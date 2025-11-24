Содержание статьи
Наша конечная цель — получение прав суперпользователя на машине Mirage с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — сложный.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.78 mirage.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел 14 открытых портов:
- 88 — Kerberos;
- порты 111 и 2049 — служба NFS;
- 135 — Microsoft RPC;
- 139 — служба сеансов NetBIOS, NetLogon;
- 389 — LDAP;
- 445 — SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и MS Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 3268 (LDAP) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру;
- 3269 (LDAPS) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру через защищенное соединение;
- 4222 — сервер NATS;
- 5985 — WinRM.
Обновим запись в файле
/.
10.10.11.78 mirage.htb dc01.mirage.htb
Точка входа
Для начала проверим, какие ресурсы доступны на NFS-сервере.
showmount -e 10.10.11.78
Монтируем каталог
/ с NFS‑сервера и просматриваем содержимое.
mkdir /tmp/mirage
sudo mount -t nfs 10.10.11.78:/MirageReports /tmp/mirage
Там всего два PDF-документа. Сохраняем их на локальную машину и изучаем. В первом говорится, что нет DNS-записи
nats-svc., важной для внутренних сервисов. А второй раскрывает, что в домене используется только аутентификация Kerberos.
Сначала обновим содержимое файла
/, чтобы включить аутентификацию Kerberos.
[domain_realm] .mirage.htb = MIRAGE.HTB mirage.htb = MIRAGE.HTB[libdefaults] default_realm = MIRAGE.HTB dns_lookup_realm = false dns_lookup_kdc = true ticket_lifetime = 24h forwardable = true[realms] MIRAGE.HTB = { kdc = DC01.MIRAGE.HTB admin_server = DC01.MIRAGE.HTB default_domain = MIRAGE.HTB }
