#define WIN32_LEAN_AND_MEAN

#include < windows. h>

#include < ida. hpp>

#include < idp. hpp>

#include < loader. hpp>

#include < funcs. hpp>

class MyPlugmod : public plugmod_t

{

public:

MyPlugmod ( )

{

msg ( "MyPlugmod: Constructor called. \ n " ) ;

}

virtual ~ MyPlugmod ( )

{

msg ( "MyPlugmod: Destructor called. \ n " ) ;

}

virtual bool idaapi run ( size_t arg ) override

{

msg ( "MyPlugmod. run() called with arg: %d \ n " , arg ) ;

int n = get_func_qty () ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ ) {

func_t * pfn = getn_func ( i ) ;

if ( pfn == nullptr )

continue ;

qstring name ;

get_func_name ( & name , pfn -> start_ea ) ;

msg ( "Function %s at address 0x%llX \ n " , name . length ( ) ? name . c_str ( ) : "-UNK-" , pfn -> start_ea ) ;

}

return true ;

}

} ;

static plugmod_t * idaapi init ( void )

{

return new MyPlugmod () ;

}

static const char comment [ ] = "The plugin displays a list of functions along with the addresses. " ;

static const char help [ ] = "Information is not provided" ;

static const char wanted_name [ ] = "List functions" ;

static const char wanted_hotkey [ ] = "Ctrl+Q" ;

plugin_t PLUGIN =

{

IDP_INTERFACE_VERSION ,

PLUGIN_MULTI , // flags

init , // initialize

nullptr , // terminate

nullptr , // invoke the plugin

comment ,

help ,

wanted_name ,

wanted_hotkey