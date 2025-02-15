Это шес­тнад­цатая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU ». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой

— Да в целом хре­ново дела, бро, — по при­выч­ке шмыг­нув носом, приз­нался Сан­чо и зат­равлен­но огля­нул­ся. — Биз­нес отжа­ли, все баб­ки на адво­катов ушли, а тол­ку от них никако­го, раз­говоры одни. Наобе­щали вагон и малень­кую тележ­ку, но ни фига не сде­лали. Да и вещес­тва те мне в машину шлю­ха под­бро­сила, я из‑за нее чуть надол­го на нары не заехал…

— Как буд­то у тебя сво­их не было, — усмехнул­ся Кирилл, слу­шав­ший изли­яния дру­га уже битый час.

— Если что и было, то ничего не наш­ли, — взгля­нул на него исподлобья Саня, — а боль­ше мне предъ­явить нечего.

Фреш свою часть уго­вора выпол­нил, и Кирил­лу приш­лось выпол­нять свою — утром он в соп­ровож­дении Леони­да заг­лянул в кан­целярию, под­писал договор и заод­но — гроз­ную бумагу под наз­вани­ем «Сог­лашение о нераз­гла­шении кон­фиден­циаль­ной информа­ции», пос­ле чего получил наконец кар­точку пос­тоян­ного про­пус­ка. В отли­чие от Сан­чо его сво­боду перед­вижения тут ник­то не огра­ничи­вал, потому он нем­ного про­гулял­ся по цен­тру города, любу­ясь мес­тной архи­тек­турой, пос­тоял на набереж­ной и про­катил­ся в мет­ро. С Трик­си тол­ком погово­рить не уда­лось: скла­дыва­лось ощу­щение, буд­то девуш­ка по какой‑то непонят­ной при­чине ста­ратель­но избе­гает встре­чи, и это дос­тавля­ло Кирил­лу боль — он не мог понять, что с ней про­исхо­дит и чем выз­вано такое поведе­ние. Неиз­вес­тность давила невиди­мым гру­зом и дей­ство­вала на нер­вы. Зато Сан­чо, истоско­вав­ший­ся по дру­жес­кому обще­нию, не отста­вал от него с самого обе­да, в крас­ках повес­твуя свою печаль­ную исто­рию.

— Я, Сань, никак не могу понять, с чего тебя вооб­ще понес­ло во все тяж­кие, — озву­чил дав­но мучав­ший его воп­рос Кирилл. — Уж что‑что, а баш­ка у тебя всег­да на мес­те была.

— Ни хре­на ты не зна­ешь, — горь­ко усмехнул­ся Сан­чо, — это всё следс­твия, а вот при­чина… Я в детс­тве толь­ко и слы­шал от пред­ков: «это нель­зя», «то нель­зя», «учись луч­ше, бес­толочь», «зуб­ри, а то нищеб­родом вырас­тешь», «моз­гов нету, бери усер­дием», «нам за тебя стыд­но», ну и вся­кое такое про­чее. У меня, мож­но ска­зать, вся жизнь прош­ла меж­ду желани­ем само­утвердить­ся, ком­плек­сами и занижен­ной само­оцен­кой. Потом начались деп­рессии, прав­да, я тог­да не понимал тол­ком, что со мной про­исхо­дит, да и сло­ва‑то такого не знал, прос­то чувс­тво­вал, что мне хре­ново. А ког­да баб­ло появи­лось, толь­ко вся­кие раз­ные сти­муля­торы и поз­волили выдох­нуть да взгля­нуть на жизнь дру­гими гла­зами.

— И куда они тебя при­вели?

— Сам знаю, куда, — огрызнул­ся Сан­чо, — ты мне тут еще нач­ни мораль читать, про­повед­ник, блин, нашел­ся… Раз­гре­бусь с проб­лемами, пой­ду к моз­гопра­вам, зуб даю. Понимаю я все, Кикс, не дурак.

«Хорошо, если понима­ет», — подумал Кирилл. Еще луч­ше, если смо­жет удер­жать­ся и дей­стви­тель­но оты­щет в себе силы что‑то изме­нить.

По­мимо Кирил­ла, Сани и Аллы, в ком­нате, куда опре­делил их на работу Фреш, тру­дилось еще трое: дол­говязый Шпа­ла, тощий и нем­ного лопо­ухий Грек, а еще — похожий на головас­тика, зам­кну­тый и нераз­говор­чивый Финч. Нас­тоящим име­нем пред­ста­вил­ся толь­ко Грек, наз­вавшись Гри­шей, осталь­ные огра­ничи­лись проз­вищами. Кто они и отку­да, Кирилл не знал. В сто­лов­ке, где, к сло­ву, кор­мили как на убой, он видел и дру­гих ребят, но все они жевали мол­ча и за обе­ден­ное вре­мя не переб­росились друг с дру­гом ни сло­веч­ком.

— Ну что, бой­цы невиди­мого фрон­та, — поп­риветс­тво­вал их с доб­родуш­ной улыб­кой Леонид, — задач­ка сегод­ня у нас прос­тая, но инте­рес­ная. Есть поч­товый сер­вачок, содер­жимое которо­го очень хотелось бы изу­чить пов­ниматель­нее. Исходные дан­ные я сей­час сбро­шу в общий чатик, раз­вле­кай­тесь. Пос­тарай­тесь толь­ко дей­ство­вать акку­рат­нее, лиш­нее вни­мание нам ни к чему.

Ки­рилл обвел взгля­дом ком­нату: Аллу, отго­родив­шуюся монито­ром в самом даль­нем углу, он не видел, Саня нер­вно бараба­нил паль­цами по сто­лу — он явно чувс­тво­вал себя здесь неуют­но. Шпа­ла изу­чал что‑то на экра­не со ску­чающим видом, а осталь­ные сос­редото­чен­но дол­били по кла­вишам.

Про­читав сооб­щение Фре­ша в общем джаб­бер‑чате, Кирилл решил для начала пощупать уда­лен­ный хост и хотя бы понять, с чем им при­дет­ся иметь дело. На его машине имел­ся целый хакер­ский арсе­нал, от богатс­тва которо­го бук­валь­но раз­бегались гла­за. Помимо кучи ска­неров, тут обна­ружи­лись сниф­феры, бру­тил­ки паролей, отладчи­ки, упа­ков­щики, вир­туал­ка с нес­коль­кими пре­дус­танов­ленны­ми сис­темами, готовая под­борка экс­пло­итов и инс­тру­мен­ты для соз­дания свя­зок мал­вари с обыч­ным соф­том. На локаль­ном сер­вере хра­нилась боль­шая база тро­янов и фай­ловых вирусов, как в виде готовых сбо­рок под раз­ные архи­тек­туры, так и в исходни­ках, — при необ­ходимос­ти мож­но было ска­чать себе на машину любой из них. Фреш говорил, что в сосед­ней ком­нате сидят реверс‑инже­неры, у них на ком­пах сто­яли вся­кие дебаг­геры, сан­дбок­сы, трас­сиров­щики и дизас­сем­блер IDA. В общем, тех­ника была под­готов­лена что надо, и, пос­мотрев на это велико­лепие, Киря подумал, что забот­ливо соб­ранный на его ноуте софт выг­лядит жал­кими дет­ски­ми игрушка­ми по срав­нению с этой пещерой Алад­дина.

По­лови­ной инс­тру­мен­тов он и поль­зовать­ся‑то тол­ком не умел, о некото­рых и вов­се услы­шал впер­вые, но твер­до решил осво­ить всё, что толь­ко удас­тся. Бла­го в локал­ке нашел­ся отдель­ный сер­вер с докумен­таци­ей, а в коридо­ре гро­моз­дился огромный книж­ный шкаф с проз­рачны­ми двер­цами, довер­ху забитый книж­ками. На обложках кра­сова­лось все­воз­можное зверье, а еще — люди в замыс­ловатых сред­невеко­вых одеж­дах. Записы­вай заин­тересо­вав­шую тебя книж­ку в спе­циаль­ную тет­радоч­ку, бери да прос­вещай­ся. А ведь есть и еще один шкаф. Там ров­ными рядами сто­ят про­нуме­рован­ные плас­тиковые кей­сы с ком­пакт‑дис­ками. Опе­раци­онки раз­ных вер­сий, куча анти­виру­сов на любой вкус, раз­нооб­разный софт от офис­ных пакетов до ком­пилято­ров — ассорти­мен­ту позави­дует любой «раз­вал» на ради­орын­ке. Хотя там, навер­ное, и полови­ны этих прог­рамм нет…

Тем вре­менем работа шла сво­им чередом. «По ходу, там Exim», — написал в чатик Сан­чо. Ага, то же самое под­твер­дили и Шпа­ла с Гре­ком, да и сам Кирилл при­шел к ана­логич­ному выводу. С «Экзи­мом», аген­том для пересыл­ки поч­ты, который изоб­рели еще в девянос­тых в Кем­бридж­ском уни­вер­ситете, он рань­ше не стал­кивал­ся, хотя и читал о нем. Хорошая прог­рамма, лег­кая, быс­трая, но при этом хруп­кая, как стек­лянная ваза. Вот бук­валь­но же недав­но что‑то про нее читал, вспом­нить бы, что имен­но и где…

Финч отпи­сал­ся, что на сер­ваке, ско­рее все­го, кру­тит­ся Debian, а Шпа­ла уточ­нил вер­сию самой поч­товой служ­бы — 4.6. Кирилл зас­тучал по кла­вишам — и понача­лу не обра­тил вни­мания на сооб­щение, появив­шееся в джаб­бер‑кли­енте. Сооб­щение от Трик­си, при­чем отправ­ленное ему лич­но, а не в общий чат. Текст был корот­ким: «буфер».