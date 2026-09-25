Организаторы уже в третий раз выбирают пространство GOELRO, а расположение зон и активностей почти не изменилось с прошлого года. На мой взгляд, это большой плюс: не нужно заново запоминать, где что находится, кого где искать и куда бежать слушать очередной доклад, — все уже знакомо.
Конференция собрала более 3000 участников, 112 хардкорных докладов и 130 спикеров. Главная тема года — как ИИ меняет экономику кибератак и защиты от них. Погружаемся!
Сеттинг
Конференция сохранила привычный стиль: полумрак индустриального лофта GOELRO, неоновые вывески и арт‑инсталляции, гул сотен голосов и полное отсутствие духа коммерции. Организаторы из BI.ZONE снова доказали делом верность своему манифесту: настоящий кибербез делается здесь и сейчас — за клавиатурами и паяльными станциями, в жарких дискуссиях на тематических площадках и расслабленных беседах в чиллаут‑зоне.
Про арт‑инсталляции я упомянул неспроста: в этом году искусство стало главной темой OFFZONE. На самой конференции и мероприятиях вокруг нее хватало и красивых визуалов, и всевозможных отсылок. Некоторые из них организаторам даже пришлось пояснять с помощью подсказок и расшифровок в канале в Telegram (1, 2, 3, 4).
Раз уж речь зашла о визуальных концепциях и инсталляциях, не могу не упомянуть легендарный бейдж OFFZONE — едва ли не ключ от всех дверей на два дня мероприятия. В этот раз он получил мощный апгрейд и оброс новыми смыслами.
Бейдж
Интерактивный бейдж — главная фишка OFFZONE, часть внутреннего лора и концепции мероприятия. После регистрации ты получишь бейдж со своим именем. Чтобы участвовать в конкурсах и получать офкоины, активируй его — после этого он станет твоим кошельком для офкоинов.
На бейдж можно устанавливать аддоны — сторонние модули, которые расширяют его возможности: от простых визуальных эффектов до игр и головоломок.
Офкоины — внутренняя валюта конференции. Ты можешь зарабатывать их, выполняя задания разной сложности, а кошельком служит активированный электронный бейдж участника. Тратить накопленные офкоины можно и нужно в OFFSTORE и на стендах партнеров конференции.
OFFSTORE — магазин фирменного мерча конференции OFFZONE. Все вещи выпускаются ограниченным тиражом, что придает им коллекционную ценность.
Если на обычных ИТ‑мероприятиях бейдж участника — это чаще всего кусок ламинированного картона (иногда с QR-кодом), то на OFFZONE бейджи уже давно стали полноценными артефактами со своей экосистемой. Да чего уж там, в этом году организаторы и сообщество зашли еще дальше, превратив бейджи в произведения искусства: интерактивные электронные платы прошли настоящую техническую эволюцию. Это сказалось и на цене при покупке с рук: бейджи прошлых лет можно было купить за 1500 рублей, а за бейдж этого года придется отдать как минимум 5000.
Организаторы решили не мелочиться и выложили исходники и схемы некоторых своих аддонов на GitHub, вызвав волну креатива в рукастом сообществе. В итоге появилось огромное количество кастомных аддонов (Shitty Add-Ons, SAO), большинство из которых — лимитки среди лимиток. А заодно стало больше конкурсов и задач в формате CTF, за решение которых можно заполучить эти аддоны.
Скрафтить аддоны можно было в Craft.Zone — хватило бы прямых рук и доступа к паяльнику. Ну или можно было участвовать в активностях и получать аддоны партнеров. Если действовать быстро и старательно, можно было обвешаться аддонами и устроить прямо на месте киберпанк‑косплей на новогоднюю елку. Все это наводит на мысль, что железный хакинг окончательно стер грань между фаном и суровым низкоуровневым исследованием. Why not, как говорится?
Самым разрывным аддоном, судя по эмоциям причастных, стал карманный питомец‑тамагочи Rotten Mechanism (спасибо за флешбэк из детства!). Получить этот ценнейший артефакт можно было в зоне CUB_3 за прохождение игры OFFZONE Museum Incident. Именно для этого стоило захватить с собой ноутбук.
Бейдж в этом году стал эдакой мобильной галереей искусств, которую каждый желающий мог наполнить картинами‑аддонами. Как по мне, круты и задумка, и реализация. Очень советую заглянуть в фотоотчет и посмотреть, на что хватило фантазии у посетителей!
Конференция выросла, но вместе с этим проявились и знакомые по прошлым годам проблемы: большие очереди в пиковые часы и быстро расходившийся самый ценный мерч. Уже в первый день около 16:00 организаторы прекратили принимать флаги: в казне закончились офкоины. Об этом сообщили в официальном канале конференции в Telegram. Некоторые участники также отмечали, что отдельные задачи слишком сложны для новичков, — такому порогу входа в битву за офкоины были рады не все.
Мерч
Мерч? Мерч! Мерча было много. Причем самого разного: от дорогих официальных лимиток до партнерских раздаток всех цветов и размеров. Любители стиля и современной моды высоко оценили багбаунти‑джерси и брендированный бомбер (мне они тоже приглянулись, но не сложилось). За два дня OFFZONE 2026 продали больше 4000 вещей. Впечатляет!
Чтобы жизнь нам совсем казалась медом, организаторы в этом году устроили аукцион остатков мерча из коллекций OFFZONE 2024 и 2025 годов. Чудеса все‑таки случаются! Весь аукцион проходил в боте Telegram, а расплачиваться можно было только офкоинами.
Все доступные аддоны, лимитированный мерч и редкие сувениры разлетаются в первый же день за считанные часы, впрочем, как и всегда. Захочешь залутать что‑то в следующем году — не теряйся, подготовься технически и не тормози.
Конкурсы и активности были повсюду — и у партнеров, и у представителей сообщества. Не обошлось и без кибербыка, который впервые залетел на OFFZONE в 2024 году и подарил всем массу приятных воспоминаний — особенно тем, кто перед заездом выпил пива...
На привычном месте работала Tattoo.Zone, где за дело взялись опытные тату‑мастера. Они набили 45 татуировок, из них 25 — с логотипом конференции. По традиции обладатели таких тату получают пожизненный бесплатный проход на все следующие конференции OFFZONE. Не веду счет, но за все годы OFFZONE таких смельчаков должно было набраться уже около сотни. Ряды безбилетников пополняются каждый год.
Отдельно стоит упомянуть конкурс костюмов, который органично дополнил визуал мероприятия. Условия простые: седьмой OFFZONE вдохновлен искусством, поэтому участникам предложили придумать образы в той же эстетике. Здесь серьезная конкуренция за три призовых места. Финальное голосование происходит в Telegram. Все участники запомнились нам и заслужили вечный почет, а трое победителей — еще и памятные призы.
- 1 место: Елизавета — в роли сотрудницы лаборатории проводит исследования, вполне вероятно, как‑то связанные с
CUBE_3. Забрала проходку на OFFZONE 2027.
- 2 место: Psycho Drake — герой‑бунтарь, хакер‑виртуоз и просто наш чумба, сошедший со страниц неведомой киберпанк‑саги. Добавил конференции драйва своей харизмой и смело забрал фирменный мерч. Чипин ин!
- 3 место: Ася (просто Ася, без «тети») — видела все и всех благодаря десятку дополнительных глаз почти на затылке. Почему‑то вспомнился Фарадей из «Киберпанка: Бегущих по краю»: «Чем меньше вы знаете, тем меньше для нас рисков». Асе тоже достался мерч.
Багхантерам точно стоило заглянуть на стенд BI.ZONE Bug Bounty: там можно было «Кинуть палку» (это название конкурса, если что), порешать задания CTF, заморочиться с OSINT и размять мозг ребусами про уязвимости. За любую активность полагалась награда: сладости, напитки и, разумеется, мерч.
Если ты заглянул на этот стенд и шепнул организаторам свой ник на платформе BI.ZONE Bug Bounty, то мог получить уникальную ачивку в профиль. Если не успел во время конференции, можно попробовать и сейчас — пиши в бот техподдержки свой ник, прикладывай фотографию бейджа и... жди. Я так до сих пор жду ачивку за прошлый год 🙂
Первый день конференции завершился награждением победителей Bugs Zone v8, а затем началась спикер‑пати. Попасть на нее можно было, если ты выступал на конференции или заранее купил проходку. Отдельная закрытая вечеринка для багхантеров — участников Bugs Zone v8 по традиции прошла на второй день, сразу после официального закрытия конференции.
Это активности, которые больше всего запомнились мне, но на самом деле их было куда больше. Описать все в одном репортаже, думаю, нереально. Поэтому просто приходи на следующий OFFZONE, чтобы увидеть все своими глазами, погрузиться в атмосферу и налутать сувениров на память. Если ИИ к тому моменту не умножит всех нас на ноль, разумеется.
Доклады
Программу седьмой конференции OFFZONE открыл Эльдар Заитов — руководитель команды безопасности инфраструктуры в «Яндексе» и куратор крупнейшей в мире платформы для CTF-соревнований CTFtime.org. В выступлении он подробно разобрал, как детские и студенческие CTF стали основой для отработки боевых навыков кибербеза и даже обучения современных ИИ‑агентов.
Семь привычных зон с докладами: Main Track, Fast Track, Threat.Zone, AI.Zone, Antifraud.Zone, AppSec.Zone и Community Track. На первый взгляд ничего нового, но есть стойкое ощущение, что границы между зонами размываются. Вижу тому несколько причин. Во‑первых, сам формат OFFZONE — обмен передовым опытом практиков кибербеза — предполагает постоянные перемены. Во‑вторых, ИИ проникает во все сферы ИБ, и отдельная AI.Zone уже просто не вмещает весь актуальный объем теории и практики. В‑третьих, фокус сместился с теорий и концепций, которые обсуждали год назад, на повсеместное внедрение ИИ и его последствия.
ИИ и автономные агенты уже перестали быть хайповыми игрушками в руках исследователей и энтузиастов. Нейросети вышли за пределы изолированных песочниц и стали одной из ключевых составляющих ландшафта угроз. Это новая реальность: если ты работаешь в ИБ, разбираться с ней приходится уже сейчас, а адаптироваться — буквально на ходу.
Аналитиков впечатлило масштабное исследование «Threat Zone 2026: обратная сторона», представленное на OFFZONE 2026. Эксперты BI.ZONE изучили более 35 000 объявлений в даркнете за последний год и пришли к неутешительному выводу: черный рынок окончательно превратился в самостоятельную зрелую ИТ‑индустрию. Ценник на доступы к корпоративным сетям подскочил примерно на 15%, а хакерские инструменты теперь продаются по подписке с полноценной техподдержкой. Советую почитать — там много интересного!
Аутро
ИИ в процессах ИБ уже начинает восприниматься как привычная вещь. Есть даже мнение, что роль экспертов в новых условиях сводится к минимуму, но это не совсем так. Экспертам нужно адаптироваться: пересматривать привычки, взгляды и подходы к работе. Те, кто решит ничего не менять, рискуют остаться не у дел. Эта мысль отчетливо звучала в докладах. Как и другая: пентесты и редтиминг — не дополнительные инструменты безопасности, от которых можно отказаться, а необходимость. Про багбаунти сказать что‑то столь же обнадеживающее пока сложно.
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Фотографии с OFFZONE 2026 смотри на сайте организатора или во «ВКонтакте»: день 1, день 2.
Записи докладов OFFZONE 2026 смотри в «VK Видео»: Main track, Fast track, Threat.Zone, AppSec.Zone, AntiFraud.Zone, AI.Zone, Community track. Или на YouTube.
2026 год выдался для российского ИБ‑сообщества неровным по части активностей и мероприятий, так что основная нагрузка легла на OFFZONE — и конференция с ней справилась. Она стала не просто очередным мероприятием, а главной в этом году точкой сбора тех, кому нужны хардкорный контент без маркетингового шума и живое общение с такими же энтузиастами. Нюансы были, но общего впечатления они не испортили, зато дали организаторам повод подумать, что можно улучшить. Что они учтут, что повторят, а что поменяют — выясним лично через год.
До встречи на OFFZONE 2027!