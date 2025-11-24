Се­год­ня я покажу на при­мере, как при­менять тех­нику ESC10 для повыше­ния при­виле­гий в домене Active Directory. Нач­нем с того, что соберем информа­цию с сер­вера NFS и соз­дадим свой сер­вер NATS для перех­вата уче­ток. В логах NATS най­дем учет­ную запись домена. Пос­ле экс­плу­ата­ции раз­решений ACL ском­про­мети­руем учет­ную запись gMSA.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Mirage с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.78 mirage.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та
Результат работы скрипта (продолжение)
Ре­зуль­тат работы скрип­та (про­дол­жение)

Ска­нер нашел 14 откры­тых пор­тов:

  • 88 — Kerberos;
  • пор­ты 111 и 2049 — служ­ба NFS;
  • 135 — Microsoft RPC;
  • 139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 4222 — сер­вер NATS;
  • 5985 — WinRM.

Об­новим запись в фай­ле /etc/hosts.

10.10.11.78 mirage.htb dc01.mirage.htb
 

Точка входа

Для начала про­верим, какие ресур­сы дос­тупны на NFS-сер­вере.

showmount -e 10.10.11.78
Доступные NFS-ресурсы
Дос­тупные NFS-ресур­сы

Мон­тиру­ем каталог /MirageReports с NFS‑сер­вера и прос­матри­ваем содер­жимое.

mkdir /tmp/mirage
sudo mount -t nfs 10.10.11.78:/MirageReports /tmp/mirage
Содержимое каталога MirageReports
Со­дер­жимое катало­га MirageReports

Там все­го два PDF-докумен­та. Сох­раня­ем их на локаль­ную машину и изу­чаем. В пер­вом говорит­ся, что нет DNS-записи nats-svc.mirage.htb, важ­ной для внут­ренних сер­висов. А вто­рой рас­кры­вает, что в домене исполь­зует­ся толь­ко аутен­тифика­ция Kerberos.

Содержимое документа Incident_Report_Missing_DNS_Record_nats-svc.pdf
Со­дер­жимое докумен­та Incident_Report_Missing_DNS_Record_nats-svc.pdf
Содержимое документа Mirage_Authentication_Hardening_Report.pdf
Со­дер­жимое докумен­та Mirage_Authentication_Hardening_Report.pdf

Сна­чала обно­вим содер­жимое фай­ла /etc/krb5.conf, что­бы вклю­чить аутен­тифика­цию Kerberos.

[domain_realm]
.mirage.htb = MIRAGE.HTB
mirage.htb = MIRAGE.HTB
[libdefaults]
default_realm = MIRAGE.HTB
dns_lookup_realm = false
dns_lookup_kdc = true
ticket_lifetime = 24h
forwardable = true
[realms]
MIRAGE.HTB = {
kdc = DC01.MIRAGE.HTB
admin_server = DC01.MIRAGE.HTB
default_domain = MIRAGE.HTB
}

