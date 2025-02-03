Се­год­ня я покажу раз­ные методы побега из Docker, которые могут исполь­зовать­ся при пен­тестах. Так­же мы про­экс­плу­ати­руем баг в движ­ке интернет‑магази­на PrestaShop и исполь­зуем уяз­вимость SSTI в сер­висе ChangeDetection.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Trickster с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.34 trickster.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.52.

Ско­уп очень малень­кий, поэто­му сра­зу идем смот­реть сайт.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

Сайт однос­тра­нич­ный, поэто­му все ссыл­ки в меню нерабо­чие, кро­ме пос­ледней, которая ведет на дру­гой домен — shop.trickster.htb.

Ошибка обращения к сайту
Ошиб­ка обра­щения к сай­ту

Об­новим запись в фай­ле /etc/hosts, а затем обно­вим и стра­ницу в бра­узе­ре.

10.10.11.34 trickster.htb shop.trickster.htb
Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та

На сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му поищем, нет ли скры­тых стра­ниц и катало­гов.

Справка: сканирование веба c feroxbuster

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster.

При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -t — количес­тво потоков;
  • -d — глу­бина ска­ниро­вания.

За­даем все парамет­ры и запус­каем ска­ниро­вание:

feroxbuster -u http://shop.trickster.htb -w files_interesting.txt -d 1 -t 128
Результат сканирования каталогов
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания катало­гов

Сре­ди катало­гов видим .git, и это отличная наход­ка для ата­кующе­го! С помощью git-dumper поп­робу­ем сдам­пить репози­торий.

git-dumper http://shop.trickster.htb/.git/ ./shop/
Дамп репозитория
Дамп репози­тория

В репози­тории все­го один ком­мит, а зна­чит, сто­ит заг­лянуть в исходный код. Это похоже на какую‑то CMS, при­чем с очень инте­рес­ным катало­гом админки: /admin634ewutrx1jgitlooaj.

Содержимое репозитория
Со­дер­жимое репози­тория

Пе­рехо­дим к админке и видим, что име­ем дело с PrestaShop вер­сии 8.1.5.

Страница авторизации PrestaShop
Стра­ница авто­риза­ции PrestaShop

info

Об ата­ке на PrestaShop в рам­ках реаль­ного пен­теста читай в статье «Гро­мим PrestaShop. Как я зах­ватил инсталл интернет‑магази­на на баг­баун­ти».

 

Точка опоры

Да­вай пос­мотрим, есть ли для этой вер­сии PrestaShop готовые экс­пло­иты.

Поиск эксплоитов в Google
По­иск экс­пло­итов в Google

Из Google быс­тро узна­ём, что PrestaShop 8.1.5 уяз­вима к CVE-2024-34716 и ата­ка может при­вес­ти к уда­лен­ному выпол­нению кода. Работа­ет это так: если на стра­ницу /contact-us отпра­вить вло­жение в фор­мате PNG со встро­енным кодом на JavaScript, то при прос­мотре в бра­узе­ре код выпол­нится. С помощью кода на JS выпол­няет­ся зап­рос к панели адми­нис­три­рова­ния:

/admin/index.php/improve/design/themes/import

В резуль­тате импорти­рует­ся модуль с PHP-наг­рузкой, которая при­водит к RCE. Все это уже реали­зова­но в экс­пло­ите.

Инструкция к эксплоиту
Инс­трук­ция к экс­пло­иту

Продолжение доступно только участникам

Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».

Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!

Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии