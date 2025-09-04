Ес­ли бы кто‑то ска­зал, что питер­ский ДК Кирова в 2025 году ста­нет пор­талом в прош­лое и будущее одновре­мен­но, ему бы не повери­ли. Но имен­но это про­изош­ло 23 и 24 августа: здесь сос­тоял­ся фес­тиваль Chaos Constructions. Два дня под­ряд под одной кры­шей собира­лись хакеры, прог­раммис­ты, инже­неры и любите­ли рет­ротех­ники. Кон­курсы, док­лады, выс­тавка железа, демос­цена и лам­повая атмосфе­ра — всё это вновь сде­лало Chaos Constructions глав­ным лет­ним событи­ем для тех, кто живет циф­ровыми тех­нологи­ями.

В пос­ледний раз до переры­ва в сво­ем при­выч­ном фор­мате Chaos Constructions про­водил­ся в 2019 году — фес­тиваль сос­тоял­ся в гос­тинице «Пул­ков­ская», где его открыл сам Ричард Стол­лман. Затем, как ты пом­нишь, нас­тала ковид­но‑масоч­ная эпо­ха, и в сле­дующие два года фест усох до тусовоч­ного мик­рофор­мата, а в 2022-м и 2023-м не сос­тоял­ся вов­се. Воз­родил­ся Chaos Constructions лишь год спус­тя, а в 2025-м окон­чатель­но при­нял свой при­выч­ный облик: на этом солид­ном мероп­риятии вновь мож­но было уви­деть, как взрос­лые пузатые дядь­ки задор­но рубят­ся в Doom II, пос­лушать SID-трек с «Ком­модора», обнять людей, которых зна­ешь толь­ко по нику, и завис­нуть в хол­ле, гля­дя на сто­лы, завален­ные железом из вось­мидеся­тых.

В этом году орга­низа­торы офи­циаль­но поз­вали на фес­тиваль «Хакер», за что мы им искрен­не бла­годар­ны. Осо­бен­но за то, что приг­лашение они прис­лали бук­валь­но за пару недель до объ­явленной даты, чем дос­тавили нам мно­го при­ятных ощу­щений в пла­не авраль­ной под­готов­ки. Веселья добави­ло и то, что Chaos Constructions поч­ти сов­пал по датам с про­веде­нием OFFZONE в Мос­кве, отку­да мы летели в Питер ужа­лен­ной в ж… жиз­ненно важ­ное мес­то совой. Но успе­ли. И оно того сто­ило.

Мес­то про­веде­ния фес­тиваля было выб­рано, на наш взгляд, очень удач­но — ДК Кирова, где рет­роком­пы смот­релись очень орга­нич­но, пос­коль­ку ремон­тирова­ли это исто­ричес­кое зда­ние в пос­ледний раз, видимо, тог­да же, ког­да сэр Клайв Син­клер изоб­рел «Спек­ки». Зато нам дос­талось самое кле­вое мес­то пря­мо перед сце­ной, на которой мы име­ли воз­можность наб­людать всю дви­жуху, так ска­зать, пря­мо из пар­тера.

Chaos Constructions без демос­цены — это как ZX Spectrum без бей­сика, так что глав­ные события, конеч­но, сно­ва кру­тились вок­руг кон­курсов. Intro, demo, гра­фика, музыка — всё как положе­но, и всё про­ходи­ло очень весело. Осо­бен­но запом­нился кон­курс realtime-гра­фики, в рам­ках которо­го учас­тни­ки пря­мо на наших гла­зах рисова­ли пик­сель­ные шедев­ры на Amiga в ста­рень­ком Deluxe Paint 4.1.

Ат­мосфе­ра — слов­но в спор­тза­ле: вок­руг шумит тол­па, над ухом ком­менти­руют зеваки, а у тебя при­мер­но час вре­мени, что­бы выдать кар­тинку, которая уло­жит всех. В переры­вах меж­ду кон­курса­ми зри­телей раз­вле­кали вось­мибит­ной музыкой и репор­тажами поч­ти нас­тоящей телеком­пании, которая обо­рудо­вала свою сту­дию пря­мо в зале ДК: она прин­ципи­аль­но исполь­зовала в работе толь­ко вин­тажную ана­лого­вую тех­нику, на которой выпол­нялся мон­таж и гра­фика, — никаких компь­юте­ров!

Од­нако глав­ным мес­том при­тяже­ния посети­телей стал зал с выс­тавлен­ными на все­общее обоз­рение рет­роком­пами: экспо­зицию пред­ста­вили и кол­лекци­оне­ры‑час­тни­ки, и «Ленин­градский компь­ютер­ный клуб», с пред­ста­вите­лями которо­го я очень мило побол­тал. Вспо­мина­ли слав­ные вре­мена, ког­да мы собира­ли «Ленин­гра­ды» из «зонов­ской» пла­ты и при­гор­шни мик­росхем, куп­ленных на ради­орын­ке воз­ле стан­ции мет­ро «Авто­во». «Ами­ги», «Апо­гей», «Агат-7», Atari, «Мик­роша», десят­ки «Спек­тру­мов» — и всё это рабочее, мож­но поиг­рать в «Арка­ноид» или «Диз­зи» и даже пос­порить с хозя­ева­ми о том, чей комп «лам­повее». Отдель­ный кайф — кол­лекция ана­лого­вых осциллог­рафов, которые гор­до демонс­три­рова­ли хозя­ева.

Кол­лекци­онер Василий Корягин пред­ста­вил свою под­борку каль­кулято­ров, сре­ди которых я обна­ружил мой любимый «Элек­тро­ника МК-54» — имен­но на нем я ког­да‑то осва­ивал азы прог­рамми­рова­ния.

Кро­ме того, в этом году показа­ли све­жие FPGA-реин­карна­ции «Спек­тру­мов»: ZX Evolution, Sprinter и ZX Spectrum Next. Ты мог бук­валь­но за пять минут перенес­тись из 1980-х в 2025-й, а потом обратно, и всё это — фак­тичес­ки не выходя из одно­го помеще­ния.

Из «новоде­ла» лич­но меня боль­ше все­го заин­тересо­вал вось­мибит­ный CRISS CP/M, компь­ютер с откры­той архи­тек­турой, раз­работан­ный Иго­рем Решет­никовым. Это по‑сво­ему уни­каль­ная машина, под­держи­вающая сис­тему команд Z80 и уме­ющая «прев­ращать­ся» в Robotron 1715, KAYPRO, Microbee — то есть это сра­зу нес­коль­ко клас­сичес­ких ПК на одной пла­те. Игорь, к сло­ву, обе­щал нам рас­ска­зать о сво­ем про­екте в отдель­ной статье, так что ждем с нетер­пени­ем.

Для тех, кто хотел не толь­ко играть и нос­таль­гировать, работа­ла «обра­зова­тель­ная» прог­рамма. Иван Галак­тика раз­ложил по полоч­кам сов­ремен­ный гра­фичес­кий кон­вей­ер, Антон Пав­лов доказал, что Game Boy — это не игрушка, а пол­ноцен­ная демоп­латфор­ма, а Сер­гей Степ­няк зас­тавил син­тезатор Yamaha играть то, что япон­ские инже­неры явно не пла­ниро­вали.

Осо­бен­но теп­ло про­шел док­лад Пав­ла Суходоль­ско­го про АОНы «Русь». Все, кто зас­тал девянос­тые, прек­расно пом­нят эти замеча­тель­ные аппа­раты на базе Z80, спо­соб­ные не толь­ко опре­делять номер зво­няще­го або­нен­та и про­изно­сить его поч­ти челове­чес­ким голосом, но и сох­ранять кон­такты в элек­трон­ную запис­ную кни­гу и про­игры­вать мелодии. У меня ког­да‑то тоже имел­ся такой АОН. Павел не прос­то вос­ста­нав­лива­ет ста­рые аппа­раты, а про­дол­жает раз­вивать эту линей­ку устрой­ств, соз­давая новые АОНы на базе сов­ремен­ной эле­мен­тной базы, что он наг­лядно демонс­три­ровал всем жела­ющим на сво­ем стен­де. К сло­ву, Павел тоже обе­щал написать нам статью, так что жди­те на стра­ницах «Хакера» под­робный раз­бор — с кар­тинка­ми, схе­мами и бай­ками о том, как в гараж­ных усло­виях рож­дают­ся новые «рус­ские АОНы». Это как раз тот слу­чай, ког­да исто­рия девянос­тых ожи­вает не толь­ко в вос­помина­ниях, но и пря­мо у тебя перед гла­зами.

Не обош­лось и без тра­дици­онных тур­ниров. Пуб­лика раз­делилась на два лагеря: тех, кто рубил­ся в Worms на Amiga, и тех, кто месил демонов в Doom II. Атмосфе­ра — как в компь­ютер­ных клу­бах нулевых: кри­ки, радость, воп­ли разоча­рова­ния. Doom-тур­нир, кста­ти, раз­делили на любите­лей и «про­фи», но в ито­ге все рав­но победил тот, кто пом­нил кар­ту наизусть. Парал­лель­но на фес­тивале шла рет­робара­хол­ка, где мож­но было обме­нять зар­пла­ту на игро­вые кар­трид­жи и ста­рые жур­налы, работал уго­лок Fidonet и BBS (для самых олдо­вых олдов) и даже про­водил­ся хакатон по сбор­ке АТС. Пос­ледний выг­лядел осо­бен­но эпич­но: люди в 2025-м паяли декад­но‑шаговый иска­тель ДШИ-100, слов­но готови­лись к пос­тапока­лип­тичес­кой реаль­нос­ти, где интернет на­конец‑то заб­локиро­вали на фиг так и не изоб­рели. Воз­можно, этот полез­ный навык очень при­годит­ся нам в бли­жай­шем будущем.

На вто­рой день Chaos Constructions в вес­тибюле ДК Кирова началось неч­то нево­обра­зимое — в хол­ле тол­пились нес­коль­ко Наруто в раз­ных ста­диях взрос­ления, пароч­ка оди­нако­вых Сей­лор Мун и нево­обра­зимое количес­тво милень­ких девушек в юбоч­ках, чулоч­ках, с раз­ноцвет­ными волоса­ми, кошачь­ими ушка­ми и хвос­тами. Некото­рые из них с потерян­ным видом бро­дили вок­руг уставлен­ных «Спек­тру­мами» сто­лов на вто­ром эта­же дома куль­туры. Понача­лу я греш­ным делом подумал, что на Chaos зачем‑то завез­ли пол­ный авто­бус Rust-тян и синь­орит-JavaScript-раз­работ­чиков, но вско­ре выяс­нилось, что СС прос­то сов­пал во вре­мени и прос­транс­тве с ани­ме‑фес­том. В резуль­тате наряд­ные тяноч­ки переме­шались с олдо­выми борода­тыми айтиш­никами, что со сто­роны сос­тавило весь­ма сюр­реалис­тичную кар­тину и добави­ло мероп­риятию еще нем­ного без­башен­ности.

Ког­да вечер подошел к кон­цу, а ДК Кирова сно­ва пог­рузил­ся в при­выч­ный полум­рак, ста­ло понят­но: Chaos Constructions 2025 удал­ся. Люди ухо­дили с улыб­ками на лицах, кто‑то тащил домой новые желез­ки или пот­репан­ные кни­ги о прог­рамми­рова­нии под Z80, кто‑то — при­ятные вос­помина­ния и яркие впе­чат­ления. Орга­низа­торы обе­щали, что в сле­дующем году леген­дарный фес­тиваль сно­ва откро­ет свои две­ри и мы вновь смо­жем пог­рузить­ся в шум­ные залы, где вось­мибит­ная музыка сме­шива­ется с запахом канифо­ли, посорев­новать­ся в рет­ротур­нирах, пос­мотреть новые демо и прос­то встре­тить ста­рых дру­зей, которых видишь раз в нес­коль­ко лет.