В этой статье раз­берем устрой­ство кро­шеч­ной фер­мы для мас­совых дей­ствий, нап­ример авто­мати­чес­кой регис­тра­ции акка­унтов. Мик­рокон­трол­лер ESP32 будет наз­начать задания смар­тфо­ну и забирать резуль­таты. Впро­чем, такая схе­ма подой­дет для самых раз­ных сце­нари­ев.

В нашей мини‑фер­ме зап­ланиро­вано три основных ком­понен­та:

Скрипт на Python для обме­на дан­ными меж­ду компь­юте­ром и ESP32 через пос­ледова­тель­ный порт. ESP32 в роли оркес­тра­тора, который будет запус­кать задания на смар­тфо­нах с Android и воз­вра­щать получен­ные дан­ные на компь­ютер. Бот для Android, который будет регис­три­ровать акка­унты. Фар­мить акка­унты на реаль­ных сер­висах мы не ста­нем — толь­ко в тес­товой лабе и толь­ко для демонс­тра­ции. Тар­гетом пос­лужит OWASP Juice Shop.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Цель у такого занятия может быть впол­не мир­ная: нап­ример, тес­тирова­ние работы сер­висов. Ну и, думаю, тебе будет инте­рес­но для раз­нооб­разия покопать­ся с реаль­ным железом.

Идея в том, что­бы пос­тро­ить пол­ностью авто­ном­ную фер­му, которая не занима­ет ресур­сы компь­юте­ра. Сам скрипт неболь­шой, мик­росхе­му с кон­трол­лером мож­но запитать обыч­ной заряд­кой для телефо­на, пол­ностью исклю­чив ПК из схе­мы.

Это доволь­но бюд­жетный вари­ант: отла­доч­ная пла­та сто­ит 300–600 руб­лей и про­дает­ся на любом мар­кет­плей­се или в магази­не ради­оде­талей. При этом она из короб­ки под­держи­вает Wi-Fi и Bluetooth. На пла­те обыч­но рас­паяны два пор­та USB Type-C: один — для залив­ки про­шив­ки, вто­рой — для под­клю­чения к ком­пу или бло­ку питания.

Тестовая машина

Для авто­мати­зации возь­мем фор­му регис­тра­ции OWASP Juice Shop. Нам надо задать количес­тво акка­унтов, а на выходе получа­ем спи­сок кред.

Ус­танов­ка и запуск:

git clone https:/ / github. com/ juice- shop/ juice- shop. git -- depth 1 cd juice- shop npm install npm start

Пе­рехо­дим на http://localhost:3000, что­бы убе­дить­ся, что все прош­ло успешно и при­ложе­ние дос­тупно.

На моей хос­товой машине уста­нов­лена Windows. Если попытать­ся под­клю­чить­ся к сай­ту по IP, фай­рвол отбро­сит соеди­нение. Надо добавить пра­вило, раз­реша­ющее под­клю­чение к нуж­ному пор­ту.

В Windows откры­ваем «Парамет­ры» («Пуск» → зна­чок шес­терен­ки). В поис­ке вво­дим «Бран­дма­уэр Защит­ника Windows». В левой час­ти окна кли­каем по пун­кту «Допол­нитель­ные парамет­ры». Выбира­ем «Пра­вила для вхо­дящих под­клю­чений» и соз­даем новое пра­вило. Тип пра­вила — «Для пор­та». Про­токол — TCP, номер пор­та — 3000. Теперь Juice Shop дос­тупен по адре­су http://< ip-хоста>: 3000 . Узнать свой IP-адрес мож­но с помощью коман­ды ipconfig в PowerShell.

info Пол­ный код про­екта, вклю­чая скетч для ESP32 и про­ект Android-при­ложе­ния, ищи в моем ка­нале и на GitHub. Кода мно­го, в том чис­ле вто­рос­тепен­ного и метаре­сур­сов, поэто­му в статье я при­вожу толь­ко клю­чевые момен­ты.

Скетч для ESP32

Для раз­работ­ки удоб­но исполь­зовать Arduino IDE. Ска­чива­ем пос­леднюю вер­сию. Пос­ле уста­нов­ки добав­ляем под­дер­жку плат ESP. Но сна­чала под­клю­чаем пла­ту к ком­пу. Если у нее два пор­та USB Type-C, рас­полага­ем ее чипом к себе, а пор­тами вниз. Обыч­но порт для про­шив­ки находит­ся спра­ва.

От­кры­ваем меню Tools, затем Board и в под­меню выбира­ем Boards Manager. Сле­ва откро­ется панель. Находим и уста­нав­лива­ем esp32 by Espressif Systems . Теперь в меню Tools → Board появит­ся под­меню esp32. Прос­матри­ваем спи­сок и выбира­ем под­ходящую пла­ту. У меня пла­та на ESP32-S3, которая про­дава­лась как ESP32-S3-WROOM-2. Но соот­ветс­тву­ющий про­филь не подошел, зато зарабо­тал ESP32-S3-USB-OTG. Спо­рить не буду: Arduino IDE вид­нее, мне глав­ное, что пла­та про­шива­ется.

Ар­дуинис­ты называ­ют про­шив­ки скет­чами. Скет­чи пишут на уре­зан­ной вер­сии C++. Любой скетч в Arduino IDE дол­жен содер­жать две фун­кции:

setup( ) — фун­кция под­готов­ки чипа к работе. Она выпол­няет­ся один раз при запус­ке. В ней нас­тра­иваем все клю­чевые парамет­ры, соз­даем нуж­ные объ­екты и так далее. В нашем слу­чае ини­циали­зиру­ем Serial и BLE;

— фун­кция под­готов­ки чипа к работе. Она выпол­няет­ся один раз при запус­ке. В ней нас­тра­иваем все клю­чевые парамет­ры, соз­даем нуж­ные объ­екты и так далее. В нашем слу­чае ини­циали­зиру­ем Serial и BLE; loop( ) — фун­кция с управля­ющей логикой, которая выпол­няет­ся цик­личес­ки, пока работа­ет прог­рамма. Мик­рокон­трол­лер выпол­няет весь код внут­ри loop( ) , а затем запус­кает фун­кцию сно­ва. Завер­шить этот цикл мож­но толь­ко перезаг­рузкой или отклю­чени­ем чипа.

Кон­нект со смар­тфо­нами реали­зуем через Bluetooth. Вер­нее, через его энер­госбе­рега­ющую раз­новид­ность — Bluetooth Low Energy. BLE боль­шую часть вре­мени спит и про­сыпа­ется толь­ко при необ­ходимос­ти, что­бы обме­нять­ся неболь­шими пакета­ми дан­ных. Это зна­чит, что соеди­нение с пос­тоян­ным потоком дан­ных не соз­дает­ся. Для нас это ско­рее плюс, пос­коль­ку сни­жают­ся нак­ладные рас­ходы при парал­лель­ной работе с нес­коль­кими устрой­ства­ми.

Нач­нем код с дирек­тивы преп­роцес­сора CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_CONNECTIONS : она нуж­на, что­бы уве­личить мак­сималь­ное количес­тво одновре­мен­ных под­клю­чений. Без нее ESP32 будет под­держи­вать мак­симум три кон­некта по BLE. Такое огра­ниче­ние поз­воля­ет эко­номить ресур­сы. Но у нас неболь­шой скетч, поэто­му мож­но работать с девятью устрой­ства­ми. Девять — это уже аппа­рат­ный пре­дел для нашей схе­мы.

# define CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_CONNECTIONS 9

Под­клю­чим биб­лиоте­ку NimBLE-Arduino — в ней есть все необ­ходимое для работы BLE-сер­вера:

# include < NimBLEDevice. h>

Для спис­ка устрой­ств удоб­но исполь­зовать стан­дар­тный кон­тей­нер плю­сов std:: map — ассо­циатив­ный мас­сив с парами «ключ — зна­чение»:

# include < map>

Объ­явим три кон­стан­ты с уни­каль­ными иден­тифика­тора­ми, которые нуж­ны для двус­торон­него обме­на дан­ными по BLE:

// Идентификатор BLE-сервиса, по нему телефон ищет ESP32 # define SERVICE_UUID "40b32775-b0ee-43c7-8225-761d5b85c7b8" // Нужен для отправки сообщения с ESP32 на телефон # define TX_CHAR_UUID "37a1d50f-a8c5-4817-9555-9b47abf2be62" // Нужен для отправки сообщения с телефона на ESP32 # define RX_CHAR_UUID "2fb2138a-bd2b-4c78-b75a-222cf2a956f1"

Иден­тифика­торы ран­домные. Это обыч­ные UUID, тебе не обя­затель­но исполь­зовать такие же. Более того, если у тебя работа­ет нес­коль­ко групп устрой­ств, их мож­но раз­делить по SERVICE_UUID . Осталь­ные айдиш­ники нуж­ны для обме­на сооб­щени­ями внут­ри груп­пы. Без это­го ты не смо­жешь изо­лиро­вать сиг­налы сво­их устрой­ств от сиг­налов дру­гих. Нап­ример, если у тебя бес­про­вод­ная кла­виату­ра и мышь, бла­года­ря раз­ным иден­тифика­торам их сиг­налы не пересе­кут­ся с сиг­налами телефо­нов и ESP32. Да и сиг­налы телефо­на могут идти к раз­ным BLE-устрой­ствам.

Объ­явля­ем тек­сто­вую коман­ду, которую ESP32 отпра­вит устрой­ству:

// Должна совпадать с тем, что ожидает приложение Android const char * TASK_COMMAND = " BOT_START " ;

Три ука­зате­ля для управле­ния сер­вером BLE:

NimBLEServer * pServer = nullptr ; NimBLECharacteristic * pTxChar = nullptr ; NimBLECharacteristic * pRxChar = nullptr ;

Пос­ле соз­дания сер­вера в setup( ) ука­зате­ли будут ссы­лать­ся на кон­крет­ные объ­екты.

Для хра­нения сос­тояний объ­ектов нуж­на струк­тура с MAC-адре­сом и приз­наком занятос­ти:

// Структура, описывающая устройство и его состояние struct DeviceInfo { String mac ; bool busy = false ; } ; // Коллекция устройств std : : map < uint16_t , DeviceInfo > devices ; // Сколько выполнений еще нужно сделать int remainingTasks = 0 ; // Сколько заданий сейчас в работе int busyCount = 0 ;

Еще одна перемен­ная, на этот раз для работы с пор­том Serial, — стро­ковый буфер:

String serialLineBuf ;

Ког­да телефон кон­нектит­ся по Bluetooth, ему тре­бует­ся нем­ного вре­мени, что­бы уста­канить соеди­нение. Для механиз­ма отсроч­ки нуж­ны две перемен­ные:

// Переменная для задержки перед выдачей задания uint32_t assignTasksAt = 0 ; // Пауза две секунды const uint32_t ASSIGN_DELAY_MS = 2000 ;

Ини­циали­зация устрой­ства:

void setup ( ) { // Инициализируем последовательный порт ( подключение UART) Serial . begin ( 115200 ) ; // Даем небольшой тайм-аут, чтобы инициализация корректно завершилась delay ( 300 ) ; // Печатаем сообщение, которое придет в Python-скрипт и монитор Arduino IDE Serial . println ( " READY. Ожидание количества заданий по Serial.. . " ) ; // Инициализируем BLE-устройство. Передаем имя, которое увидят телефоны NimBLEDevice : : init ( " ESP32-Broadcast " ) ; // Устанавливаем размер пакета данных NimBLEDevice : : setMTU ( 247 ) ; // Создаем объект сервер BLE GATT и сохраняем указатель на него pServer = NimBLEDevice : : createServer ( ) ; // Привязываем обработчик событий подключения/ отключения устройств pServer - > setCallbacks ( new ServerCallbacks ( ) ) ; // Создаем сервис BLE GATT NimBLEService * pService = pServer - > createService ( SERVICE_UUID ) ; // Создаем характеристику ( канал передачи данных) внутри GATT-сервиса pTxChar = pService - > createCharacteristic ( TX_CHAR_UUID , NIMBLE_PROPERTY : : NOTIFY ) ; // Создаем характеристику ( канал передачи данных) pRxChar = pService - > createCharacteristic ( RX_CHAR_UUID , NIMBLE_PROPERTY : : WRITE ) ; // Колбэк на сообщения от телефона к ESP32 pRxChar - > setCallbacks ( new RxCallbacks ( ) ) ; // Запускаем BLE-сервис pService - > start ( ) ; // Получаем ссылку на сервис рассылки приглашений BLE-сервиса NimBLEAdvertising * pAdvertising = NimBLEDevice : : getAdvertising ( ) ; // Добавляем ID сервиса в приглашения pAdvertising - > addServiceUUID ( SERVICE_UUID ) ; // Запускаем рассылку, чтобы другие устройства могли увидеть ESP32 pAdvertising - > start ( ) ; }

Сна­чала ини­циали­зиру­ем пос­ледова­тель­ный порт. Ско­рость 115 200 бит/с выб­рана не слу­чай­но: это рас­простра­нен­ное, прак­тичес­ки стан­дар­тное зна­чение для ESP32. Пос­ле ини­циали­зации даем драй­веру UART (universal asynchronous receiver-transmitter) вре­мя ста­били­зиро­вать­ся. В кон­це шлем сооб­щение об успешном стар­те.

Вся осталь­ная ини­циали­зация каса­ется толь­ко BLE. По сути, мы ини­циали­зиру­ем раз­ные уров­ни и прик­ручива­ем кол­бэки. При работе с Serial чте­ние и запись про­исхо­дят син­хрон­но, но с BLE мы не можем себе это­го поз­волить. Даже если наш бот выпол­нит все чет­ко по тай­мин­гу, воз­можны задер­жки из‑за интерва­лов соеди­нения или опе­раци­онной сис­темы. Поэто­му работа стро­ится на кол­бэках, которые могут быть выз­ваны в любой момент. При­ходит сооб­щение — вызыва­ется фун­кция‑обра­бот­чик.

Мо­жет показать­ся, что ини­циали­заций доволь­но мно­го. Здесь важ­но разоб­рать­ся с иерар­хией. Есть само устрой­ство — чип Bluetooth. На нем нуж­но запус­тить сер­вер, подоб­но веб‑сер­веру на компь­юте­ре. Так же как внут­ри веб‑сер­вера могут работать раз­ные сер­висы, на BLE-сер­вере мож­но запус­тить нес­коль­ко сер­висов. В нашем про­екте сер­вис один, но в теории их может быть нес­коль­ко, с раз­ными ID.

Внут­ри сер­виса с помощью createCharacteristic соз­дают­ся харак­терис­тики — что‑то вро­де име­нован­ных каналов дан­ных, толь­ко вмес­то имен у них кон­крет­ные ID. По этим каналам устрой­ства будут обме­нивать­ся сооб­щени­ями. Это сво­его рода мар­киров­ка, которая помога­ет сооб­щению попасть точ­но к адре­сату.

Ког­да все будет готово, сооб­щим окру­жающим устрой­ствам, что к нам мож­но под­клю­чить­ся. Для это­го исполь­зуют­ся «рек­ламные сооб­щения», или «приг­лашения». Смар­тфо­ны пой­мают инфу, под­тянут наз­вание устрой­ства BLE и отоб­разят его в спис­ке дос­тупных устрой­ств.

Сра­зу пос­ле соз­дания сер­вера вызыва­ем setMTU( 247) и тем самым уве­личи­ваем раз­мер пакетов дан­ных. По умол­чанию их раз­мер сос­тавля­ет 23 бай­та, три из которых ухо­дят на слу­жеб­ные заголов­ки. Ука­зывая 247 байт, мы исполь­зуем мак­сималь­ный раз­мер в рам­ках стан­дарта Bluetooth 5. Сог­ласно стан­дарту, мак­симум сос­тавля­ет 257 байт, из которых 10 ухо­дят на заголов­ки: 2 бай­та — на заголо­вок пакета дан­ных, 4 бай­та — на заголо­вок L2CAP и еще 4 бай­та — на поле про­вер­ки целос­тнос­ти сооб­щения MIC (message integrity check).

Пос­коль­ку работа с BLE стро­ится на кол­бэках, в глав­ном цик­ле прог­раммы опра­шива­ем толь­ко пос­ледова­тель­ный порт:

void loop ( ) { // Читаем, пока что-то есть в потоке. Если там пусто, вернемся к этому через пару тактов while ( Serial . available ( ) ) { // Читаем символ из потока char c = Serial . read ( ) ; // Если это конец строки, передаем в функцию разбора строки if ( c = = ' \ n ' ) { handleSerialLine ( serialLineBuf ) ; // Очистка буфера serialLineBuf = " " ; // Если не конец строки, добавляем символ в буфер } else if ( c ! = ' \ r ' ) { serialLineBuf + = c ; } } // Реализация механизма отсрочки выдачи заданий. Если прошло достаточно времени, раздаем задачи if ( assignTasksAt ! = 0 & & ( int32_t ) ( millis ( ) - assignTasksAt ) > = 0 ) { assignTasksAt = 0 ; Serial . println ( " ASSIGN delay done → assignTasks( ) " ) ; assignTasks ( ) ; } // Небольшая задержка, чтобы не задалбывать компьютер чтением delay ( 10 ) ; }

Фун­кция handleSerialLine отве­чает за кор­рек­тный раз­бор стро­ки из пор­та Serial. Она про­веря­ет, что приш­ло чис­ло, и запус­кает задания на телефо­нах:

void handleSerialLine ( const String & lineIn ) { // Копируем значение в переменную String line = lineIn ; // Удаляем пробелы в начале и конце строки line . trim ( ) ; // Проверяем, что переменная не пустая if ( line . length ( ) = = 0 ) return ; // Маркер цифр, если найдем буквы, отбросим значение bool isNumber = true ; // Обходим каждый символ и проверяем, число это или нет. Если число, добавляем справа for ( size_t i = 0 ; i < line . length ( ) ; i + + ) { if ( ! isDigit ( line [ i ] ) ) { isNumber = false ; break ; } } // Если не число — игнорируем строку if ( ! isNumber ) return ; // Приводим к целому remainingTasks = line . toInt ( ) ; // Печатаем в Serial-порт, что все прошло хорошо Serial . printf ( " COUNT_SET total_remaining=%d \ n " , remainingTasks ) ; // Вспомогательная функция для назначения заданий телефонам assignTasks ( ) ; }

info Учи­тыва­ем, что в «плю­сах», как и в чис­том C, фун­кция дол­жна быть объ­явле­на до исполь­зования. В фай­ле скет­ча помеща­ем фун­кции setup( ) и loop( ) в конец, а все осталь­ные фун­кции раз­меща­ем выше.

В фун­кции запус­ка заданий обхо­дим все извес­тные устрой­ства. Если есть задания и сво­бод­ные устрой­ства, запус­каем выпол­нение.