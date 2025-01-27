Се­год­ня мы про­экс­плу­ати­руем слож­ную цепоч­ку уяз­вимос­тей в веб‑при­ложе­нии. Через Web Cache Poisoning под­гру­зим собс­твен­ный скрипт на JS и заюзаем XSS для кра­жи cookie адми­нис­тра­тора. Затем исполь­зуем H2 Request Smuggling для получе­ния дос­тупа к CPR, где при­меним LFI, что­бы извлечь при­ват­ные дан­ные. Повысим при­виле­гии через инъ­екцию команд ОС в сер­вис логиро­вания.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Caption с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.33 caption.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел три откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Werkzeug Python 3.10;
  • 8080 — сер­вис GitBucket.

На пер­вом сай­те нас встре­чает фор­ма авто­риза­ции, с которой мы пока ничего сде­лать не можем, а вот на GitBucket нам дос­тупно два про­екта.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
Проекты GitBucket
Про­екты GitBucket
 

Точка входа

Изу­чаем пер­вый про­ект Caption Portal.

GitBucket — Caption Portal
GitBucket — Caption Portal

В пер­вую оче­редь нас инте­ресу­ет исто­рия ком­митов.

История коммитов Caption Portal
Ис­тория ком­митов Caption Portal

Прос­матри­ваем каж­дый ком­мит отдель­но и в ком­мите с опи­сани­ем Update access control находим учет­ные дан­ные поль­зовате­ля margo.

Коммит Update access control
Ком­мит Update access control

С получен­ными учет­ными дан­ными авто­ризу­емся на сай­те, работа­ющем на 80-м пор­те.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка опоры

Прос­матри­ваем стра­ницы, ука­зан­ные в меню сай­та, и доходим до стра­ницы /logs, дос­туп к которой огра­ничен пра­вила­ми.

Ошибка на странице /logs
Ошиб­ка на стра­нице /logs

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