Цены и предложения
Для начала смотрим предложения на сайте. Цены на VPS стартуют с 640 рублей в месяц (тариф Naos) за 1 CPU, 1 Гбайт RAM, 25 Гбайт NVMe и 1 IP-адрес. В целом это уже вполне подходящая конфигурация для небольшого личного сервера на Linux. Хватит, например, для сайта, работающего без особой нагрузки, или почтового сервера.
Доплатив 110 рублей в месяц (то есть 750 всего), можно получить уже 2 ядра, 2 Гбайт оперативной памяти и 40 Гбайт на NVMe-носителе. Повышение в цене небольшое, а разница в производительности будет заметной.
Следующий тариф — 1080 рублей за 2 ядра, 4 Гбайт ОЗУ, 60 Гбайт на диске. Примечателен он тем, что начиная с такой конфигурации помимо Linux можно выбрать и Windows.
Дальше характеристики и цены плавно возрастают до конфигурации на 32 ядра, 64 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт NVMe за 17600 рублей в месяц. При оплате за 3 месяца можно получить скидку 5%, при оплате на 6 месяцев — 10%, а за год — 15%.
Для аренды выделенных серверов есть четыре опции: от 17000 рублей в месяц за два процессора E5-2697v4 32x2,6 ГГц, 64 Гбайт ОЗУ и 2 SSD по 960 Гбайт до 41000 рублей за те же два мощных процессора и 384 Гбайт ОЗУ и уже четыре твердотельных накопителя по 960 Гбайт.
На всех тарифах ты получаешь 10-гигабитный порт и фирменную защиту от DDoS.
После регистрации мы обнаружили приятный сюрприз: оказывается, к ценам с главной страницы автоматически применяются скидки. В момент написания статьи цены на VPS/VDS стартовали не с 640, а с 605 рублей в месяц за базовый сервер.
Но самое главное, о чем не узнаешь, не залогинившись, — это наличие дополнительных зарубежных площадок. Полный список стран, где можно выбрать VPS: Армения, Великобритания, Германия, Гонконг, Индия, Казахстан, Нидерланды, Россия, Сербия, США, Турция, Финляндия, Франция, Южная Корея.
Варианты с Hi-CPU (то есть расширенным доступом к процессорному времени) доступны в России, США, Нидерландах и Германии.
В каждой стране есть полный набор конфигураций, что упрощает выбор.
Помимо VPS/VDS доступно FTP-хранилище на серверах в Молдове — от 105 рублей за 25 Гбайт (4,2 рубля за Гбайт) до 6300 рублей за 10 Тб (0,63 рубля за Гбайт).
Среди прочих услуг: аренда IP-адресов (63 000 рублей за 3 месяца за подсеть /24), выпуск сертификатов разных центров (если тебя вдруг не устраивает Certbot) и лицензии на комплексное защитное решение BitNinja (WAF, антивирус, анти-DDoS, анти‑бот, рейтинг IP).
Личный кабинет и выбор конфигурации
После регистрации мы попадаем в привычный многим интерфейс ISPmanager. Это весьма распространенное решение, которое позволяет хостеру не городить свой интерфейс для выбора, оплаты и настройки серверов.
Некоторая потеря в индивидуальности на наш взгляд с лихвой компенсируется тем, что софт этот действительно удобный и мощный. Можно, например, делегировать управление сервером или оплату другому пользователю, что удобно для компаний и позволяет иметь раздельные пароли.
Мы взяли для тестирования две базовые конфигурации на разных площадках: Naos с 1 Гбайт ОЗУ и 1 CPU на площадке во Франции и Hi-CPU Naos на площадке в России.
Для установки доступны Alma Linux 8 и 9, CentOS 7, 8, 9, Rocky Linux 8 и 9, Oracle Linux 8 и 9, Debian 11 и 12, Ubuntu 20, 22 и 24, FreeBSD 13 и 14 (с ZFS или нет — на выбор) и Astra Linux CE. На конфигурациях с 4 Гбайт памяти можно установить Windows. Мы же выбрали для теста Ubuntu 24.04.
Удобно, что сразу можно добавить предустановленный софт, и его выбор поистине огромен: от Owncloud до Gitea и от 1C-Bitrix до Jellyfin. И, конечно же, можно сразу поставить движок сайта: например WordPress или Drupal. Впрочем, мы пока выбираем чистый сервер.
Оплата
Оплатить можно зарубежной кредиткой, через Т‑Банк российской карточкой, криптовалютой через Heleket, а также при помощи ЮMoney и SberPay — через ЮКассу. Суммы от 2000 рублей можно отправить банковским переводом.
Тестирование
Вскоре после оплаты (вместо которой, впрочем, мы воспользовались предоставленной возможностью протестировать сервис бесплатно) на электронную почту приходит письмо с учетными данными от сервера. Здесь всё стандартно: ты получаешь IP и автоматически сгенерированный пароль от учетной записи администратора.
CPU
Первым делом мы протестировали скорость процессора, точнее — количества выделенного нам процессорного времени. Для этого мы использовали простенький тест sysbench, который делит числа на множители и смотрит, сколько их удастся найти за отведенный промежуток времени. Тест по умолчанию проводится в один поток.
sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 run
Результат: 264 ивента в секунду. Ничего выдающегося, но вполне характерно для недорогого виртуального хостинга.
Этого хватит для установки ПО и работы, например, небольшого веб‑сервера или какого‑то сетевого софта, но будет мало при высокой нагрузке и затруднит сборку больших программ из исходников.
Решение в данном случае стандартное — брать больше ядер и получать кратный прирост в скорости для хорошо параллелящихся задач, либо выделенный сервер — если задачи включают высокую нагрузку в рамках одного потока.
Следом мы провели тот же тест на российском Hi-CPU-сервере и получили прирост почти ровно вдвое: 544 ивента в секунду.
Диск
Теперь измерим скорость работы накопителя. Используем утилиту fio, которая последовательно записывает и считывает частями файл размером 1 Гбайт.
fio -direct=1 -iodepth=128 -rw=randrw -ioengine=libaio \ -bs=4k -size=1G -numjobs=1 -runtime=1000 -group_reporting \ -filename=test -name=randrw_test
Результат: чтение и запись происходят с одинаковой скоростью 6,1 Мбайт/с. Однако более простой тест при помощи команды dd, забивающей нулями 500 Мбайт, срабатывает почти моментально и показывает 258 Мбайт/с.
Тесты в другом дата‑центре и на Hi-CPU-машине дали почти ровно тот же результат. Это скорее всего отражает особенности виртуализации и заданные ограничения.
Сеть
Скорость работы сети для сервера может быть одним из самых важных показателей. При том, что хостеры обычно указывают только скорость порта (в нашем случае 10 Гбит/с), реальные скорости передачи данных зависят от множества факторов (маршрута, хоста на той стороне и так далее) и сильно варьируются.
Мы начали тестирование с сервера в России. Speedtest показал довольно скромный результат: 364 Мбит/с на скачивание и 571 — на загрузку. Такой скорости скорее ждешь от домашнего интернета, чем от подключения в дата‑центре.
Но дело, похоже в том, что Speedtest нашел зарубежный сервер — в Польше. Мы повторили тест с LibreSpeed, тот подключился к серверу в Германии и показал схожий результат. А вот подключение к серверу «Ростелекома» в Москве и тест при помощи iperf3 выдает до 940 Мбит/с. Скачивание PDF с выпуском «Хакера» (с сервера Mail.ru) — 640 Мбит/с. Похоже, проблемы только с зарубежным трафиком.
И, конечно, у сервера в Париже скорость соединения с хостами в Европе оказалась куда бодрее. Мы получили 937 Мбит/с на скачивание и 342 на загрузку при подключении к хосту в Лондоне при помощи LibreSpeed.
Интересный момент: Speedtest на зарубежной локации работать не захотел в принципе, отказываясь получать список серверов. Такое может происходить по разным причинам, но мы не нашли ни ограничений на номера портов или UDP-соединения, ни проблем с «чистотой» IP (судя по базе AbuseIPDB, рейтинг проблемности выданного нам IP составлял всего 16%, и сводится к паре старых жалоб). Вероятно, возникли какие‑то сложности с внутренней маршрутизацией, судить о природе которых мы не беремся.
Общие впечатления
Главная фишка UFO Hosting — это, на наш взгляд, широкий список зарубежных локаций с возможностью выбирать из большого числа тарифов, который начинается с вполне демократичных предложений.
Меньше всего нас впечатлили VPS на российской площадке. Причина — медленный зарубежный трафик, и скромная производительность на тарифах Hi-CPU. Однако иногда бывает важна возможность иметь VPS именно в России и получать прирост скорости при соединениях внутри страны. Так что лишней эту опцию тоже не назвать.
В остальном сервис прост в обращении, стабилен и не преподносит сюрпризов. Никакого излишне агрессивного маркетинга, хитростей с тарифами или нестандартных инженерных решений. Всё максимально предсказуемо и удобно.
Реклама. ООО «ЮФО ХОСТИНГ». ИНН 5043089443.