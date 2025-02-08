Выспаться толком не удалось. Жесткая лавка не позволяла расслабиться — Кирилл боялся кувырнуться во сне на пол, да и в коридоре за дверью было шумно, там постоянно звучали чьи‑то шаги и голоса. На рассвете дверь отворилась, и на пороге показался бодрый румяный Алексей.
— Идемте, — сказал он, — нас ждут.
Кириллу вернули вещи, включая ноутбук и телефон, правда, последний окончательно разрядился и не реагировал на попытки его включить. Алексей учтиво открыл пассажирскую дверь синего «Форда», сам сел за руль, и машина покатилась по шоссе, прочь от границы.
— Куда едем? — сонно поинтересовался Кирилл, оглядывая проплывающий за окном однообразный деревенский пейзаж.
— Здесь недалеко, потерпите. Ваша подруга уже на месте, вас дожидается, — ответил его сопровождающий.
Ехали и вправду недолго: Кирилл заметил дорожный указатель с надписью «Кингисепп», и «Форд», свернув на узкую улочку, остановился у неприметного здания, похожего на типовую одноэтажную школу. Алексей заглушил машину, жестом пригласив Кирилла следовать за собой.
Они миновали полутемный коридор, застеленный исшарканным линолеумом. Алексей постучался в дверь без таблички и, не дожидаясь приглашения, потянул ее на себя, кивнув Кириллу — входи. За дверью оказался просторный кабинет, обставленный довольно‑таки скромно: письменный стол, три кресла, шкаф с бумагами. Судя по всему, это помещение использовалось нечасто, вид оно имело необжитой. В одном из кресел сидела усталая и явно не выспавшаяся Алла, на лице которой при появлении Кирилла появилась улыбка и облегчение, хотя выглядела она совершенно разбитой. А за столом обнаружился молодой, но уже лысеющий мужчина, встретивший гостя внимательным и цепким взглядом. Постарше его самого, подумал Киря, но еще не в том возрасте, который называют «средним».
— А вот и наш великий хакер пожаловал, — поприветствовал его хозяин кабинета. — Ну проходи, сейчас пиццу привезут, пировать будем. Меня зовут Леонид. Впрочем, мы уже знакомы.
— В таком случае, может, хотя бы вы мне объясните, за что конкретно и на каком основании нас задержали? — не слишком приветливо обратился к нему Кирилл: ночной недосып давал о себе знать.
— Во‑первых, можно на ты, — не отреагировал на его подначку Леонид, — а во‑вторых, я уже говорил тебе, что большие деньги влекут за собой большие проблемы. Вот это они и есть.
— Фреш? — изумленно уставился на него Киря.
— Леонид Аркадьевич, но для тебя просто Лёня.
— Ты… из полиции?
— Из другой конторы, — усмехнулся тот, — но тоже на три буквы.
— А как же…
— Если ты о том, чем мы занимались пару лет назад, — перебил его Фреш, — то далеко не все в юности были паиньками. Я вот тоже мечтал о свободе, независимости и не хотел идти по родительским стопам. Но жизнь, как видишь, распорядилась иначе… Расставила, так сказать, свои приоритеты.
Принесли пиццу — несколько картонных коробок, от которых исходил совершенно умопомрачительный аромат. Проголодавшийся Кирилл сразу набросился на угощение, а заодно попросил себе кофе: проснуться толком так и не получилось, и он надеялся хоть немного взбодриться и заставить голову соображать.
— В общем, даю расклад, — сказал Леонид, когда они немного насытились. — Трикси я в двух словах ситуацию уже изложил, так что ей придется послушать еще разок. Контора, серваки которой вы ломанули, работает на подряде с американским правительством, поэтому там на уши встали буквально все, включая ФБР. Уж больно много секретов на тех серверах хранилось. Не знаю как, но они смогли восстановить логи и сдеанонили ваших подельников и вас самих заодно, правда, времени на это ушло изрядно. Выписали ордеры на арест, двоих уже задержали, включая Зеробайта.
— Мы слышали об этом, — подала наконец голос Алла.
— Тем более. Зеро командовал взломом, но главный инициатор, конечно, не он, есть другие заинтересованные лица. Думаю, американцы очень скоро вытянут по цепочке всех, они умеют добиваться результата, когда хотят. Лично для вас это означает следующее. Во‑первых, про заграницу можно забыть: то, что обоих не задержали в Эстонии, — это просто фантастическое везение. Видать, не врут анекдоты про быстроту реакции тамошних чиновников. Экстрадиция в Штаты ничем хорошим для вас не закончится: даже если признаете вину и дадите показания, сидеть придется лет двадцать, не меньше, а американские тюрьмы — это ни фига не курорт. И на адвокатов потратите столько, что придется продать последнее. Но и в России на вас заведено разыскное дело по запросу Европола, очень уж мечтают с вами познакомиться заокеанские следователи. Короче, что тут, что там, спокойной жизни вам теперь не дадут.
— А если залечь на дно? — с надеждой спросил Кирилл, косясь на последний оставшийся кусок «Маргариты».
— И как ты себе это представляешь? — усмехнулся Лёня. — Считай, без документов, без постоянного жилья, без банковских карт? Ни билет не купить, ни наличку в банкомате снять, чтобы твоя рожа в камеру не попала. Ну и зарабатывать тоже как‑то надо. Ты ж не Ульянов‑Ленин, чтобы годами жить на нелегальном положении… И партии большевиков, готовой тебя поддерживать, за спиной нет. В один прекрасный момент спалишься.
Разумное зерно в словах Фреша, конечно, имелось. Да что там говорить, целый амбар того самого зерна. Кирилл прекрасно понимал: вечное бегство — не выход. Рано или поздно захочется остановиться, выдохнуть, почувствовать под ногами твердую землю, которая никуда не ускользнет.
«И что дальше?» — подумал он с горечью. Кирилл задавал себе этот вопрос и раньше, хотя нечасто заставлял себя смотреть правде в глаза. Будущего он не боялся, но отыскать ответ на этот проклятый вопрос все никак не удавалось. Фреш прав: рано или поздно придется сделать выбор — либо прятаться до бесконечности, либо остановиться и принять все как есть. Но что значит «остановиться»? Вернуться? Куда, к кому? В прошлое, которого больше нет? Это только кажется, что в любой момент можно взять и начать все сначала, как будто человеческая жизнь — это податливая масса, готовая принять любую форму. Но его жизнь уже затвердела, как прочный цемент, и теперь каждый шаг — лишь новая трещина в этом застывшем монолите.
— Есть какие‑то идеи? — спросил он без особой надежды.
— Идеи есть, — охотно ответил Леонид, словно ждал этого вопроса, — другое дело, готовы ли вы с Аллой их принять.
— А конкретнее?
— Работает в Питере одна контора, — пустился в объяснения Фреш. — Не буду темнить: контору наша служба организовала, но внешне это самая обычная айтишная фирма. Разве что с повышенным вниманием к дисциплине: пропуска там обязательные, охрана, закрытая территория. Это вещь необходимая, потому что трудятся там не только наемные специалисты, но и те, кому реальный срок за всякие компьютерные непотребства светит. Если человек с головой дружит и дело знает, мы стараемся ему отсидку в какой‑нибудь колонии‑поселении на обязательные работы заменить: всяко лучше за компом в приятном коллективе трудиться, чем рукавицы шить. Но есть и простые сотрудники. Я вот хочу предложить вам обоим там поработать, пока все не уляжется. С нас — жилье, питание, контракт, зарплата. Всё как положено. С вас только согласие и подпись в документах.
— А заниматься чем придется? — уточнила Алла.
— Да тем же самым, чем и раньше занимались, — спокойно ответил Фреш, глядя ей в глаза. — Будете хакерами на полном обеспечении. Только никто вас потом за вашу деятельность в тюрьму не потащит, по крайней мере в этой стране. Что скажете?
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