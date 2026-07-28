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Каждый раз перед выполнением запроса Burp проходит несколько этапов подготовки. Один из этапов — правила обработки сессий. В правилах прописаны действия, которые нужно выполнить, а также область их применения. Например, по умолчанию для сканера действует правило Use cookies from Burp’s cookie jar, которое заставляет Burp использовать глобальные куки проекта. Если перевести дословно, оно звучит так: «Используй печенье из банки с печеньем».
Cookie jar — это глобальное хранилище куки с посещенных тобой сайтов. Конечно же, речь только о проксировании Burp в рамках конкретного проекта. Настроил проксирование, открыл сайт — все куки попали в глобальное хранилище. По умолчанию в «банку» складываются только печеньки из Proxy. Это нужно, чтобы избежать мешанины. В Proxy не попадают запросы из Repeater и Intruder, хотя это поведение можно изменить.
Кликни меню Burp → Settings или нажми на шестеренку в правом верхнем углу. В окне настроек слева найди пункт Sessions. Здесь находятся настройки правил, Cookie jar и макросов. Визуально они разделены на отдельные блоки.
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