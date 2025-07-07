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Наша конечная цель — получение прав суперпользователя на машине Cat с учебной площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютера, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.53 cat.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Оно позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 7.9p1;
- 80 — веб‑сервер Apache 2.4.38.
В отчете сканирования видим обнаруженный в корневом каталоге репозиторий
..
Точка входа
Скачаем весь репозиторий на локальную машину с помощью git-dumper.
git-dumper http://cat.htb cat
Открываем каталог с репозиторием в VS Code и смотрим историю коммитов. Находим всего один коммит, а значит, никаких «старых» и «тестовых» учетных данных мы не получим.
Но заполучить исходный код веб‑приложения — уже большая удача. Изучим интерфейс сайта, чтобы отметить интересные страницы и функции. В файле
vote. реализовано голосование за котов.
Также мы можем зарегистрироваться на сайте. Как правило, авторизованному пользователю доступно больше функций, чем обычному посетителю.
Точка опоры
Перейдем к анализу исходного кода. В файле
join. содержится обработчик запросов регистрации и авторизации. Переданные данные (например, имя пользователя) сохраняются в базе без проверок и изменений.
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