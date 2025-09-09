Содержание статьи
Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем, нарушение тайны переписки, прослушивание и чтение переписки граждан без их согласия преследуется по закону.
Acunetix позволяет расширять сканеры собственными чекерами, написанными на JavaScript. Ты можешь добавить чек на уязвимость, которую еще не успели включить в движок, или повысить точность существующих сканеров, дополнив их кастомными проверками.
Сегодня поговорим о том, как расширить инструментарий пассивным и полупассивным сканированием. Пассивное сканирование — это поиск полезной информации в запросах, которые уже выполнил движок Acunetix. Полупассивным сканированием я называю сканирование, которое добавляет один‑два подтверждающих запроса. В отличие от агрессивных режимов активного сканирования, когда количество запросов зашкаливает.
Про создание активных сканеров для Acunetix читай в моей статье «Дрессированный окунь. Пишем сканер для Acunetix на примере RCE в Craft CMS».
Ищем чувствительные данные
Когда решаешь лабы и находишь в комментариях к HTML креды, улыбаешься и думаешь: «Ну‑ну, что за идиот оставит такое в комментариях?» Зря радуешься, с практикой поймешь, что это нечасто, но случается. Разработчики нет‑нет да отправляют в продакшен чувствительную информацию. Так доступными становятся конфиги и много что еще, включая чувствительные данные.
Acunetix может найти куски исходного кода, ключи AWS и многое другое. Но совершенно не умеет искать учетные данные либо делает это очень плохо. Чтобы убедиться, создай HTML-файл с заглушкой, содержащей в комментах ключ AWS и любые креды, лучше в разных вариантах написания. Запусти проект через Docker Compose и выполни сканирование.
Для твоего удобства я выложил все исходники в репозиторий на GitHub. Там есть и тестовые проекты для «Докера» и файлы с кастомными скриптами.
Чтобы научить Acunetix видеть данные со скриншота выше, создай файл
check_sens_data. в папке
custom-scripts/. Ищи папку в
ProgramData в Windows или
/ — в Linux.
Для начала создай блок
if (, весь остальной код поместишь внутри. Это простой способ включать и выключать кастомный скрипт. «Окунь» не дает возможности выбрать, какие скрипты использовать при сканировании, а какие нет. Всё или ничего. Поэтому руками переключать проще:
true — включено,
false — выключено. Слишком большое количество чекеров растянет время сканирования до бесконечности.
Добавь проверку
if(. В этом примере нет смысла обрабатывать другие статусы.
