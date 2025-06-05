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SVDQuant
Технология сжатия нейросетевых моделей, получившая название SVDQuant, была создана группой разработчиков MIT HAN Lab из Массачусетского технологического института. Разработчики описывают ее так.
SVDQuant — метод сжатия нейронных сетей, использующий сингулярное разложение матриц (SVD) для сжатия модели до 4 бит без существенного ухудшения качества. Модель FLUX.1 с 12 миллиардами параметров удалось сжать в 3,6 раза, в результате чего модель уместилась в довольно скромный объем видеопамяти. Кстати, при помощи SVDQuant можно сжимать далеко не только модели для генерации картинок; к примеру, уже доступна квантованная модель текстового декодера T5.
Далее в действие вступает инструмент Nunchaku, который используется для генерации картинок с применением сжатой модели. Nunchaku потребляет в 3,5 раза меньше памяти, чем базовая 16-битная модель Flux, и ускоряет каждый шаг генерации в три раза по сравнению даже с сильно сжатой моделью в формате NF4 (с нее, напомню, началась практика квантования моделей), существенно опережая последнюю по качеству картинки.
На видеокартах с небольшим объемом памяти модели SVDQuant работают на порядок быстрее несжатой версии и как минимум втрое быстрее, чем с квантованием fp8, Q8 или Q6. На картах с 16 Гбайт видеопамяти прирост производительности скромнее, примерно в 2,5 раза по сравнению с вариантами GGUF или fp8.
Терминология
- SVDQuant — название метода сжатия и формата, в котором представлены сжатые модели.
- Nunchaku — инструмент для работы с моделями в формате SVDQuant. Доступен как в виде кода для разработчиков, так и в расширениях для ComfyUI и SwarmUI.
- DeepCompressor — инструмент для квантования (сжатия) моделей.
Установка и использование модели
Для работы с новыми моделями мы будем использовать интерфейс SwarmUI, уже знакомый тебе по нескольким предыдущим статьям.
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