Се­год­ня я покажу, как мож­но ата­ковать при­ложе­ние, исполь­зующее раз­деля­емую память в Linux. Мы внед­рим свои дан­ные, что­бы добить­ся выпол­нения команд в при­виле­гиро­ван­ном режиме. Но для начала про­экс­плу­ати­руем баги в веб‑при­ложе­ниях Teampass и BookStack для получе­ния учет­ных дан­ных и сес­сии на сер­вере.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Checker с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.56 checker.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел три откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • пор­ты 80 и 8080 — веб‑сер­вер Apache.

Взгля­нем на пор­ты веб‑сер­вера. На пер­вом нас встре­чает фор­ма авто­риза­ции BookStack, на вто­ром раз­вернут сер­вис Teampass.

Страница авторизации BookStack
Стра­ница авто­риза­ции BookStack
Страница авторизации Teampass
Стра­ница авто­риза­ции Teampass
 

Точка входа

В Burp History мож­но уви­деть обра­щение к домену vault.checker.htb.

Burp History
Burp History

Об­новля­ем запись в фай­ле /etc/hosts. На новом домене встре­тим уже зна­комый нам BookStack.

10.10.11.56 checker.htb vault.checker.htb

Так как делать боль­ше нечего, сто­ит про­верить, есть ли для обна­ружен­ных веб‑при­ложе­ний готовые экс­пло­иты.

Поиск эксплоитов в Google
По­иск экс­пло­итов в Google

По­иски при­вели меня к экс­пло­иту для уяз­вимос­ти CVE-2023-1545.

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