Поль­зовате­ли с Linux зна­ют: в тер­минале мож­но тво­рить чудеса, если под рукой пра­виль­ный набор инс­тру­мен­тов. Покопав­шись в том, что исполь­зую сам, я отоб­рал то, что отно­шу к катего­рии «мас­тхэв».

wrk2

Ус­трой жес­ткий стресс‑тест сво­ему веб‑при­ложе­нию с помощью wrk2. Зада­ешь ути­лите количес­тво потоков и соеди­нений, сколь­ко зап­росов отправ­лять в секун­ду и вре­мя ата­ки. А потом наб­люда­ешь, выживет твое при­ложе­ние или завис­нет.

При­мер запус­ка:

wrk -t2 -c100 -d30s -R2000 http:/ / 127. 0. 0. 1: 8080/

warning Не исполь­зуй wrk2 про­тив чужих веб‑ресур­сов, ина­че получишь обви­нение в DoS-ата­ке.

Ос­новные парамет­ры:

-c — общее чис­ло одновре­мен­ных HTTP-соеди­нений (connections);

-d — про­дол­житель­ность ата­ки (duration). Фор­мат: 5s , 2m , 1h ;

-L — вывес­ти под­робную ста­тис­тику задер­жек (HdrHistogram-style percentiles или distribution).

«Из короб­ки» ути­лита не уме­ет обхо­дить WAF, но под­держи­вает кас­томные скрип­ты на Lua. Скрип­ты поз­воля­ют кон­тро­лиро­вать весь про­цесс работы от под­готов­ки соеди­нения до его завер­шения. Ты без проб­лем выпол­нишь обфуска­цию зап­роса или дру­гие манипу­ляции по обхо­ду. Что­бы запус­тить wrk2 со скрип­том, исполь­зуй параметр -s < путь_к_файлу> .

Ус­танов­ка wrk2:

# Будем собирать wrk2 из сорцов. Если не установлены утилиты для сборки, установи sudo apt- get install build- essential libssl- dev git -y # Сам wrk2 git clone https:/ / github. com/ giltene/ wrk2. git cd wrk2 make sudo cp wrk / usr/ local/ bin

hyperfine

С этой тул­зой ты смо­жешь выпол­нять бен­чмар­ки для команд и скрип­тов, срав­нивать вре­мя выпол­нения одной, двух и более команд с под­робной ста­тис­тикой по тес­там. Срав­ни ско­рость работы трех прог­рамм с фай­лом в 100 Мбайт:

hyperfine \ --warmup 2 \ --prepare 'dd if=/ dev/ urandom of=./ testfile bs=1M count=100 status=none' \ 'sha1sum ./ testfile' \ 'sha256sum ./ testfile' \ 'base64 ./ testfile' \ --export-json hash- results. json

Вы­вод на экран показы­вает край­ние зна­чения тес­тов. Что­бы получить под­робную инфу, исполь­зуй экспорт в JSON, CSV, Markdown, AsciiDoc или orgmode. За экспорт отве­чает параметр --export-< format> . Нап­ример: --export-json или --export-markdown .