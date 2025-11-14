Праздники уже близко, так что вот еще пара идей для подарков в копилку — наш мерч станет отличным подарком для друзей и коллег из комьюнити, а еще им можно порадовать самого себя. В коллекции «Хакера» тебя ждут 15 уникальных дизайнов футболок и четыре модели бейсболок

Футболки «Хакера»

От зашифрованных в коде посланий до стильного минимализма и киберпанка — каждый принт создан с учетом пожеланий нашего комьюнити.

В футболках «Хакера» можно ходить на стендапы, кататься по городу, прокрастинировать дома между задачами и зимой носить под худи.

Футболки «Хакера» — это:

качественный материал — плотный хлопок 300 г/м² с шелкографией, которая переживет не одну стирку;

— плотный хлопок 300 г/м² с шелкографией, которая переживет не одну стирку; удобный крой — выбирай сам: прямой силуэт или оверсайз;

— выбирай сам: прямой силуэт или оверсайз; эксклюзивный дизайн — все принты разработаны специально для наших читателей.

Бонус: снижена цена на модель прошлогодней коллекции! В наличии остались только средние и небольшие размеры. Если ты носишь такие сам, хочешь сделать подарок девушке или подростку — это твой шанс.

Бейсболки «Хакера»

При рефакторинге гардероба не стоит забывать про голову, и сейчас у тебя есть отличная возможность собрать комплект. Бейсболки «Хакера» будут уместны в любой ситуации: четыре модели с объемной вышивкой созданы специально для тех, кто ценит качество и минимализм.

Каждая бейсболка сделана, чтобы служить долго: плотная ткань держит форму, прочный регулятор на кнопке подстраивается под любой объем головы, а лаконичный дизайн хорошо подойдет для конференции, митапа, встречи с друзьями или похода в магазин за печеньками.

Бейсболки «Хакера» — это:

качество — плотная ткань, комфортная посадка, прочный регулятор на кнопке;

— плотная ткань, комфортная посадка, прочный регулятор на кнопке; вышивка — объемная вышивка, которая будет радовать долго;

— объемная вышивка, которая будет радовать долго; лаконичный дизайн — работает везде от стендапа до кофе-брейка.

Доставка заказов по всей России осуществляется компанией СДЭК. Возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на support@glc.ru).

Помни: в праздничный сезон службы доставки всегда перегружены, поэтому стоит позаботиться о заказе заранее!

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.