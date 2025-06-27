Заместитель генерального директора белорусского Национального центра обмена трафиком (НЦОТ) Виталий Карбовский рассказал на International Night Telecom Forum (проходит 24–28 июня в Санкт-Петербурге), что крупные зарубежные технологические компании начали располагать свои кеширующие серверы в дата-центрах в Варшаве, чтобы быть ближе к российским и белорусским пользователям.

РБК сообщает, что, по словам Карбовского, оборудование в Варшаве разместили американские компании Google, Facebook*, Akamai (CDN-провайдер, работает с Apple, Steam, Microsoft и так далее), китайская ByteDance (владеет TikTok), а также британский провайдер CDN77 и многие другие.

Кроме того, заместитель главы НЦОТ заявил, что «как минимум Google и Akamai обращались к белорусским операторам, чтобы те оказали содействие в подключении российских операторов» через варшавское кеширующее оборудование.

Также он отметил, что из-за санкций те CDN, которые были построены в России до 2022 года, не модернизируются. В Варшаве, по его словам, сейчас установлено более мощное оборудование, чем во Франкфурте-на-Майне, где расположена наиболее популярная среди российских операторов точка обмена трафиком с зарубежными провайдерами.

В разговоре с журналистами Карбовский пояснил, что точка обмена трафиком во Франкфурте, которой традиционно пользуются операторы из России, Белоруссии и Казахстана, сейчас перегружена, в том числе из-за роста числа пользователей VPN-сервисов. Кроме того, географически передача трафика из Варшавы до Москвы через Белоруссию происходит на 14–15 миллисекунд быстрее, чем из Франкфурта.

Информацию подтвердил и Николай Метлюк, гендиректор Piter-IX (точка обмена трафиком в Санкт-Петербурге). По его словам, Piter-IX подключена к кеширующим серверам в Варшаве.

«Мы более двух лет просили зарубежных партнеров разместить там серверы, это наиболее близкая из возможных точек размещения серверов с учетом санкций и других нюансов. Для зарубежных компаний логика понятна — трафик от российских пользователей идет, его нужно как-то отдавать», — говорит Метлюк.

Однако несколько других участников рынка сообщили РБК, что появление оборудования в Варшаве на них не повлияет. Так, гендиректор MSK-IX (московская точка обмена трафиком, принадлежит «Ростелекому») Евгений Морозов заявил, что большая часть из перечисленных контент-провайдеров подключены к ним напрямую, «их трафик доступен для всех участников и продолжает стабильно расти».

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») заявил, что Франкфурт «давно является традиционным местом обмена трафиком в Европе и активно развивается, оставаясь основной площадкой для операторов связи». Что касается Варшавы, компания не планирует развертывание своего узла, поскольку большинство крупных поставщиков контента сосредоточены во Франкфурте и Амстердаме, а Хельсинки расположен гораздо удобнее с точки зрения возможности состыковаться с зарубежными сетями и контент-генераторами.

Таким образом, изменения инфраструктуры в Варшаве не влияют на работу сети «Билайн», — заявляет представитель «ВымпелКома».

Еще один участник рынка сообщил, что Варшава действительно расположена ближе к западным регионам России и Белоруссии, чем многие другие точки обмена, что может дать небольшой выигрыш в скорости для пользователей в отдельных регионах, но разница будет незначительной. Он указал, что крупные поставщики контента всегда пытаются диверсифицировать инфраструктуру, чтобы снизить зависимость от одного хаба.

РБК напоминает, что до 2022 года Google размещала в России серверы Google Global Cache (GGC) на сетях всех операторов связи, абоненты которых генерировали определенный объем трафика. Но после начала специальной военной операции на Украине компания приостановила деятельность в России, отключила часть серверов GGC и перестала модернизировать свое оборудование.

Именно с этим аспектом российские власти связывают «замедление» работы YouTube. При этом представители самой Google неоднократно заявляли (1, 2, 3), что проблемы не связаны с серверами GGC, неисправностью оборудования или действиями компании.

* Принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признанной экстремистской и запрещена в России.