.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.129.244.72 fries.htb
На этот раз, помимо IP-адреса машины, нам выдали еще и какие‑то учетные данные.
Запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Оно позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации он выбирает следующий шаг к получению точки входа.
Самый известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи такого скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом выполняется обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное, с использованием встроенных скриптов (опция
-A).
Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».
Сканер нашел 16 открытых портов:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 (HTTP) — веб‑сервер Nginx 1.18.0;
- 88 — Kerberos;
- 135 — Microsoft RPC;
- 139 — служба сеансов NetBIOS, NetLogon;
- 389 — LDAP;
- 443 (HTTPS) — веб‑сервер Nginx 1.18.0;
- 445 — SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и Microsoft Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 2179 — неопознанная служба;
- 3268 (LDAP) — для доступа к глобальному каталогу с клиента к контроллеру домена;
- 3269 (LDAPS) — для доступа к глобальному каталогу с клиента к контроллеру домена через защищенное соединение;
- 5985 — WinRM;
- 9389 — веб‑службы AD DS.
Первым делом проверяем выданные учетные данные в домене.
nxc smb fries.htb -u 'd.cooper' -p 'D4LE11maan!!'
Выясняем, что учетная запись относится к какому‑то сайту.
Точка входа
На порте 443 настроен редирект на адрес
pwm., поэтому обновим запись в файле
/ и откроем новый сайт.
10.129.244.72 dc01 dc01.fries.htb pwm.fries.htb fries.htb
При попытке авторизоваться в сервисе с выданной учетной записью возникает ошибка, которая раскрывает доменного пользователя
svc_infra.
Нам уже известно несколько доменов, так что попробуем перебором найти еще. Для сканирования поддоменов используем ffuf.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-fc— исключить из результата ответы с кодом 403;
-
-H— HTTP-заголовок.
Место перебора помечаем словом FUZZ.
Подробнее о веб‑фаззинге читай в статье «Веб‑фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах».
Задаем параметры и запускаем:
ffuf -u 'http://fries.htb/' -H 'Host: FUZZ.fries.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 128
В вывод попадают все варианты из списка, поэтому отфильтруем результаты по коду ответа (параметр
-fc).
ffuf -u 'http://fries.htb/' -H 'Host: FUZZ.fries.htb' -w subdomains-bitquark-top100000.txt -t 128 -fc 302
Так мы находим еще один поддомен —
code, поэтому снова обновляем запись в
/. По новому адресу нас встречает GitLab.
10.129.244.72 dc01 dc01.fries.htb pwm.fries.htb code.fries.htb fries.htb
Выданные учетные данные подходят и здесь. Нам доступен один репозиторий.
В описании репозитория находим еще один поддомен —
db-mgmt05., поэтому обновляем запись в
/.
10.129.244.72 dc01.fries.htb pwm.fries.htb code.fries.htb db-mgmt05.fries.htb fries.htb
Изучив историю коммитов, находим в файле
. учетные данные для подключения к базе данных PostgreSQL.
На новом домене нас встречает pgAdmin.
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