Се­год­ня я рас­ска­жу, как с помощью пра­вил Burp Suite не толь­ко под­держи­вать сес­сию, но и выс­тра­ивать мощ­ные ата­ки. Заод­но пос­мотрим, как бус­тануть дру­гие хакер­ские тул­зы, заменив пас­сивное прок­сирова­ние смарт‑прок­си.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Каж­дый раз перед выпол­нени­ем зап­роса Burp про­ходит нес­коль­ко эта­пов под­готов­ки. Один из эта­пов — пра­вила обра­бот­ки сес­сий. В пра­вилах про­писа­ны дей­ствия, которые нуж­но выпол­нить, а так­же область их при­мене­ния. Нап­ример, по умол­чанию для ска­нера дей­ству­ет пра­вило Use cookies from Burp’s cookie jar, которое зас­тавля­ет Burp исполь­зовать гло­баль­ные куки про­екта. Если перевес­ти дос­ловно, оно зву­чит так: «Исполь­зуй печенье из бан­ки с печень­ем».

Cookie jar — это гло­баль­ное хра­нили­ще куки с посещен­ных тобой сай­тов. Конеч­но же, речь толь­ко о прок­сирова­нии Burp в рам­ках кон­крет­ного про­екта. Нас­тро­ил прок­сирова­ние, открыл сайт — все куки попали в гло­баль­ное хра­нили­ще. По умол­чанию в «бан­ку» скла­дыва­ются толь­ко печень­ки из Proxy. Это нуж­но, что­бы избе­жать мешани­ны. В Proxy не попада­ют зап­росы из Repeater и Intruder, хотя это поведе­ние мож­но изме­нить.

Клик­ни меню Burp → Settings или наж­ми на шес­терен­ку в пра­вом вер­хнем углу. В окне нас­тро­ек сле­ва най­ди пункт Sessions. Здесь находят­ся нас­трой­ки пра­вил, Cookie jar и мак­росов. Визу­аль­но они раз­делены на отдель­ные бло­ки.