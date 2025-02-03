Се­год­ня я покажу раз­ные методы побега из Docker, которые могут исполь­зовать­ся при пен­тестах. Так­же мы про­экс­плу­ати­руем баг в движ­ке интернет‑магази­на PrestaShop и исполь­зуем уяз­вимость SSTI в сер­висе ChangeDetection.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Trickster с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 34 trickster. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;

80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.52.

Ско­уп очень малень­кий, поэто­му сра­зу идем смот­реть сайт.

Точка входа

Сайт однос­тра­нич­ный, поэто­му все ссыл­ки в меню нерабо­чие, кро­ме пос­ледней, которая ведет на дру­гой домен — shop. trickster. htb .

Об­новим запись в фай­ле / etc/ hosts , а затем обно­вим и стра­ницу в бра­узе­ре.

10. 10. 11. 34 trickster. htb shop. trickster. htb

На сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му поищем, нет ли скры­тых стра­ниц и катало­гов.

Справка: сканирование веба c feroxbuster Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -u — URL;

— URL; -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -d — глу­бина ска­ниро­вания.

За­даем все парамет­ры и запус­каем ска­ниро­вание:

feroxbuster -u http:/ / shop. trickster. htb -w files_ interesting. txt -d 1 -t 128

Сре­ди катало­гов видим . git , и это отличная наход­ка для ата­кующе­го! С помощью git-dumper поп­робу­ем сдам­пить репози­торий.

git- dumper http:/ / shop. trickster. htb/ . git/ . / shop/

В репози­тории все­го один ком­мит, а зна­чит, сто­ит заг­лянуть в исходный код. Это похоже на какую‑то CMS, при­чем с очень инте­рес­ным катало­гом админки: / admin634ewutrx1jgitlooaj .

Пе­рехо­дим к админке и видим, что име­ем дело с PrestaShop вер­сии 8.1.5.

info Об ата­ке на PrestaShop в рам­ках реаль­ного пен­теста читай в статье «Гро­мим PrestaShop. Как я зах­ватил инсталл интернет‑магази­на на баг­баун­ти».

Точка опоры

Да­вай пос­мотрим, есть ли для этой вер­сии PrestaShop готовые экс­пло­иты.

Из Google быс­тро узна­ём, что PrestaShop 8.1.5 уяз­вима к CVE-2024-34716 и ата­ка может при­вес­ти к уда­лен­ному выпол­нению кода. Работа­ет это так: если на стра­ницу / contact-us отпра­вить вло­жение в фор­мате PNG со встро­енным кодом на JavaScript, то при прос­мотре в бра­узе­ре код выпол­нится. С помощью кода на JS выпол­няет­ся зап­рос к панели адми­нис­три­рова­ния:

/ admin/ index. php/ improve/ design/ themes/ import

В резуль­тате импорти­рует­ся модуль с PHP-наг­рузкой, которая при­водит к RCE. Все это уже реали­зова­но в экс­пло­ите.