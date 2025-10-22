Содержание статьи
Благодарю за содействие Аргунову Д. и Новикову Р.
Спектроскопия и ядерный магнитный резонанс
Люди с давних пор пытались понять, из чего состоит Вселенная, строили разные теории, искали основополагающие элементы, которые составляют окружающие предметы: огонь, вода, воздух, земля, эфир, апейрон. Были и те, кто предполагал, что вещество состоит из маленьких неделимых частичек, названных атомами (от др.-греч. "Атомос", «неделимый»). Само учение назвали "атомизмом". Оно оказалось наиболее близким к современной теории структуры вещества.
Действительно, с некоторыми допущениями можно считать атом элементарной частицей, формирующей всё, что мы видим, хотя и сам атом состоит из внутреннего тяжелого ядра и окружающих более легких электронов. Есть атомы, похожие по свойствам друг на друга, их называют изотопами. Наборы похожих изотопов формируют элементы, которые сведены в периодическую таблицу Менделеева.
Самый первый элемент периодической таблицы - водород. Атомы водорода могут существовать в виде трех изотопов (остальные возможны, но существуют недолго) – это протий, дейтерий и тритий. Всё это относится к одному типу элемента. Соединение нескольких элементов может приводить к образованию различных веществ. Так, водород и кислород вместе образуют воду или, например, перекись водорода. Последовательность соединения атомов элементов формирует молекулу, а они тоже могут различаться.
Набор молекул образует привычные и понятные для нас вещи, например, сахар, спирт, ментол (отличная настойка, кстати получается из этого). Живая клетка - это громадный конгломерат молекул белка, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот. Клетки способны создать ткань или орган, и, в конечном итоге, организм, которому становится безумно интересно, из чего же он состоит.
Наука понемногу развивалась, и всё более новые знания о природе давали понимание, что в начале радуги тебя не ждёт лепрекон с горшочком золота. Да и вообще начала у радуги нет, а то, что мы видим - дифракционная картина света, при этом сам свет еще вдобавок представляет собой электромагнитную волну. Получается, что свет может взаимодействовать с веществом, а мы в состоянии наблюдать результат этого взаимодействия. Однако свет, который мы способны различить, имеет строго определенный диапазон длин волн. Но есть и другие длины волн, которые должны как‑то по‑другому взаимодействовать с веществом. В итоге окружающий мир стали облучать всеми возможными волнами, которые только удавалось сгенерировать.
Так воздействие коротковолновым излучением приводило к отражению этого излучения от составляющих электроны атомов и указывало на их плотность, благодаря чему уже можно было определить тип элемента. Более длинноволновое излучение вызывало поглощение внешними электронами атомов фотонов света, давая спектр поглощения (темные полосы при облучении светом разного цвета). И так на каждой длине электромагнитного излучения находились поглощения, сообщающие о новых обнаруженных свойствах исследуемого вещества. Даже радиоволны, оказывается, могут привести к обнаружению каких‑то взаимодействий. Вот только для такого взаимодействия вещество должно находиться в магнитном поле. А взаимодействуют с радиоволнами ядра атомов.
Вот мы и подошли к одному из спектроскопических методов исследования – ядерно‑магнитному резонансу. Изначально ЯМР был открыт на ядрах атомов водорода (протонах), помещенных в магнитное поле. То есть, до приёмника не доходило излучение от передатчика, пропущенное через образец, оно поглощалось. Другие ядра тоже были склонны к такому поведению, хоть и не все, но при других частотах.
Позже выяснилось, что существует множество тонких взаимодействий, коррелирующих с химической структурой анализируемого вещества, а чем выше напряженность магнитного поля, тем больше взаимодействий удавалось зарегистрировать. При повышении напряженности поля увеличивалась и частота резонанса. С развитием материаловедения, а особенно с открытием явления сверхпроводимости, удалось существенно увеличить напряженность магнитного поля, и спектрометры стали различать не по величине этого самого поля, а по частоте резонанса протонов, например, спектрометр на 300 или 400 МГц.
Что же представлял собой эксперимент по регистрации резонанса раньше? Вещество помещали в магнитное поле и, если требовалась информация от ядер атомов водорода, сканировали частоты в диапазоне нескольких килогерц около основной частоты резонанса в поисках линий поглощения. Аналогично поиску радиостанции на приёмнике вручную: меняем частоту приема, чтобы среди шума услышать голос (или рекламу, или музыкальный трек).
Такое сканирование требовало существенного временного ресурса. Более быстрая альтернатива была известна, но ее использование ограничивалось вычислительной мощностью компьютеров, поскольку требовалось оцифровывать и обсчитывать получаемый сигнал. Когда производительность ЭВМ стала достаточной, в обиход вошел импульсный метод Фурье‑спектроскопии.
Что же изменилось? Теперь частоты не сканировали перебором (словно тыкая по одной клавише пианино), а генерировали (возбуждали) все возможные для этого диапазона частоты (будто одновременно нажали на все клавиши). В случае с пианино получается звук, содержащий все возможные для инструмента частоты, а в случае с химическим образцом – сумма колеблющихся электромагнитных волн, которую можно уловить с помощью антенны и подвергнуть цифровым преобразованием.
Записав набор из гармоник, который в случае с ЯМР называют спадом свободной индукции (ССИ), его раскладывают в частотный спектр с помощью математической операции Фурье‑преобразования. ССИ записывают не прямым наблюдением колебаний на частоте сотен мегагерц, а после смешения с несущей частотой (частотой резонанса ядра элемента).
Работа с большими значениями напряженности поля и высокими частотами требовала введения стандарта частоты, в качестве которого выбрали частоту резонанса ядра дейтерия и для приготовления исследуемых растворов стали использовать дейтерированные растворители (специально обогащенные, типа «тяжелой воды»). Это значит, что в подавляющем большинстве случаев для воспроизводимости эксперимента реальное колебание дейтерия сравнивается с заданным значением.
Так сложилось, что в нашем распоряжении оказался спектрометр с магнитом на 14 Тесла, который в простонародье зовется шестисоткой (600 МГц). В ходе работы мы заметили, что дейтериевый канал регистрирует очень много шума, источник которого поначалу не удавалось установить. Частота передатчика настроена на 91.9934 МГц. Самые большие помехи проявлялись на расстоянии 6600 Гц, то есть, на частоте 92.0 МГц. Мы быстро смекнули, что эти помехи исходят от радиоэфира, который можно записать, демодулировать и воспроизвести.
Ближе к телу
С радиотехнической точки зрения спектрометр ЯМР представляет собой специализированный трансивер, а его датчик — это по сути приёмно‑передающая антенна. При регистрации спектра образец облучается радиочастотным импульсом с частотой, близкой к частоте резонанса атомных ядер, а после этого записывается отклик образца. Приемная часть спектрометра - супергетеродин с двойным преобразованием частоты, на первой промежуточной частоте отфильтровываются вне полосовые помехи, а вот на выходе второго преобразователя получается квадратурный низкочастотный (ну или относительно низкочастотный) сигнал, который уже оцифровывается.
В общем, всё как в RTL-SDR или HACK-RF, только сильно дороже. Ключевой фишкой ЯМР‑спектрометра является очень широкий динамический диапазон, что достигается, в том числе, хорошим АЦП (в современных приборах используются 16-битные АЦП). Таким образом, сырой выхлоп прибора — это оцифрованный FID (спад свободной индукции), собственно, это просто массив комплексных чисел или, что почти то же самое, оцифрованные значения синфазного (I) и квадратурного (Q) сигналов. Спектр же в привычном виде получается после преобразования Фурье, причем вид спектра можно подкрутить, поколдовав над FIDом.
Разумеется, в лучших традициях научного оборудования у каждого прибора —свой проприетарный формат хранения FID. Но поскольку контор, делающих ЯМР- спектрометры, примерно две, и кроме того, существенная часть софта написана энтузиастами, то про эти форматы в целом всё известно. В частности, есть даже питоновская библиотека
nmrglue, позволяющая прочитать FID в распространённых форматах и добраться до сырых данных.
