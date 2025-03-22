Это двад­цать пер­вая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU ». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой







Вер­нувшись в ком­нату, Кирилл обна­ружил Сан­чо лежащим на кро­вати и задум­чиво курящим в потолок. Вооб­ще, курить в помеще­ниях здеш­ней обща­ги катего­ричес­ки зап­рещалось, но Саня пле­вал на фор­маль­нос­ти.

— Ну как, отпусти­ло? — поин­тересо­вал­ся Киря, открыв пошире окно.

— Да вро­де, — Сан­чо выпус­тил нес­коль­ко колечек дыма и сно­ва глу­боко затянул­ся.

— Лео обе­щал тебя в дур­ку сдать, — довери­тель­но сооб­щил дру­гу Кирилл. — Или в тюрягу, как получит­ся.

— Да и пох­рен. Что тут, что там, один фиг никуда не выпус­кают. Сидишь в четырех сте­нах, как в клет­ке. Задол­бало.

— А куда тебе так сроч­но надо? Успе­ешь еще в Эрми­таже побывать, как срок закон­чится.

— Да пле­вал я на тот Эрми­таж, — хмык­нул Сан­чо. — Что я там забыл? Вот в клуб какой‑нибудь я бы схо­дил. В «Тон­нель», нап­ример, или в «Телег­раф», я про него в ине­те читал. Там DJ Winnie игра­ет, слы­шал о таком?

— Не‑а, — чес­тно приз­нался Кирилл, не слиш­ком инте­ресо­вав­ший­ся клуб­ной куль­турой.

— Ну так пос­лушай. Ты‑то можешь пой­ти, куда захочешь, в отли­чие от меня. При­коль­ный чувак этот Winnie, и муз­ло хорошее…

— Ты мне луч­ше вот что ска­жи, — прер­вал прос­тран­ные меч­тания дру­га Кирилл, — смо­жешь еще разок такую же шту­ку, как с ком­муника­тором, про­вер­нуть? Ну, в смыс­ле, зас­лать кое‑что в Шта­ты и сде­лать так, что­бы эта посылоч­ка ока­залась в нуж­ное вре­мя и в нуж­ном мес­те? Толь­ко один момент, Сань. Надо все хит­ро орга­низо­вать, что­бы Фреш не узнал.

— Что‑то мут­ное зате­ял? — в гла­зах Сан­чо загорел­ся непод­дель­ный инте­рес.

— Пока что это толь­ко пла­ны. Но если ты мне поможешь, замутим вмес­те.

— Пар­ни в Аме­рике за день­ги работа­ют, — напом­нил Сан­чо, — но, как ты понима­ешь, при наличии баб­ла в нашем мире нет ничего невоз­можно­го.

— Будет тебе баб­ло, — помор­щился Кирилл.

Де­неж­ный воп­рос с каж­дым днем вста­вал для него все острее и острее. Тем не менее он при­кинул, что суме­ет най­ти средс­тва на реали­зацию сво­ей задум­ки. А уж если получит­ся… Впро­чем, говорить об этом пока еще было слиш­ком рано.

Ор­ганиза­ция безопас­ности в кон­торе слег­ка отда­вала параной­ей: у Кирил­ла был дос­туп в «аква­риум», где работа­ла его груп­па, а вот на элек­трон­ном зам­ке сосед­ней ком­наты маг­нитная кар­точка уже не сра­баты­вала. Он мог сво­бод­но заходить в сто­ловую, в курил­ку, в зал для отды­ха и в перего­вор­ную, но в дру­гие помеще­ния и на смеж­ные эта­жи хода не было. Имен­но поэто­му Кирилл тер­пеливо дожидал­ся, ког­да в буфете появит­ся нуж­ный ему человек. Спус­тя при­мер­но сорок минут его тер­пение было воз­награж­дено: в две­рях показал­ся нес­клад­ный лупог­лазый пар­нишка с рыжими волоса­ми, пос­три­жен­ными корот­ким ежи­ком. Он взял со стел­лажа под­нос и при­нял­ся делови­то нак­ладывать в плас­тиковую тарел­ку салат с гри­бами.

— При­вет, ты ведь Ярос­лав? — под­сел к нему Кирилл, ког­да тот устро­ился за сто­ликом и при­нял­ся пог­лощать зав­трак.

— Ну да, — кив­нул тот. — Я тебя вро­де бы видел здесь рань­ше.

— Ага, я Кикс, за стен­кой работаю, — пред­ста­вил­ся Киря. — Лео ска­зал, ты один из луч­ших реверс‑инже­неров в его коман­де. Хотел вот у тебя помощи поп­росить… Попал­ся мне тут один хит­рый рут­кит, но я в кодоко­патель­стве не силен. Смо­жешь его пос­мотреть?

— Да могу, в прин­ципе, — пожал пле­чами Ярос­лав, — а что искать‑то будем?

Ки­рилл в задум­чивос­ти почесал паль­цами под­бородок. Он, если чес­тно, и сам тол­ком не знал, что жела­ет най­ти в нед­рах этой прог­раммы.

— Харак­терные стро­ки, ком­менты какие‑нибудь, — отоз­вался наконец он. — И еще мне инте­рес­но, как он управля­ющий сер­вер резол­вит.

— Хочешь авто­ра это­го вре­доно­са вычис­лить? — догадал­ся Ярос­лав.

— Ну да. И по рогам ему нас­тучать.

— Ну пой­дем, — вздох­нул тот, доедая свой салат. — Пог­лядим на твой рут­кит.

Ки­рилл с любопытс­твом огля­дел помеще­ние, в котором очу­тил­ся впер­вые, но зре­лище ока­залось разоча­ровы­вающим. В точ­ности такая же ком­ната, как и у них самих: рас­став­ленные рядами сто­лы с ком­пами, свитч с тор­чащими киш­ками витой пары на сте­не, рядом — белая мар­керная дос­ка, раз­малеван­ная синими и крас­ными караку­лями. Ярик усел­ся за свой комп, что сто­ял в самом даль­нем углу, и заб­рал у Кирил­ла флеш­ку. Запус­тил вир­туал­ку, ско­пиро­вал на свою машину нуж­ные фай­лы и при­нял­ся изу­чать их содер­жимое.

— Он текущую геопо­зицию вычис­ляет и переда­ет на уда­лен­ный сер­вак с задан­ным интерва­лом, — на вся­кий слу­чай пояс­нил Кирилл.

— Ага, вижу. Вот по это­му сме­щению начина­ется код, фор­миру­ющий айпиш­ник, куда зап­росы идут.

Ярик увле­чен­но щел­кал мышью, перес­какивая с одной сек­ции дизас­сем­бли­рован­ного лис­тинга на дру­гую.

— В общем, адре­са он меня­ет динами­чес­ки, но они все из одной под­сети, — сооб­щил он спус­тя пару минут.

— Смо­жешь спи­сок выг­рузить?

— Угу. Инте­рес­ный у него алго­ритм генера­ции име­ни про­цес­са. Никог­да такого не видел… Хотя не, пос­той. Видел. Вспом­нить бы толь­ко — где…

Ки­рилл зата­ил дыхание, а его новый зна­комый тем вре­менем пог­рузил­ся в себя. Кирилл поч­ти отчетли­во пред­став­лял себе прог­ресс‑бар, запол­няющий­ся по мере поис­ка в глу­бинах памяти Ярос­лава нуж­ной информа­ции. Нап­ряжен­ное мол­чание дли­лось десять секунд, двад­цать, минуту…

Ярик мол­ча запус­тил фай­ловый менед­жер, зашел на локаль­ный сер­вер, где хра­нились образцы вре­донос­ных прог­рамм в виде фай­лов с сос­тоящи­ми из хешей име­нами без рас­ширений, нем­ного пошарил там и ска­чал что‑то себе на комп. Открыл сли­тый обра­зец в Hex-редак­торе, рядом раз­вернул файл, который передал ему Кирилл.

— Ну да, код прак­тичес­ки оди­нако­вый, — вынес свой вер­дикт он, — это «Эклипсор», еще один похожий рут­кит, пару лет назад в сети появил­ся.

— Исходни­ки откры­ты? — делови­то поин­тересо­вал­ся Кирилл.

— Не‑а, — кач­нул головой Ярик, — этот трой исполь­зовал­ся в основном в тар­гетиро­ван­ных ата­ках, вещь штуч­ная. Но автор отдель­ные кус­ки кода в интерне­те вык­ладывал. Он типа экспертные статьи пуб­лику­ет и вся­кое такое.

— Что за чел?

Вмес­то отве­та Ярос­лав открыл сайт Blogger и повер­нул экран к Кире, что­бы ему было луч­ше вид­но. «WhiteSpector», — про­чел на стра­нич­ке Кирилл.

— Он же Лиам, — пояс­нил Ярос­лав, — топит за инфо­без, этич­ный взлом и клас­сово ненави­дит вашего бра­та.

— Ну так код из его бло­га любой дурак может поза­имс­тво­вать, — разоча­рован­но про­тянул Кирилл.

— Так‑то оно так, — сог­ласил­ся Ярик и сно­ва рас­крыл на экра­не окош­ко редак­тора, — толь­ко есть одно «но». Вот этот кусок он у себя в замет­ках дей­стви­тель­но показы­вал. А вот этот — нет. Сам глянь, и в «Эклипсо­ре», и в тво­ем сем­пле он прак­тичес­ки оди­нако­вый. А тем, что «Эклипсор» Лиам написал, он сам хвас­тался. Типа, мол, удоб­ный инс­тру­мент, что­бы за хакера­ми сле­дить, работа­ет скрыт­но и никако­го вре­да не наносит.

— Спа­сибо, дру­жище, — искрен­не поб­лагода­рил его Киря. — Ты даже не пред­став­ляешь, как помог. Буду тебе теперь по гроб жиз­ни обя­зан.

— По гроб жиз­ни не надо, — ухмыль­нул­ся Ярос­лав, — а вот пиваса свет­лого нефиль­тро­ван­ного впол­не можешь при­нес­ти. Я бы и сам сго­нял, но меня отсю­да не выпус­кают, такая вот грус­тная исто­рия, чувак…

Зна­чит, рут­кит каким‑то обра­зом под­сунул на ноут­бук Трик­си парень, ненави­дящий хакеров все­ми фиб­рами души? Любопыт­но. Сей­час Кирил­ла даже не слиш­ком инте­ресо­вало, как имен­но этот вре­донос очу­тил­ся на компь­юте­ре Аллы, ему хотелось поболь­ше узнать о самом этом челове­ке, попытать­ся уста­новить его мотивы. Бег­лый гуг­леж дал богатый матери­ал для раз­мышле­ний. Спе­циалист по защите дан­ных, этич­ный хакер, сот­рудни­чающий со спец­служ­бами… Кирилл даже отыс­кал его фото и с минуту любовал­ся на улы­бающуюся физи­оно­мию Лиама с акку­рат­но уло­жен­ной на про­бор тем­но‑русой шевелю­рой. Упо­мина­ние спец­служб осо­бен­но нас­торажи­вало: теперь ста­ло более‑менее понят­но, кого имен­но мож­но счи­тать заказ­чиком все­го это­го весело­го мероп­риятия.

Что ж, у него имел­ся как минимум спи­сок IP-адре­сов, куда сту­чит­ся прог­рамма. А что, если засин­кхо­лить один из этих узлов? Любопыт­ная идея…