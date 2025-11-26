Вы­бор хос­тинга — тема неп­ростая: вро­де бы все пред­лага­ют при­мер­но одно и то же, но у каж­дого хос­тера всег­да свои инте­рес­ные нюан­сы и осо­бен­ности. На этот раз с прось­бой про­тес­тировать услу­ги и рас­ска­зать о них к нам обра­тилась ком­пания UFO Hosting . Что ж, хос­тинг мы любим, лета­ющие тарел­ки — не мень­ше, поэто­му с готов­ностью при­нялись за дело.

Цены и предложения

Для начала смот­рим пред­ложения на сай­те. Цены на VPS стар­туют с 640 руб­лей в месяц (тариф Naos) за 1 CPU, 1 Гбайт RAM, 25 Гбайт NVMe и 1 IP-адрес. В целом это уже впол­не под­ходящая кон­фигура­ция для неболь­шого лич­ного сер­вера на Linux. Хва­тит, нап­ример, для сай­та, работа­юще­го без осо­бой наг­рузки, или поч­тового сер­вера.

Доп­латив 110 руб­лей в месяц (то есть 750 все­го), мож­но получить уже 2 ядра, 2 Гбайт опе­ратив­ной памяти и 40 Гбайт на NVMe-носите­ле. Повыше­ние в цене неболь­шое, а раз­ница в про­изво­дитель­нос­ти будет замет­ной.

Сле­дующий тариф — 1080 руб­лей за 2 ядра, 4 Гбайт ОЗУ, 60 Гбайт на дис­ке. При­меча­телен он тем, что начиная с такой кон­фигура­ции помимо Linux мож­но выб­рать и Windows.

Даль­ше харак­терис­тики и цены плав­но воз­раста­ют до кон­фигура­ции на 32 ядра, 64 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт NVMe за 17600 руб­лей в месяц. При опла­те за 3 месяца мож­но получить скид­ку 5%, при опла­те на 6 месяцев — 10%, а за год — 15%.

Для арен­ды выделен­ных сер­веров есть четыре опции: от 17000 руб­лей в месяц за два про­цес­сора E5-2697v4 32x2,6 ГГц, 64 Гбайт ОЗУ и 2 SSD по 960 Гбайт до 41000 руб­лей за те же два мощ­ных про­цес­сора и 384 Гбайт ОЗУ и уже четыре твер­дотель­ных накопи­теля по 960 Гбайт.

На всех тарифах ты получа­ешь 10-гигабит­ный порт и фир­менную защиту от DDoS.

Пос­ле регис­тра­ции мы обна­ружи­ли при­ятный сюр­приз: ока­зыва­ется, к ценам с глав­ной стра­ницы авто­мати­чес­ки при­меня­ются скид­ки. В момент написа­ния статьи цены на VPS/VDS стар­товали не с 640, а с 605 руб­лей в месяц за базовый сер­вер.

Но самое глав­ное, о чем не узна­ешь, не залоги­нив­шись, — это наличие допол­нитель­ных зарубеж­ных пло­щадок. Пол­ный спи­сок стран, где мож­но выб­рать VPS: Арме­ния, Великоб­ритания, Гер­мания, Гон­конг, Индия, Казах­стан, Нидер­ланды, Рос­сия, Сер­бия, США, Тур­ция, Фин­ляндия, Фран­ция, Южная Корея.

Ва­риан­ты с Hi-CPU (то есть рас­ширен­ным дос­тупом к про­цес­сорно­му вре­мени) дос­тупны в Рос­сии, США, Нидер­ландах и Гер­мании.

В каж­дой стра­не есть пол­ный набор кон­фигура­ций, что упро­щает выбор.

По­мимо VPS/VDS дос­тупно FTP-хра­нили­ще на сер­верах в Мол­дове — от 105 руб­лей за 25 Гбайт (4,2 руб­ля за Гбайт) до 6300 руб­лей за 10 Тб (0,63 руб­ля за Гбайт).

Сре­ди про­чих услуг: арен­да IP-адре­сов (63 000 руб­лей за 3 месяца за под­сеть /24), выпуск сер­тифика­тов раз­ных цен­тров (если тебя вдруг не устра­ивает Certbot) и лицен­зии на ком­плексное защит­ное решение BitNinja (WAF, анти­вирус, анти-DDoS, анти‑бот, рей­тинг IP).

Личный кабинет и выбор конфигурации

Пос­ле регис­тра­ции мы попада­ем в при­выч­ный мно­гим интерфейс ISPmanager. Это весь­ма рас­простра­нен­ное решение, которое поз­воля­ет хос­теру не городить свой интерфейс для выбора, опла­ты и нас­трой­ки сер­веров.

Не­кото­рая потеря в инди­виду­аль­нос­ти на наш взгляд с лих­вой ком­пенси­рует­ся тем, что софт этот дей­стви­тель­но удоб­ный и мощ­ный. Мож­но, нап­ример, делеги­ровать управле­ние сер­вером или опла­ту дру­гому поль­зовате­лю, что удоб­но для ком­паний и поз­воля­ет иметь раз­дель­ные пароли.

Мы взя­ли для тес­тирова­ния две базовые кон­фигура­ции на раз­ных пло­щад­ках: Naos с 1 Гбайт ОЗУ и 1 CPU на пло­щад­ке во Фран­ции и Hi-CPU Naos на пло­щад­ке в Рос­сии.

Для уста­нов­ки дос­тупны Alma Linux 8 и 9, CentOS 7, 8, 9, Rocky Linux 8 и 9, Oracle Linux 8 и 9, Debian 11 и 12, Ubuntu 20, 22 и 24, FreeBSD 13 и 14 (с ZFS или нет — на выбор) и Astra Linux CE. На кон­фигура­циях с 4 Гбайт памяти мож­но уста­новить Windows. Мы же выб­рали для тес­та Ubuntu 24.04.

Удоб­но, что сра­зу мож­но добавить пре­дус­танов­ленный софт, и его выбор поис­тине огро­мен: от Owncloud до Gitea и от 1C-Bitrix до Jellyfin. И, конеч­но же, мож­но сра­зу пос­тавить дви­жок сай­та: нап­ример WordPress или Drupal. Впро­чем, мы пока выбира­ем чис­тый сер­вер.

Оплата

Оп­латить мож­но зарубеж­ной кре­дит­кой, через Т‑Банк рос­сий­ской кар­точкой, крип­товалю­той через Heleket, а так­же при помощи ЮMoney и SberPay — через ЮКас­су. Сум­мы от 2000 руб­лей мож­но отпра­вить бан­ков­ским перево­дом.

Тестирование

Вско­ре пос­ле опла­ты (вмес­то которой, впро­чем, мы вос­поль­зовались пре­дос­тавлен­ной воз­можностью про­тес­тировать сер­вис бес­плат­но) на элек­трон­ную поч­ту при­ходит пись­мо с учет­ными дан­ными от сер­вера. Здесь всё стан­дар­тно: ты получа­ешь IP и авто­мати­чес­ки сге­нери­рован­ный пароль от учет­ной записи адми­нис­тра­тора.

CPU

Пер­вым делом мы про­тес­тирова­ли ско­рость про­цес­сора, точ­нее — количес­тва выделен­ного нам про­цес­сорно­го вре­мени. Для это­го мы исполь­зовали прос­тень­кий тест sysbench, который делит чис­ла на мно­жите­ли и смот­рит, сколь­ко их удас­тся най­ти за отве­ден­ный про­межу­ток вре­мени. Тест по умол­чанию про­водит­ся в один поток.

sysbench cpu --cpu-max-prime = 20000 run

Ре­зуль­тат: 264 ивен­та в секун­ду. Ничего выда­юще­гося, но впол­не харак­терно для недоро­гого вир­туаль­ного хос­тинга.

Это­го хва­тит для уста­нов­ки ПО и работы, нап­ример, неболь­шого веб‑сер­вера или какого‑то сетево­го соф­та, но будет мало при высокой наг­рузке и зат­руднит сбор­ку боль­ших прог­рамм из исходни­ков.

Ре­шение в дан­ном слу­чае стан­дар­тное — брать боль­ше ядер и получать крат­ный при­рост в ско­рос­ти для хорошо парал­лелящих­ся задач, либо выделен­ный сер­вер — если задачи вклю­чают высокую наг­рузку в рам­ках одно­го потока.

Сле­дом мы про­вели тот же тест на рос­сий­ском Hi-CPU-сер­вере и получи­ли при­рост поч­ти ров­но вдвое: 544 ивен­та в секун­ду.

Диск

Те­перь изме­рим ско­рость работы накопи­теля. Исполь­зуем ути­литу fio, которая пос­ледова­тель­но записы­вает и счи­тыва­ет час­тями файл раз­мером 1 Гбайт.

fio -direct = 1 -iodepth = 128 -rw = randrw -ioengine = libaio \ -bs = 4k -size = 1G -numjobs = 1 -runtime = 1000 -group_reporting \ -filename = test -name = randrw_ test

Ре­зуль­тат: чте­ние и запись про­исхо­дят с оди­нако­вой ско­ростью 6,1 Мбайт/с. Одна­ко более прос­той тест при помощи коман­ды dd, забива­ющей нулями 500 Мбайт, сра­баты­вает поч­ти момен­таль­но и показы­вает 258 Мбайт/с.

Тес­ты в дру­гом дата‑цен­тре и на Hi-CPU-машине дали поч­ти ров­но тот же резуль­тат. Это ско­рее все­го отра­жает осо­бен­ности вир­туали­зации и задан­ные огра­ниче­ния.

Сеть

Ско­рость работы сети для сер­вера может быть одним из самых важ­ных показа­телей. При том, что хос­теры обыч­но ука­зыва­ют толь­ко ско­рость пор­та (в нашем слу­чае 10 Гбит/с), реаль­ные ско­рос­ти переда­чи дан­ных зависят от мно­жес­тва фак­торов (мар­шру­та, хос­та на той сто­роне и так далее) и силь­но варь­иру­ются.

Мы начали тес­тирова­ние с сер­вера в Рос­сии. Speedtest показал доволь­но скром­ный резуль­тат: 364 Мбит/с на ска­чива­ние и 571 — на заг­рузку. Такой ско­рос­ти ско­рее ждешь от домаш­него интерне­та, чем от под­клю­чения в дата‑цен­тре.

Но дело, похоже в том, что Speedtest нашел зарубеж­ный сер­вер — в Поль­ше. Мы пов­торили тест с LibreSpeed, тот под­клю­чил­ся к сер­веру в Гер­мании и показал схо­жий резуль­тат. А вот под­клю­чение к сер­веру «Рос­телеко­ма» в Мос­кве и тест при помощи iperf3 выда­ет до 940 Мбит/с. Ска­чива­ние PDF с выпус­ком «Хакера» (с сер­вера Mail.ru) — 640 Мбит/с. Похоже, проб­лемы толь­ко с зарубеж­ным тра­фиком.

И, конеч­но, у сер­вера в Париже ско­рость соеди­нения с хос­тами в Евро­пе ока­залась куда бод­рее. Мы получи­ли 937 Мбит/с на ска­чива­ние и 342 на заг­рузку при под­клю­чении к хос­ту в Лон­доне при помощи LibreSpeed.

Ин­терес­ный момент: Speedtest на зарубеж­ной локации работать не захотел в прин­ципе, отка­зыва­ясь получать спи­сок сер­веров. Такое может про­исхо­дить по раз­ным при­чинам, но мы не наш­ли ни огра­ниче­ний на номера пор­тов или UDP-соеди­нения, ни проб­лем с «чис­тотой» IP (судя по базе AbuseIPDB, рей­тинг проб­лемнос­ти выдан­ного нам IP сос­тавлял все­го 16%, и сво­дит­ся к паре ста­рых жалоб). Веро­ятно, воз­никли какие‑то слож­ности с внут­ренней мар­шру­тиза­цией, судить о при­роде которых мы не берем­ся.

Общие впечатления

Глав­ная фиш­ка UFO Hosting — это, на наш взгляд, широкий спи­сок зарубеж­ных локаций с воз­можностью выбирать из боль­шого чис­ла тарифов, который начина­ется с впол­не демок­ратич­ных пред­ложений.

Мень­ше все­го нас впе­чат­лили VPS на рос­сий­ской пло­щад­ке. При­чина — мед­ленный зарубеж­ный тра­фик, и скром­ная про­изво­дитель­ность на тарифах Hi-CPU. Одна­ко иног­да быва­ет важ­на воз­можность иметь VPS имен­но в Рос­сии и получать при­рост ско­рос­ти при соеди­нени­ях внут­ри стра­ны. Так что лиш­ней эту опцию тоже не наз­вать.

В осталь­ном сер­вис прост в обра­щении, ста­билен и не пре­под­носит сюр­при­зов. Никако­го излишне агрессив­ного мар­кетин­га, хит­ростей с тарифа­ми или нес­тандар­тных инже­нер­ных решений. Всё мак­сималь­но пред­ска­зуемо и удоб­но.

