Содержание статьи
- Исходная точка
- Подготовительные мероприятия
- Выбор типа и сечения кабеля
- Автоматические выключатели
- Щиток для автоматов
- «Вилка суицидника», или как не нужно делать
- Подключаем мощный инвертор
- Подключение с использованием трехпозиционного переключателя
- Подключение слабого инвертора. Автомат ввода резерва
- Правильное подключение реле напряжения (до инвертора)
- Экономия электричества
- Инвертор «не видит» сеть
- Контролируй температурный режим
В этой статье речь пойдет о правильном подключении резервного источника к серверной или к любому другому помещению (квартире, офису, дому). Далее мы:
- составим список всего необходимого и разберемся, какой нужен кабель, как подобрать автоматический выключатель, чтобы ничего не сжечь;
- рассмотрим три разных способа подключения резервного источника — непосредственное подключение инвертора (в режиме by-pass), использование трехпозиционного переключателя, подключение с помощью АВР;
- разберем типичные ошибки.
Сразу небольшая ремарочка: мы будем рассматривать только однофазную сеть. В большинстве случаев у тебя будет именно такая, поэтому не станем усложнять эту статью тремя фазами. После ее прочтения ты сможешь самостоятельно подключить инвертор (UPS) и сэкономишь от десяти тысяч рублей (в зависимости от региона) за услуги электрика.
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Читай также мою предыдущую статью: «ИБП по‑домашнему. Собираем бюджетный литиевый UPS для своей серверной».
Исходная точка
Для понимания процесса зафиксируем исходную точку. У тебя есть инвертор, возможно уже подключенный к аккумулятору. По крайней мере готовы провода для подключения к батарее и собран сам аккумулятор (если ты решил делать его сам). Здесь я подчеркиваю фразу «подключенный к аккумулятору»: многие инверторы нельзя включить без предварительного подключения — они просто не запустятся или ты получишь ошибку (если подключишь устройство к сети 220 В). Вместо инвертора у тебя может быть зарядная станция вроде EcoFlow — этот вариант тоже сгодится, будем считать ее маломощным инвертором (довольно дорогие модели EcoFlow имеют мощность около 2 кВт, а для гибридных инверторов, можно считать, это только самое начало).
Осталось твой резервный источник подключить к твоей же проводке, да так, чтобы ничего не сгорело — ни сам резервный источник, ни другие приборы.
Подготовительные мероприятия
Прежде чем приступить, нам надо купить дополнительные устройства и кабель нужного сечения (об этом — в следующем разделе), а также найти входной автомат. Обычно он находится рядом со счетчиком. Иногда на лестничной клетке (если речь идет о квартире), иногда в щитке при входе в помещение. Необходимые дополнительные устройства зависят от способа подключения. Ничего не покупай, пока не прочитаешь эту статью. Во‑первых, ты сразу определишься, что тебе нужно, во‑вторых, может, кроме кабеля и клемм Wago, в твоем случае больше ничего и не понадобится.
Максимальный buy-лист выглядит так.
- Кабель 5-жильный нужного сечения и нужной длины.
- Клеммы Wago.
- Крепеж для кабеля.
- Изолента.
- Инструмент: кусачки, инструмент для снятия изоляции (если не хочешь делать это подручными средствами, хотя тоже можно), набор отверток, тестер (чтобы определять, где фаза, а где ноль).
- Средство ввода резерва — это может быть как АВР, так и трехпозиционный переключатель.
- Двухполюсные (2P) автоматические выключатели — две штуки (номинальный ток уточним дальше).
- Щиток для 2P-автоматов и средства переключения, если в основном щитке нет мест.
Начнем с выбора типа и сечения кабеля.
Выбор типа и сечения кабеля
Мне не хочется переписывать многочисленные статьи в сети, которые ты можешь найти по запросу «типы электрического кабеля». Если вкратце, то при выборе кабеля понять его тип и выяснить, подходит он тебе или нет, можно по маркировке:
- ВВГ — силовой кабель с медными жилами, ПВХ‑изоляцией и оболочкой. Подходит для стационарной прокладки. Может быть плоским (ВВГ‑П) или гибким (ВВГнг-LS — не поддерживает горение, с низким дымовыделением);
- ПВС — провод с медными многопроволочными жилами и двойной ПВХ‑изоляцией. Гибкий, используется для подключения бытовых приборов, удлинителей и временной электропроводки;
- КГ — кабель гибкий, с резиновой изоляцией и оболочкой. Применяется для подключения подвижного оборудования, выдерживает механические нагрузки;
- АВВГ — аналог ВВГ, но с алюминиевыми жилами. Легче и дешевле, но менее гибкий и долговечный;
- NYM — немецкий силовой кабель с медными жилами, двойной ПВХ‑изоляцией и дополнительным слоем из невулканизированной резины. Подходит для скрытой и открытой проводки;
- ШВВП — плоский провод с гибкими жилами и ПВХ‑изоляцией, используется для подключения маломощных бытовых приборов;
- ВБбШв — силовой кабель с броней из стальных лент, защищен от механических повреждений, подходит для прокладки в земле.
Методом исключения отбросим неподходящие варианты:
- ВБбШв — очень дорого (ты же не бункер собрался обеспечивать резервным питанием?);
- ШВВП — тоже не годится, поскольку он не выдержит нужной тебе нагрузки. Обычно такой кабель используют для подключения отдельных не очень мощных электрических приборов;
- АВВГ — алюминиевый кабель нам не подходит. В большинстве случаев у тебя будет медная проводка, поэтому нет смысла использовать алюминиевый кабель. Тем более при использовании алюминия сечение кабеля должно быть больше.
Остаются варианты ВВГ, ПВС, КГ и NYM. Кабель NYM обычно дороже, чем ВВГ. Это связано с тем, что у NYM есть дополнительный слой изоляции из ПВХ или резины, который повышает его стойкость к внешним воздействиям. Кроме того, NYM чаще производится по европейским стандартам, что также может влиять на цену. ВВГ, в свою очередь, более распространен в России и СНГ, что делает его дешевле. То же самое можно сказать и о кабеле КГ — он довольно дорогой. Этот провод хорошо выдерживает отрицательные температуры, не дубеет на морозе и идеально подойдет для садового удлинителя, но для нашей затеи дороговат.
Остаются два варианта — ВВГ(нг) и ПВС. Первый представляет собой монолитный кабель, второй — многопроволочный. Жила — это металлическая проволока, сердцевина всех кабелей и проводов. Ток проходит именно по жиле. По количеству проволок, входящих в состав, жилы бывают монолитными (как раз из них и состоит ВВГ‑кабель) или многопроволочными (ПВС).
Первый более надежный и отлично подходит для скрытого монтажа, например если проводка будет замурована на веки вечные в стене. Также благодаря особой изоляции он хорошо годится для наружного монтажа даже без гофры. Так что, если инвертор будет установлен вдали от помещения, которое тебе нужно резервировать, и кабель будет проходить по улице, твой выбор — ВВГ(нг). Еще и на гофре сэкономишь — как деньги, так и время (поскольку протянуть кабель в гофре, особенно если длина кабеля превышает десять метров, — та еще задача). А вот ПВС при наружном монтаже придется помещать в гофру, иначе прослужит он недолго. Поэтому если ты надеешься купить ПВС и сэкономить — готов тебя огорчить. Также ВВГ(нг) — это негорючий кабель, что тоже немаловажно.
Но у кабеля ПВС есть одно преимущество. Благодаря тому что он многопроволочный, он очень гибкий, что существенно упрощает монтаж, особенно внутри помещения. Также он белый и красивый, что тоже немаловажно, если ты будешь прокладывать его внутри помещения без кабель‑канала.
В общем, мой выбор — ВВГ(нг), так как мой кабель проходит вдоль здания, а сам инвертор находится в подсобном помещении. Чтобы перестраховаться, я поместил его в гофру, но ты можешь этого не делать. А какой кабель подходит тебе — выбирай сам, но только из этих двух вариантов: ПВС или ВВГ.
Теперь о сечении кабеля. Этот параметр определяет, какую нагрузку сможет пропустить через себя кабель без нагревания и разрушения. Если ты не хочешь, чтобы случился пожар, нужно не экономить и покупать кабель необходимого сечения.
Самое правильное решение — открыть документацию по своему инвертору и в соответствующем разделе найти информацию о нужном сечении. На следующей иллюстрации показан пример такой информации.
Что есть что:
- PV input — это кабель для солнечных панелей. Пропускаем;
- AC input — входящий кабель, используется для зарядки аккумулятора;
- battery input — кабель для аккумулятора, ты его уже выбрал в прошлой статье;
- AC output — выходной кабель, от инвертора к помещению.
Как видишь, здесь рекомендуют сечение 10 мм2, что для входящего, что для исходящего кабеля. Кабель с таким сечением может выдержать ток силой 70 А и напряжение мощностью ~15,4 кВт. Стоит ли использовать такой кабель, если у тебя входящий автомат на 25 А, следовательно, максимальная мощность, которая может «прилететь», — 5,7 кВт (25 · 230)? Очевидно, что нет. Поэтому есть смысл придерживаться номинала входящего автомата при подборе кабеля.
Например, если входящий автомат на 25 А, то такой ток может выдержать кабель сечением 2,5 мм2. Однако лучше перестраховаться и использовать кабель 4 мм2, тем более что не всегда производитель честно указывает сечение и вместо 2,5 мм2 может оказаться 2,3 или даже 2,0. Если же входящий автомат на 32 А, тогда выбираем кабель сечением 6 мм2 (к слову, такой кабель может выдержать ток 46 А и мощность 10,1 кВт), поэтому экономия у нас здравая. От того, что мы сэкономим, ничего не сгорит, по крайней мере — не должно.
Если длина кабеля достаточно большая (более 10 м), подскажу, на чем можно сэкономить: используй пятижильный кабель. Вместо того чтобы покупать два трехжильных кабеля (для AC input и AC output), используй один пятижильный (две фазы, два ноля и одна жила для заземления). Так выйдет заметно дешевле, чем два трехжильных провода.
Посмотрим на цифры. Представим, что тебе нужно 20 м кабеля сечением 4 мм2. Средняя цена трехжильного кабеля — 210 р./м (на момент написания статьи), а пятижильного — 320. В первом случае тебе понадобится не 20, а 40 м (так как от входного автомата до инвертора 20 м и 20 м возвращается обратно) и выйдет 8400 р., а во втором тебе достаточно 20 м по 320 р. — 6400 р. Здесь можно даже взять кабель качеством получше за 350 р., и все равно получится дешевле.
Что же касается руководства по инвертору, часто бывают несоответствия. В рассмотренном нами примере рекомендуется кабель сечением 10 мм2 и двухполюсный автомат номиналом 40 А. Кабель может выдержать ток 70 А, как уже отмечалось. Запас — дело хорошее, но почти в два раза — это перебор.
Да, если у тебя маломощная установка до 4 кВт на базе системы на 24 В (или вообще зарядная станция), тебе подойдет кабель сечением 2,5 мм2 — нет смысла переплачивать: быстрее сгорит инвертор, чем сам кабель.
Итак, мы определились с кабелем — это пятижильный медный ВВГ(нг) или кабель ПВС нужной длины и нужного сечения. Кроме самого кабеля, тебе понадобится крепеж для него. Подумай, как ты будешь монтировать кабель к стене. Существует крепеж разного вида, а подбор зависит от различных факторов, в том числе и от материала твоих стен. Для наружного монтажа подойдут накладные скобки нужного диаметра — дешево и сердито. Для внутреннего оптимальным и самым симпатичным вариантом будет кабель‑канал. Также посмотри: возможно, кабель‑канал уже есть в твоем плинтусе и ты сможешь использовать его — так ты максимально спрячешь кабель от посторонних глаз, да еще и сэкономишь немного денег на покупке кабель‑канала. Обладатели модных МДФ‑плинтусов сейчас кусают локти.
Автоматические выключатели
Тебе понадобятся два двухполюсных автоматических выключателя (2P): один будет стоять до инвертора, а второй — после него. Обойдутся они в копейки, а дополнительные удобства гарантированы. Например, при использовании переключателя АВР ты можешь выключить подачу с инвертора при работе от сети — во время включения мощного потребителя, чтобы не допустить отключения BMS (об этом позже). Автоматические выключатели 2P хороши тем, что они разрывают не только фазу, но еще и ноль.
Основная задача автоматического выключателя — это защита кабеля. Не инвертора, не другого оборудования, а именно кабеля. Поэтому очень важно правильно подобрать номинал автомата. Если номинал будет меньше, чем проходимый ток (например, ты купил автомат на 16 А, а нагрузка, допустим, 4 кВт), автомат будет выключаться. В этом случае говорят, что «автомат выбивает». Наоборот, если у тебя кабель, допустим, 1,5 мм2, а ты установил автомат на 25 А и нагрузка при этом 5 кВт, автомат не сработает, а кабель будет греться. Так и до пожара недалеко.
Вторая важная характеристика автоматического выключателя — тип расцепления. В наших целях подойдет B или C. При этом B предпочтительнее, так как отработает такой автомат раньше, чем С. При небольшом превышении номинального тока (до 13%) для типа расцепления С нормально, если автомат не сработает в течение часа. То есть если у тебя автомат на 25 А, а ток, скажем, 28 А (всего на 12% больше), то целый час твой кабель будет греться. Что с ним случится за этот час — он просто нагреется или расплавится, — зависит от качества самого кабеля (а если еще и представить, что ты сэкономил и взял какой‑то некачественный кабель с сечением 2 мм2 или меньше...). Поэтому я рекомендую характеристику B. Характеристика С нужна только в случае, если есть прочный запас по самому кабелю. Например, при использовании автомата на 25 А ты используешь кабель 4 или даже 6 мм2. В этом случае от тока 28 А с твоим кабелем ничего не случится.
При выборе номинального тока можно привязываться к номинальному току входного автомата. Если эта величина составляет 25 А, то в твоей сети неоткуда взяться большему напряжению, следовательно, нет смысла ставить автоматы на 32 или 40 А.
Совсем другая ситуация может быть, если у тебя маломощная система на 24 В. В этом случае твой инвертор в среднем может «отдать» 3 кВт, следовательно, до и после него нужно установить автоматы на 16 А, даже если входящий автомат большего номинала.
Остальные характеристики автомата, как и его производитель, не столь важны. Выбирай на свой вкус и цвет. Если ты будешь устанавливать эти два автомата в общий щиток, то покупай того же производителя, который ты уже используешь, — так требует внутренний перфекционист.
info
Сколько электроэнергии потребляет инвертор? Да, твой счет за электричество вырастет — такова цена автономии. На сколько — зависит от того, как часто отключают электричество, и от мощности твоего инвертора. На «холостом ходу» инвертор (когда все нормально, электричество есть, аккумулятор заряжен) потребляет от 20 до 50 Вт. Как правило, системы на 48 В потребляют около 50 Вт, а 24 В — 20–30 Вт. Когда же нужно зарядить аккумулятор, потребляемая мощность устанавливается в настройках инвертора, исходя из емкости аккумулятора и скорости заряда. Например, если у тебя аккумулятор на 100 А · ч, то для его почти полного заряда потребуется около 3 ч при силе тока 30 А. За час будет востребовано 24 В (или 48 В) · 30 А = 720 либо 1440 Вт. То есть для полного заряда аккумулятора понадобится 2,16 кВт или 4,32 кВт. Это очень грубый и не совсем правильный расчет, но примерное представление у тебя есть — десять раз выключили электричество, и аккумулятор разрядился полностью, следовательно, для его зарядки ты используешь 21 или 43 кВт. Плюс холостой ход самого инвертора в среднем 30 Вт · ч, то есть еще 21 кВт. Итого за месяц нужно будет переплатить от 42 до 64 кВт в таком сценарии использования.
Щиток для автоматов
Посчитаем количество мест для дополнительных гаджетов:
- для двух двухполюсных автоматов четыре места;
- для трехпозиционного переключателя два места или для АВР пять мест.
Другими словами, тебе понадобится от шести до девяти мест в твоем щитке. Если достаточного количества мест нет, придется купить накладной (именно накладной, ведь никто не хочет делать ремонт для монтажа щитка?) пластиковый щиток. Производитель значения не имеет, выбирай тот, который тебе больше нравится визуально.
Если щиток (вдруг) будет установлен на улице, нужно брать с пылевлагозащитой IP65. Но лично я сомневаюсь, что ты будешь устанавливать именно эти автоматы на улице, хотя все зависит от конкретно твоего случая. В моем как раз АВР находится в пылевлагозащищенном щитке на улице, поскольку своими щелчками при переключении он может довести до инфаркта вполне себе здорового человека.
Если монтаж подразумевается все‑таки наружный, кроме надписи IP65, обрати внимание на надежные уплотнители, предназначенные защищать проводку от влаги.
Наконец‑то мы разобрались с мелочами и готовы приступить к самому подключению.
«Вилка суицидника», или как не нужно делать
Кабель вилка — вилка, или в простонародье «вилка суицидника», знаком пользователям генератора, а также всем, кто использует зарядные станции. Это кабель, на обоих концах которого смонтирована обычная вилка.
Если у тебя раньше был генератор (зарядная станция), есть вероятность, что ты подключал его именно так. Допустим, отключили электричество, ты обязательно идешь выключаешь входной автомат, далее запускаешь генератор, подключаешь один конец кабеля вилка — вилка к выходной розетке генератора, а второй конец — в одну из розеток твоего помещения. Например, если у тебя есть наружная розетка, ты можешь подключить генератор к ней. В результате электричество распространится на все помещение.
Проблема в этой схеме заключается в человеческом факторе — ты можешь забыть отключить входной автомат. Когда появится электричество, только Вселенная знает, что у тебя сгорит. Может быть, даже все электроприборы, если вообще не загорится проводка. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что твоя EcoFlow испустит дух.
Именно поэтому кабель вилка — вилка использовать не нужно: это небезопасно. Да и нам требуется не просто резервный источник, а именно ИБП — ты не успеешь так быстро проделать все эти манипуляции (выключить входной автомат, включить вилку, исходящую от инвертора, в розетку), чтобы твои компы не выключились.
Подключаем мощный инвертор
Подключение мощного инвертора — самая экономная процедура, поскольку, кроме двух 2P-автоматов и кабеля (и некоторых мелочей вроде клемм), тебе больше ничего не нужно. Попробую объяснить на пальцах. На рисунке ниже изображена твоя проводка — как она есть сейчас. У тебя есть входной автомат (возможно, где‑то в общем щитке на лестничной клетке), после него — счетчик, а от счетчика выходят два провода — фаза и ноль. Фаза может быть коричневого или красного цвета, а ноль, как правило, синего. Эти два провода «приходят» в твое помещение (офис, квартиру) — в твой щиток, который обычно устанавливается при входе в помещение, где‑то рядом с входной дверью.
Инвертор устанавливается в разрыв участка кабеля между счетчиком и щитком. Ищешь, где в твой щиток входят фаза и ноль, перекусываешь эти провода (тебе понадобятся кусачки и тестер — на всякий случай) и реализуешь схему, изображенную на следующей иллюстрации.
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