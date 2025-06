import idc

import idaapi

import idautils

import openai

import re

client = openai . OpenAI (

api_key = " sk-proj-* "

)

def ask_gpt_about_function ( c_code ) :

prompt_text = f """

Here is a C-like decompiled function from a binary:

{ c_code }

Please suggest a concise and descriptive name for this function ( using snake_case), and provide a brief explanation of what it does.

Respond strictly in the following format:

Function name: < name>

Description: < short explanation>

"""

try :

response = client . chat . completions . create (

model = " gpt-4 " ,

messages = [

{ " role " : " user " , " content " : prompt_text }

] ,

temperature = 0. 5

)

return response . choices [ 0 ] . message . content

except Exception as e :

print ( f " [ !] GPT API error: { e } " )

return None

def apply_result_to_function ( ea , gpt_response ) :

match = re . search ( r " Function name:\ s*(\ w+). *?Description:\ s*(. *) " , gpt_response , re . DOTALL )

if match :

name = " gpt_ " + match . group ( 1 )

desc = match . group ( 2 ) . strip ( )

if ida_name . force_name ( ea , name , idc . SN_AUTO ) :

print ( f " [ +] Renamed function at { hex ( ea ) } to: { name } " )

else :

print ( f " [ !] Could not rename function to: { name } " )

idc . set_func_cmt ( ea , desc , 0 )

else :

print ( f " [ !] Could not parse GPT response: \ n { gpt_response } " )

def is_user_defined_name ( ea ) :

return not idc . get_name ( ea ) . startswith ( " sub_ " )

def get_decompiled_code ( ea ) :

try :

cfunc = idaapi . decompile ( ea )

return str ( cfunc )

except Exception as e :

print ( f " [ !] Failed to decompile function at { hex ( ea ) } : { e } " )

return None

def main () :

for func_ea in idautils . Functions () :

print ( f " [ *] Processing function at { hex ( func_ea ) } { is_user_defined_name ( func_ea ) } " )

if is_user_defined_name ( func_ea ) :

continue

code = get_decompiled_code ( func_ea )

if not code :

continue

gpt_result = ask_gpt_about_function ( code )

if gpt_result :

apply_result_to_function ( func_ea , gpt_result )