Кто освоил регулярные выражения, будет использовать их всегда и везде. Пока остальные мучаются со строковыми функциями и написанными на коленке парсерами, ты одним паттерном выдираешь нужное из гигабайтов логов, вытаскиваешь токены в Burp или генерируешь пейлоады. Но без правильных инструментов регулярки превращаются в ад.
RegEx-песочницы
В песочницах ты быстро составишь выражение любой сложности, сразу видя результат применения. Если ты новичок, песочницы помогут разобраться, как именно работают RegEx-выражения. Для обучения тебе доступны визуальные инструменты, подсказки и знания, собранные сообществами пользователей.
Лайфхак для изучения регулярок. Открой любой тренажер алгоритмов, наподобие Codewars. Реши любую задачу и смотри чужие решения. В топе 99% найдется какой‑то гений, который решил задачу через мегакрутую регулярку. Топай с ней на regex101.com и внимательно изучи, как она работает. Через пару десятков разборов твой скилл будет на уровне мастера. Айтишники буду тебе завидовать, а тяночки просить твой телеграм!
regex101.com
Легендарный сервис для создания и тестирования регулярных выражений «на живую». Копируешь тестовые данные, вводишь регулярное выражение и сразу видишь результат. Если подзабыл синтаксис, под рукой есть подсказки и заготовки.
Мощная фишка — пояснения, в которых система отображает составные части регулярки и показывает, за что каждая часть отвечает. Помогает понять, что пошло не так. Если этого недостаточно, залогинься, и сможешь запустить отладку регулярки. В режиме отладки увидишь работу выражения по шагам. Система отображает сработавшую часть выражения и подсвечивает совпадения в тестовом тексте.
Не забудь покопаться в справочных материалах. Если новичок, рекомендую «Викторину регулярок» (в английской версии — Regex Quiz), там поэтапно освоишь мастерство построения выражений. Для опытных есть раздел «Комьюнити», в котором собраны тысячи готовых примеров.
Система поддерживает восемь основных диалектов и подстраивается под выбранный, включая подсказки. Полностью поддерживаются восемь диалектов: JavaScript, PHP, Java, C++, Go, .NET, Rust и Scala. В режиме эмуляции еще три: Perl, Python, Ruby. Готовую регулярку можешь выгрузить в виде кода.
Инструмент из серии must have, пользуюсь регулярно.
regexr.com
Если regex101.com показался тебе перегруженным, посмотри на regexr.com. В нем ты так же в интерактивном режиме можешь тестировать свои регулярные выражения. Все совпадения будут автоматически подсвечены. В нижней части экрана увидишь разбивку выражения на блоки. В разделе Cheatsheet найдешь подсказки по отдельным символам и метасимволам, вроде
\ или
?. Больше справочной информации — в RegEx Reference. В некотором смысле regexr.com — это regex101 на минималках. Меньше поддерживаемых диалектов (только JS и PHP), проще интерфейс, меньше нагромождение всяких фич.
