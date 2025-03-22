Вернувшись в комнату, Кирилл обнаружил Санчо лежащим на кровати и задумчиво курящим в потолок. Вообще, курить в помещениях здешней общаги категорически запрещалось, но Саня плевал на формальности.
— Ну как, отпустило? — поинтересовался Киря, открыв пошире окно.
— Да вроде, — Санчо выпустил несколько колечек дыма и снова глубоко затянулся.
— Лео обещал тебя в дурку сдать, — доверительно сообщил другу Кирилл. — Или в тюрягу, как получится.
— Да и похрен. Что тут, что там, один фиг никуда не выпускают. Сидишь в четырех стенах, как в клетке. Задолбало.
— А куда тебе так срочно надо? Успеешь еще в Эрмитаже побывать, как срок закончится.
— Да плевал я на тот Эрмитаж, — хмыкнул Санчо. — Что я там забыл? Вот в клуб какой‑нибудь я бы сходил. В «Тоннель», например, или в «Телеграф», я про него в инете читал. Там DJ Winnie играет, слышал о таком?
— Не‑а, — честно признался Кирилл, не слишком интересовавшийся клубной культурой.
— Ну так послушай. Ты‑то можешь пойти, куда захочешь, в отличие от меня. Прикольный чувак этот Winnie, и музло хорошее…
— Ты мне лучше вот что скажи, — прервал пространные мечтания друга Кирилл, — сможешь еще разок такую же штуку, как с коммуникатором, провернуть? Ну, в смысле, заслать кое‑что в Штаты и сделать так, чтобы эта посылочка оказалась в нужное время и в нужном месте? Только один момент, Сань. Надо все хитро организовать, чтобы Фреш не узнал.
— Что‑то мутное затеял? — в глазах Санчо загорелся неподдельный интерес.
— Пока что это только планы. Но если ты мне поможешь, замутим вместе.
— Парни в Америке за деньги работают, — напомнил Санчо, — но, как ты понимаешь, при наличии бабла в нашем мире нет ничего невозможного.
— Будет тебе бабло, — поморщился Кирилл.
Денежный вопрос с каждым днем вставал для него все острее и острее. Тем не менее он прикинул, что сумеет найти средства на реализацию своей задумки. А уж если получится… Впрочем, говорить об этом пока еще было слишком рано.
Организация безопасности в конторе слегка отдавала паранойей: у Кирилла был доступ в «аквариум», где работала его группа, а вот на электронном замке соседней комнаты магнитная карточка уже не срабатывала. Он мог свободно заходить в столовую, в курилку, в зал для отдыха и в переговорную, но в другие помещения и на смежные этажи хода не было. Именно поэтому Кирилл терпеливо дожидался, когда в буфете появится нужный ему человек. Спустя примерно сорок минут его терпение было вознаграждено: в дверях показался нескладный лупоглазый парнишка с рыжими волосами, постриженными коротким ежиком. Он взял со стеллажа поднос и принялся деловито накладывать в пластиковую тарелку салат с грибами.
— Привет, ты ведь Ярослав? — подсел к нему Кирилл, когда тот устроился за столиком и принялся поглощать завтрак.
— Ну да, — кивнул тот. — Я тебя вроде бы видел здесь раньше.
— Ага, я Кикс, за стенкой работаю, — представился Киря. — Лео сказал, ты один из лучших реверс‑инженеров в его команде. Хотел вот у тебя помощи попросить… Попался мне тут один хитрый руткит, но я в кодокопательстве не силен. Сможешь его посмотреть?
— Да могу, в принципе, — пожал плечами Ярослав, — а что искать‑то будем?
Кирилл в задумчивости почесал пальцами подбородок. Он, если честно, и сам толком не знал, что желает найти в недрах этой программы.
— Характерные строки, комменты какие‑нибудь, — отозвался наконец он. — И еще мне интересно, как он управляющий сервер резолвит.
— Хочешь автора этого вредоноса вычислить? — догадался Ярослав.
— Ну да. И по рогам ему настучать.
— Ну пойдем, — вздохнул тот, доедая свой салат. — Поглядим на твой руткит.
Кирилл с любопытством оглядел помещение, в котором очутился впервые, но зрелище оказалось разочаровывающим. В точности такая же комната, как и у них самих: расставленные рядами столы с компами, свитч с торчащими кишками витой пары на стене, рядом — белая маркерная доска, размалеванная синими и красными каракулями. Ярик уселся за свой комп, что стоял в самом дальнем углу, и забрал у Кирилла флешку. Запустил виртуалку, скопировал на свою машину нужные файлы и принялся изучать их содержимое.
— Он текущую геопозицию вычисляет и передает на удаленный сервак с заданным интервалом, — на всякий случай пояснил Кирилл.
— Ага, вижу. Вот по этому смещению начинается код, формирующий айпишник, куда запросы идут.
Ярик увлеченно щелкал мышью, перескакивая с одной секции дизассемблированного листинга на другую.
— В общем, адреса он меняет динамически, но они все из одной подсети, — сообщил он спустя пару минут.
— Сможешь список выгрузить?
— Угу. Интересный у него алгоритм генерации имени процесса. Никогда такого не видел… Хотя не, постой. Видел. Вспомнить бы только — где…
Кирилл затаил дыхание, а его новый знакомый тем временем погрузился в себя. Кирилл почти отчетливо представлял себе прогресс‑бар, заполняющийся по мере поиска в глубинах памяти Ярослава нужной информации. Напряженное молчание длилось десять секунд, двадцать, минуту…
Ярик молча запустил файловый менеджер, зашел на локальный сервер, где хранились образцы вредоносных программ в виде файлов с состоящими из хешей именами без расширений, немного пошарил там и скачал что‑то себе на комп. Открыл слитый образец в Hex-редакторе, рядом развернул файл, который передал ему Кирилл.
— Ну да, код практически одинаковый, — вынес свой вердикт он, — это «Эклипсор», еще один похожий руткит, пару лет назад в сети появился.
— Исходники открыты? — деловито поинтересовался Кирилл.
— Не‑а, — качнул головой Ярик, — этот трой использовался в основном в таргетированных атаках, вещь штучная. Но автор отдельные куски кода в интернете выкладывал. Он типа экспертные статьи публикует и всякое такое.
— Что за чел?
Вместо ответа Ярослав открыл сайт Blogger и повернул экран к Кире, чтобы ему было лучше видно. «WhiteSpector», — прочел на страничке Кирилл.
— Он же Лиам, — пояснил Ярослав, — топит за инфобез, этичный взлом и классово ненавидит вашего брата.
— Ну так код из его блога любой дурак может позаимствовать, — разочарованно протянул Кирилл.
— Так‑то оно так, — согласился Ярик и снова раскрыл на экране окошко редактора, — только есть одно «но». Вот этот кусок он у себя в заметках действительно показывал. А вот этот — нет. Сам глянь, и в «Эклипсоре», и в твоем семпле он практически одинаковый. А тем, что «Эклипсор» Лиам написал, он сам хвастался. Типа, мол, удобный инструмент, чтобы за хакерами следить, работает скрытно и никакого вреда не наносит.
— Спасибо, дружище, — искренне поблагодарил его Киря. — Ты даже не представляешь, как помог. Буду тебе теперь по гроб жизни обязан.
— По гроб жизни не надо, — ухмыльнулся Ярослав, — а вот пиваса светлого нефильтрованного вполне можешь принести. Я бы и сам сгонял, но меня отсюда не выпускают, такая вот грустная история, чувак…
Значит, руткит каким‑то образом подсунул на ноутбук Трикси парень, ненавидящий хакеров всеми фибрами души? Любопытно. Сейчас Кирилла даже не слишком интересовало, как именно этот вредонос очутился на компьютере Аллы, ему хотелось побольше узнать о самом этом человеке, попытаться установить его мотивы. Беглый гуглеж дал богатый материал для размышлений. Специалист по защите данных, этичный хакер, сотрудничающий со спецслужбами… Кирилл даже отыскал его фото и с минуту любовался на улыбающуюся физиономию Лиама с аккуратно уложенной на пробор темно‑русой шевелюрой. Упоминание спецслужб особенно настораживало: теперь стало более‑менее понятно, кого именно можно считать заказчиком всего этого веселого мероприятия.
Что ж, у него имелся как минимум список IP-адресов, куда стучится программа. А что, если засинкхолить один из этих узлов? Любопытная идея…
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