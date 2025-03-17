Се­год­ня мы про­экс­плу­ати­руем цепоч­ку чрез­мерных раз­решений и ском­про­мети­руем слу­жеб­ную учет­ную запись Active Directory, а затем зах­ватим домен, исполь­зуя тех­нику ESC9.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Certified с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.41 certified.htb

На этот раз, помимо IP-адре­са машины, нам так­же пре­дос­тавля­ют учет­ные дан­ные с пра­вами поль­зовате­ля домена.

Информация о машине
Ин­форма­ция о машине

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат сканирования портов
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания пор­тов

Ска­нер нашел 11 откры­тых пор­тов:

  • 88 — служ­ба Kerberos;
  • 135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC);
  • 139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 9389 — веб‑служ­бы AD DS.

Про­верим выдан­ные учет­ные дан­ные с помощью NetExec.

nxc smb 10.10.11.41 -u judith.mader -p judith09
Результат проверки учетных данных.
Ре­зуль­тат про­вер­ки учет­ных дан­ных.
 

Сбор данных

Пер­вым делом получим спи­сок поль­зовате­лей (иног­да в опи­сании учет­ных записей мож­но най­ти мно­го инте­рес­ного). Для это­го в NetExec есть параметр --users.

nxc ldap 10.10.11.41 -u judith.mader -p judith09 --users
Список пользователей
Спи­сок поль­зовате­лей

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