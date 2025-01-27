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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Caption с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — сложный.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.33 caption.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб‑сервер Werkzeug Python 3.10;
- 8080 — сервис GitBucket.
На первом сайте нас встречает форма авторизации, с которой мы пока ничего сделать не можем, а вот на GitBucket нам доступно два проекта.
Точка входа
Изучаем первый проект Caption Portal.
В первую очередь нас интересует история коммитов.
Просматриваем каждый коммит отдельно и в коммите с описанием Update access control находим учетные данные пользователя
margo.
С полученными учетными данными авторизуемся на сайте, работающем на 80-м порте.
Точка опоры
Просматриваем страницы, указанные в меню сайта, и доходим до страницы
/, доступ к которой ограничен правилами.
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