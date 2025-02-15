— Да в целом хреново дела, бро, — по привычке шмыгнув носом, признался Санчо и затравленно оглянулся. — Бизнес отжали, все бабки на адвокатов ушли, а толку от них никакого, разговоры одни. Наобещали вагон и маленькую тележку, но ни фига не сделали. Да и вещества те мне в машину шлюха подбросила, я из‑за нее чуть надолго на нары не заехал…
— Как будто у тебя своих не было, — усмехнулся Кирилл, слушавший излияния друга уже битый час.
— Если что и было, то ничего не нашли, — взглянул на него исподлобья Саня, — а больше мне предъявить нечего.
Фреш свою часть уговора выполнил, и Кириллу пришлось выполнять свою — утром он в сопровождении Леонида заглянул в канцелярию, подписал договор и заодно — грозную бумагу под названием «Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации», после чего получил наконец карточку постоянного пропуска. В отличие от Санчо его свободу передвижения тут никто не ограничивал, потому он немного прогулялся по центру города, любуясь местной архитектурой, постоял на набережной и прокатился в метро. С Трикси толком поговорить не удалось: складывалось ощущение, будто девушка по какой‑то непонятной причине старательно избегает встречи, и это доставляло Кириллу боль — он не мог понять, что с ней происходит и чем вызвано такое поведение. Неизвестность давила невидимым грузом и действовала на нервы. Зато Санчо, истосковавшийся по дружескому общению, не отставал от него с самого обеда, в красках повествуя свою печальную историю.
— Я, Сань, никак не могу понять, с чего тебя вообще понесло во все тяжкие, — озвучил давно мучавший его вопрос Кирилл. — Уж что‑что, а башка у тебя всегда на месте была.
— Ни хрена ты не знаешь, — горько усмехнулся Санчо, — это всё следствия, а вот причина… Я в детстве только и слышал от предков: «это нельзя», «то нельзя», «учись лучше, бестолочь», «зубри, а то нищебродом вырастешь», «мозгов нету, бери усердием», «нам за тебя стыдно», ну и всякое такое прочее. У меня, можно сказать, вся жизнь прошла между желанием самоутвердиться, комплексами и заниженной самооценкой. Потом начались депрессии, правда, я тогда не понимал толком, что со мной происходит, да и слова‑то такого не знал, просто чувствовал, что мне хреново. А когда бабло появилось, только всякие разные стимуляторы и позволили выдохнуть да взглянуть на жизнь другими глазами.
— И куда они тебя привели?
— Сам знаю, куда, — огрызнулся Санчо, — ты мне тут еще начни мораль читать, проповедник, блин, нашелся… Разгребусь с проблемами, пойду к мозгоправам, зуб даю. Понимаю я все, Кикс, не дурак.
«Хорошо, если понимает», — подумал Кирилл. Еще лучше, если сможет удержаться и действительно отыщет в себе силы что‑то изменить.
Помимо Кирилла, Сани и Аллы, в комнате, куда определил их на работу Фреш, трудилось еще трое: долговязый Шпала, тощий и немного лопоухий Грек, а еще — похожий на головастика, замкнутый и неразговорчивый Финч. Настоящим именем представился только Грек, назвавшись Гришей, остальные ограничились прозвищами. Кто они и откуда, Кирилл не знал. В столовке, где, к слову, кормили как на убой, он видел и других ребят, но все они жевали молча и за обеденное время не перебросились друг с другом ни словечком.
— Ну что, бойцы невидимого фронта, — поприветствовал их с добродушной улыбкой Леонид, — задачка сегодня у нас простая, но интересная. Есть почтовый сервачок, содержимое которого очень хотелось бы изучить повнимательнее. Исходные данные я сейчас сброшу в общий чатик, развлекайтесь. Постарайтесь только действовать аккуратнее, лишнее внимание нам ни к чему.
Кирилл обвел взглядом комнату: Аллу, отгородившуюся монитором в самом дальнем углу, он не видел, Саня нервно барабанил пальцами по столу — он явно чувствовал себя здесь неуютно. Шпала изучал что‑то на экране со скучающим видом, а остальные сосредоточенно долбили по клавишам.
Прочитав сообщение Фреша в общем джаббер‑чате, Кирилл решил для начала пощупать удаленный хост и хотя бы понять, с чем им придется иметь дело. На его машине имелся целый хакерский арсенал, от богатства которого буквально разбегались глаза. Помимо кучи сканеров, тут обнаружились снифферы, брутилки паролей, отладчики, упаковщики, виртуалка с несколькими предустановленными системами, готовая подборка эксплоитов и инструменты для создания связок малвари с обычным софтом. На локальном сервере хранилась большая база троянов и файловых вирусов, как в виде готовых сборок под разные архитектуры, так и в исходниках, — при необходимости можно было скачать себе на машину любой из них. Фреш говорил, что в соседней комнате сидят реверс‑инженеры, у них на компах стояли всякие дебаггеры, сандбоксы, трассировщики и дизассемблер IDA. В общем, техника была подготовлена что надо, и, посмотрев на это великолепие, Киря подумал, что заботливо собранный на его ноуте софт выглядит жалкими детскими игрушками по сравнению с этой пещерой Аладдина.
Половиной инструментов он и пользоваться‑то толком не умел, о некоторых и вовсе услышал впервые, но твердо решил освоить всё, что только удастся. Благо в локалке нашелся отдельный сервер с документацией, а в коридоре громоздился огромный книжный шкаф с прозрачными дверцами, доверху забитый книжками. На обложках красовалось всевозможное зверье, а еще — люди в замысловатых средневековых одеждах. Записывай заинтересовавшую тебя книжку в специальную тетрадочку, бери да просвещайся. А ведь есть и еще один шкаф. Там ровными рядами стоят пронумерованные пластиковые кейсы с компакт‑дисками. Операционки разных версий, куча антивирусов на любой вкус, разнообразный софт от офисных пакетов до компиляторов — ассортименту позавидует любой «развал» на радиорынке. Хотя там, наверное, и половины этих программ нет…
Тем временем работа шла своим чередом. «По ходу, там Exim», — написал в чатик Санчо. Ага, то же самое подтвердили и Шпала с Греком, да и сам Кирилл пришел к аналогичному выводу. С «Экзимом», агентом для пересылки почты, который изобрели еще в девяностых в Кембриджском университете, он раньше не сталкивался, хотя и читал о нем. Хорошая программа, легкая, быстрая, но при этом хрупкая, как стеклянная ваза. Вот буквально же недавно что‑то про нее читал, вспомнить бы, что именно и где…
Финч отписался, что на серваке, скорее всего, крутится Debian, а Шпала уточнил версию самой почтовой службы — 4.6. Кирилл застучал по клавишам — и поначалу не обратил внимания на сообщение, появившееся в джаббер‑клиенте. Сообщение от Трикси, причем отправленное ему лично, а не в общий чат. Текст был коротким: «буфер».
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