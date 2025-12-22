Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). 22 декабря сервисы мониторинга «Сбой.рф» и Downdetector зафиксировали тысячи жалоб. По данным СМИ, сегодня скорость работы мессенджера сократилась на 70–80%. Представители РКН подтвердили, что постепенно вводят ограничения, «позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров».

Пользователи сообщают о проблемах с уведомлениями, невозможности отправить сообщения, сбоях мобильного приложения и веб-версии мессенджера. По данным «Сбой.рф», большинство жалоб поступает из Москвы (56%), Санкт-Петербурга (13%), Московской области (6%) и Краснодарского края (3%).

Собственные источники РБК на телеком-рынке подтверждают, что замедление WhatsApp набирает обороты: с сегодняшнего дня скорость работы мессенджера просела на 70–80%. При этом, по словам источников, операторы связи не имеют к этому отношения.

Представители Роскомнадзора заявили СМИ, что ведомство продолжает ограничивать WhatsApp из-за систематического нарушения российского законодательства.

«Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — сказано в сообщении регулятора.

Также в Роскомнадзоре заявляют, что WhatsApp будет полностью заблокирован, если продолжит не выполнять требования российского законодательства.

«Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено», — подчеркнули в РКН.

Напомним, что Роскомнадзор начал применять первые ограничительные меры против WhatsApp еще в августе 2025 года, когда была запущена «деградация» голосовых звонков. Тогда ведомство назвало мессенджер (наравне с Telegram) основной площадкой для «вымогательства денег, вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность».

Как позже заявлял заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков, блокировка голосовых вызовов в WhatsApp и Telegram снизила мошеннические звонки на 40% за месяц.

В октябре Роскомнадзор перешел к частичному ограничению работы сервиса, сославшись на необходимость «противодействия преступникам».

В конце ноября в ведомстве предупредили, что если WhatsApp не прекратит нарушать российские законы, его заблокируют в стране полностью. Тогда представители РКН вновь сообщили, что мессенджер используется для проведения и организации «террористических действий на территории» РФ, «для вербовки их исполнителей», а также «для мошеннических и иных преступлений» против россиян.

Следует отметить, что WhatsApp остается одним из самых популярных мессенджеров в России. По данным Mediascope за октябрь 2025 года, его аудитория составляет 96,2 млн человек.