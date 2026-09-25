Теп­лый сезон в ИБ‑сооб­щес­тве тра­дици­онно завер­шает­ся еже­год­ной меж­дународ­ной кон­ферен­цией по прак­тичес­кой кибер­безопас­ности OFFZONE. В этом году она прош­ла в седь­мой раз — 20–21 августа в Мос­кве.

Ор­ганиза­торы уже в тре­тий раз выбира­ют прос­транс­тво GOELRO, а рас­положе­ние зон и активнос­тей поч­ти не изме­нилось с прош­лого года. На мой взгляд, это боль­шой плюс: не нуж­но заново запоми­нать, где что находит­ся, кого где искать и куда бежать слу­шать оче­ред­ной док­лад, — все уже зна­комо.

Кон­ферен­ция соб­рала более 3000 учас­тни­ков, 112 хар­дкор­ных док­ладов и 130 спи­керов. Глав­ная тема года — как ИИ меня­ет эко­номи­ку кибера­так и защиты от них. Пог­ружа­емся!

Сеттинг

Кон­ферен­ция сох­ранила при­выч­ный стиль: полум­рак индус­три­аль­ного лоф­та GOELRO, неоно­вые вывес­ки и арт‑инстал­ляции, гул сотен голосов и пол­ное отсутс­твие духа ком­мерции. Орга­низа­торы из BI.ZONE сно­ва доказа­ли делом вер­ность сво­ему манифес­ту: нас­тоящий кибер­без дела­ется здесь и сей­час — за кла­виату­рами и паяль­ными стан­циями, в жар­ких дис­кусси­ях на темати­чес­ких пло­щад­ках и рас­слаб­ленных беседах в чил­лаут‑зоне.

Про арт‑инстал­ляции я упо­мянул нес­прос­та: в этом году искусс­тво ста­ло глав­ной темой OFFZONE. На самой кон­ферен­ции и мероп­риятиях вок­руг нее хва­тало и кра­сивых визу­алов, и все­воз­можных отсы­лок. Некото­рые из них орга­низа­торам даже приш­лось пояс­нять с помощью под­ска­зок и рас­шифро­вок в канале в Telegram (1, 2, 3, 4).

Раз уж речь заш­ла о визу­аль­ных кон­цепци­ях и инстал­ляци­ях, не могу не упо­мянуть леген­дарный бей­дж OFFZONE — едва ли не ключ от всех две­рей на два дня мероп­риятия. В этот раз он получил мощ­ный апгрейд и оброс новыми смыс­лами.

Бейдж

Ин­терак­тивный бей­дж — глав­ная фиш­ка OFFZONE, часть внут­ренне­го лора и кон­цепции мероп­риятия. Пос­ле регис­тра­ции ты получишь бей­дж со сво­им име­нем. Что­бы учас­тво­вать в кон­курсах и получать офко­ины, акти­вируй его — пос­ле это­го он ста­нет тво­им кошель­ком для офко­инов.

На бей­дж мож­но уста­нав­ливать аддо­ны — сто­рон­ние модули, которые рас­ширя­ют его воз­можнос­ти: от прос­тых визу­аль­ных эффектов до игр и голово­ломок.

Оф­коины — внут­ренняя валюта кон­ферен­ции. Ты можешь зараба­тывать их, выпол­няя задания раз­ной слож­ности, а кошель­ком слу­жит акти­виро­ван­ный элек­трон­ный бей­дж учас­тни­ка. Тра­тить накоп­ленные офко­ины мож­но и нуж­но в OFFSTORE и на стен­дах пар­тне­ров кон­ферен­ции. OFFSTORE — магазин фир­менно­го мер­ча кон­ферен­ции OFFZONE. Все вещи выпус­кают­ся огра­ничен­ным тиражом, что при­дает им кол­лекци­онную цен­ность.

Ес­ли на обыч­ных ИТ‑мероп­риятиях бей­дж учас­тни­ка — это чаще все­го кусок ламини­рован­ного кар­тона (иног­да с QR-кодом), то на OFFZONE бей­джи уже дав­но ста­ли пол­ноцен­ными арте­фак­тами со сво­ей эко­сис­темой. Да чего уж там, в этом году орга­низа­торы и сооб­щес­тво заш­ли еще даль­ше, прев­ратив бей­джи в про­изве­дения искусс­тва: инте­рак­тивные элек­трон­ные пла­ты прош­ли нас­тоящую тех­ничес­кую эво­люцию. Это ска­залось и на цене при покуп­ке с рук: бей­джи прош­лых лет мож­но было купить за 1500 руб­лей, а за бей­дж это­го года при­дет­ся отдать как минимум 5000.

Ор­ганиза­торы решили не мелочить­ся и выложи­ли исходни­ки и схе­мы некото­рых сво­их аддо­нов на GitHub, выз­вав вол­ну кре­ати­ва в рукас­том сооб­щес­тве. В ито­ге появи­лось огромное количес­тво кас­томных аддо­нов (Shitty Add-Ons, SAO), боль­шинс­тво из которых — лимит­ки сре­ди лимиток. А заод­но ста­ло боль­ше кон­курсов и задач в фор­мате CTF, за решение которых мож­но заполу­чить эти аддо­ны.

Скраф­тить аддо­ны мож­но было в Craft.Zone — хва­тило бы пря­мых рук и дос­тупа к паяль­нику. Ну или мож­но было учас­тво­вать в активнос­тях и получать аддо­ны пар­тне­ров. Если дей­ство­вать быс­тро и ста­ратель­но, мож­но было обве­шать­ся аддо­нами и устро­ить пря­мо на мес­те кибер­панк‑кос­плей на новогод­нюю елку. Все это наводит на мысль, что желез­ный хакинг окон­чатель­но стер грань меж­ду фаном и суровым низ­коуров­невым иссле­дова­нием. Why not, как говорит­ся?

Са­мым раз­рывным аддо­ном, судя по эмо­циям при­час­тных, стал кар­манный питомец‑тамаго­чи Rotten Mechanism (спа­сибо за флеш­бэк из детс­тва!). Получить этот цен­ней­ший арте­факт мож­но было в зоне CUB_3 за про­хож­дение игры OFFZONE Museum Incident. Имен­но для это­го сто­ило зах­ватить с собой ноут­бук.

Бей­дж в этом году стал эда­кой мобиль­ной га­лере­ей искусств, которую каж­дый жела­ющий мог напол­нить кар­тинами‑аддо­нами. Как по мне, кру­ты и задум­ка, и реали­зация. Очень советую заг­лянуть в фото­отчет и пос­мотреть, на что хва­тило фан­тазии у посети­телей!

Кон­ферен­ция вырос­ла, но вмес­те с этим про­яви­лись и зна­комые по прош­лым годам проб­лемы: боль­шие оче­реди в пиковые часы и быс­тро рас­ходив­ший­ся самый цен­ный мерч. Уже в пер­вый день око­ло 16:00 орга­низа­торы прек­ратили при­нимать фла­ги: в каз­не закон­чились офко­ины. Об этом сооб­щили в офи­циаль­ном канале кон­ферен­ции в Telegram. Некото­рые учас­тни­ки так­же отме­чали, что отдель­ные задачи слиш­ком слож­ны для нович­ков, — такому порогу вхо­да в бит­ву за офко­ины были рады не все.

Мерч

Мерч? Мерч! Мер­ча было мно­го. При­чем самого раз­ного: от дорогих офи­циаль­ных лимиток до пар­тнерских раз­даток всех цве­тов и раз­меров. Любите­ли сти­ля и сов­ремен­ной моды высоко оце­нили баг­баун­ти‑джер­си и брен­дирован­ный бом­бер (мне они тоже приг­лянулись, но не сло­жилось). За два дня OFFZONE 2026 про­дали боль­ше 4000 вещей. Впе­чат­ляет!

Что­бы жизнь нам сов­сем казалась медом, орга­низа­торы в этом году устро­или аук­цион остатков мер­ча из кол­лекций OFFZONE 2024 и 2025 годов. Чудеса все‑таки слу­чают­ся! Весь аук­цион про­ходил в боте Telegram, а рас­пла­чивать­ся мож­но было толь­ко офко­ина­ми.

Все дос­тупные аддо­ны, лимити­рован­ный мерч и ред­кие сувени­ры раз­лета­ются в пер­вый же день за счи­тан­ные часы, впро­чем, как и всег­да. Захочешь залутать что‑то в сле­дующем году — не теряй­ся, под­готовь­ся тех­ничес­ки и не тор­мози.

Кон­курсы и активнос­ти были пов­сюду — и у пар­тне­ров, и у пред­ста­вите­лей сооб­щес­тва. Не обош­лось и без кибер­быка, который впер­вые залетел на OFFZONE в 2024 году и подарил всем мас­су при­ятных вос­помина­ний — осо­бен­но тем, кто перед заез­дом выпил пива...

На при­выч­ном мес­те работа­ла Tattoo.Zone, где за дело взя­лись опыт­ные тату‑мас­тера. Они набили 45 тату­иро­вок, из них 25 — с логоти­пом кон­ферен­ции. По тра­диции обла­дате­ли таких тату получа­ют пожиз­ненный бес­плат­ный про­ход на все сле­дующие кон­ферен­ции OFFZONE. Не веду счет, но за все годы OFFZONE таких смель­чаков дол­жно было наб­рать­ся уже око­ло сот­ни. Ряды без­билет­ников попол­няют­ся каж­дый год.

От­дель­но сто­ит упо­мянуть кон­курс кос­тюмов, который орга­нич­но допол­нил визу­ал мероп­риятия. Усло­вия прос­тые: седь­мой OFFZONE вдох­новлен искусс­твом, поэто­му учас­тни­кам пред­ложили при­думать обра­зы в той же эсте­тике. Здесь серь­езная кон­курен­ция за три при­зовых мес­та. Финаль­ное голосо­вание про­исхо­дит в Telegram. Все учас­тни­ки запом­нились нам и зас­лужили веч­ный почет, а трое победи­телей — еще и памят­ные при­зы.

1 мес­то: Ели­заве­та — в роли сот­рудни­цы лабора­тории про­водит иссле­дова­ния, впол­не веро­ятно, как‑то свя­зан­ные с CUBE_3 . Заб­рала про­ход­ку на OFFZONE 2027.

Ели­заве­та — в роли сот­рудни­цы лабора­тории про­водит иссле­дова­ния, впол­не веро­ятно, как‑то свя­зан­ные с . Заб­рала про­ход­ку на OFFZONE 2027. 2 мес­то: Psycho Drake — герой‑бун­тарь, хакер‑вир­туоз и прос­то наш чум­ба, сошед­ший со стра­ниц неведо­мой кибер­панк‑саги. Добавил кон­ферен­ции драй­ва сво­ей хариз­мой и сме­ло заб­рал фир­менный мерч. Чипин ин!

Psycho Drake — герой‑бун­тарь, хакер‑вир­туоз и прос­то наш чум­ба, сошед­ший со стра­ниц неведо­мой кибер­панк‑саги. Добавил кон­ферен­ции драй­ва сво­ей хариз­мой и сме­ло заб­рал фир­менный мерч. Чипин ин! 3 мес­то: Ася (прос­то Ася, без «тети») — видела все и всех бла­года­ря десят­ку допол­нитель­ных глаз поч­ти на затыл­ке. Почему‑то вспом­нился Фарадей из «Кибер­панка: Бегущих по краю»: «Чем мень­ше вы зна­ете, тем мень­ше для нас рис­ков». Асе тоже дос­тался мерч.

Баг­ханте­рам точ­но сто­ило заг­лянуть на стенд BI.ZONE Bug Bounty: там мож­но было «Кинуть пал­ку» (это наз­вание кон­курса, если что), порешать задания CTF, заморо­чить­ся с OSINT и раз­мять мозг ребуса­ми про уяз­вимос­ти. За любую активность полага­лась наг­рада: сла­дос­ти, напит­ки и, разуме­ется, мерч.

Ес­ли ты заг­лянул на этот стенд и шеп­нул орга­низа­торам свой ник на плат­форме BI.ZONE Bug Bounty, то мог получить уни­каль­ную ачив­ку в про­филь. Если не успел во вре­мя кон­ферен­ции, мож­но поп­робовать и сей­час — пи­ши в бот тех­поддер­жки свой ник, прик­ладывай фотог­рафию бей­джа и... жди. Я так до сих пор жду ачив­ку за прош­лый год 🙂

Пер­вый день кон­ферен­ции завер­шился наг­ражде­нием победи­телей Bugs Zone v8, а затем началась спи­кер‑пати. Попасть на нее мож­но было, если ты выс­тупал на кон­ферен­ции или заранее купил про­ход­ку. Отдель­ная зак­рытая вечерин­ка для баг­ханте­ров — учас­тни­ков Bugs Zone v8 по тра­диции прош­ла на вто­рой день, сра­зу пос­ле офи­циаль­ного зак­рытия кон­ферен­ции.

Это активнос­ти, которые боль­ше все­го запом­нились мне, но на самом деле их было куда боль­ше. Опи­сать все в одном репор­таже, думаю, нере­аль­но. Поэто­му прос­то при­ходи на сле­дующий OFFZONE, что­бы уви­деть все сво­ими гла­зами, пог­рузить­ся в атмосфе­ру и налутать сувени­ров на память. Если ИИ к тому момен­ту не умно­жит всех нас на ноль, разуме­ется.

Доклады

Прог­рамму седь­мой кон­ферен­ции OFFZONE от­крыл Эль­дар Заитов — руково­дитель коман­ды безопас­ности инфраструк­туры в «Яндексе» и куратор круп­ней­шей в мире плат­формы для CTF-сорев­нований CTFtime.org. В выс­тупле­нии он под­робно разоб­рал, как дет­ские и сту­ден­ческие CTF ста­ли осно­вой для отра­бот­ки боевых навыков кибер­беза и даже обу­чения сов­ремен­ных ИИ‑аген­тов.

Семь при­выч­ных зон с док­ладами: Main Track, Fast Track, Threat.Zone, AI.Zone, Antifraud.Zone, AppSec.Zone и Community Track. На пер­вый взгляд ничего нового, но есть стой­кое ощу­щение, что гра­ницы меж­ду зонами раз­мыва­ются. Вижу тому нес­коль­ко при­чин. Во‑пер­вых, сам фор­мат OFFZONE — обмен передо­вым опы­том прак­тиков кибер­беза — пред­полага­ет пос­тоян­ные переме­ны. Во‑вто­рых, ИИ про­ника­ет во все сфе­ры ИБ, и отдель­ная AI.Zone уже прос­то не вме­щает весь акту­аль­ный объ­ем теории и прак­тики. В‑треть­их, фокус смес­тился с теорий и кон­цепций, которые обсужда­ли год назад, на пов­семес­тное внед­рение ИИ и его пос­ледс­твия.

ИИ и авто­ном­ные аген­ты уже перес­тали быть хай­повыми игрушка­ми в руках иссле­дова­телей и энту­зиас­тов. Ней­росети выш­ли за пре­делы изо­лиро­ван­ных песоч­ниц и ста­ли одной из клю­чевых сос­тавля­ющих лан­дшаф­та угроз. Это новая реаль­ность: если ты работа­ешь в ИБ, раз­бирать­ся с ней при­ходит­ся уже сей­час, а адап­тировать­ся — бук­валь­но на ходу.

Ана­лити­ков впе­чат­лило мас­штаб­ное иссле­дова­ние «Threat Zone 2026: обратная сто­рона», пред­став­ленное на OFFZONE 2026. Экспер­ты BI.ZONE изу­чили более 35 000 объ­явле­ний в дар­кне­те за пос­ледний год и приш­ли к неуте­шитель­ному выводу: чер­ный рынок окон­чатель­но прев­ратил­ся в самос­тоятель­ную зре­лую ИТ‑индус­трию. Цен­ник на дос­тупы к кор­поратив­ным сетям под­ско­чил при­мер­но на 15%, а хакер­ские инс­тру­мен­ты теперь про­дают­ся по под­писке с пол­ноцен­ной тех­поддер­жкой. Советую почитать — там мно­го инте­рес­ного!

Аутро

ИИ в про­цес­сах ИБ уже начина­ет вос­при­нимать­ся как при­выч­ная вещь. Есть даже мне­ние, что роль экспер­тов в новых усло­виях сво­дит­ся к миниму­му, но это не сов­сем так. Экспер­там нуж­но адап­тировать­ся: перес­матри­вать при­выч­ки, взгля­ды и под­ходы к работе. Те, кто решит ничего не менять, рис­куют остать­ся не у дел. Эта мысль отчетли­во зву­чала в док­ладах. Как и дру­гая: пен­тесты и ред­тиминг — не допол­нитель­ные инс­тру­мен­ты безопас­ности, от которых мож­но отка­зать­ся, а необ­ходимость. Про баг­баун­ти ска­зать что‑то столь же обна­дежи­вающее пока слож­но.

2026 год выдал­ся для рос­сий­ско­го ИБ‑сооб­щес­тва неров­ным по час­ти активнос­тей и мероп­риятий, так что основная наг­рузка лег­ла на OFFZONE — и кон­ферен­ция с ней спра­вилась. Она ста­ла не прос­то оче­ред­ным мероп­риятием, а глав­ной в этом году точ­кой сбо­ра тех, кому нуж­ны хар­дкор­ный кон­тент без мар­кетин­гового шума и живое обще­ние с такими же энту­зиас­тами. Нюан­сы были, но обще­го впе­чат­ления они не испорти­ли, зато дали орга­низа­торам повод подумать, что мож­но улуч­шить. Что они учтут, что пов­торят, а что поменя­ют — выяс­ним лич­но через год.

До встре­чи на OFFZONE 2027!