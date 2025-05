...

Found Macronix flash chip "MX25L6405" (8192 kB, SPI) on serprog.

Found Macronix flash chip "MX25L6406E/MX25L6408E" (8192 kB, SPI) on serprog.

Found Macronix flash chip "MX25L6436E/MX25L6445E/MX25L6465E/MX25L6473E" (8192 kB, SPI) on serprog.

Multiple flash chip definition match the detected chip(s): "MX25L6405","MX25L6406E/MX25L6408E","MX25L6436E/MX25L6445E/MX25L6465E/MX25L6473E".