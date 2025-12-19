Представители Минцифры сообщили о новом расширении «белых списков» российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.

В министерстве рассказали, что на новом этапе в список вошли:

информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»;

Совет Федерации;

МВД;

МЧС;

Движение первых;

авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»;

интернет-ресурс «Объясняем РФ»;

«Россети»;

«Росатом Сеть зарядных станций»;

оператор связи «Мотив»;

Московская биржа;

портал для вакансий и поиска работы HeadHunter;

сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв»;

сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка»;

«Деловые линии»;

ряд СМИ: приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ»;

онлайн-кинотеатр «Иви»;

супермаркеты: «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович».

«Перечень формируется также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности. Эта работа продолжается», — отмечают в Минцифры.

Напомним, что в сентябре 2025 года Минцифры составило первую версию «белых списков», в которую вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты. Так, на первом этапе в «белый список» попали:

сервисы «Вконтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;

сервисы Госуслуг;

сервисы «Яндекса»;

маркетплейсы Ozon и Wildberries;

Avito;

«Дзен»;

Rutube;

официальный сайт платежной системы «Мир»;

сайты Правительства и Администрации Президента России;

федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

операторы связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Ростелеком» и «T2».

В ноябре 2025 года список был обновлен, и на втором этапе в него включили:

сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;

«Почта России»;

«Альфа-Банк»;

государственная система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;

СМИ: «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;

РЖД и туристический портал «Туту.ру»;

навигатор 2ГИС;

такси «Максим»;

сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

Наконец, совсем недавно, в начале декабря, список пополнили ресурсы: