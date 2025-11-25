Ес­ли ты еще не исполь­зуешь регуляр­ки, то навер­няка дав­но меч­тал обуз­дать их мощь, что­бы эко­номить кучу вре­мени при работе. Я соб­рал набор тулз и сай­тов, которые помогут тебе в этом. Этот арсе­нал я исполь­зую сам для раз­работ­ки и пен­тестин­га. В него вхо­дят песоч­ницы, генера­торы и рас­ширения для Burp.

Кто осво­ил регуляр­ные выраже­ния, будет исполь­зовать их всег­да и вез­де. Пока осталь­ные муча­ются со стро­ковы­ми фун­кци­ями и написан­ными на колен­ке пар­серами, ты одним пат­терном выдира­ешь нуж­ное из гигабай­тов логов, вытас­кива­ешь токены в Burp или генери­руешь пей­лоады. Но без пра­виль­ных инс­тру­мен­тов регуляр­ки прев­раща­ются в ад.

RegEx-песочницы

В песоч­ницах ты быс­тро сос­тавишь выраже­ние любой слож­ности, сра­зу видя резуль­тат при­мене­ния. Если ты новичок, песоч­ницы помогут разоб­рать­ся, как имен­но работа­ют RegEx-выраже­ния. Для обу­чения тебе дос­тупны визу­аль­ные инс­тру­мен­ты, под­сказ­ки и зна­ния, соб­ранные сооб­щес­тва­ми поль­зовате­лей.

info Лай­фхак для изу­чения регуля­рок. Открой любой тре­нажер алго­рит­мов, наподо­бие Codewars. Реши любую задачу и смот­ри чужие решения. В топе 99% най­дет­ся какой‑то гений, который решил задачу через мегак­рутую регуляр­ку. Топай с ней на regex101.com и вни­матель­но изу­чи, как она работа­ет. Через пару десят­ков раз­боров твой скилл будет на уров­не мас­тера. Айтиш­ники буду тебе завидо­вать, а тяноч­ки про­сить твой телег­рам!

regex101.com

Ле­ген­дарный сер­вис для соз­дания и тес­тирова­ния регуляр­ных выраже­ний «на живую». Копиру­ешь тес­товые дан­ные, вво­дишь регуляр­ное выраже­ние и сра­зу видишь резуль­тат. Если под­забыл син­таксис, под рукой есть под­сказ­ки и заготов­ки.

Мощ­ная фиш­ка — пояс­нения, в которых сис­тема отоб­ража­ет сос­тавные час­ти регуляр­ки и показы­вает, за что каж­дая часть отве­чает. Помога­ет понять, что пош­ло не так. Если это­го недос­таточ­но, залогинь­ся, и смо­жешь запус­тить отладку регуляр­ки. В режиме отладки уви­дишь работу выраже­ния по шагам. Сис­тема отоб­ража­ет сра­ботав­шую часть выраже­ния и под­све­чива­ет сов­падения в тес­товом тек­сте.

Не забудь покопать­ся в спра­воч­ных матери­алах. Если новичок, рекомен­дую «Вик­торину регуля­рок» (в англий­ской вер­сии — Regex Quiz), там поэтап­но осво­ишь мас­терс­тво пос­тро­ения выраже­ний. Для опыт­ных есть раз­дел «Комь­юни­ти», в котором соб­раны тысячи готовых при­меров.

Сис­тема под­держи­вает восемь основных диалек­тов и подс­тра­ивает­ся под выб­ранный, вклю­чая под­сказ­ки. Пол­ностью под­держи­вают­ся восемь диалек­тов: JavaScript, PHP, Java, C++, Go, .NET, Rust и Scala. В режиме эму­ляции еще три: Perl, Python, Ruby. Готовую регуляр­ку можешь выг­рузить в виде кода.

Инс­тру­мент из серии must have, поль­зуюсь ре­гуляр­но.

regexr.com