Наша цель — получение прав суперпользователя на машине TombWatcher с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности — средний.
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.72 tombwatcher.htb
Помимо IP-адреса машины, нам предоставляют учетные данные с правами пользователя домена.
Первым делом запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел 13 открытых портов:
- 80 (HTTP) — веб‑сервер Microsoft IIS/10.0;
- 88 — Kerberos;
- 135 — Microsoft RPC;
- 139 — служба сеансов NetBIOS, NetLogon;
- 389 — LDAP;
- 445 — SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и MS Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 3268 (LDAP) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру;
- 3269 (LDAPS) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру через защищенное соединение;
- 5985 — WinRM;
- 9389 — веб‑службы AD DS.
Теперь проверим выданные учетные данные.
nxc smb 10.10.11.72 -u henry -p 'H3nry_987TGV!'
Точка входа
У нас есть действующая учетная запись в домене, поэтому получим список пользователей. Иногда в описании учетных записей можно найти интересную информацию.
nxc smb 10.10.11.72 -u henry -p 'H3nry_987TGV!' --users
Сохраняем список пользователей в файл на будущее, после чего собираем базу BloodHound.
Справка: BloodHound
Утилита BloodHound использует теорию графов для выявления скрытых и зачастую непреднамеренных взаимосвязей в среде Active Directory. Ее можно использовать, чтобы легко идентифицировать очень сложные пути атаки. Помимо самой утилиты, которая позволяет просматривать граф, существует часть, загружаемая на удаленный хост для сбора информации. Она бывает в версиях для разных ОС и на разных языках программирования.
Для сбора базы BloodHound будем использовать RustHound-CE. Скомпилируем версию для Windows, загрузим на удаленный хост и запустим сканирование.
rusthound-ce -d tombwatcher.htb -u henry -p 'H3nry_987TGV!' -i 10.10.11.72 -c All -z
Данные появятся очень быстро. Скачиваем итоговый архив и строим граф от пользователя
henry.
Теперь пройдем по всему пути для получения сессии пользователя
john на сервере.
Продвижение
Учетная запись
henry имеет право
WriteSPN на учетную запись
alfred. Это право позволяет изменить значение атрибута
servicePrincipalName и затем произвести атаку Kerberoasting. Записать рандомное значение в атрибут можно с помощью bloodyAD.
info
Подробнее о технике Kerberoasting читай в статье «Базовые атаки на AD. Разбираем Kerberoasting, AS-REP Roasting и LLMNR Poisoning».
bloodyAD --host 10.10.11.72 -d tombwatcher.htb -u henry -p 'H3nry_987TGV!' set object 'ALFRED' servicePrincipalName -v 'test/DC01.tombwatcher.htb'
Теперь с помощью NetExec проводим атаку Kerberoasting и получаем хеш пароля учетной записи
alfred.
faketime -f '+4h' nxc ldap 10.10.11.72 -d 'tombwatcher.htb' -u henry -p 'H3nry_987TGV!' --kerberoasting out.txt
Полученный хеш легко брутится утилитой hashcat. Так компрометируем учетную запись
alfred.
hashcat -m 13100 hash.txt rockyou.txt
