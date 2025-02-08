Это пят­надца­тая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU ». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой

Выс­пать­ся тол­ком не уда­лось. Жес­ткая лав­ка не поз­воляла рас­сла­бить­ся — Кирилл боял­ся кувыр­нуть­ся во сне на пол, да и в коридо­ре за дверью было шум­но, там пос­тоян­но зву­чали чьи‑то шаги и голоса. На рас­све­те дверь отво­рилась, и на пороге показал­ся бод­рый румяный Алек­сей.

— Идем­те, — ска­зал он, — нас ждут.

Ки­рил­лу вер­нули вещи, вклю­чая ноут­бук и телефон, прав­да, пос­ледний окон­чатель­но раз­рядил­ся и не реаги­ровал на попыт­ки его вклю­чить. Алек­сей учти­во открыл пас­сажир­скую дверь синего «Фор­да», сам сел за руль, и машина покати­лась по шос­се, прочь от гра­ницы.

— Куда едем? — сон­но поин­тересо­вал­ся Кирилл, огля­дывая проп­лыва­ющий за окном одно­образный деревен­ский пей­заж.

— Здесь недале­ко, потер­пите. Ваша под­руга уже на мес­те, вас дожида­ется, — отве­тил его соп­ровож­дающий.

Еха­ли и вправ­ду недол­го: Кирилл заметил дорож­ный ука­затель с над­писью «Кин­гисепп», и «Форд», свер­нув на узкую улоч­ку, оста­новил­ся у неп­римет­ного зда­ния, похоже­го на типовую одно­этаж­ную шко­лу. Алек­сей заг­лушил машину, жес­том приг­ласив Кирил­ла сле­довать за собой.

Они минова­ли полутем­ный коридор, зас­телен­ный исшаркан­ным линоле­умом. Алек­сей пос­тучал­ся в дверь без таб­лички и, не дожида­ясь приг­лашения, потянул ее на себя, кив­нув Кирил­лу — вхо­ди. За дверью ока­зал­ся прос­торный кабинет, обстав­ленный доволь­но‑таки скром­но: пись­мен­ный стол, три крес­ла, шкаф с бумага­ми. Судя по все­му, это помеще­ние исполь­зовалось нечас­то, вид оно име­ло необ­житой. В одном из кре­сел сидела уста­лая и явно не выс­павша­яся Алла, на лице которой при появ­лении Кирил­ла появи­лась улыб­ка и облегче­ние, хотя выг­лядела она совер­шенно раз­битой. А за сто­лом обна­ружил­ся молодой, но уже лысе­ющий муж­чина, встре­тив­ший гос­тя вни­матель­ным и цеп­ким взгля­дом. Пос­тарше его самого, подумал Киря, но еще не в том воз­расте, который называ­ют «сред­ним».

— А вот и наш великий хакер пожало­вал, — поп­риветс­тво­вал его хозя­ин кабине­та. — Ну про­ходи, сей­час пиц­цу при­везут, пировать будем. Меня зовут Леонид. Впро­чем, мы уже зна­комы.

— В таком слу­чае, может, хотя бы вы мне объ­ясни­те, за что кон­крет­но и на каком осно­вании нас задер­жали? — не слиш­ком при­вет­ливо обра­тил­ся к нему Кирилл: ноч­ной недосып давал о себе знать.

— Во‑пер­вых, мож­но на ты, — не отре­аги­ровал на его под­начку Леонид, — а во‑вто­рых, я уже говорил тебе, что боль­шие день­ги вле­кут за собой боль­шие проб­лемы. Вот это они и есть.

— Фреш? — изум­ленно уста­вил­ся на него Киря.

— Леонид Аркадь­евич, но для тебя прос­то Лёня.

— Ты… из полиции?

— Из дру­гой кон­торы, — усмехнул­ся тот, — но тоже на три бук­вы.

— А как же…

— Если ты о том, чем мы занима­лись пару лет назад, — перебил его Фреш, — то далеко не все в юнос­ти были паинь­ками. Я вот тоже меч­тал о сво­боде, незави­симос­ти и не хотел идти по родитель­ским сто­пам. Но жизнь, как видишь, рас­поряди­лась ина­че… Рас­ста­вила, так ска­зать, свои при­ори­теты.

При­нес­ли пиц­цу — нес­коль­ко кар­тонных коробок, от которых исхо­дил совер­шенно умо­пом­рачитель­ный аро­мат. Про­голо­дав­ший­ся Кирилл сра­зу наб­росил­ся на уго­щение, а заод­но поп­росил себе кофе: прос­нуть­ся тол­ком так и не получи­лось, и он наде­ялся хоть нем­ного взбод­рить­ся и зас­тавить голову сооб­ражать.

— В общем, даю рас­клад, — ска­зал Леонид, ког­да они нем­ного насыти­лись. — Трик­си я в двух сло­вах ситу­ацию уже изло­жил, так что ей при­дет­ся пос­лушать еще разок. Кон­тора, сер­ваки которой вы ломану­ли, работа­ет на под­ряде с аме­рикан­ским пра­витель­ством, поэто­му там на уши вста­ли бук­валь­но все, вклю­чая ФБР. Уж боль­но мно­го сек­ретов на тех сер­верах хра­нилось. Не знаю как, но они смог­ли вос­ста­новить логи и сде­ано­нили ваших подель­ников и вас самих заод­но, прав­да, вре­мени на это ушло изрядно. Выписа­ли орде­ры на арест, дво­их уже задер­жали, вклю­чая Зеробай­та.

— Мы слы­шали об этом, — подала наконец голос Алла.

— Тем более. Зеро коман­довал взло­мом, но глав­ный ини­циатор, конеч­но, не он, есть дру­гие заин­тересо­ван­ные лица. Думаю, аме­рикан­цы очень ско­ро вытянут по цепоч­ке всех, они уме­ют добивать­ся резуль­тата, ког­да хотят. Лич­но для вас это озна­чает сле­дующее. Во‑пер­вых, про заг­раницу мож­но забыть: то, что обо­их не задер­жали в Эсто­нии, — это прос­то фан­тасти­чес­кое везение. Видать, не врут анек­доты про быс­тро­ту реак­ции тамош­них чинов­ников. Экс­тра­диция в Шта­ты ничем хорошим для вас не закон­чится: даже если приз­наете вину и дадите показа­ния, сидеть при­дет­ся лет двад­цать, не мень­ше, а аме­рикан­ские тюрь­мы — это ни фига не курорт. И на адво­катов пот­ратите столь­ко, что при­дет­ся про­дать пос­леднее. Но и в Рос­сии на вас заведе­но разыс­кное дело по зап­росу Евро­пола, очень уж меч­тают с вами поз­накомить­ся заокеан­ские сле­дова­тели. Короче, что тут, что там, спо­кой­ной жиз­ни вам теперь не дадут.

— А если залечь на дно? — с надеж­дой спро­сил Кирилл, косясь на пос­ледний оставший­ся кусок «Мар­гариты».

— И как ты себе это пред­став­ляешь? — усмехнул­ся Лёня. — Счи­тай, без докумен­тов, без пос­тоян­ного жилья, без бан­ков­ских карт? Ни билет не купить, ни налич­ку в бан­комате снять, что­бы твоя рожа в камеру не попала. Ну и зараба­тывать тоже как‑то надо. Ты ж не Уль­янов‑Ленин, что­бы годами жить на нелегаль­ном положе­нии… И пар­тии боль­шевиков, готовой тебя под­держи­вать, за спи­ной нет. В один прек­расный момент спа­лишь­ся.

Ра­зум­ное зер­но в сло­вах Фре­ша, конеч­но, име­лось. Да что там говорить, целый амбар того самого зер­на. Кирилл прек­расно понимал: веч­ное бегс­тво — не выход. Рано или поз­дно захочет­ся оста­новить­ся, выдох­нуть, почувс­тво­вать под ногами твер­дую зем­лю, которая никуда не усколь­знет.

«И что даль­ше?» — подумал он с горечью. Кирилл задавал себе этот воп­рос и рань­ше, хотя нечас­то зас­тавлял себя смот­реть прав­де в гла­за. Будуще­го он не боял­ся, но отыс­кать ответ на этот прок­лятый воп­рос все никак не уда­валось. Фреш прав: рано или поз­дно при­дет­ся сде­лать выбор — либо пря­тать­ся до бес­конеч­ности, либо оста­новить­ся и при­нять все как есть. Но что зна­чит «оста­новить­ся»? Вер­нуть­ся? Куда, к кому? В прош­лое, которо­го боль­ше нет? Это толь­ко кажет­ся, что в любой момент мож­но взять и начать все сна­чала, как буд­то челове­чес­кая жизнь — это подат­ливая мас­са, готовая при­нять любую фор­му. Но его жизнь уже зат­верде­ла, как проч­ный цемент, и теперь каж­дый шаг — лишь новая тре­щина в этом зас­тывшем моноли­те.

— Есть какие‑то идеи? — спро­сил он без осо­бой надеж­ды.

— Идеи есть, — охот­но отве­тил Леонид, слов­но ждал это­го воп­роса, — дру­гое дело, готовы ли вы с Аллой их при­нять.

— А кон­крет­нее?

— Работа­ет в Питере одна кон­тора, — пус­тился в объ­ясне­ния Фреш. — Не буду тем­нить: кон­тору наша служ­ба орга­низо­вала, но внеш­не это самая обыч­ная айтиш­ная фир­ма. Раз­ве что с повышен­ным вни­мани­ем к дис­ципли­не: про­пус­ка там обя­затель­ные, охра­на, зак­рытая тер­ритория. Это вещь необ­ходимая, потому что тру­дят­ся там не толь­ко наем­ные спе­циалис­ты, но и те, кому реаль­ный срок за вся­кие компь­ютер­ные непот­ребс­тва све­тит. Если человек с головой дру­жит и дело зна­ет, мы ста­раем­ся ему отсидку в какой‑нибудь колонии‑поселе­нии на обя­затель­ные работы заменить: вся­ко луч­ше за ком­пом в при­ятном кол­лекти­ве тру­дить­ся, чем рукави­цы шить. Но есть и прос­тые сот­рудни­ки. Я вот хочу пред­ложить вам обо­им там порабо­тать, пока все не уля­жет­ся. С нас — жилье, питание, кон­тракт, зар­пла­та. Всё как положе­но. С вас толь­ко сог­ласие и под­пись в докумен­тах.

— А занимать­ся чем при­дет­ся? — уточ­нила Алла.

— Да тем же самым, чем и рань­ше занима­лись, — спо­кой­но отве­тил Фреш, гля­дя ей в гла­за. — Будете хакера­ми на пол­ном обес­печении. Толь­ко ник­то вас потом за вашу деятель­ность в тюрь­му не потащит, по край­ней мере в этой стра­не. Что ска­жете?