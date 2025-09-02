Се­год­ня я покажу, как получить при­ват­ные дан­ные из дам­па кучи Spring Boot, а затем зав­ладе­ем дос­тупом к сис­теме Eureka. Через ее сер­висы извле­чем при­ват­ные дан­ные поль­зовате­ля и сес­сию на хос­те. Для повыше­ния при­виле­гий исполь­зуем уяз­вимость в поль­зователь­ском ана­лиза­торе логов.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Eureka с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.66 eureka.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел три откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0;
  • 8761 — сер­вис Eureka.

На пор­те 80 выпол­няет­ся редирект на домен furni.htb. Добавим его в файл /etc/hosts и прос­мотрим сайт через бра­узер.

10.10.11.66 eureka.htb furni.htb
Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

За­пус­каем ска­нер Nuclei, который поможет быс­тро опре­делить, какие тех­нологии исполь­зуют­ся на веб‑сер­вере.

nuclei -u http://furni.htb
Результат сканирования сайта
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания сай­та

Nuclei опре­делил дос­тупный эндпо­инт Spring actuator/heapdump, который пре­дос­тавля­ет дамп кучи из JVM-при­ложе­ния. Ска­чива­ем дамп и пар­сим с помощью ути­литы JDumpSpider. Там мы смо­жем най­ти раз­личные важ­ные дан­ные вро­де сек­ретов и даже паролей.

wget http://furni.htb/actuator/heapdump
java -jar JDumpSpider-1.1-SNAPSHOT-full.jar heapdump
Результат анализа дампа
Ре­зуль­тат ана­лиза дам­па

В ито­ге находим учет­ные дан­ные для базы MySQL и для сер­виса Eureka, который работа­ет на пор­те 8761.

Главная страница Eureka
Глав­ная стра­ница Eureka

Ссыл­ки в сер­висе Eureka даль­ше нас не прод­винули, мы получа­ем одну и ту же стра­ницу с ошиб­кой.

Ошибка Eureka
Ошиб­ка Eureka

Учет­ные дан­ные для MySQL поз­воля­ют нам авто­ризо­вать­ся и по SSH.

Сессия пользователя oscar190
Сес­сия поль­зовате­ля oscar190
 

Продвижение

На хос­те ничего инте­рес­ного мы не видим, поэто­му порабо­таем с Eureka. В поис­ках информа­ции об этом сер­висе находим хорошую статью Hacking Netflix Eureka, в которой мож­но най­ти эндпо­инты для под­клю­чаемых при­ложе­ний, а так­же при­меры зап­росов.

Справка из статьи
Справ­ка из статьи

Руч­ка /eureka/apps отдаст нам XML-файл со спе­цифи­каци­ями под­клю­чен­ных при­ложе­ний Eureka.

curl http://EurekaSrvr:0scarPWDisTheB3st@10.10.11.66:8761/eureka/apps
Конфигурационный файл
Кон­фигура­цион­ный файл

