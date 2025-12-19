Представители Минцифры сообщили о новом расширении «белых списков» российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.

В министерстве рассказали, что на новом этапе в список вошли:

  • информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»;
  • Совет Федерации;
  • МВД;
  • МЧС;
  • Движение первых;
  • авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»;
  • интернет-ресурс «Объясняем РФ»;
  • «Россети»;
  • «Росатом Сеть зарядных станций»;
  • оператор связи «Мотив»;
  • Московская биржа;
  • портал для вакансий и поиска работы HeadHunter;
  • сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв»;
  • сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка»;
  • «Деловые линии»;
  • ряд СМИ: приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ»;
  • онлайн-кинотеатр «Иви»;
  • супермаркеты: «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович».

«Перечень формируется также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности. Эта работа продолжается», — отмечают в Минцифры.

Напомним, что в сентябре 2025 года Минцифры составило первую версию «белых списков», в которую вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты. Так, на первом этапе в «белый список» попали:

  • сервисы «Вконтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;
  • сервисы Госуслуг;
  • сервисы «Яндекса»;
  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;
  • Avito;
  • «Дзен»;
  • Rutube;
  • официальный сайт платежной системы «Мир»;
  • сайты Правительства и Администрации Президента России;
  • федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
  • операторы связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Ростелеком» и «T2».

В ноябре 2025 года список был обновлен, и на втором этапе в него включили:

  • сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
  • «Почта России»;
  • «Альфа-Банк»;
  • государственная система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
  • СМИ: «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;
  • РЖД и туристический портал «Туту.ру»;
  • навигатор 2ГИС;
  • такси «Максим»;
  • сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

Наконец, совсем недавно, в начале декабря, список пополнили ресурсы:

  • Центробанка;
  • операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;
  • платформы «Россия — страна возможностей»;
  • федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;
  • СМИ: «Известия», ТАСС;
  • сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости «Домклик»;
  • охранной системы «Цезарь Сателлит»;
  • онлайн-кинотеатра Окко.

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии