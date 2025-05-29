Уп­равля­ющие отладчи­ком пла­гины поз­воля­ют сва­лить на машину рутин­ные задачи отладки и поис­ка уяз­вимос­тей. Мы на при­мерах рас­смот­рим обход анти­отладки, поиск путей до уяз­вимых фун­кций и под­свет­ку инте­ресу­юще­го кода. Для это­го напишем пла­гин на C++, гля­нем встро­енный язык IDC и поп­ракти­куем­ся писать скрип­ты на IDAPython, а так­же узна­ем, как обра­баты­вать им нес­коль­ко фай­лов за раз.

info Го­рячо рекомен­дую кни­гу Кри­са Игла «The IDA Pro Book». Она уста­рела по час­ти API, но отве­чает на боль­шинс­тво воп­росов.

Плагин на C++

Пер­вый спо­соб рас­ширить воз­можнос­ти «Иды» — это ком­пилиру­емые DLL. Для сбор­ки пла­гина тре­бует­ся C++ SDK. Легаль­но ска­чать его мож­но, толь­ко купив лицен­зию на IDA Pro, о нелегаль­ных спо­собах ты можешь узнать сам.

Поп­робу­ем соб­рать и запус­тить тес­товый пла­гин в Visual Studio 2019 или выше. Соз­даем пус­той про­ект для Windows (не для кон­соли), ука­зыва­ем тип кон­фигура­ции — динами­чес­кая биб­лиоте­ка. В допол­нитель­ные катало­ги вклю­чаемых фай­лов про­писы­ваем путь до пап­ки с инклу­дами: idasdk90\ include . Под­клю­чаемые либы из idasdk90\ lib\ x64_win_vc_64 мож­но прос­то перета­щить в спи­сок фай­лов про­екта, ком­пилятор под­хва­тит их отту­да.

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN #include < windows. h> #include < ida. hpp> #include < idp. hpp> #include < loader. hpp> #include < funcs. hpp> class MyPlugmod : public plugmod_t { public: MyPlugmod ( ) { msg ( "MyPlugmod: Constructor called. \ n " ) ; } virtual ~ MyPlugmod ( ) { msg ( "MyPlugmod: Destructor called. \ n " ) ; } virtual bool idaapi run ( size_t arg ) override { msg ( "MyPlugmod. run() called with arg: %d \ n " , arg ) ; int n = get_func_qty () ; for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ ) { func_t * pfn = getn_func ( i ) ; if ( pfn == nullptr ) continue ; qstring name ; get_func_name ( & name , pfn -> start_ea ) ; msg ( "Function %s at address 0x%llX \ n " , name . length ( ) ? name . c_str ( ) : "-UNK-" , pfn -> start_ea ) ; } return true ; } } ; static plugmod_t * idaapi init ( void ) { return new MyPlugmod () ; } static const char comment [ ] = "The plugin displays a list of functions along with the addresses. " ; static const char help [ ] = "Information is not provided" ; static const char wanted_name [ ] = "List functions" ; static const char wanted_hotkey [ ] = "Ctrl+Q" ; plugin_t PLUGIN = { IDP_INTERFACE_VERSION , PLUGIN_MULTI , // flags init , // initialize nullptr , // terminate nullptr , // invoke the plugin comment , help , wanted_name , wanted_hotkey } ;

Ар­хитек­тура стан­дар­тная. В экспор­те ука­зыва­ется ссыл­ка на струк­туру PLUGIN . Она содер­жит опи­сание пла­гина, жела­емую горячую кла­вишу и ссыл­ки на кол­бэки. Фун­кция init воз­вра­щает ссыл­ку на экзем­пляр клас­са MyPlugmod . Он содер­жит фун­кцию run , которая будет запуще­на при вызове пла­гина. Код кол­бэка получа­ет количес­тво рас­познан­ных «Идой» фун­кций через get_func_qty и про­ходит по каж­дой, что­бы получить ее имя (через getn_func ) и адрес начала. Пос­ле чего выводит соб­ранную информа­цию в кон­соль.

Ко­пиру­ем соб­ранный пла­гин в пап­ку IDA Professional 9. 0 SP1\ plugins . Теперь в меню Edit → Plugins появит­ся новый пункт List functions. Как вари­ант, пла­гин мож­но вызывать через ука­зан­ное в нем сочета­ние кла­виш Ctrl-Q.

Проблемы совместимости

Клю­чевая проб­лема пла­гинов — край­не низ­кая сов­мести­мость меж­ду ста­рыми и новыми вер­сиями SDK. Пла­гин, соб­ранный с уче­том одной вер­сии, ско­рее все­го, не зарабо­тает (и не соберет­ся без тан­цев с буб­ном) на слег­ка обновлен­ном SDK. То есть для каж­дого выпус­ка IDA Pro надо модифи­циро­вать и собирать свою вер­сию пла­гина. Этим, разуме­ется, ник­то не занима­ется. Поэто­му мно­гие пла­гины со вре­менем ста­ли недос­тупны.

У это­го под­хода есть ком­мерчес­кий инте­рес. SDK пре­дос­тавля­ет край­не ску­пую докумен­тацию, фак­тичес­ки толь­ко име­на аргу­мен­тов и фун­кций. Что­бы узнать детали работы кон­крет­ной фун­кции API, надо искать чужой код или обра­щать­ся в под­дер­жку, дос­туп к которой сто­ит немалых денег. Мож­но ска­зать, что потеря сов­мести­мос­ти — сво­его рода защита от пиратс­тва. Жаль, что от нее стра­дает конеч­ный поль­зователь.

IDC

Под­дер­жка скрип­тов на язы­ке IDC появи­лась со вто­рой вер­сии IDA Pro, в 1994 году.